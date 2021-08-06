В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна
Вакцина AstraZeneca дает длительный иммунитет против COVID-19, поэтому бустерные инъекции или ревакцинация привитым пока не нужны.
Об этом заявил глава британской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долговременную защиту. Пока наука предполагает, что она обеспечивает сильную реакцию Т-клеток, что, надеюсь, означает, что ее действие продлится дольше", - сказал Сорио.
Глава британского фармацевтического гиганта также подтвердил высокую эффективность их препарата против нового штамма "Дельта".
Ранее исследования Бирмингемского университета показало, что инъекция AZ, вызывает активность Т-клеток, которые борются с инфекцией, лучше, чем их аналоги из США, производимые компаниями Pfizer и Moderna.
Другое исследование, проведенное фармацевтической группой Johnson & Johnson показывает, что вакцина от AstraZeneca "обеспечивает годы защиты".
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https://censor.net/ru/user/314213
Пройдет год-два времени и ты прозреешь от вакцинации и последствий от нее, а сейчас говорить тебе что-то -- это напрасная трата времени...
https://censor.net/ru/comments/locate/3281343/01921434-bf5d-734a-981b-38d086e00cc1ОтветитьМне нравится https://censor.net/ru/user/129908
Уже прошло го-два времени с начала эпидемии и уже даже есть статистика, которая вполне красноречива: https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/ ttps://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
"Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долговременную защиту. Пока наука предполагает, что она обеспечивает сильную реакцию Т-клеток, что, надеюсь, означает, что ее действие продлится дольше", - сказал Сорио.
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
Вакцина AstraZeneca дает длительный иммунитет против COVID-19, поэтому бустерные инъекции или ревакцинация привитым пока не нужны.
Об этом заявил глава британской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио, информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://tsn.ua/ru/svit/v-astrazeneca-zayavili-chto-vakcina-daet-dlitelnyy-immunitet-tretya-doza-ne-nuzhna-1841239.html ТСН .
"Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долговременную защиту. Пока (!!!) наука предполагает, что она обеспечивает сильную реакцию Т-клеток, что, надеюсь (!!!), означает, что ее действие продлится дольше", - сказал Сорио.
Глава британского фармацевтического гиганта также подтвердил высокую (ЯКУ ???) эффективность их препарата против нового штамма "Дельта".
Ранее исследования Бирмингемского университета показало, что инъекция AZ, вызывает активность Т-клеток, которые борются с инфекцией, лучше, чем их аналоги из США, производимые компаниями Pfizer и Moderna.
У мене б подібну муть НІКОЛИ не прийняли.
То - Ваше право, я плакати чи журитися через це не буду, ні щось доводити.
Правда, все-таки цікаво, з якого такого переляку я раптом стала москалем ??? За тлю я так само не голосувала. І банили мене та банять тільки так. На різних темах.
Тобто, люди по цілому світу виходять на масові протести проти невиправданих (бо не підкріплених науково + постійно придумуваних і змінюваних) заходів, проти реальної дискримінації та сегрегації та порушення прав людини і законів, бо куплені москалями ? Всі прониклись рашен пропагандою ???
Це твердження не має під собою жодних підстав. Зручна відмазка для провокаторів і ботів.
Я наводжу посилання на те, про що пишу + висловлюю свою думку, оскільки читаю ресурси та коменти, крім української та російської, французькою та англійською, і відповідно формую своє ставлення.
Але Ваш невгамовний дружок Валєра зараз прибіжить, тицятиме мені якусь статейку за 2014 і верещатиме про фейкове видання. І обзиватиме, бо більше нічого не вміє.
Я теж не агітую нікого, ні за що та не проти чогось. Навпаки, з кількома форумчанами ми певний час вели тривалі І КОРЕКТНІ дискусії і кожен залишився при своїй думці.
Більше того, я постійно пишу: кожен вирішує за себе і для себе. Але лишіть в спокої тих, хто не бажає (і має на це повне право: з зими 2019 навіть найбільші =демократи= забули, що людина має права; так, обов*язки теж, ніхто не сперечається, але відбувається абсолютна підміна понять і нахабна маніпуляція) чи не може з медичних причин (може, і хотів би) вколотися субстанцією, схваленою лише для екстреного використання.
Я нікого не обзиваю, не кляну і не бажаю ні хворіти, ні померти. На відміну від Ваших однодумців. Але змушена була, захищаючись, дійти до ковідофашистів: правда, зараз так у різних країнах називають агресивних і безжальних нав*язувальників тотального та примусового щеплення і звільнення людей з роботи та відмові у мед.обслугованні, відвідуванні магазинів, театрів, стадіонів, музеїв, навчальних закладів, користування громадським транспортом.
Здоров*я Вам і Вашим рідним. Бережіть себе.
Но если этого хватает для буратин...то кто буратинам доктор??
а когда про самую лучшую Астразенеку оповещает сама Астрозенека то ето очень смахивает на синдром "мастеров спорта в борьбе с короновирусом".
какого черта было закупать заведомо слабую вакцину? чтоб уменьшить численность населения типа природным путем?
Будете сто пиццот раз колоть то,что вам скажут.А на ком ещё бабло делать,как ни на стаде 😆😆😆
https://www.cbc.ca/news/canada/edmonton/alberta-saskatchewan-covid-19-restrictions-lifted-1.6126397
Alberta, Saskatchewan removing public health restrictions 'a bad mistake' right now, experts say
Saskatchewan was the first Canadian province to lift all public health restrictions last month, while Alberta plans to phase them out by mid-August.
https://atlantic.ctvnews.ca/new-brunswick-to-move-to-green-phase-on-july-30-lifting-all-public-health-restrictions-1.5520913
New Brunswick to move to Green phase on July 30, lifting all public health restrictions