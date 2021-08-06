Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, идет нормальный процесс сотрудничества, - Кулеба

Никакого разворота Украины в сторону Китая нет, обе страны пребывают в нормальном процессе сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не знаю, может, кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. По всем стратегическим вопросам безопасности или по вопросам стратегических отраслей экономики мы, прежде всего, сотрудничаем с нашими Западными партнерами, с Европейским Союзом, с Соединенными Штатами, и мы будем счастливы видеть американские деньги и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине", - подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина хочет, чтобы еще больше американского бизнеса пришло в Украину, привело финансирование и были реализованы проекты, которые еще больше сблизят США и Украину.

"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью Западного мира, мы развиваемся, как часть этого мира, но торговля с Китаем является объективной реальностью, и, несмотря даже на ту принципиальную политику, которую осуществляют Соединенные Штаты относительно Китая в сфере безопасности, торговля при этом двигается своим путем. Именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", - подытожил глава МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шантажировать Запад "разворотом на Восток" - это против воли народа и угроза украинской государственности, - "слуга народа" Ясько

Напомним, 7 июля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил: "Опыт Компартии Китая в управлении государством заслуживает подражания, его непременно нужно перенимать". Позже Арахамия заявил: "Китай для Украины – партнер номер один".

Глава партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Украина может перенять у Китая опыт партийной меритократии.

13 июля Зеленский впервые поговорил по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином.

Тем временем, советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович заявил: "Если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов, мы развернемся на Восток".

Вместе с тем, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент призвал Украину быть бдительной при сотрудничестве с Китаем.

Также читайте: Корниенко о заимствовании управленческого опыта КНР: Идеологию и геополитический курс менять не можем