Суд отправил под стражу Прохнича, который угрожал взорвать гранату в здании Кабмина

Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Его арестовали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания.

"Применить в отношении Прохнича меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока действия расследования, но не дольше 27 сентября 2021. Постановление подлежит немедленному исполнению после объявления", - сказал судья.

Полный текст постановления провозгласят в 11:40 в среду, 11 августа.

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Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Угрожавшим взорвать гранату оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.