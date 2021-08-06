"Газпром" искусственно снижает запасы газа в хранилищах Европы, - "Оператор ГТС Украины"
Компания "Газпром" (Россия) искусственно снижает запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного предприятия "Оператор ГТС Украины".
"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности - менее 13%, у других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") - 14%, другие операторы - 48%", - сказал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Он отметил, что сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов.
"Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы по больше части является искусственным и не является первопричиной роста цен", - подчеркнул Макогон.
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кацапы создают войны, чтобы выглядеть спасателями
Ти таки точно "У Сірка очі позичив..."
Сначала мы будем качать российский газ из Словакии, а потом перекачивать его из ПГХ в Словакию и из этого объёма качать из Словакии газ на собственные нужды.
Гениальная схема!
ПГХ Украины работают/заполняются только есть прокачка через нашу ГТС, а вся эта афера с дефицитом, затеяна исключительно для прижигания европейских задниц с целью ускорения запуска СП2! Если мы сейчас выкачаем все из своих хранилищ, то через пару месяцев, они запустят СП2 и объявят про технническое обслуживание украинской ветки прекратив транспортировку полностью! И мы тупо останемся без газа!!!!
человек свое пыхтит как и все мы тут.
напрягает, шо не вижу последнее время Софию...
Софія зайнята! Якби заходив на "Ватру", то знав-би: гості у неї в Одесі - з Словаччини! Вона їм курортно-харчову програму організовує!
в политике Украины иди не запутайся и выплывь...
и тему закроем?
мне неуютно когда за кого то и без него...
Амінь
паника на границе Литвы, на которую кацапня с лукой напали иракцами...
Украину после 7 лет всего етого кацаповато - зеленого срача уже точно не испугаешь ничем.
Учились бы, млять, кричащие на Байдена!
причем с завидным постоянством