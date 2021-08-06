"Газпром" искусственно снижает запасы газа в хранилищах Европы, - "Оператор ГТС Украины"

Компания "Газпром" (Россия) искусственно снижает запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного предприятия "Оператор ГТС Украины".

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности - менее 13%, у других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") - 14%, другие операторы - 48%", - сказал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов.

"Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы по больше части является искусственным и не является первопричиной роста цен", - подчеркнул Макогон.

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