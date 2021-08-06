Украинские спасатели прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Кулеба
Сводный отряд из 100 украинских пожарных в пятницу, 6 августа, прибыл в Грецию для помощи в преодолении масштабных лесных пожаров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Во исполнение поручения президента Украины сводный отряд из 100 украинских пожарных прибыл в аэропорт Афин. Опытные украинские пожарные помогут Греции преодолевать масштабные лесные пожары. Украина готова прийти на помощь, когда наши друзья в ней нуждаются", - написал Кулеба.
Как сообщалось, в Греции к северу от Афин 38-летний мужчина погиб от удара электрическим столбом, который упал в результате лесных пожаров, передают в пятницу местные СМИ со ссылкой на Минздрав. Он стал первым погибшим из-за лесных пожаров в этой стране в этом сезоне.
Сотни пожарных борются с возгоранием к северу от столицы, в районе эвакуировано несколько деревень.
Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата. Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.
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Все правильно, нужно помагать, возможно и нам когда нибудь помогут и будащецкий меморандум ратифицируют, но вот, стесняюсь спросить, а когда это греки стали нашими друзьями? ЗЕля чо концерт кварталу в Салонниках под сертаку пелил?
и вообще, кажется они начали трезвее относится к Московии - уже не такие фанаты Орды как раньше..
Надеюсь не ошибаюсь..