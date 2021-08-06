Суд отправил под стражу Прохнича, который угрожал взорвать гранату в здании Кабмина
Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Его арестовали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания.
"Применить в отношении Прохнича меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока действия расследования, но не дольше 27 сентября 2021. Постановление подлежит немедленному исполнению после объявления", - сказал судья.
Полный текст постановления провозгласят в 11:40 в среду, 11 августа.
Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Угрожавшим взорвать гранату оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.
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Воно ж наздраждалося
Так що йому ще пофартило... Може, обійдеться п'ятірочкою... з шансом на "умовно", чи з відстрочкою...
А, якби в ірпінську мерію з гранатою - може, зараз би обійшлось "на поруки"...
он же знал, что участникам сопротивления рашисткой оккупации в Украине дают срока по любым проступкам или преступлениям по максимуму - снисхождений не бывает..
Прохнич - незапланированная, но закономерная при недодиктатуре Зели разведка боем, оценка реакции..
понятно, что всё произошло спонтанно, накипело.. но люди всё видят и понимают..
так что врядли последуют дальнейшие самосожжения и самоподрывы..
после Такой реакции сцыкливой власти притомные люди сделают выводы, чтобы самим не пострадать, а источник несправедливости был точечно, справедливо, в обход продажного пещерного правосудия, наказан..
когда они при власти, то "ни Йаныки ни Порохи" не слушают призывы к трезвой оценке ситуации, дурилка картонная Зеля - тем более..(
думай те, зебилы..
Гидко
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4221260224606144?__cft__[0]=AZU0bfwkSYhyQ75VwK4XU7oQ87ZagsrUVG9iv4w9nMG5A3ZpkJGx4XX1Gm0Kex-B6nbRsPHrRWipywjrE3FtOhvNmPWAynB5vYZ4ew57NS768BcfOBJ9ln8xJ9bqyaBncAI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 хв ·
Міри запобіжного заходу для патріотів зовсім не такі, як для вати і для корупціонерів:
Двом азовцям вже дали по два місяці тримання під вартою.
Іншим, вірогідно, буде те саме.
Ветерану, який прийшов до Кабміну з гранатою - два місяці під вартою.
Готуються обшуки й арешти серед активу інших патріотичних організацій.
Це вже систематичні репресії.
Якщо патріотам не вдалося впровалити свій порядок на вулиці, треба спробувати зробити це в місцях ув'язнення.