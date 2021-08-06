Начальник Центра предоставления админуслуг задержан на Киевщине при получении 500 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан на взятке начальник "Центра предоставления административных услуг" одного из городских советов Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник за 500 долларов обещал содействие в государственной регистрации права собственности на 5 объектов недвижимого имущества,

При получении взятки его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас решается вопрос сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения и отстранения от должности.