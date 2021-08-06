Захват Кабмина: министр по делам ветеранов Лапутина просит отпустить подозреваемого Прохнича на поруки. ДОКУМЕНТ
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина просит отпустить задержанного в здании Кабинета Министров с гранатой ветерана Владимира Прохнича на поруки.
Соответствующее ходатайство она направила в Печерский райсуд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.
"Подозреваемый Прохнич В.В. характеризуется с положительной стороны, является участником российско-украинской войны, неоднократно был ранен во время защиты независимости и территориальными целостности Украинир, имеет черепно-мозговую травму. Ранее к уголовной ответственности не привлекался", - указала министр.
Лапутина просит отпустить Прохнича на поруки директора госпиталя "Лесная поляна" Ксении Возницыной.
Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Угрожавшим взорвать гранату оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.
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А стосовно так званого "Гумору", то щось не бачу, аби ще хтось посміхався, окрім самого автора. Ви, часом, не з 95-го Кварталу?