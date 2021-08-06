Кулеба провел переговоры с молдавским коллегой Попеску - договорились о визитах в блжайшее время
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел первую телефонную беседу с новым вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба поздравил Попеску с назначением на должность.
Так, главы дипломатии договорились об обмене визитами в ближайшее время и активизации двусторонних контактов на всех уровнях. Также Попеску подчеркнул настроенность нового правительства Молдовы на развитие добрососедских отношений с Украиной, воплощение общих экономических и инфраструктурных проектов.
"Министры обсудили сотрудничество в сфере евроинтеграции и подтвердили готовность развивать в дальнейшем формат "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы с целью приближения наших стран к членству в ЕС", - сказано в сообщении.
Кроме того, министры обсудили подготовку к официальному визиту премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Молдову в конце августа.
"Глава украинской дипломатии подробно проинформировал молдавского коллегу о будущем саммите "Крымской платформы" и ключевые задачи этой инициативы", - добавили в МИД.
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