Антикоррупционный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих харьковский экс-чиновников

Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя ПАТ "Харьковоблэнерго" Виталию Телегину и бывшему заместителю директора КП "Харьковводокпнал" Роману Билыку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на трансляцию суда.

Телегина приговорили к пяти года лишения свободы с запретом занимать определённые должности сроком на три года, а Билыка - к четырём годам лишения свободы и двум годам запрета занимать некоторые должности. Также обоим присудили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Согласно материалам дела, обвиняемые в интересах третьей компании, которая получила неправомерну выгоду, с нарушением норм законодательства заключили трёхсторонний договор. И в результате нанесли "Харьковоблэнерго" убытки более в чем 18 млн грн.

Также читайте: Суд Киева назначил условное наказание за незаконное пересечение админграницы инженеру захваченного РФ "Черноморнефтегаза" Годованцу