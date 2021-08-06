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Стартовали работы по электрификации железной дороги от Черкасс до станции им. Шевченко, - замглавы ОП Тимошенко

В рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовали работы по электрификации участка от Черкасс до станции им. Шевченко. Это позволит уже в этом году запустить в области электропоезда и значительно сократить время в пути.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Стартовали работы по электрификации железной дороги от Черкасс до станции им. Шевченко, - замглавы ОП Тимошенко 01

"Сегодня начали электрификацию 30 км участка, от Черкасс до станции им. Шевченко. В следующем году электрификацию железной дороги продолжат еще на 90 км, до Гребенки", - рассказал Тимошенко.

Он пояснил, что из Черкасс поедут электропоезда, а путь в Киев будет занимать 2,5 часа. Для жителей региона станут доступны прямые маршруты в Кропивницкий, Харьков, Львов, Полтаву, Тернополь, пригородные поезда в Городище, Корсунь-Шевченковский, Смелу и Каменку.

Стартовали работы по электрификации железной дороги от Черкасс до станции им. Шевченко, - замглавы ОП Тимошенко 02

Читайте: Скоростные электропоезда из Черкасс в Киев начнут курсировать в этом году, - Шмыгаль

Тимошенко также анонсировал масштабное обновление дорожной сети Черкащины. Долгое время трассы области находились в неудовлетворительном состоянии.

"Яркий пример - окружная Золотоноши, где по программе "Большая стройка"идет капитальный ремонт. Впервые за 40 лет", - написал замглавы ОП.

Трасса Н-16 Золотоноша - Черкассы - Смела – Умань будет отремонтирована полностью. В прошлом году уже было сделано 67 км, а в течение этого года будет завершено еще 115 км. Всего область получит 250 км отремонтированных государственных дорог, не считая местных, которые также будут восстановлены.

"Учитывая туристический потенциал Черкащины, ее замечательную природу и гостеприимство людей, я уверен, что качественное сообщение будетпривлекать многочисленных гостей", - отметил Тимошенко.

Также смотрите: Уже в этом году между двумя берегами Запорожья откроют движение по новой магистрали, - замглавы ОП Тимошенко. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко заявил, что Укрзализныця получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom в рамках соглашения с правительством Франции.

Автор: 

железная дорога (1411) Тимошенко Кирилл (432) Большая стройка (728) Черниговская область (1123)


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Топ комментарии
+4
комуняками смердить.. зе комуняками...
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06.08.2021 20:28
+3
и все равно лампочка его, ильича.
на кацапию шо не завези оно тут же становится ихним, кацапским...
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06.08.2021 20:49
+2
коммунизм - ето совиная власть + електрификация всей страны.
так когда то один мелкий сифилитик сказал.
если ему верить - первый компонент уже в наличии есть, дело за лампочкой ссаныча.
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06.08.2021 20:35
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комуняками смердить.. зе комуняками...
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06.08.2021 20:28 Ответить
ще при совку з Черкас до станції Шевченка збиралися тролейбус провести А зараз мабуть останній древній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%941 Д1 поламався і нема чим з обл. центру до залізничної станції їздити
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06.08.2021 20:50 Ответить
в нас є наглядова рада УЗ, вони отримують кошти. але **** грьобаний фуй прєм"єрішка туди пхає носа! то хай туалети піде помиє! або рельси нові покладе!
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06.08.2021 20:54 Ответить
Село на нашій Україні неначе писанка, село!
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06.08.2021 20:30 Ответить
давно пора
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06.08.2021 20:31 Ответить
А в чому сенс електрофікації цього перегона ??? ОТ Цветково-Вапнярка,то схід-захід ,стратегічний напрямок !!!)))))))
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06.08.2021 20:45 Ответить
коммунизм - ето совиная власть + електрификация всей страны.
так когда то один мелкий сифилитик сказал.
если ему верить - первый компонент уже в наличии есть, дело за лампочкой ссаныча.
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06.08.2021 20:35 Ответить
Путлера на прямой линни чукча лет 70 из Сибири спрашивает копил всю жизнь на машину,купил...Владимир Владимирыч купил ,а дорог нет...Плешивый отвечает,а зачем вам машина если дорог нет...
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06.08.2021 20:36 Ответить
Лампочку Эдисона завезли на РАБссию когда чЛенина и на Свете грешном не было...
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06.08.2021 20:39 Ответить
и все равно лампочка его, ильича.
на кацапию шо не завези оно тут же становится ихним, кацапским...
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06.08.2021 20:49 Ответить
Типа а мы Цап-Царап и в Дамки,как сказал фюрер всея Мацковии СкреПОНОСной
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06.08.2021 20:55 Ответить
Вы же в курсе, Сенатор...
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06.08.2021 20:57 Ответить
Десь так BRO...
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06.08.2021 20:58 Ответить
Знову електрифікація гряде. Хто ж це в Україні на електриці заробляє?
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06.08.2021 21:27 Ответить
 
 