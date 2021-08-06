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Пограничник задержан на Закарпатье при получении 2,5 тыс. долл. взятки за контрабанду сигарет, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке старшину одного из отделений Мукачевского пограничного отряда, который пытался организовать контрабандный канал сигарет в Европу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Пограничник задержан на Закарпатье при получении 2,5 тыс. долл. взятки за контрабанду сигарет, - ГБР 01

"Как установили следователи, пограничник предложил местному жителю заработать на переправке табачных изделий в Венгрию. Он обещал сообщать ему об отсутствии пограничных нарядов, чтобы тот мог беспрепятственно пересекать границу. За это пограничник просил по 30 долларов с каждого ящика сигарет", - говорится в сообщении.

Старшину задержали при получении 2,5 тыс. долларов за 84 ящика табачных изделий, которые планировалось переправить через границу.

Пограничник задержан на Закарпатье при получении 2,5 тыс. долл. взятки за контрабанду сигарет, - ГБР 02

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Также в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом и отстранении от должности.

Автор: 

взятка (6154) пограничники (1569) ГБР (2978) Закарпатская область (2581)


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Гн було б сигарет - про що б ото було писати, ага? Може б про коноплю тоді згадали, чи ще якісь реальні справи.
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06.08.2021 21:46 Ответить
У фонтані втопити
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06.08.2021 21:55 Ответить
Да пусть курят себе на здоровье, это ж не в Украину, а туда сиги ишли. Знач нам убытков как бы ноль. Да и коронавирис лютует жостка, знач курять нельзя, а то легкие в труху
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06.08.2021 21:59 Ответить
І знов в тенета тюлька !! А деж акули корупціі ,вони як Джо невловимі ???))))
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06.08.2021 22:00 Ответить
голова гниет с хвоста!
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06.08.2021 22:05 Ответить
Лялькова вистава триває !!)))
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06.08.2021 22:01 Ответить
Реально пора за взятки не сажать а к стенке ставить!
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06.08.2021 23:35 Ответить
Вагонами возить надо. Тогда - чисто
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07.08.2021 07:35 Ответить
 
 