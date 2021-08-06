Стартовали работы по электрификации железной дороги от Черкасс до станции им. Шевченко, - замглавы ОП Тимошенко

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовали работы по электрификации участка от Черкасс до станции им. Шевченко. Это позволит уже в этом году запустить в области электропоезда и значительно сократить время в пути.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня начали электрификацию 30 км участка, от Черкасс до станции им. Шевченко. В следующем году электрификацию железной дороги продолжат еще на 90 км, до Гребенки", - рассказал Тимошенко.

Он пояснил, что из Черкасс поедут электропоезда, а путь в Киев будет занимать 2,5 часа. Для жителей региона станут доступны прямые маршруты в Кропивницкий, Харьков, Львов, Полтаву, Тернополь, пригородные поезда в Городище, Корсунь-Шевченковский, Смелу и Каменку.

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Тимошенко также анонсировал масштабное обновление дорожной сети Черкащины. Долгое время трассы области находились в неудовлетворительном состоянии.

"Яркий пример - окружная Золотоноши, где по программе "Большая стройка"идет капитальный ремонт. Впервые за 40 лет", - написал замглавы ОП.

Трасса Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела – Умань будет отремонтирована полностью. В прошлом году уже было сделано 67 км, а в течение этого года будет завершено еще 115 км. Всего область получит 250 км отремонтированных государственных дорог, не считая местных, которые также будут восстановлены.

"Учитывая туристический потенциал Черкащины, ее замечательную природу и гостеприимство людей, я уверен, что качественное сообщение будетпривлекать многочисленных гостей", - отметил Тимошенко.

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Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что Укрзализныця получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom в рамках соглашения с правительством Франции.