Главы МВД стран Евросоюза проведут экстренное заседание по ситуации с мигрантами из Беларуси 18 августа
Министры внутренних дел стран Европейского Союз-18 августа проведет встречу, на которой обсудят резкий рост случаев пересечения нелегальными мигрантами границы между Беларусью и Литвой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Словении, которая сейчас председательствует в ЕС.
Во встрече также примут участие в режиме видеоконференции представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола.
"В связи с ситуацией на границе Литвы и Беларуси, ЕС оказался под серьезной угрозой безопасности", - говорится в тексте заявления.
Также в нем отмечается, что организатором каналов незаконной миграции является власть Беларуси.
Поэтому Словения требует активных действий в ответ на миграционную кризис. Страна заявила, что одной из целей встречи будет согласование мероприятий по защите этой части внешней границы ЕС и дальнейшая поддержка Литвы.
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все отлично понимают до какого места главам мвд Евроюза ситуация с мигрантами на границе Литвы.
их 7 лет не волнует война в Украине - какие мигранты их могут разволновать?
якщо ти не вмiешь думати хоча б на 2 ходи вперед? - не тре сiдати за шахмати...
iноди здаеться Евросоюз не вмiе, на жаль...