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Суд отправил под стражу Прохнича, который угрожал взорвать гранату в здании Кабмина

Суд отправил под стражу Прохнича, который угрожал взорвать гранату в здании Кабмина

Печерский районный суд Киева принял решение о мере пресечения ветерану АТО Владимиру Прохничу, который угрожал взорвать Кабмин. Его арестовали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания.

"Применить в отношении Прохнича меру пресечения в виде содержания под стражей. Определить срок действия постановления в пределах срока действия расследования, но не дольше 27 сентября 2021. Постановление подлежит немедленному исполнению после объявления", - сказал судья.

Полный текст постановления провозгласят в 11:40 в среду, 11 августа.

Также читайте: Захват Кабмина: министр по делам ветеранов Лапутина просит отпустить подозреваемого Прохнича на поруки. ДОКУМЕНТ

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Угрожавшим взорвать гранату оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

Автор: 

мера пресечения (453) Прохнич Владимир (15)


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Топ комментарии
+20
Мертвечуку только комфортный домашний арест а ветераны,бывшие бойцы в тюрьмы
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06.08.2021 18:44
+18
А Чауса під домашній арешт
Воно ж наздраждалося
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06.08.2021 18:44
+16
ну да. єто ж не медведчук.
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06.08.2021 18:44
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ну формально верно иного и быть не могло я все понимаю ветеран войны раненный контужен перелом психики моральных ценностей мировоззрения..ненависть к власти а она таки паскуда еще та и к тому же мстительная трусливая как шавка.. знаете чем его там в СИЗО сгноят.. типа упал убился типа тромб правду там никому не скажут и нет человека скормят червям -а то и вовсе в крематории сожгут чтобы потом никакой эксгумации уж лучше бы он взорвал бы ту гранату что ли.. погиб да в памяти народа остался бы таким себе человеком которые не побоялся.. сделать ЭТО не знаю...
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06.08.2021 18:43 Ответить
А Чауса під домашній арешт
Воно ж наздраждалося
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06.08.2021 18:44 Ответить
вот вот есть равные а есть чуточку равнее даже Бога в понимании Зеленского полено ********** № 6...
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06.08.2021 18:45 Ответить
ну да. єто ж не медведчук.
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06.08.2021 18:44 Ответить
Мертвечуку только комфортный домашний арест а ветераны,бывшие бойцы в тюрьмы
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06.08.2021 18:44 Ответить
Медведчук, це батько продажної української адвокатури.
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06.08.2021 18:47 Ответить
Я с тобой полностью согласен, особенно, если учесть абсолютно необходимую экспертизу состояния ветерана в тот критический промежуток времени. Не понаслышке знаю, как психика может на непродолжительный временной интервал перейти в состояние.. "ограничения", которое, как думается, служит защитной реакцией организма. И "государственные мужи" не только могли бы, но и ОБЯЗАНЫ были уменьшить своими действиями вероятность проявления таких розладов здоровья у людей, ОСОБЕННО тех, кто, как говорится, "не жалея живота своего", защищал Украину в самое тяжелое для нее (Украины) время! Слушал недавно по этому вопросу ведущего "Украина 24", вроде бы, обычно, адекватного, который безапеляционно заявил, что, должен ответить по закону! Лично меня это возмутило не только по причине полного непонимания ведущим психо-эмоционального состояния в кризисный интервал времени, но и от того, что это и есть та длящаяся уже 8й год ситуация, когда подавляющее число т.н. граждан Украины знают о войне понаслышке, особо не переймаясь той критической ситуацией, в которой находится ВСЯ Украина (можно сказать, что это их не очень задевает). Заводятся все новые "органы", которые занимаются как бы информационной стороной агрессии, но, похоже, если не "на бумаге", то и малоэффективно! А не есть ли такое положение дела (отстороненность от военной ситуации) в числе прочих, составляющей причины подобный активаций психического состояния? Я как-то вуозмущался здесь, что такие "державники", как зе и "95й квартал" не наблюдаются на поле волонтерства и благодеятельности в военной сфере, но это И ПОТОМУ, что это хоть как-то держит связь "гражданин Украины - агрессия РФ". Приходится в очередной раз констатировать (мысленно, для себя), что текущая власть в вопросах патриотического проявления практически не уходит дальше слов! Жду, что электорат, станет народом Украины и неизменно будет помнить, что "по делам, а не по словам...", в том числе и этот инцидент будет иметь не "казенный" подход, а тот самый индивидуальный, которого и требует создавшаяся ситуация.
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06.08.2021 23:00 Ответить
А корумпованих гнид під домашній арест !!! Ці гниди нищать Україну та українців !!!)))
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06.08.2021 18:48 Ответить
А чего его в кабмин понесло?! Зельцман же ж в *опе!
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06.08.2021 18:50 Ответить
На Банковій та Грушевського гнида на гниді та гнидою поганяє !!!)))
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06.08.2021 18:51 Ответить
Так було,є і буде. Така вже карма українців.Наверх випливає лише лайно!!!
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06.08.2021 18:55 Ответить
Це не карма.А тупість і підлість українців.
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06.08.2021 20:09 Ответить
І у печерському суді також!
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06.08.2021 19:27 Ответить
та розумієш, за зельцмана, за те, що він обісрався би - потім, в остаточному вироку, впаяють більше...
Так що йому ще пофартило... Може, обійдеться п'ятірочкою... з шансом на "умовно", чи з відстрочкою...
А, якби в ірпінську мерію з гранатою - може, зараз би обійшлось "на поруки"...
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06.08.2021 18:56 Ответить
это урок на будущее - достал оружие - применяй (древнее правило), или не доставай..
он же знал, что участникам сопротивления рашисткой оккупации в Украине дают срока по любым проступкам или преступлениям по максимуму - снисхождений не бывает..
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06.08.2021 18:53 Ответить
Ти навіть не зрозумів "уроку"..."достал оружие - применяй..." - це не для цього випадку!
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06.08.2021 19:01 Ответить
жаль парня.Еще больше жаль что преступники как раз в кабмине и засели
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06.08.2021 18:57 Ответить
найбільше лайно - на Банкові
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06.08.2021 19:11 Ответить
А чому головнокомандувач не вмішався і не захистив Захисника? Чи дуже вже зайнятий розробкою нових санкцій проти українців за тарифний "хай"?
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06.08.2021 19:25 Ответить
пещерное блдское правосудие сознательно или по привычному беспределу уже собирает небольшую армию адекватных людей для похода на пещерные пагорбы.. эти тихо прийдут, тихо уйдут..
Прохнич - незапланированная, но закономерная при недодиктатуре Зели разведка боем, оценка реакции..
понятно, что всё произошло спонтанно, накипело.. но люди всё видят и понимают..
так что врядли последуют дальнейшие самосожжения и самоподрывы..
после Такой реакции сцыкливой власти притомные люди сделают выводы, чтобы самим не пострадать, а источник несправедливости был точечно, справедливо, в обход продажного пещерного правосудия, наказан..
когда они при власти, то "ни Йаныки ни Порохи" не слушают призывы к трезвой оценке ситуации, дурилка картонная Зеля - тем более..(
думай те, зебилы..
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06.08.2021 19:56 Ответить
А чауса під домашній арешт. ***...ді в мантіях
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06.08.2021 20:07 Ответить
Доки патріоти не почнуть діяти проти внутрішнього ворога - справді діяти - то так і буде. Гідна людина - значить, в буцигарню. Останнє лайно - панятьіпрастіть.
Гидко
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06.08.2021 20:27 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZU0bfwkSYhyQ75VwK4XU7oQ87ZagsrUVG9iv4w9nMG5A3ZpkJGx4XX1Gm0Kex-B6nbRsPHrRWipywjrE3FtOhvNmPWAynB5vYZ4ew57NS768BcfOBJ9ln8xJ9bqyaBncAI&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4221260224606144?__cft__[0]=AZU0bfwkSYhyQ75VwK4XU7oQ87ZagsrUVG9iv4w9nMG5A3ZpkJGx4XX1Gm0Kex-B6nbRsPHrRWipywjrE3FtOhvNmPWAynB5vYZ4ew57NS768BcfOBJ9ln8xJ9bqyaBncAI&__tn__=%2CO%2CP-R 1 хв ·

Міри запобіжного заходу для патріотів зовсім не такі, як для вати і для корупціонерів:

Двом азовцям вже дали по два місяці тримання під вартою.

Іншим, вірогідно, буде те саме.

Ветерану, який прийшов до Кабміну з гранатою - два місяці під вартою.

Готуються обшуки й арешти серед активу інших патріотичних організацій.

Це вже систематичні репресії.

Якщо патріотам не вдалося впровалити свій порядок на вулиці, треба спробувати зробити це в місцях ув'язнення.
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06.08.2021 21:01 Ответить
Тобто наступний вже не буде чекати й розмовляти, а підірве декілька чинуш нафік... - Чаус з мєртвєчуком в них гуляють, а військових, патріотів у кутузку саджають...
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06.08.2021 21:05 Ответить
медведчук возле домашнего камина.
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06.08.2021 22:27 Ответить
 
 