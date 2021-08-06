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Новости Силовики
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Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой, - Дзюбинский

Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой, - Дзюбинский

Если разрешить свободный оборот оружия, количество конфликтов с его применением увеличится.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

"Мы ментально не готовы к этому. Если сейчас человек, который хочет ходить с оружием по улицам, понимает, что его могут остановить и привлечь к ответственности, это его сдерживает. Когда такого ограничения не будет, будут ходить свободно. Пьяные, под наркотиками, в любом состоянии.

Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой. Я категорически против того, чтобы у нас 100% населения могли пойти и свободно купить пистолеты, как в некоторых штатах Америки", - сказал Дзюбинский.

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Полицейский подчеркнул, что сейчас для защиты дома и имущества можно использовать охотничье оружие, на которое нужно получить разрешение. А также добавил, что не поддерживает сторонников легализации, которые хотят, чтобы люди ходили по улицам с короткоствольным огнестрельным оружием.

Автор: 

оружие (10202) Нацполиция (16436) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) легализация (162) Дзюбинский Вадим (4)


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Топ комментарии
+62
молдаване ментально готовы, о которых говорят что они замешенные на вине - а украинцы не готовы..
Украинцы значит тупее всех других народов где разрешено ношение короткоствола..
Что это за ЧМО Дзюбинский с зековской небритой мордой, который так оскорбляет украинцев?
Кто он по национальности?
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06.08.2021 20:44
+51
бред !!! просто каждый будет знать что некуй быковать на публику - потому что у любого т.з."терпилы" может оказаться в кармане ствол !!! вон в Молдавии легализовали стволы и сразу пропала уличная преступность, СРАЗУ !!!! и драки, конфликты по синьке и т.д. и т.п. ... так что не пистите Нам !!!
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06.08.2021 20:45
+42
Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой, - Дзюбинский - Цензор.НЕТ 3023
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06.08.2021 20:47
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Погоджуюсь, ніхто не буде знічевя застосовувати зброю, знаючи, що в відповідь може отримати кулю.
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07.08.2021 08:56 Ответить
Хворе. Итак заканчивается. Кто не боится применить огнестрельное оружие ПРИМЕНЯЕТ его и плевать на статус- зарегистрированное оно или нет. НО после разрешения свободного ношения оружия КАЖДЫЙ будет ВЕЖЛИВ до поноса ибо будет знать что у противника тоже может быть ствол. Ось так хворе створиння. И конечно сначала постреляют но после ответок все наладится. А сейчас у одних ЕСТЬ и они СТРЕЛЯЮТ и НЕ ждут ответа. Поэтому...., ну вы понимаете каждый урод со связями может БЕЗНАКАЗАННО беспредельничать и конечно хотят все так и оставить и уроды, прислуживающие им, это транслируют. Нет, ВСЕМ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ. У СВОБОДНЫХ ДОЛЖНО быть оружие и они ВОЛЬНЫ его применять, ответственность на человеке перед Богом и людьми! Его выбор.
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07.08.2021 08:57 Ответить
Бред "сивої кобили"......Як раз зброя легальна забов'язує перед законом і діє як стримуючий фактор....Доречі не озброєні тількі чесні і законослухняні громадяни.....Бояться,бо осінь юуде "жаркою".....
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07.08.2021 09:12 Ответить
ТЫ "ментально не готов"? - СДАТЬ ОРУЖИЕ!!!
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07.08.2021 09:34 Ответить
Я б короткий ствол постійно з собою не носив. Але щоб був швидкий доступ вдома.
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07.08.2021 10:02 Ответить
Так его и неудобно таскать с собой всё время. В маршрутке, на рынке, в гипермаркете, смотри чтобы не спёрли, на пляже под зонтиком не оставишь и в воду с собой не понесёшь.
А например, в машине, он мешать не будет.
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07.08.2021 13:19 Ответить
+5
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07.08.2021 18:05 Ответить
Вы - идиоты.
Поэтому я против, чтобы вы ходили по улицам с оружием.
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07.08.2021 10:03 Ответить
когда кругом одни идиоты следует задуматься кто ты.
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07.08.2021 12:19 Ответить
Одноглазый в стране слепых.
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07.08.2021 13:32 Ответить
Якщо ти такий розумний, то чому ще досі живеш серед ідіотів?
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07.08.2021 12:46 Ответить
"Простите, сир, но другого народа у меня для вас нет!"
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07.08.2021 13:33 Ответить
Цитуєте Сталіна? ("Другіх пісатєлєй у мєня для вас нєт") (с)
Тоді зрозуміло, - совок глибоко пронизав усю вашу натуру. Навіть, якщо ви цей факт будете заперечувати.

Якщо легалізувати зброю, то кожен конфлікт, який зараз закінчується бійкою, буде завершуватися стріляниною, - Дзюбинський - Цензор.НЕТ 9592
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07.08.2021 13:41 Ответить
Если твое знакомство с сокровищницей мировой истории ограничивается тов. Сталиным...
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07.08.2021 21:42 Ответить
Замічатільно! Унтер-офіцерщіна в самом нєпрікритом відє!

Якщо легалізувати зброю, то кожен конфлікт, який зараз закінчується бійкою, буде завершуватися стріляниною, - Дзюбинський - Цензор.НЕТ 5106
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07.08.2021 22:27 Ответить
или раб или по№ц.свободное владение нарезного оружия-вот что отличает раба от человека.мне кажется что бьіло бьі меньше грабежей разбоев и ментовского беспредела с рейдерством!люди сразу стали вежливьіми к друг другу1
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07.08.2021 10:04 Ответить
"Если легализировать презервативы, то каждое общение мужчины и женщины будет заканчиваться сексом"
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07.08.2021 10:31 Ответить
Да у этого мента именно такая логика.
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07.08.2021 10:38 Ответить
Это логика не у конкретного мента, а целого олигархического полицейского государства
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07.08.2021 12:54 Ответить
Єслі разрєшіть каждому владєть автомобілєм, то любой виєзд із гаража будєт заканчіваться аварієй!
А, забув, - автомобілі вже давно дозволені.
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07.08.2021 12:50 Ответить
Если у автомобиля есть регистратор, то у пистолета он должен быть тем более.
Особенно у ментовского.
Снял с предохранителя - пошла запись.
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07.08.2021 11:10 Ответить
Вот такие ментальные Шариковы и служат в очистке)
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07.08.2021 12:05 Ответить
Я понимаю что кто то уже писал подобный комментарий , но тем не менее ... В обществе где оружие может быть у любого и конфликтов на порядок меньше , поскольку драки как правило начинаются когда одна из сторон уверена в своем превосходстве , но полковник Кольт уравнял шансы сторон
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07.08.2021 12:14 Ответить
Власть боится давать оружие гражданам Украины, потому что мусора будут вынуждены уважать права граждан Украины, суды будут вынуждены давать правомерные решения, власти не смогут безнаказанно воровать
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07.08.2021 12:17 Ответить
та тут навіть питання не в "давати". ми і так можемо озброїтися до зубів зараз, особливо коли мова йде про опір тиранії. мусора просто роблять вигляд, що цього немає і нам не треба "Легалізовувати" зброю
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07.08.2021 12:43 Ответить
А может и конфликтов не будет?
Или все люди - дебилы невменяемые, ну, как вам нравится, как стадо и им нужно ТОЛЬКО управлять?... .
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07.08.2021 12:43 Ответить
Странно что он завел разговор про 27 лет назад разрешенное отдельным ведомственным постановлением охотничье снаряжение ( а не законом , закон старый остался 1978 года НЕ существующей давно тоталитарной империи!).Мог бы еще более прямолинейно заявить что для защиты дома и имущества есть ОН -полиция .И тому кому есть что терять не стоит мелочиться и экономить на ментовской крыше .Еще и флаерки бы пораскидывал вокруг после своего интервью . Типа мы всегда на вашей страже дорогие мои неготовые лошки, несите ваши денежки прямо нам -ментам ...тарам пам пам . Занавес.......(( Перемога ! овации
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07.08.2021 13:11 Ответить
Вы, а не люди, не готовы к этому, это да.
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07.08.2021 14:02 Ответить
Им страшно
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07.08.2021 14:21 Ответить
"Я категорически против того, чтобы у нас 100% населения могли пойти и свободно купить пистолеты, как в некоторых штатах Америки
Это просто ложь.
С психическими расстройствами, или с криминальным прошлым - не купишь.
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07.08.2021 14:21 Ответить
Вечно как только встаёт вопрос о короткостволах, вся эта правоПохоронительная публика вспоминает Америку в негативе. Да в Штатах если ты кому-то наступил на ногу - извиняются ОБА, догадайтесь почему, чиновники от полиции! И кто будет просто так шмалить из своего зарегистрированного оружия, применение которого даже в целях самообороны будет расследоваться от и до!
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07.08.2021 14:22 Ответить
Всё просто: 3000 вооруженных людей, требующих от власти что-нибудь под Радой или ОП = не то же самое, что 3000 безоружных против вооруженных мусоров.
Причина запрета оружия = ЖИВОТНЫЙ СТРАХ.
Того, что каждый пьяный конфликт закончится стрельбой каждое требование народа придется выполнять, иначе все закончится стрельбой по охеревшим свиньям.
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07.08.2021 14:46 Ответить
але вони дуже вміло маніпулюють фактами. ми прямо зараз можемо зібрати 3000 легально озброєних людей під ОП. при чому не якимись пістолетами нещасними, а АР-15 чи АК (цивільної версії звичайно) із 60-патронними магазинами, оптикою, глушниками і тд. ми можемо повністю екіпіруватися бронею, балістичними шоломами, тепловізорами, приборами нічного бачення. але мусора чомусь продовжують говорити про пістолети.. мені здається, це більше спрямовано на те, щоб зброя в цілому не популяризувалась серед громадян. наразі не так вже й багато людей знають все, що я вище описав. а якщо раптом дозволять пістолети і всі почнуть цікавитись, то раптом всі дізнаються, що насправді народ може і міг озброїтись до зубів. також вони не хочуть, щоб це стало правом. зараз мусора в будь-який момент можуть вилучити більшість легальної зброї. зброя-то мисливська. завтра заборонять полювати, післязавтра ти повинен віддати свою "мисливську" зброю
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07.08.2021 15:04 Ответить
Можливо тому, що звичайні ПМ або ТТ набагато дешевше коштують.
А також їх можно приховано переносити, на той же Майдан або під стіни ВР
Зе відірвалися від народу, вони його не розуміють, вони погано навчені та погано керують країною. Вони zero у плані керування країною, але дуже жадібні, та невірно оцінюють свої здібності та можливосі. Хуцпа.
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07.08.2021 17:03 Ответить
хрень пишешь. у меня есть два дробовика, один полуавтоматический карабин, двуствольный "ремингтон" и куча обвеса ко всем этим стволам. думаешь я один такой? но даже во время мусорского беспредела на Майдане люди не брали с собой оружия.
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07.08.2021 17:57 Ответить
і як? допомогло їм?
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07.08.2021 20:16 Ответить
А от у бар бухнути з дробовиком не сходиш...
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07.08.2021 20:21 Ответить
все такие конфликты быстро сойдут на нет, как только тупиковые ветви эволюции самовыпилятся. куда не посмотри - сплошная выгода.
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07.08.2021 17:53 Ответить
Я проти легалізації, але дуже добре стріляю.
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07.08.2021 20:21 Ответить
Так працюйте, мразоти, це ваша робота. Зброя тут ні при чому, кожна вільна людина має право на зброю.
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16.08.2023 16:53 Ответить
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