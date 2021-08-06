Количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, уменьшилось на 20%, - Дзюбинский
Количество преступлений, которые совершаются с применением огнестрельного оружия, уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 20,7%.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
"В этом году зарегистрировано 153 уголовных производства по таким преступлениям, в прошлом году их было 193. То есть, имеем уменьшение на 20,7%. Вместе с тем, в этом году зарегистрировано 2487 уголовных преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, незаконным изготовлением и переработкой, 2160 лицам сообщено о подозрении. Для сравнения - в прошлом году было зарегистрировано 3442 таких преступления", - отметил Дзюбинский.
Такие тенденции он объясняет в том числе тем, что полиция начала работать эффективнее. "Больше изымаем оружия из незаконного оборота. В том числе и у лиц, которые его поставляют и продают. Например, за 6 месяцев этого года из незаконного оборота было изъято 1762 единицы огнестрельного оружия, в прошлом – 1400", - говорит Дзюбинский.
Отвечая на вопрос о ценах на нелегальное оружие, рассказал, что автомат Калашникова, к примеру, можно купить за 450-600 долларов. Граната будет стоить 350-500 гривен.
"На черном рынке гранаты стали доступнее. В 99% случаев они поступают с Востока. По официальным данным, в период с 2013 по 2015 гг. похищено или потеряно не менее 300 тысяч единиц стрелкового оружия и легкого вооружения. Из них 200 тысяч единиц преимущественно в зоне АТО, а еще 100 тысяч - в Крыму. В это время разграблено часть складов оружия и боеприпасов Службы безопасности Украины, Министерства обороны, Министерства внутренних дел. Например, оружие, которое находилось в райотделах и его захватили боевики. Полиция его постоянно изымает, хотя с начала боевых действий уже прошло немало времени.
К тому же, было похищено оружие на складах, которые там расположены еще со времен Советского Союза. Оно также постоянно всплывает в разных регионах", - объяснил полицейский.
По его словам, сейчас оружие можно даже заказать бесконтактно в Интернете и получить через почтовое отправление.
"Проблема в том, что при совершении преступлений используется не только оружие военного образца, привезенное с Востока и приобретенное на черном рынке. Но и охотничье, которое приобретается легально и на которое люди получают разрешение. То же самое ружье, превращенное в обрез. В качестве примера, ситуация во Львовской области, где человек с таким обрезом убил двух незнакомых ему людей. Ни за что, просто из хулиганских побуждений", - рассказал Дзюбинский.
С полной версией интервью Вадима Дзюбинского можно ознакомиться тут.
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