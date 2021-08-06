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Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, идет нормальный процесс сотрудничества, - Кулеба

Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, идет нормальный процесс сотрудничества, - Кулеба

Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, обе страны пребывают в нормальном процессе сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими Западными партнерами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, и мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина хочет, чтобы еще больше американского бизнеса пришло в Украину, привело финансирование и были реализованы проекты, которые еще больше сблизят США и Украину.

"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся, как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют Соединенные Штаты относительно Китая в сфере безопасности, торговля при этом двигается своим путем. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", - подытожил глава МИД.

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Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Также читайте: Корниенко о заимствовании управленческого опыта КНР: Идеологию и геополитический курс менять не можем

Автор: 

Китай (2946) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+20
Т.е., Госдеп надавал Кулебе по башке за начало нежной дружбы с КНР.
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06.08.2021 18:00
+14
А шо ж такое?! А арахвамія вже очиські на кітайський манер звузив...
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06.08.2021 18:01
+11
Первый отлиз китайским хозяевам уже состоялся. И как раз в ведомстве Кулебы.

https://www.capital.ua/ru/news/157713-ukraina-otozvala-golos-po-dokumentu-o-pravakh-uygurov-iz-za-shantazha-kitaya Китай вынудил Украину отозвать свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили источники Associated Press.
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06.08.2021 18:08
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Правила форума Совет форумчан
Т.е., Госдеп надавал Кулебе по башке за начало нежной дружбы с КНР.
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06.08.2021 18:00 Ответить
Ну помрій.)))
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06.08.2021 18:00 Ответить
Первый отлиз китайским хозяевам уже состоялся. И как раз в ведомстве Кулебы.

https://www.capital.ua/ru/news/157713-ukraina-otozvala-golos-po-dokumentu-o-pravakh-uygurov-iz-za-shantazha-kitaya Китай вынудил Украину отозвать свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили источники Associated Press.
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06.08.2021 18:08 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA


https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423352024461152257 20 ч

Коли прийде час, повторюся, буде обов'язково утворена ТСК у ВРУ по китайській зраді.
Кожен, хто відпрацьовував сценарії комуністичного Китаю - другої голови російського орла, - будуть нести відповідальність перед народом України. Для цього треба боротися до кінця.

Першим у списку має йти https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , що брав участь у відкликанні підпису з документа ООН по уйгурах.
Функціонер, безсуб'єктний. Але голова МЗС за найбільш жалюгідного уряду в історії України.
Ганьба. Люта ганьба.
І далеко не тільки з КНР.
На всіх фронтах
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06.08.2021 18:15 Ответить
Ты лучше расскажи что твой президент сделал с СП-2 и энергобезопасностью Европы.
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07.08.2021 13:41 Ответить
Рускій! ПШНХЙ!
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08.08.2021 00:38 Ответить
На границе часовой.
- Стой, кто идет?
- Ша, уже никто никуда не идет!
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06.08.2021 18:02 Ответить
Ага за мотор сич.
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07.08.2021 19:33 Ответить
Не скажіть, знаючі люди писали про це ще до висловів Хламідії, стаття від 4 липня " китайцами из 2 тысяч украинцев было отобрано 40 человек, которых они забрали в Китай. Они создают мировую сеть, чтобы захватить мировой дискурс с помощью искусственного интеллекта (ИИ), и им нужно знать менталитет разных народов. Украина входит в орбиту интересов Китая. Так что скоро у нас по идее появится кружок любителей Китая. Тем более, что есть у кого поучиться."
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06.08.2021 18:19 Ответить
А шо ж такое?! А арахвамія вже очиські на кітайський манер звузив...
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06.08.2021 18:01 Ответить
тогда накиньте намордник на люську... шоб оно не бредило...
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06.08.2021 18:01 Ответить
https://mobile.twitter.com/compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon

https://mobile.twitter.com/compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon



В усіх розповідях про "економічне диво Китаю" завжди "тендітно" упускають момент, чим це економічне диво забезпечене.
А забезпечене воно десятками мільйонів робочих рук в підвалах за ложку рису, жорстким пресінгом населення і тотальним контролем держави. І багато з чого існує і понині.
Мало хто з пересічних в курсі про масові самогубства на фабриках Фокскону, який збирає Айфони для США, наприклад.
Як переважна більшість населення мешкає в умовах, після яких "гостінка" буде буде вважатися раєм на Землі.
Скільки насправді роботи в Китаї проводиться тупо руками, в т.ч. з досить токсичними і небезпечними речовинами, матеріалами і механізмами...
Про РЕГУЛЯРНІ розстріли корупціонерів і тотальний контроль над Інтернетом я навіть не згадую...
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06.08.2021 18:02 Ответить
Але хламідія про це не читав. Йому ніколи. Там ще велике крадівництво не додерібанили!)
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06.08.2021 18:06 Ответить
Яблочники уже в Индию перекидывают усе)))) Поняли что на блюдечке все технологии подарили.... Ложка или не ложка риса это другой вопрос- первый вопрос что коммунистический Китай из крестьянской феодального строя отсталой страны превратился в космическую державу...Не имея собственных технологий и разработок... Бугагагга ) дети малые - они вам и госрезерв и моторсич вспомнят.... США уже даже шута не видят смысла вообще принимать. поговорили с веревочкой Коломойского - объяснили что чему в предбаннике Ереме и кулебякяке януковской и по факту СНшобле ....Щас соросятам клизьму вставят за обнимашки с торговым врагом США...
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07.08.2021 13:32 Ответить
Звичайний трюк зелені. Зондують лохторат, а потім нас не так зрозуміли. Вже проходили.
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06.08.2021 18:03 Ответить
///
Украина «развернётся на Восток», если страны Запада поступятся её интересами в пользу России, поэтому надо дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем - так считает спикер украинской делегации на переговорах Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. А чуть раньше глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позитивно отзывался об опыте Коммунистической партии Китая, из-за чего министру иностранных дел Дмитрию Кулебе пришлось срочно заверять всех, что Украина не отказывается от евроинтеграции.
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06.08.2021 18:04 Ответить
да ты, Кулеба, понятия не имеешь на счет разворотов!
Кто ж тебе скажет?!
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06.08.2021 18:05 Ответить
https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1423348863411294209 20 ч

Я хочу нагадати, що КНР уже точно несе відповідальність за приховування вірусу "корони".
Кожне втрачене життя, кожна втрачена робота, розбиті долі та зламані плани, - на рахунку Комуністичної партії Китаю.
Ніколи, ніколи не забувайте про це.
Це не ковід. Це китайський КПК вірус.

Не дозволяйте спонсованій з Пекіну «політкоректності»використовувати евфемізми. Вони дуже хочуть, щоб китайська зараза стала просто ковідом, дельтою, альфою. Без згадок про КНР.
Це не про ейшан хейт. Це про хейт комунізму, який причетний до трагедії, яка все ще не закінчилася.
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06.08.2021 18:11 Ответить
Зебилы разворачиваются дупой к параше, а сама параша давно развёрнута дупой к Китаю.
Такой вот бутерброд 3-слойный от зебилья...
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06.08.2021 18:19 Ответить
Вчера сосед по улице пришел и плачет...Андрюха помоги...купил эл.дрель и болгарку,хотел сделать забор из профнатила ..,включаю болгарку резать советское старое дерьмо поработала 8 минут и задымела...,а дрель задымеля после пару дырок в соетском железе 4 мм...,Граждане не покупайте товары китайской фирмы MAKITA єто что китайские движки на военніх кораблях РАБссии..одноразовіе Шприцы...
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06.08.2021 18:35 Ответить
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 28 января 2021, которое предусматривает применение специальных экономических санкций против китайских инвесторов "Мотор Сичи".

Что-то пошло не так в зеленом королевстве...
Клован и зеленое болото так и не поняло, что когда киты дерутся между собой селедка просто гибнет незамеченной.
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06.08.2021 18:36 Ответить
так арахбизяна прямым текстом все озвучил, ещё и с угрозой
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06.08.2021 18:37 Ответить
Байден купил Зелю вместе с Кулебой,а Арахамия продался Госдепу за 5 ярддов долларов
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06.08.2021 18:38 Ответить
как сделать так, чтобы зелёная мразь 100 раз думала перед тем как говорить... потому что мне здаётся, что сейчас у них такое понимание, что ляпать можно что угодно... Какие варианты, форумчане?
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06.08.2021 18:45 Ответить
* сдаётся.
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07.08.2021 13:52 Ответить
это через почему?
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07.08.2021 23:47 Ответить
Т.,е.отзыв подписи по уйгурам ,,это так, приколюшечка ? Зелёный удолбан
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06.08.2021 18:47 Ответить
Ню-ню..........
А скільки мільярдів "баксюків" Україна заборгувала Китаєві? Одна ДПЗКУ чого лише варта. А там борг під гарантію держави. Я вже мовчу про бахматюка і йому подібних ділків. Які мабуть з пів-України заклали за китайські кредити. Тому так і прагнули відкрити ринок землі.
Якщо реально то Китаєві пофіг хто там куда розвертається. Вони заберуть своє. А решта.......... хто встигне.....
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06.08.2021 18:53 Ответить
Можливо. Коли хламідію додому, до Сухумського пітомника, відправлять. Разом з оманською командою.
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06.08.2021 18:56 Ответить
Я вообще балдею :дают гражданство Украины и даже не смотрят, что ещё хвост не отпал.
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06.08.2021 19:30 Ответить
Мы не Россия у нас единый народ.А там куча нородов и это их проблема в целом.По этому китайцы там атакуют.Сюда они особо не полезут иначе сразу их начнут бить и гореть земля под ногами.И китайский рынок сюда пускать нельзя.Иначе будет хана всему включаючи производство и качество товаров.
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06.08.2021 18:57 Ответить
А какое в Украине производство и качество товаров?
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07.08.2021 13:54 Ответить
Сін рускій свінья! Ухаді, рус!
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08.08.2021 00:43 Ответить
Молния.
Зеля и Байден построят в Украине 2 базы НАТО,во Львове и Днепре,сумма контракта 1 миллирд 400 миллионов...это несколько меньше чем британские базы НАТО Бориса Джонсона в Бердянгске и Очакове,Джонсон отстегнул 1,5 миллиарда ыфунтов стерлингов...Байден жлоб...
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06.08.2021 19:04 Ответить
Кстати американцы полностью строили инфраструктуру Кузбасса на Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, йде нормальний процес співпраці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2485 СибириНіякого розвороту України в бік Китаю немає, йде нормальний процес співпраці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6051
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06.08.2021 19:12 Ответить
Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, йде нормальний процес співпраці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5755 в этих домах жили американцы в Кузбассе...
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06.08.2021 19:14 Ответить
Ніякого розвороту України в бік Китаю немає, йде нормальний процес співпраці, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5608 им платило бешенное бабло в долларах...
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06.08.2021 19:16 Ответить
Донбасс строили англичане,Кузбасс американцы...что строила РАБссия совсем непонятно.. вяликия блин...
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06.08.2021 19:22 Ответить
А чого тут незрозумілого - ГУЛАГИ, душогубки
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07.08.2021 13:54 Ответить
А чтож то было ?
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06.08.2021 19:27 Ответить
Кстати нацистская Германия Гитлера поставляла в дохлый Ссср турбины для элетростанций,причем аж до декабря 1941 года...
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06.08.2021 19:30 Ответить
Секретное торговое соглашение между Германией и Ссср было подписано почему то в Италии,в городке Раппалла в апреле 1922 года...,и я почему то уверен что Гитлер был тогда в Италии Муссолини...
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06.08.2021 19:40 Ответить
Разворачиваться и не нужно Нужно, максимально, укреплять сотрудничество В этом мире силен тот кто рассчитывает только на себя Что и делает Китай , да и расея тоже Сша теперь пасут задних О ЕС и НАТО вообще нечего говорить Там чтобы принять коллективное решение нужен не один месяц И то не факт что будет принято.
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06.08.2021 20:51 Ответить
Китайцы,как все азиаты,хитры,беспринципны и со своими стратегическими интересами. Мы транспортная артерия великого шелкового пути в ЕС,который объявил могучий и не погрешимый китайский партимператор. Надо этим пользоваться. Сейчас( негласно) ,несмотря на громадный ресурс,который может дать китайский международный банк в Украине( сотни миллионов долларов) деньги не берут,ну потому что больно будет. А надо брать,причем показывать китайцам что берем под айяяй,поэтому НА НАШИХ условиях. А у ЕС и США брать после этого,показывая что "денех" нет,ВЫ "виноуватые"( из за не рабочего Будапештского меморандума),надо пересмотреть ассоциацию,открыть рынок для украинских товаров,построить НЕ В ТАЙВАНЕ электронику,а,в Украине,построить ТУТ фабрики вместо Китая.И пусть бодаются за нас. Пусть решат наши вопросы с Рашей,а для этого надо У НАС добывать газ ,которого миллиарды и продавать в ЕС,что бы Раша приздулась. А как же иначе? И Китай тут игрок,его надо использовать.
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07.08.2021 09:46 Ответить
Новый Великий Шёлковый Путь проходит через Беларусь.

Особенно понравилось про строительство фабрик не в Китае, а в Украине. Ты сам-то согласен как раб за 100 баксов вкалывать по 12-ть часов на производстве?
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07.08.2021 13:59 Ответить
Русская свінья! Ухаді! У нас водкі нєт! Ухаді, сін свінья!
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08.08.2021 00:41 Ответить
Нужно сотрудничать с Китаем не в ущерб интересам США. По моему, эта мысль на поверхности лежит...
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07.08.2021 10:01 Ответить
нужно наращивать экспорт Украинских ресурсов в Китай, у них много предприятий и нужно их ресурсы обеспечить. Украина заработает много миллиардов долларов так нужных Украине, а Китай обеспечит предприятия и тоже заработает много миллиардов долларов. Победа двух сторон в переговорах!
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07.08.2021 14:32 Ответить
Вже й немає,дивно.
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07.08.2021 19:05 Ответить
От же халепа,понабирали всякої срані по об'яві, яка, навіть, після Трускавецьких курсів підвищення кваліфікації не розуміє, що рот потрібно розкривати дозовано, щоб горобці не насрали і самому, відповідно, не срати ротом, а бідося Кулеба вже другий тиждень ************
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07.08.2021 19:37 Ответить
Тобто, це Зеленський продав "Мотор-Січ" китайцям. І робив він це ще в 2018 році, продавши більше ніж контрольний пакет (56%) громадянам Китаю.
Браво, порохоботи, браво.
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08.08.2021 03:06 Ответить
 
 