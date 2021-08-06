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Начальник Центра предоставления админуслуг задержан на Киевщине при получении 500 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Правоохранителями задержан на взятке начальник "Центра предоставления административных услуг" одного из городских советов Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Начальник Центра предоставления админуслуг задержан на Киевщине при получении 500 долл. взятки, - прокуратура 01

По данным следствия, чиновник за 500 долларов обещал содействие в государственной регистрации права собственности на 5 объектов недвижимого имущества,

При получении взятки его задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник Центра предоставления админуслуг задержан на Киевщине при получении 500 долл. взятки, - прокуратура 02

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Сейчас решается вопрос сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Автор: 

взятка (6154) Киевская область (4119) ЦПАУ (30)


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Топ комментарии
+3
та видать такса была 500 и дело поставлено на поток, но что-то пошло не так...
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06.08.2021 22:42
+2
Не взятка, а благодарность. А еслисерйозно, то мельчает наш коррупционер. За пицот бакинских поломать себе жизнь это нада уметь
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06.08.2021 22:39
+2
Це покарання ,щоб не ганьбив славне звання корупціонера !!!))))
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06.08.2021 22:42
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Не взятка, а благодарность. А еслисерйозно, то мельчает наш коррупционер. За пицот бакинских поломать себе жизнь это нада уметь
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06.08.2021 22:39 Ответить
Це покарання ,щоб не ганьбив славне звання корупціонера !!!))))
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06.08.2021 22:42 Ответить
та видать такса была 500 и дело поставлено на поток, но что-то пошло не так...
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06.08.2021 22:42 Ответить
Та ви шо ,цельних 500 баксів !!! Оце корупціонер,ні те що там якісь гельмінти-міліардери !!!)))
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06.08.2021 22:41 Ответить
Коррупция!... как много в этом звуке для сердца украинского слилось!
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06.08.2021 22:41 Ответить
Вистава лялькового балагана триває !!!))))
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06.08.2021 22:42 Ответить
Ну и...что дальше?Ведь за него никто не внесет залога и на 1000 гивень.И мне как помнится что,,благодарность,, чиновнику может составлять по закону Украины в гораздо большем объеме,примерно размещаемся в среднего размера ,,барсетки,, и не в тугриках.
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06.08.2021 22:47 Ответить
Начальник Центра предоставления админуслуг задержан на Кивщине
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06.08.2021 22:52 Ответить
Слідчі хіхікали, гидливо брали $500 і фоткались з ними.
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06.08.2021 22:57 Ответить
Брал бы $50000, был бы на свободе
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06.08.2021 23:11 Ответить
500х100=50000
Может у него таких "клиентов" по десятку в день проходило
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06.08.2021 23:33 Ответить
Подстава,чистят место для своего хлопчика.
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07.08.2021 10:11 Ответить
 
 