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Начальник Центра предоставления админуслуг задержан на Киевщине при получении 500 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
Правоохранителями задержан на взятке начальник "Центра предоставления административных услуг" одного из городских советов Киевской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, чиновник за 500 долларов обещал содействие в государственной регистрации права собственности на 5 объектов недвижимого имущества,
При получении взятки его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения и отстранения от должности.
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Может у него таких "клиентов" по десятку в день проходило