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Антикоррупционный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих харьковский экс-чиновников

Антикоррупционный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих харьковский экс-чиновников

Высший антикоррупционный суд объявил обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя ПАТ "Харьковоблэнерго" Виталию Телегину и бывшему заместителю директора КП "Харьковводокпнал" Роману Билыку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на трансляцию суда.

Телегина приговорили к пяти года лишения свободы с запретом занимать определённые должности сроком на три года, а Билыка - к четырём годам лишения свободы и двум годам запрета занимать некоторые должности. Также обоим присудили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Согласно материалам дела, обвиняемые в интересах третьей компании, которая получила неправомерну выгоду, с нарушением норм законодательства заключили трёхсторонний договор. И в результате нанесли "Харьковоблэнерго" убытки более в чем 18 млн грн.

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Автор: 

приговор (1211) суд (25084) Харьков (7460) чиновник (1560)


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Топ комментарии
+7
Корупція ,це злочин проти держави та народа !!! Терміни мають бути відповідними і з повним конфіскатом всього рухомого та не рухомого !!!)))
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06.08.2021 20:03
+5
Такої дрібноти в Україні мають сотню на добу пакувати!!! Де діамантові прокурори ,Насіров та т.ін . ,де акули корупціі ,чуємо лише про якусь дрібноту ,тюльку !!!)))
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06.08.2021 20:00
+4
Антикоррупционный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих харьковский экс-чиновников - Цензор.НЕТ 5770.....
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06.08.2021 20:00
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Антикоррупционный суд приговорил к 4 и 5 годам лишения свободы двоих харьковский экс-чиновников - Цензор.НЕТ 5770.....
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06.08.2021 20:00 Ответить
Такої дрібноти в Україні мають сотню на добу пакувати!!! Де діамантові прокурори ,Насіров та т.ін . ,де акули корупціі ,чуємо лише про якусь дрібноту ,тюльку !!!)))
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06.08.2021 20:00 Ответить
Корупція ,це злочин проти держави та народа !!! Терміни мають бути відповідними і з повним конфіскатом всього рухомого та не рухомого !!!)))
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06.08.2021 20:03 Ответить
С корупцией в Украине даже президенты немогут справится ! Немогут, по причине нежелания рубить сук на котором уютно сидится !
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06.08.2021 20:08 Ответить
Как они покроют нанесенній ущерб? Или судьи уже на себя наказание примеривают?
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06.08.2021 20:30 Ответить
Саме для покриття збитків і застасовується конфіскація !!!)))
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06.08.2021 20:37 Ответить
Лучше б перестали наркоту крышевать !!!
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06.08.2021 20:04 Ответить
ОПЗЖопинцы или ЖОПоблоковцы?
Когда будут судить зеленое ворье?
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06.08.2021 20:08 Ответить
Найбільше дратує ця фраза "з забороною обіймати певні посади строком на три роки", чому не на все життя з занесенням в реєстр корупціонерів.
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06.08.2021 21:22 Ответить
Таких кадрів в Україні - пачками по 100 штук. в день, не знаю скільки років прийдеться садити
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07.08.2021 01:16 Ответить
 
 