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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ пять раз обстреливали украинские позиции из гранатометов и минометов, - штаб

Наемники РФ пять раз обстреливали украинские позиции из гранатометов и минометов, - штаб

За прошедшие сутки, 6 августа, российско-оккупационные войска на востоке Украины обстреляли позиции наших воинов 5 раз. Наемники РФ открывали огонь из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Водяного возле Донецка враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В район Новотошковского террористы били из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А в сторону Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь", - говорится в сообщенни.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра, 7 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Автор: 

обстрел (26995) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+7
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 8810
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07.08.2021 09:04
+4
та шо там наемники ? - кацапня переобутая из своих же вонючих пушек палит по Украине.
скоты местные протирают стволы кацапне после пальбы....
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07.08.2021 08:41
+2
немедленно себя поласкай, чудаковатый ордловский гном.
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07.08.2021 08:53
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та шо там наемники ? - кацапня переобутая из своих же вонючих пушек палит по Украине.
скоты местные протирают стволы кацапне после пальбы....
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07.08.2021 08:41 Ответить
о, шахтерец вроде из кара гнилы клюв разинул ....
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07.08.2021 08:51 Ответить
у курицы мозгов больше чем у тебя, вскукарека
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07.08.2021 08:56 Ответить
Нє кукарєкай на бутилкє.
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07.08.2021 08:53 Ответить
гребаные павлики морозовы - суда над вами не будет, я отвернусь....
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07.08.2021 08:46 Ответить
не долайкал ты себя срусский, не долюбил - диды не простят...
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07.08.2021 08:52 Ответить
немедленно себя поласкай, чудаковатый ордловский гном.
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07.08.2021 08:53 Ответить
маладец!
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07.08.2021 08:54 Ответить
Пєнсіонниє накаплєнія как би у русскіх свінєй замарозілі.
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07.08.2021 08:54 Ответить
Тєбя рососіся нє пріняла. Дажє русскій фюрер заявіл што донбас- Україна.
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07.08.2021 08:59 Ответить
ето *****, свин, на 8м году наконец то додумался до смены ника...
всегда уважал кацапов за мееeeeдленость в том месте, где у людей мозги.
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07.08.2021 09:00 Ответить
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 8810
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07.08.2021 09:04 Ответить
и от ето от, злобное черноротое, надо взад в Украину?
подумайте еще раз.... - може все таки дуст?
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07.08.2021 09:07 Ответить
Конечно бастовать не будут. Они решают то ли на пл.Ленина касками стучать то ли в Киеве под Кабмином
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 2554
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07.08.2021 09:09 Ответить
слеза жалости не выдавилась....
вы себе не предсталяете как глубоко наплевать на ето прокацапское стадо,
скока бы ему лет до пенсии не было....
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07.08.2021 09:36 Ответить
Особенности «гражданской войны» - ФСБэшная мразь выполняла задание *****...
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 678
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07.08.2021 09:13 Ответить
... скоро в Орде станет депутатом. Заслужил.
Найманці РФ п'ять разів обстрілювали українські позиції з гранатометів і мінометів, - штаб - Цензор.НЕТ 3057
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07.08.2021 09:15 Ответить
"Смердюча росіянка": міс Молдови побили сумкою та облаяли за російську мову
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07.08.2021 09:17 Ответить
 
 