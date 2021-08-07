Пожарные взяли под контроль 202 из 214 лесных пожаров в Турции, - Эрдоган
Пожарным удалось взять под контроль 202 из 214 лесных пожаров, вспыхнувших в 46 турецких провинциях.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Анадолу сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 18 самолетов-амфибий, 850 пожарных машин и автоцистерн с водой, 57 вертолетов, 150 экскаваторов, 9 дронов, а также 5250 сотрудников профильных служб.
Эрдоган также отметил, что четыре самолета и один вертолет прибыли в Турцию из-за границы при поддержке частных компаний и неправительственных организаций.
"Мы продолжаем интенсивные усилия по тушению лесных пожаров, постоянно увеличивая количество наземных и воздушных транспортных средств. Мы не допустим опустошения нашей страны", - заявил Эрдоган.
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об етом кацаполетчики могут и не знать - засекут? свалят?
та и хрен бы с ними, поорут матрешки с неделю и забудут...