Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой, - Дзюбинский

Если разрешить свободный оборот оружия, количество конфликтов с его применением увеличится.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский.

"Мы ментально не готовы к этому. Если сейчас человек, который хочет ходить с оружием по улицам, понимает, что его могут остановить и привлечь к ответственности, это его сдерживает. Когда такого ограничения не будет, будут ходить свободно. Пьяные, под наркотиками, в любом состоянии.

Если легализовать оружие, то каждый конфликт, который сейчас заканчивается дракой, будет завершаться стрельбой. Я категорически против того, чтобы у нас 100% населения могли пойти и свободно купить пистолеты, как в некоторых штатах Америки", - сказал Дзюбинский.

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Полицейский подчеркнул, что сейчас для защиты дома и имущества можно использовать охотничье оружие, на которое нужно получить разрешение. А также добавил, что не поддерживает сторонников легализации, которые хотят, чтобы люди ходили по улицам с короткоствольным огнестрельным оружием.