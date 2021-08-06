Кулеба о визите в США: Ни на одной встрече не было ничего, связанного с "токсичностью" Украины
Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского определит динамику двусторонних отношений обеих стран на следующие годы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы готовим первую встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, и это без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы", - отметил глава МИД.
По словам Кулебы, он и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провели "очень предметные разговоры с ключевыми партнерами" - государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.
Министр сообщил, что Украина ведет переговоры с американской стороной о формате визита президента Украины в Вашингтон.
В свою очередь Ермак указал, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон с новой визией отношений Украины с США.
Глава ОП указал, что в ходе визита они убедились, что Соединенные Штаты ждут приезда президента Украины в Вашингтоне.
"Все настроены, чтобы это был очень продуктивный и очень фундаментальный визит. И встреча с президентом Байденом. Потому мы еще один раз убедились, что Соединенные Штаты являются действительно стратегическим партнером Украины, мы это услышали неоднократно. Мы услышали, что безопасность и защита Украины и поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности являются приоритетом внешней политики Соединенных Штатов", - подчеркнул он.
Ермак заявил, что в ходе визита они не почувствовали "никакого даже намека на токсичность или недружественное или нестратегическое отношение к нашей стране".
Тем временем министр иностранных дел Украины подчеркнул, что ни на одной встрече не было ничего связанного с "токсичностью" Украины.
"Все говорит абсолютно о другом. У нас уникальная ситуация, у нас есть первый в истории Соединенных Штатов президент, который знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина, и которому не надо читать лекции об Украине. И то, что президент Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый Дом, это само по себе является сигналом. О какой токсичности или объектности мы можем здесь говорить?" - добавил Кулеба.
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Ну и надо понимать уровень дипломатии в США и при нынешней власти в Украине., когда всякии арахамии ляпают языком все, что им взбредет
Зе ПЕРЕМОГА це "не плювали в обличчя" !
Бяка.