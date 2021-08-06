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Новости
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Главы МВД стран Евросоюза проведут экстренное заседание по ситуации с мигрантами из Беларуси 18 августа

Главы МВД стран Евросоюза проведут экстренное заседание по ситуации с мигрантами из Беларуси 18 августа

Министры внутренних дел стран Европейского Союз-18 августа проведет встречу, на которой обсудят резкий рост случаев пересечения нелегальными мигрантами границы между Беларусью и Литвой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Словении, которая сейчас председательствует в ЕС.

Во встрече также примут участие в режиме видеоконференции представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола.

"В связи с ситуацией на границе Литвы и Беларуси, ЕС оказался под серьезной угрозой безопасности", - говорится в тексте заявления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенко использует мигрантов как заложников, - Литва

Также в нем отмечается, что организатором каналов незаконной миграции является власть Беларуси.

Поэтому Словения требует активных действий в ответ на миграционную кризис. Страна заявила, что одной из целей встречи будет согласование мероприятий по защите этой части внешней границы ЕС и дальнейшая поддержка Литвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские пограничники за сутки задержали 71 нелегального мигранта на границе с Беларусью

Автор: 

Беларусь (7888) кризис (3070) Литва (2450) мигранты (980)


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Топ комментарии
+3
Хренасе екстрене, через 2 тижні.
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06.08.2021 21:14
+1
судя по количеству комментов под новостью,
все отлично понимают до какого места главам мвд Евроюза ситуация с мигрантами на границе Литвы.
их 7 лет не волнует война в Украине - какие мигранты их могут разволновать?
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06.08.2021 21:52
+1
всi все розумiють, тiльки не Евроюсоюз.
якщо ти не вмiешь думати хоча б на 2 ходи вперед? - не тре сiдати за шахмати...
iноди здаеться Евросоюз не вмiе, на жаль...
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06.08.2021 22:32
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толерастия это бич 21 века. как говорил классик - будем всех бомбить
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06.08.2021 20:46 Ответить
Хренасе екстрене, через 2 тижні.
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06.08.2021 21:14 Ответить
Пущай белорусня на расию бежит,там у них братушки)
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06.08.2021 21:43 Ответить
что будет,что будет !!! оне же *** могут Озабоченность проявить !!!
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06.08.2021 21:47 Ответить
судя по количеству комментов под новостью,
все отлично понимают до какого места главам мвд Евроюза ситуация с мигрантами на границе Литвы.
их 7 лет не волнует война в Украине - какие мигранты их могут разволновать?
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06.08.2021 21:52 Ответить
Tut ix ocen kasajetsia,Jesli Litva neuderzit etix nelegalov oni pojdut Germaniju,Avstriju i drugyje gde im platit bolsije posobyja.Teper neocen etix nelegalov zdut tam.Teper uze v Polsu naciali perebrasyvat nelegalov takze,kak i Latviju.ONi pod vduvom avtomata ix vedut,streliajet verx,zdut s dubinkami jesli te podumajet vernutsia.Detej v period sliut s zencynami
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06.08.2021 22:22 Ответить
всi все розумiють, тiльки не Евроюсоюз.
якщо ти не вмiешь думати хоча б на 2 ходи вперед? - не тре сiдати за шахмати...
iноди здаеться Евросоюз не вмiе, на жаль...
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06.08.2021 22:32 Ответить
Такие же куйловцы как и Бидон за которого ты , саратовский лапоть , голосовал .
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07.08.2021 01:35 Ответить
Они никуда не пойдут. Они остануться у вас ибо вы отказались принимать сирийцев и африканцев , вот вам Мерлкель и Путин иракцев подбрасывают .
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07.08.2021 01:33 Ответить
Realno mozet ostatsia i Belorus,segodnia ne odnogo nepustili vse obratno posli,vcera 2 tolko prosli vse idut obratno.Tysiaci tam ix u granic,budet iskat gde kusat,zit,mozet daze grabit i napadad na mesnix belorusov,deneg u nix net ili koncajetsia.Golodni celovek jest opasen.A jesli luka ecio afgancev i sirijcev psutit,tak s temi mozet bit bolse problem i oni poolne mozet zit i Belorus im eto podajdiot
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07.08.2021 12:46 Ответить
 
 