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Кулеба провел переговоры с молдавским коллегой Попеску - договорились о визитах в блжайшее время

Кулеба провел переговоры с молдавским коллегой Попеску - договорились о визитах в блжайшее время

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба поздравил Попеску с назначением на должность.

Так, главы дипломатии договорились об обмене визитами в ближайшее время и активизации двусторонних контактов на всех уровнях. Также Попеску подчеркнул настроенность нового правительства Молдовы на развитие добрососедских отношений с Украиной, воплощение общих экономических и инфраструктурных проектов.

"Министры обсудили сотрудничество в сфере евроинтеграции и подтвердили готовность развивать в дальнейшем формат "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы с целью приближения наших стран к членству в ЕС", - сказано в сообщении.

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Кроме того, министры обсудили подготовку к официальному визиту премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Молдову в конце августа.

"Глава украинской дипломатии подробно проинформировал молдавского коллегу о будущем саммите "Крымской платформы" и ключевые задачи этой инициативы", - добавили в МИД.

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Молдова (1868) Попеску Нику (41) Кулеба Дмитрий (2880)


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Після Вашингтону саме то , вина попити стрес зняти
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06.08.2021 19:09 Ответить
Молдаване после истории с Чаусом с вами на одном гектаре срать не сядут !!! Вы пустое место!!!
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06.08.2021 19:28 Ответить
Кулеба з літака дзвонив в Молдову?
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06.08.2021 19:30 Ответить
че там с чаусом кулеба?)
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06.08.2021 19:41 Ответить
Блінкен "прописав іжицю" Кулебі?
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06.08.2021 19:44 Ответить
Исправьте пожалуйста ошибку в заголовке
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06.08.2021 19:46 Ответить
Їм не за це платять, - я вже давно переконався в цьому.
Будь-яке руцкоязичне гавно на Цензорі набагато важливіше за наші спроби наближення до граматичної норми української мови.
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06.08.2021 22:39 Ответить
 
 