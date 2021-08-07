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Пожарные взяли под контроль 202 из 214 лесных пожаров в Турции, - Эрдоган

Пожарные взяли под контроль 202 из 214 лесных пожаров в Турции, - Эрдоган

Пожарным удалось взять под контроль 202 из 214 лесных пожаров, вспыхнувших в 46 турецких провинциях.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Анадолу сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы 18 самолетов-амфибий, 850 пожарных машин и автоцистерн с водой, 57 вертолетов, 150 экскаваторов, 9 дронов, а также 5250 сотрудников профильных служб.

Эрдоган также отметил, что четыре самолета и один вертолет прибыли в Турцию из-за границы при поддержке частных компаний и неправительственных организаций.

"Мы продолжаем интенсивные усилия по тушению лесных пожаров, постоянно увеличивая количество наземных и воздушных транспортных средств. Мы не допустим опустошения нашей страны", - заявил Эрдоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары в провинции Анталья почти потушены, - МИД Турции

Автор: 

пожар (5935) Турция (3374) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+7
а тем временем один самолёт ********* который якобы тушит пожар .... разведывает и передаёт секретные данные в *********.
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07.08.2021 04:23
+7
из истории всем известна золотая орда. Бытует и поговорка "русский хуже ордынца"
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07.08.2021 07:01
+4
Только не говорите ватникам, что потушили пожары, а то винторогие опять полезут поджигать леса.
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07.08.2021 08:01
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а тем временем один самолёт ********* который якобы тушит пожар .... разведывает и передаёт секретные данные в *********.
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07.08.2021 04:23 Ответить
любой кацаполет передает в кацапию шо надо и не дадо....
об етом кацаполетчики могут и не знать - засекут? свалят?
та и хрен бы с ними, поорут матрешки с неделю и забудут...
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07.08.2021 04:58 Ответить
Последняя фраза звучит не очень оптимистично, надо признать: "Мы не допустим опустошения нашей страны", - заявил Эрдоган.(с) Уж если речь пошла не о каких-то там больших или даже огромных убытках, а именно об опустошении, то похоже на реальную катастрофу.
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07.08.2021 04:35 Ответить
из истории всем известна золотая орда. Бытует и поговорка "русский хуже ордынца"
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07.08.2021 07:01 Ответить
И у нас в Чернобыле пожары были в прошлом году. Причина - одна.
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07.08.2021 07:56 Ответить
Да-да... помню я. Долго их тушили... Но, я не упомню чтобы речь шла об "опустошении страны"(с).
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07.08.2021 07:58 Ответить
Может ошибки перевода. Или неточная степень перевода .
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07.08.2021 08:14 Ответить
Только не говорите ватникам, что потушили пожары, а то винторогие опять полезут поджигать леса.
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07.08.2021 08:01 Ответить
Падішах звинувачує курдів.
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07.08.2021 08:44 Ответить
Турция заподозрила РФ в поджегах своих курортов. . . Это на россии называется -ПУСТИТЬ ПЕТУХА .. ТРАДИЦЫЯ РОССИЙССКОЙ ДЕРЕВНИ к Зажиточному соседу . . Дикие нравы...,, а КГБ - ФСБ России дажэ не париться с названием своих спец-операцый...... . \.\.
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07.08.2021 12:10 Ответить
 
 