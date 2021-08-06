Кулеба о визите в США: Ни на одной встрече не было ничего, связанного с "токсичностью" Украины

Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского определит динамику двусторонних отношений обеих стран на следующие годы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы готовим первую встречу президентов Украины и Соединенных Штатов Америки, и это без преувеличения, будет встреча, которая определит динамику двусторонних отношений на следующие годы", - отметил глава МИД.

По словам Кулебы, он и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провели "очень предметные разговоры с ключевыми партнерами" - государственным секретарем США Энтони Блинкеном и советником по вопросам национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.

Министр сообщил, что Украина ведет переговоры с американской стороной о формате визита президента Украины в Вашингтон.

В свою очередь Ермак указал, что президент Украины Владимир Зеленский приедет в Вашингтон с новой визией отношений Украины с США.

Глава ОП указал, что в ходе визита они убедились, что Соединенные Штаты ждут приезда президента Украины в Вашингтоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба и Ермак обсудили в Конгрессе США угрозы "Северного потока-2": В ближайшие три недели будет время тихой дипломатии, чтобы выйти на результат

"Все настроены, чтобы это был очень продуктивный и очень фундаментальный визит. И встреча с президентом Байденом. Потому мы еще один раз убедились, что Соединенные Штаты являются действительно стратегическим партнером Украины, мы это услышали неоднократно. Мы услышали, что безопасность и защита Украины и поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности являются приоритетом внешней политики Соединенных Штатов", - подчеркнул он.

Ермак заявил, что в ходе визита они не почувствовали "никакого даже намека на токсичность или недружественное или нестратегическое отношение к нашей стране".

Тем временем министр иностранных дел Украины подчеркнул, что ни на одной встрече не было ничего связанного с "токсичностью" Украины.

"Все говорит абсолютно о другом. У нас уникальная ситуация, у нас есть первый в истории Соединенных Штатов президент, который знает, что такое Украина, понимает, что такое Украина, и которому не надо читать лекции об Украине. И то, что президент Зеленский будет вторым европейским лидером после Ангелы Меркель, которого пригласили в Белый Дом, это само по себе является сигналом. О какой токсичности или объектности мы можем здесь говорить?" - добавил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США продолжат поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии России, - Блинкен