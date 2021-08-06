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Захват Кабмина: министр по делам ветеранов Лапутина просит отпустить подозреваемого Прохнича на поруки. ДОКУМЕНТ

Захват Кабмина: министр по делам ветеранов Лапутина просит отпустить подозреваемого Прохнича на поруки. ДОКУМЕНТ

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина просит отпустить задержанного в здании Кабинета Министров с гранатой ветерана Владимира Прохнича на поруки.

Соответствующее ходатайство она направила в Печерский райсуд Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

"Подозреваемый Прохнич В.В. характеризуется с положительной стороны, является участником российско-украинской войны, неоднократно был ранен во время защиты независимости и территориальными целостности Украинир, имеет черепно-мозговую травму. Ранее к уголовной ответственности не привлекался", - указала министр.

Лапутина просит отпустить Прохнича на поруки директора госпиталя "Лесная поляна" Ксении Возницыной.

Читайте: Прохнич не планировал выдвигать никаких требований, он хотел обратить внимание на социальную незащищенность ветеранов, - адвокат Безпалый

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Угрожавшим взорвать гранату оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

Захват Кабмина: министр по делам ветеранов Лапутина просит отпустить подозреваемого Прохнича на поруки 01

Автор: 

мера пресечения (453) Министерство по делам ветеранов (232) поруки (22) Лапутина Юлия (52) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+5
Ви скільки класів закінчили?
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06.08.2021 18:07
+5
Захватил? Кабмин? А как там захваченные кабминцы? Шмыгаль выжил?
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06.08.2021 18:18
+5
Писати з помилками це не гумор.
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06.08.2021 18:32
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возьмут на паруки и када будут отпускать, пусть отдадут гранату, тоже на паруки
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06.08.2021 17:51 Ответить
Ви скільки класів закінчили?
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06.08.2021 18:07 Ответить
юмор разный бывает
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06.08.2021 18:17 Ответить
Писати з помилками це не гумор.
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06.08.2021 18:32 Ответить
а гранату отдать на поруки? звучит лучше- атдать гранату на паруки
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06.08.2021 18:37 Ответить
могу и по англицки-my education is quite decent 2 I received a diploma in England
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06.08.2021 18:41 Ответить
Чомусь так і подумав, що Ви завстидаєтесь відповісти на моє питання.
А стосовно так званого "Гумору", то щось не бачу, аби ще хтось посміхався, окрім самого автора. Ви, часом, не з 95-го Кварталу?
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06.08.2021 18:38 Ответить
я далек от 95 квартала,равноудаленно как и от свыней
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06.08.2021 18:43 Ответить
и я далек от юмора 95 квартала,
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06.08.2021 18:46 Ответить
а образование мое вполне приличное, второй диплом в англии получал
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06.08.2021 18:38 Ответить
Захват Кабмина: министр по делам ветеранов Лапутина просит отпустить подозреваемого Прохнича на поруки - Цензор.НЕТ 7051
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06.08.2021 18:10 Ответить
и свыня тоже свыня, и орел тоже орел
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06.08.2021 18:18 Ответить
И дебил тоже дебил.
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06.08.2021 18:26 Ответить
Захватил? Кабмин? А как там захваченные кабминцы? Шмыгаль выжил?
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06.08.2021 18:18 Ответить
Выжить выжил,вот только обосрался.
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06.08.2021 20:01 Ответить
Респект фермеру
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06.08.2021 19:29 Ответить
Треба просувати ідею надання всім ветеранам російсько-української недоторканості.
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06.08.2021 19:29 Ответить
 
 