Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, идет нормальный процесс сотрудничества, - Кулеба
Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, обе страны пребывают в нормальном процессе сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими Западными партнерами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, и мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", - подчеркнул Кулеба.
По его словам, Украина хочет, чтобы еще больше американского бизнеса пришло в Украину, привело финансирование и были реализованы проекты, которые еще больше сблизят США и Украину.
"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся, как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют Соединенные Штаты относительно Китая в сфере безопасности, торговля при этом двигается своим путем. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", - подытожил глава МИД.
Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".
Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.
13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.
Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".
Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.
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https://www.capital.ua/ru/news/157713-ukraina-otozvala-golos-po-dokumentu-o-pravakh-uygurov-iz-za-shantazha-kitaya Китай вынудил Украину отозвать свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили источники Associated Press.
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423352024461152257 20 ч
Коли прийде час, повторюся, буде обов'язково утворена ТСК у ВРУ по китайській зраді.
Кожен, хто відпрацьовував сценарії комуністичного Китаю - другої голови російського орла, - будуть нести відповідальність перед народом України. Для цього треба боротися до кінця.
Першим у списку має йти https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , що брав участь у відкликанні підпису з документа ООН по уйгурах.
Функціонер, безсуб'єктний. Але голова МЗС за найбільш жалюгідного уряду в історії України.
Ганьба. Люта ганьба.
І далеко не тільки з КНР.
На всіх фронтах
- Стой, кто идет?
- Ша, уже никто никуда не идет!
https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon
https://mobile.twitter.com/compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon
В усіх розповідях про "економічне диво Китаю" завжди "тендітно" упускають момент, чим це економічне диво забезпечене.
А забезпечене воно десятками мільйонів робочих рук в підвалах за ложку рису, жорстким пресінгом населення і тотальним контролем держави. І багато з чого існує і понині.
Мало хто з пересічних в курсі про масові самогубства на фабриках Фокскону, який збирає Айфони для США, наприклад.
Як переважна більшість населення мешкає в умовах, після яких "гостінка" буде буде вважатися раєм на Землі.
Скільки насправді роботи в Китаї проводиться тупо руками, в т.ч. з досить токсичними і небезпечними речовинами, матеріалами і механізмами...
Про РЕГУЛЯРНІ розстріли корупціонерів і тотальний контроль над Інтернетом я навіть не згадую...
Украина «развернётся на Восток», если страны Запада поступятся её интересами в пользу России, поэтому надо дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем - так считает спикер украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. А чуть раньше глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позитивно отзывался об опыте Коммунистической партии Китая, из-за чего министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось срочно заверять всех, что Украина не отказывается от евроинтеграции.
Кто ж тебе скажет?!
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423348863411294209 20 ч
Я хочу нагадати, що КНР уже точно несе відповідальність за приховування вірусу "корони".
Кожне втрачене життя, кожна втрачена робота, розбиті долі та зламані плани, - на рахунку Комуністичної партії Китаю.
Ніколи, ніколи не забувайте про це.
Це не ковід. Це китайський КПК вірус.
Не дозволяйте спонсованій з Пекіну «політкоректності»використовувати евфемізми. Вони дуже хочуть, щоб китайська зараза стала просто ковідом, дельтою, альфою. Без згадок про КНР.
Це не про ейшан хейт. Це про хейт комунізму, який причетний до трагедії, яка все ще не закінчилася.
Такой вот бутерброд 3-слойный от зебилья...
Что-то пошло не так в зеленом королевстве...
Клован и зеленое болото так и не поняло, что когда киты дерутся между собой селедка просто гибнет незамеченной.
А скільки мільярдів "баксюків" Україна заборгувала Китаєві? Одна ДПЗКУ чого лише варта. А там борг під гарантію держави. Я вже мовчу про бахматюка і йому подібних ділків. Які мабуть з пів-України заклали за китайські кредити. Тому так і прагнули відкрити ринок землі.
Якщо реально то Китаєві пофіг хто там куда розвертається. Вони заберуть своє. А решта.......... хто встигне.....
Зеля и Байден построят в Украине 2 базы НАТО,во Львове и Днепре,сумма контракта 1 миллирд 400 миллионов...это несколько меньше чем британские базы НАТО Бориса Джонсона в Бердянгске и Очакове,Джонсон отстегнул 1,5 миллиарда ыфунтов стерлингов...Байден жлоб...
Особенно понравилось про строительство фабрик не в Китае, а в Украине. Ты сам-то согласен как раб за 100 баксов вкалывать по 12-ть часов на производстве?
Браво, порохоботи, браво.