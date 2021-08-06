МИД опубликовал рекомендации гражданам Украины в связи с масштабными пожарами в Греции и Северной Македонии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

МИД Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории:

1) воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;

2) внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;

3) неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности;

4) в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту пребывания.

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Посольство Украины в Греческой Республике (телефон "горячей линии": (+30 6932765606, электронные адреса: [email protected]; [email protected]).

Посольство Украины в Республике Северная Македония (телефон "горячей линии": (+38 97 258 9639, адрес: [email protected]).

Также функционирует круглосуточная "горячая линия" МИД Украины по тел. +38 044 238-16-57, электронный адрес: [email protected].

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ВНИМАНИЕ! Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея).

Местные спасательные службы продолжают осуществлять комплекс мероприятий по ликвидации очагов пожаров.