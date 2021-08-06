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Украинские спасатели прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Кулеба

Украинские спасатели прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Кулеба

Сводный отряд из 100 украинских пожарных в пятницу, 6 августа, прибыл в Грецию для помощи в преодолении масштабных лесных пожаров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во исполнение поручения президента Украины сводный отряд из 100 украинских пожарных прибыл в аэропорт Афин. Опытные украинские пожарные помогут Греции преодолевать масштабные лесные пожары. Украина готова прийти на помощь, когда наши друзья в ней нуждаются", - написал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина направила в Грецию 100 сотрудников ГСЧС для тушения пожаров

Как сообщалось, в Греции к северу от Афин 38-летний мужчина погиб от удара электрическим столбом, который упал в результате лесных пожаров, передают в пятницу местные СМИ со ссылкой на Минздрав. Он стал первым погибшим из-за лесных пожаров в этой стране в этом сезоне.

Сотни пожарных борются с возгоранием к северу от столицы, в районе эвакуировано несколько деревень.

Власти Греции и ЕС назвали пожары последствиями изменения климата. Лесные пожары также бушуют в Турции, Италии и Северной Македонии.

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Автор: 

Греция (723) пожар (5935) Кулеба Дмитрий (2880)


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https://youtu.be/GVr0NPVTU-k
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06.08.2021 20:53 Ответить
"Украина готова прийти на помощь, когда наши друзья в ней нуждаются"

Все правильно, нужно помагать, возможно и нам когда нибудь помогут и будащецкий меморандум ратифицируют, но вот, стесняюсь спросить, а когда это греки стали нашими друзьями? ЗЕля чо концерт кварталу в Салонниках под сертаку пелил?
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06.08.2021 20:54 Ответить
греки по-ходу наш Томас признали..
и вообще, кажется они начали трезвее относится к Московии - уже не такие фанаты Орды как раньше..
Надеюсь не ошибаюсь..
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06.08.2021 21:10 Ответить
Там старцы на Афоне сидят, и наши вельмишановные можновладцы туда ездят грехи замаливать на Афон, кароче логику вы поняли, да?
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06.08.2021 21:19 Ответить
Афон це окрема історія, там московські гроші.
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06.08.2021 21:52 Ответить
Так, не помиляєтесь, грецький предстоятель, архієпископ Ієронім || дуже доклав до цього рук. Тепер наша черга віддячити. Бог в поміч, пожежники.
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07.08.2021 00:00 Ответить
А в Луганской области , получается, не спешили лес тушить, чтобы теперь вывозить десятками кубов без Прозоро...
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06.08.2021 21:28 Ответить
https://youtu.be/0ps9ZEdqdqs
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06.08.2021 21:42 Ответить
 
 