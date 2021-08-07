Наемники РФ пять раз обстреливали украинские позиции из гранатометов и минометов, - штаб

За прошедшие сутки, 6 августа, российско-оккупационные войска на востоке Украины обстреляли позиции наших воинов 5 раз. Наемники РФ открывали огонь из минометов и гранатометов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба ООС в Facebook.

Вблизи Водяного возле Донецка враг обстреливал наши позиции из минометов 82-го калибра. А в направлении Водяного на Приазовье российские оккупанты вели огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

В район Новотошковского террористы били из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. А в сторону Катериновки вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь", - говорится в сообщенни.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра, 7 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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