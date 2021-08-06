Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой, - Дзюбинский
Если разрешить свободный оборот оружия, количество конфликтов с его применением увеличится.
Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.
"Мы ментально не готовы к этому. Если сейчас человек, который хочет ходить с оружием по улицам, понимает, что его могут остановить и привлечь к ответственности, это его сдерживает. Когда такого ограничения не будет, будут ходить свободно. Пьяные, под наркотиками, в любом состоянии.
Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой. Я категорически против того, чтобы у нас 100% населения могли пойти и свободно купить пистолеты, как в некоторых штатах Америки", - сказал Дзюбинский.
Полицейский подчеркнул, что сейчас для защиты дома и имущества можно использовать охотничье оружие, на которое нужно получить разрешение. А также добавил, что не поддерживает сторонников легализации, которые хотят, чтобы люди ходили по улицам с короткоствольным огнестрельным оружием.
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А например, в машине, он мешать не будет.
Поэтому я против, чтобы вы ходили по улицам с оружием.
Тоді зрозуміло, - совок глибоко пронизав усю вашу натуру. Навіть, якщо ви цей факт будете заперечувати.
А, забув, - автомобілі вже давно дозволені.
Особенно у ментовского.
Снял с предохранителя - пошла запись.
Или все люди - дебилы невменяемые, ну, как вам нравится, как стадо и им нужно ТОЛЬКО управлять?... .
Это просто ложь.
С психическими расстройствами, или с криминальным прошлым - не купишь.
Причина запрета оружия = ЖИВОТНЫЙ СТРАХ.
Того, что
каждый пьяный конфликт закончится стрельбойкаждое требование народа придется выполнять, иначе все закончится стрельбой по охеревшим свиньям.
А також їх можно приховано переносити, на той же Майдан або під стіни ВР
Зе відірвалися від народу, вони його не розуміють, вони погано навчені та погано керують країною. Вони zero у плані керування країною, але дуже жадібні, та невірно оцінюють свої здібності та можливосі. Хуцпа.