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Новости Силовики
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В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР предотвратили заказное убийство гражданина США. Организатора преступления, имеющего двойное гражданство (Украины и США), и его сообщника задержали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР 01

По предварительной информации, мужчина решил заказать убийство гражданина США по личным мотивам. Преступление планировалось на территории США в городе Балтимор штата Мэриленд, но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине. Когда соучастник нашел его, заказчик приехал в Украину обсудить с киллером сроки, сумму и способ убийства. Жизнь иностранца они оценили в 45 тыс. долларов.

Убийство должно быть выполнено до 9 августа, поскольку к этому времени заказчик еще будет находиться в Украине и это обеспечило бы ему алиби.

Оплата происходила в два этапа. Исполнителю передали предоплату - 20 тыс. долларов. Еще 25 тыс. долларов заказчик должен передать уже после совершения убийства и предоставления фотографий, которые это подтверждают.

Правоохранители имитировали убийство и сделали постановочные фото, которые посредник передал заказчику. Инициатора убийства и его соучастника задержали после передачи последнего транша в сумме 25 тыс. долларов.

В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР 02
В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР 03

Решается вопрос о сообщение задержанным лицам о подозрении, а именно:

  • заказчику в организации законченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины);
  • соучастнику в пособничестве в совершении оконченного покушения на убийство, совершенном по заказу по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, пункты 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины)

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Расследование в указанном уголовном производстве проходило в сотрудничестве с Посольством США в Украине и правоохранительными органами США.

Автор: 

заказное убийство (163) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) США (26511) ГБР (2978)


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Топ комментарии
+11
Вообще-то да...Предполагаемая жертва - гражданин США, преступление планировалось совершить на территории США, заказчик - гражданин США. В Мэриланд злодею светит до пожизненного.
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06.08.2021 19:41
+9
Умеют же, когда захотят.
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06.08.2021 19:34
+8
В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР - Цензор.НЕТ 8740
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06.08.2021 19:36
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Умеют же, когда захотят.
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06.08.2021 19:34 Ответить
ну эт когда впрямую сдадут... - тогда и хорошо умеют...
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07.08.2021 02:27 Ответить
Хахаха - двойное гражданство запрещено.... Депортация в США... это минимум....
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06.08.2021 19:35 Ответить
Так там и тройное может быть..рашкинское в придачу
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06.08.2021 19:39 Ответить
Вообще-то да...Предполагаемая жертва - гражданин США, преступление планировалось совершить на территории США, заказчик - гражданин США. В Мэриланд злодею светит до пожизненного.
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06.08.2021 19:41 Ответить
Но конституция США упрямая и интересная весч.....Преступление было совершено не на территории сша..... А сам знаешь что в разных штатах ре законы.... Какой-то Моня захотел шлепнуть Изюму .... патамушта не захотел отдавать деньги взятые в долг или ещё какие мансы...
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06.08.2021 19:47 Ответить
А, может быть, причина стара, как мир? Ну, в смысле, "Ищите женщину" ...
Более молодой, более процветающий американец отбил молодую красивую жену-украинку у немолодого пузатенького рогоносца, которую рогоносец нашёл по сайтам знакомств типа сайта "замуж зарубеж".
В итоге этот обиженный папик с животом и заказал злодея-разлучника киевскому киллеру, чтобы следы запутать.

Чаще всего очень сложные изощренные преступления имеют поразительно ПРОСТЫЕ мотивы...
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07.08.2021 22:13 Ответить
Хехехе,Дениска. Совсем ничего не понимаешь в еврейских мансах...Деньги правят миром -классика)))
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08.08.2021 01:38 Ответить
настав час "охренительних" історій...
Нагадати, куди там "наш" перекачаний метр намилився?
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07.08.2021 10:59 Ответить
Не двойное, а два гражданства. При получении гражданства США даётся обещание гивап другие гражданства. В случае конфликта отвечает согласно закону страны нахождения.
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06.08.2021 20:20 Ответить
Хехе .... читаем закон Украины по которому двойное запрещено.... Формально при обнаружении гражданства США украинский паспорт анулируется и депортация.... Украинское государство не может отменить гражданство другой страны которое получил украинец..... Штаты не запрещают два ( тут я согласен) именно 2 а не двойное.... Взять израильтян американцев.
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08.08.2021 01:46 Ответить
На счет депортации, по моему, не соответствует закону. При Януковиче было 5 лет или 20к штраф. В действительности украинские чиновники не выполняют Закон Украины. Кому-то могут дать и забрать гражданство за один день, а простых граждан они заставляют кататься на бюрократической карусели около года чтобы выйти из гражданства.
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08.08.2021 03:44 Ответить
В Киеве задержан мужчина, нанявший киллера для убийства гражданина США в Балтиморе, - ГБР - Цензор.НЕТ 8740
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06.08.2021 19:36 Ответить
Тут я соглашусь. Только судя по животику, который для пива создан- это не об этом заказчике.
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06.08.2021 19:41 Ответить
Животик мешает держать пистолет?
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06.08.2021 21:15 Ответить
Нет. Животик может помешать быстро использовать пути отхода.
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06.08.2021 21:21 Ответить
лошара обрезанная...
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06.08.2021 19:39 Ответить
Это ты о себе? Я точно знаю, одного зовут Игорь, а второго Макс. Ну и -таки лошара ты). Больше не попадешься!
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08.08.2021 00:46 Ответить
В Киеве дождик, судя по фоткам. Везунчики.

Представляю я очную ставку между заказчиком и жертвой несостоявшейся... Мы же обстоятельств не знаем. А можэ они корешами были- не разлей вода! Тока один пику точил за спиной... Во, тогда встреча будет!!!
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06.08.2021 19:39 Ответить
Бугагага «Мы рргрузские не обманываем друг друга» 🤣Б2
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06.08.2021 19:48 Ответить
а може они и оба точили, просто один не там точил...
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06.08.2021 20:04 Ответить
Та запросто. Но, я привел тот пример, который самый экстремальный, как мне кажется.
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06.08.2021 20:34 Ответить
я грішним ділом після заголовку подумав, що беню пов'язали...
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06.08.2021 19:48 Ответить
« кто его посадит ,он же памятник»
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06.08.2021 20:20 Ответить
Это полный... Гражданин США ищет киллера для ликвидации другого гражданина США на территории США. До чого тут наше ДБР, которое должно заниматься преступлениями в среде наших правоохранительных органов ? А, у нас с этим уже порядок ? Проблем нет ? Так пусть эту контору штаты и финансируют. Это уже не просто полный, это уже толстый пи....!
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06.08.2021 20:48 Ответить
следующий президент, а я надеюсь, он будет нормальный, должен разогнать эту ДБР, руководителей отправить за решетку, после решения суда. Если решения суда будет недостаточно, тогда будет народный суд.
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06.08.2021 22:59 Ответить
совсем тупой? "...но исполнителя через своего знакомого он подыскивал в Украине" Источник: https://censor.net/ru/n3281340
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07.08.2021 13:31 Ответить
Ты прав, тупость - это тоже дар Божий. Но ты им явно злоупотребляешь. Поясняю . «Підслідність ДБР : - Високопосадовці ; - Правоохоронці та судді ; - Військові правопорушення.» Для бакланов, тебе подобных, повторю еще раз : Високопосадовці ; - Правоохоронці та судді ; - Військові правопорушення. Граждане США и др. стран, киллеры и их искатели в подследственность ДБР не входят. Учи матчасть, баклажан, а потом дави на клаву в комментах. И не вздумай вакцинироваться !
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07.08.2021 21:05 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6RSR-PxK6SE Балтимора Тарзанбой
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06.08.2021 21:17 Ответить
всё класно но не туда если по теме....
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07.08.2021 08:31 Ответить
так что посредник был стукачем ? это не преступление , срежиссированная посадка . МВД и ФБР ловит доверчивых лохов которые думают что в интернете можно найти наемного убицу .
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06.08.2021 21:37 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3TKqkOFfY68 - вперёд в прошлое?
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07.08.2021 08:28 Ответить
И шо происходит? Де синагога? И как стыдливо. От был бы украинец громко сказали один украинец заказал другого и расписали откуда, как и в каком состоянии. А тут... тайна. Бугага.
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07.08.2021 09:23 Ответить
Не делай выводы: твоему умишку это не под силу).
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08.08.2021 00:49 Ответить
Этот беременный залил пивасом свои мозги ещё лет цать назад.
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07.08.2021 09:29 Ответить
Двб,не путайте второе гражданство с двойным гражданством.
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08.08.2021 00:55 Ответить
а звали муштинку Ли Харви Освальд.... откэ
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08.08.2021 09:36 Ответить
прям как в фильме брат 2)
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20.11.2021 16:15 Ответить
 
 