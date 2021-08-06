Главы МВД стран Евросоюза проведут экстренное заседание по ситуации с мигрантами из Беларуси 18 августа

Министры внутренних дел стран Европейского Союз-18 августа проведет встречу, на которой обсудят резкий рост случаев пересечения нелегальными мигрантами границы между Беларусью и Литвой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Словении, которая сейчас председательствует в ЕС.

Во встрече также примут участие в режиме видеоконференции представители пограничного агентства ЕС Frontex и Европола.

"В связи с ситуацией на границе Литвы и Беларуси, ЕС оказался под серьезной угрозой безопасности", - говорится в тексте заявления.

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Также в нем отмечается, что организатором каналов незаконной миграции является власть Беларуси.

Поэтому Словения требует активных действий в ответ на миграционную кризис. Страна заявила, что одной из целей встречи будет согласование мероприятий по защите этой части внешней границы ЕС и дальнейшая поддержка Литвы.

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