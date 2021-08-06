Пограничник задержан на Закарпатье при получении 2,5 тыс. долл. взятки за контрабанду сигарет, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке старшину одного из отделений Мукачевского пограничного отряда, который пытался организовать контрабандный канал сигарет в Европу.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Как установили следователи, пограничник предложил местному жителю заработать на переправке табачных изделий в Венгрию. Он обещал сообщать ему об отсутствии пограничных нарядов, чтобы тот мог беспрепятственно пересекать границу. За это пограничник просил по 30 долларов с каждого ящика сигарет", - говорится в сообщении.
Старшину задержали при получении 2,5 тыс. долларов за 84 ящика табачных изделий, которые планировалось переправить через границу.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Также в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом и отстранении от должности.
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