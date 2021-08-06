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Новости Газовая война
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"Газпром" искусственно снижает запасы газа в хранилищах Европы, - "Оператор ГТС Украины"

Компания "Газпром" (Россия) искусственно снижает запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении государственного предприятия "Оператор ГТС Украины".

"Чтобы компенсировать европейцам недополученные объемы газа, и при этом не наращивать дополнительный транзит через Украину, "Газпром" опустошает свои ПХГ в Европе. Согласно данным GIE, низкие запасы в Европе именно в ПХГ, контролируемых "Газпромом". Так, у оператора ПХГ в Германии Astora (принадлежит "Газпрому") уровень заполненности - менее 13%, у других операторов - в среднем 63%. В Австрии Astora и GSA (также "Газпром") - 14%, другие операторы - 48%", - сказал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что сейчас "Газпром" отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов.

"Соответственно дефицит газа в ПХГ Европы по больше части является искусственным и не является первопричиной роста цен", - подчеркнул Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы

Автор: 

Газпром (3183) Оператор ГТС (87)


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Топ комментарии
+25
кацапы создают проблемы,чтобы предложить помощь,
кацапы создают войны, чтобы выглядеть спасателями
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06.08.2021 23:05
+10
Нужно тянуть трубы в Европу с Ирана и Ирака и ОАЭ и Саудовской Аравии. Когда будет конкуренция на рынке, тогда газа и нефти будет много и цены будут низкие!
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06.08.2021 23:04
+7
Шойгу заявил, что газа в Европе для гражданских потребителей сейчас вполне достаточно, а поставлять его расширяющимся базам НАТО не входит в планы рф.
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06.08.2021 23:28
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Нужно тянуть трубы в Европу с Ирана и Ирака и ОАЭ и Саудовской Аравии. Когда будет конкуренция на рынке, тогда газа и нефти будет много и цены будут низкие!
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06.08.2021 23:04 Ответить
Скоро ничего углеводородного не будет, одно сплошное электричество, водород и "теслы".
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06.08.2021 23:05 Ответить
нужно тянуть трубы, чтобы РФ экономику уничтожить! лишить их рынка сбыта!
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06.08.2021 23:09 Ответить
Нефть приносит им примерно в 3 раза больше денег, чем газ.
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06.08.2021 23:10 Ответить
Потрібно продавати газ з українських підземних сховищ газу поки ціна висока!
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07.08.2021 12:58 Ответить
В смысле - тянуть трубы на металлолом?
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06.08.2021 23:18 Ответить
Так уже всё готово. Савецкие строители протянули ещё при Брежневе.
Газпром искусственно снижает запасы газа в хранилищах Европы, - "Оператор ГТС Украины" - Цензор.НЕТ 419
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06.08.2021 23:20 Ответить
Так и я об этих трубах.
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06.08.2021 23:21 Ответить
Чем электричество будешь вырабатывать?
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06.08.2021 23:12 Ответить
Ветряками. Технология проверена веками, разве что Дон Кихот был против.
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06.08.2021 23:13 Ответить
Так на ветряки нужен металл медь изоляция гранит цемент и прочее сырье и оборудование. Станки. плавильные печи компоненты электроники свинец кислота редкоземельные металлы кремний и оборудование для производства микросхем и силового оборудования а также резина и далее и далее...
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06.08.2021 23:17 Ответить
А из газа электричество само течёт в разетку.
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06.08.2021 23:19 Ответить
Я к тому что из того шо вырабатывают ветряки газовую турбину не построишь. А вот из того что выработано благодаря ископаемым - построишь.
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06.08.2021 23:21 Ответить
Не за что. Учись, читай, может и поумнеешь.
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06.08.2021 23:28 Ответить
А ти думаєш "З якого хєра" почалася "бойня" в Сірії? Бо коли спробували з Катару протягти трубопровід, то Асад "дибки став"! Він же кацапам "заборгував", "що земля - колгоспу"! От вони і змусили його "кочевряжиться", щоб за ними "монополія" в Європі залишилася!
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07.08.2021 09:38 Ответить
Хозяин - барин (с)
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06.08.2021 23:04 Ответить
кацапы создают проблемы,чтобы предложить помощь,
кацапы создают войны, чтобы выглядеть спасателями
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06.08.2021 23:05 Ответить
они не могут нарастить добычу физически .ещё вдобавок несколько довольно крупных аварий буквально в течении недели про которые молчат
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07.08.2021 00:47 Ответить
И как ты, козломордый федя, умудрился сам себя опровергнуть?))) Кстати, расскажы подробнее про "на шару"))) Очень интересно))) Это ты наверное про газ по 500 баксов, когда в Европе он стоил 250?)))
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07.08.2021 02:34 Ответить
о, то хоть зебилы были, а теперь и любители януковоща объявились. Как ты попал сюда, лаптеногий? Заблудился?
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07.08.2021 06:35 Ответить
ВСЕ ВІРНО, АЛЕ ЧОМУ НАШ НАФТОГАЗ ЗМЕНШИВ ВИДОБУТОК ГАЗУ, ЧИМ ВІН КРАЩИЙ ВІД ГАЗПРОМУ.
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07.08.2021 00:34 Ответить
Ну, так Єрмак рулить. Полковника фсб обіцяли
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07.08.2021 04:59 Ответить
Ванька а тобі "морден" ще не вручили? Адже це ти привів "ЗЕбільню" до влади! А єрмак прийшов з ними!
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07.08.2021 09:40 Ответить
Це ти, продажна мерзота мародерська зєлю привів! Щоб зароблені тобою гроші на продажі совісті тобі поперек горла стали
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07.08.2021 15:18 Ответить
Ванько! А хто у нас верещав на форумі, весною 2019-го, що "Пороха посадять!", а "Зеленський - молодець! І що ми тепер будемо "Сало їсти, в салі спать, салом укриваться...!" Мабуть Я!
Ти таки точно "У Сірка очі позичив..."
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07.08.2021 15:25 Ответить
Это играет на руку владельцам ПГХ Украины.
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06.08.2021 23:07 Ответить
А хто владелец?
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06.08.2021 23:12 Ответить
Ну не Газпром точно.
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06.08.2021 23:13 Ответить
Очень сложная схема получается.
Сначала мы будем качать российский газ из Словакии, а потом перекачивать его из ПГХ в Словакию и из этого объёма качать из Словакии газ на собственные нужды.
Гениальная схема!
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06.08.2021 23:16 Ответить
Не будем качать мы газ из Словакии. Мы будем закачивать в ПХГ газ из РФ, потому как он типа словацкий.
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06.08.2021 23:18 Ответить
Словацкий газ напрямую из россии?
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06.08.2021 23:20 Ответить
Словаки купят. Значит это будет уже словацкий газ.
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06.08.2021 23:37 Ответить
Так он типа словацкий?) Или уже словацкий?))) Что то вы дяденька в показаниях запутались)))
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07.08.2021 02:38 Ответить
Главное что ты сидишь на бутылке плотно! Газ туркменский. Расейский поламался.
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07.08.2021 11:01 Ответить
ты видно спец по бутылкам все горлышки испробовал чтоб нам советы довать?
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07.08.2021 13:27 Ответить
Вот это поворот))) Вот уж не ожидал от вас такого услышать))) Набутылочником меня еще никто не величал)))
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07.08.2021 21:17 Ответить
За останні 8 років найбільшу кількість газу в Україні видобули в 2018-му - 21,0 млрд куб. м. У 2019-му цей показник становив 20,7, а у 2020 - 20,2 млрд куб. м...Споживання природного газу в Україні зросло на 3,7% у 2020 році, порівнюючи з 2019 роком (з 29,9 млрд куб. м до 31,0 млрд куб
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06.08.2021 23:21 Ответить
Т.е. мы "словацкий" газ не покупаем?
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06.08.2021 23:24 Ответить
З чого такий висновок?
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06.08.2021 23:31 Ответить
т.е. ты сидишь на бутылке
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06.08.2021 23:32 Ответить
Рроттеррддамм+++
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06.08.2021 23:35 Ответить
Не все так складно! Що таке "вексель", знаєш? Його ломбардські купці придумали (в першу чергу - євреї) Купець, замість того, щоб везти мішок дукатів з одного міста в інше і ризикувать бути пограбованим, отримував "записку" від шанованої людини, яку знали в тому місті, куди він їде Для розбійників цей шматок пергаменту нічого не був вартий при нападі А купець приїжджав у місто, віддавав його банкіру і отримував золото! Те саме і тут! Просто умовлена частина газу, що проходить через нашу ГТС, не доходить до Словаччини, а використовується нами "Рухається" не газ, а "вексель"!!!
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07.08.2021 09:48 Ответить
это как играя в покер, я не мог понять, кто из нас четверых простофиля, но в конце понял, что это - я
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06.08.2021 23:38 Ответить
не при пустых же хранилищах?
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07.08.2021 00:09 Ответить
С каких хренов???
ПГХ Украины работают/заполняются только есть прокачка через нашу ГТС, а вся эта афера с дефицитом, затеяна исключительно для прижигания европейских задниц с целью ускорения запуска СП2! Если мы сейчас выкачаем все из своих хранилищ, то через пару месяцев, они запустят СП2 и объявят про технническое обслуживание украинской ветки прекратив транспортировку полностью! И мы тупо останемся без газа!!!!
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07.08.2021 01:14 Ответить
Чушь полная, Газпром берет газ из своих хранилищ чтоб компенсировать снижение поставок из-за аварии в Уренгое.
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06.08.2021 23:17 Ответить
А авария в Уренгое очень удачно подвернулась.
Газпром искусственно снижает запасы газа в хранилищах Европы, - "Оператор ГТС Украины" - Цензор.НЕТ 3056
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06.08.2021 23:22 Ответить
Хозяин - барин (с)
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06.08.2021 23:25 Ответить
А тебе, крепостному рабу - сидеть на бутылке пожизненно! (с)
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07.08.2021 11:02 Ответить
Посмртрите по карте объёмы ПХГ, думаю выводы сделать будет несложно.
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06.08.2021 23:33 Ответить
Шойгу заявил, что газа в Европе для гражданских потребителей сейчас вполне достаточно, а поставлять его расширяющимся базам НАТО не входит в планы рф.
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06.08.2021 23:28 Ответить
Коли русскіє не можуть, то кажуть, що не хочуть.
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06.08.2021 23:33 Ответить
На то есть СПГ
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06.08.2021 23:35 Ответить
Шойгу сказал, что СПГ будет продавать в Азию. Там типа дороже, да и китайцы приказали.
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06.08.2021 23:37 Ответить
В мире полно мусора.В ес и Украине тоже.Девать его не куда.Все полигоны забиты мусором.Стройте мусоросжигающие заводы и отапливайте мусором дома.На 100% не хватит конечно,но на 25-35% хватит.А это экономия природного газа и колосальная!
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07.08.2021 00:33 Ответить
Вы отдаёте себе отчёт, на сколько мусор более вреден для окружающей среды, чем газ? Даже углём топить будет гораздо экологичнее.
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07.08.2021 00:44 Ответить
Якщо "почистить" наші ліси від бурелому, то там палива на роки вистачить! Всі ліси завалені лежачими деревами!
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07.08.2021 09:50 Ответить
Хай ще СП-3 пустять. Тоді вооще буде красота .
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07.08.2021 00:59 Ответить
ЕС продали часть своих хранилищ кацапам, а потом удивляются почему они не заполняются, как буд-то при пуске северного потока они заполнятся.
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07.08.2021 01:30 Ответить
Принуждение Европы, - старой путаны, - еще к большей покорности!?
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07.08.2021 04:29 Ответить
Це ще "квіточки", "ягідки" можуть бути як в 2009 році, коли зовсім перекрили транзит через Україну, тільки вже за допомогою СП-1,2.
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07.08.2021 08:41 Ответить
Кремль дресирує толерастів европи перед нападом на нас.
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07.08.2021 04:36 Ответить
100%. Але чому не напасти, якщо українці досі не можуть домовитись і обрати нормальну владу?
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07.08.2021 05:08 Ответить
Ти заважаєш!
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07.08.2021 09:51 Ответить
вроде напрасно, Яр....
человек свое пыхтит как и все мы тут.
напрягает, шо не вижу последнее время Софию...
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07.08.2021 09:57 Ответить
Так ми "за ідею" а "Ванько" - за гроші! Він тут "лишбинеПорох" топить ще з 2014-го! То за ВАНУ, то за ЗЕ, то тепер "проти ЗЕ"! А таке може робить тільки "лахтинський батрак"!!!!
Софія зайнята! Якби заходив на "Ватру", то знав-би: гості у неї в Одесі - з Словаччини! Вона їм курортно-харчову програму організовує!
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07.08.2021 10:25 Ответить
запутался мужик де мо трохи...

в политике Украины иди не запутайся и выплывь...

и тему закроем?
мне неуютно когда за кого то и без него...
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07.08.2021 10:33 Ответить
Ні-і-і!!! Це - не "запутавшийся"! Я колись теж так думав! А цей працює "дуже тонко" - начебто "патріот України" з політичними поглядами юлькиної "Батьківщини" Однак коли ВАНА починає "лавірувать" у політичних хвилях, "Ваньку" "заносить" вбік і тоді з-під біленького прапора з червоною "жопою" починають визирать "лапті"!!!
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07.08.2021 10:44 Ответить
най буде так - нема бажання лаятися ни з ким о четвертий години ранку...
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07.08.2021 10:55 Ответить
Якщо я хоч копійку в мережах заробив, то бути тобі мільонером. А, якщо ні - будеш злиднем до скону.
Амінь
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07.08.2021 15:16 Ответить
Ванько! "Гріш тобі ціна в базарний день!" Це не я так думаю а багато людей на форумі!
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07.08.2021 15:18 Ответить
це лише початок
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07.08.2021 07:21 Ответить
Лишь бы панику создать, никто на не хватку газа не жалуется, а хранилища на то и нужны....
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07.08.2021 07:52 Ответить
та какая паника?
паника на границе Литвы, на которую кацапня с лукой напали иракцами...
Украину после 7 лет всего етого кацаповато - зеленого срача уже точно не испугаешь ничем.
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07.08.2021 10:05 Ответить
держи нас в курсе, ваше мнение очень важно для нас.
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07.08.2021 13:25 Ответить
ну икни шо ли.
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07.08.2021 13:30 Ответить
Да Расии насрать на убытки, она играет вдолгую.
Учились бы, млять, кричащие на Байдена!
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07.08.2021 10:09 Ответить
она играет в ящик а не в долгую
причем с завидным постоянством
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07.08.2021 11:20 Ответить
 
 