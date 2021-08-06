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Кулеба о визите в США: Ни на одной встрече не было ничего, связанного с "токсичностью" Украины

Кулеба о визите в США: Ни на одной встрече не было ничего, связанного с

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского определит динамику двусторонних отношений обеих стран на следующие годы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы готовим первую встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, и это без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, он и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провели "очень предметные разговоры с ключевыми партнерами" - государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.

Министр сообщил, что Украина ведет переговоры с американской стороной о формате визита президента Украины в Вашингтон.

В свою очередь Ермак указал, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон с новой визией отношений Украины с США.

Глава ОП указал, что в ходе визита они убедились, что Соединенные Штаты ждут приезда президента Украины в Вашингтоне.

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"Все настроены, чтобы это был очень продуктивный и очень фундаментальный визит. И встреча с президентом Байденом. Потому мы еще один раз убедились, что Соединенные Штаты являются действительно стратегическим партнером Украины, мы это услышали неоднократно. Мы услышали, что безопасность и защита Украины и поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности являются приоритетом внешней политики Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Ермак заявил, что в ходе визита они не почувствовали "никакого даже намека на токсичность или недружественное или нестратегическое отношение к нашей стране".

Тем временем министр иностранных дел Украины подчеркнул, что ни на одной встрече не было ничего связанного с "токсичностью" Украины.

"Все говорит абсолютно о другом. У нас уникальная ситуация, у нас есть первый в истории Соединенных Штатов президент, который знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина, и которому не надо читать лекции об Украине. И то, что президент Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый Дом, это само по себе является сигналом. О какой токсичности или объектности мы можем здесь говорить?" - добавил Кулеба.

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Автор: 

США (26506) Кулеба Дмитрий (2880) Ермак Андрей (1259)


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Топ комментарии
+7
Сказав так он признает токсичность. Иначе он бы об этом не упоминал.
Ну и надо понимать уровень дипломатии в США и при нынешней власти в Украине., когда всякии арахамии ляпают языком все, что им взбредет
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06.08.2021 17:49
+5
яке там "НАТО", який там "статус союзника" ...

Зе ПЕРЕМОГА це "не плювали в обличчя" !
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06.08.2021 17:56
+4
ну,ермака американцы игнорировали,потому и особой токсичности не наблюдалось
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06.08.2021 17:52
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Судж в Гааге наказал РАБссию на 5 миллиардов долларов за воровство ЮКОСА еще 68 ярдов надо выплатить бывшим Акциоерам ЮКОСА...итого 73 ярда... плюс идет Пеня каждый месяц 290 миллионов долларов....ЮКОС разорит УРКАГАНОВ РАБссии...
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06.08.2021 17:47 Ответить
Это настоящий Путлерский ПРОРЫВ...
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06.08.2021 17:48 Ответить
Сказав так он признает токсичность. Иначе он бы об этом не упоминал.
Ну и надо понимать уровень дипломатии в США и при нынешней власти в Украине., когда всякии арахамии ляпают языком все, что им взбредет
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06.08.2021 17:49 Ответить
ну,ермака американцы игнорировали,потому и особой токсичности не наблюдалось
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06.08.2021 17:52 Ответить
Да, Кулеба, а шо там з завхозом д'єрьмаком, фуйлошным агентом?! АСЬ?!)
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06.08.2021 17:56 Ответить
та с американской стороны не нашли такого же завхоза...вот и остался он без собеседника
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06.08.2021 18:04 Ответить
яке там "НАТО", який там "статус союзника" ...

Зе ПЕРЕМОГА це "не плювали в обличчя" !
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06.08.2021 17:56 Ответить
Мне нужны Фирташ и Коломойский,сказал не Байден а Налоговая полиция США... два чувака скомуниздили из Бюджета Украины 500 ярдов долларов,Путлер со своей бандой из кооператива Озеро слабак и позорник...
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06.08.2021 18:18 Ответить
министр прикрывания зеленой задницы)
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06.08.2021 18:55 Ответить
Американцы были очень дипломатичны. Об Ермаке ни слова.
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06.08.2021 19:41 Ответить
А с чего Украине быть токсичной, если воняете только вы, идиоты квартальные ?
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06.08.2021 22:53 Ответить
Кулеба - это сокращение от московитского слова "кулебяка".
Бяка.
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06.08.2021 23:34 Ответить
я бы еще хламиду взял - шо бы уже ни у кого сомнений не осталось, шо за шваль приперлася в Вашингтон...
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07.08.2021 04:52 Ответить
Никогда не думала, что в Украине столько идиотов... Теперь точно знаю,благодаря зелёной шобле, что проблемы страны - это не плохая власть, а дебильный народ... именно поэтому "хорошей "власти просто неоткуда взяться.... Ну а на сегодня вообще такое колличество придурков, какое "пролезло" во власть, это за гранью фантастики - шулера, аферисты, проходимцы, клоуны, комплект "сосен", насильники, и другие типа юзика, тищенка, кивы... Так что Зеленский оказался не "выроком" Пороха, а Приговором для страны...
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07.08.2021 08:17 Ответить
Тогда с какого перепуга про токсичность заговорила Кулеба?
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07.08.2021 13:40 Ответить
 
 