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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели

По состоянию на утро субботы, 7 августа, в Украине зафиксировано 1054 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 6 августа 2021 в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 72, медработников - 13). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 534 человека, летальных случаев – 20, выздоровели - 1 393 человека", – сообщил Минздрав Украины.

Днем ранее, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 258 532 человек, выздоровели 2 190 686 человек, летальных случаев - 53 085.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав рассматривает частичное ослабление карантинных ограничений для вакцинированных граждан

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Россия вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса на душу населения, отмечает «Би-би-си». Британская медиакомпания приводит данные американского университета Джонса Хопкинса, который использует сведения российского оперативного штаба. Согласно этим подсчетам, Россия опередила Бразилию и Индию

Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.

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07.08.2021 08:50
+6
Мне вот этот идиот понравился, на пляже Кирилловки. Редкий идиот, надо сказать.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6943
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07.08.2021 08:43
+4
13 медработников

А что ж медработников не вакцинировали то?? Или вакцинировали но это все до лампочки??
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07.08.2021 08:47
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Хвиля набирає потужності.
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07.08.2021 08:35 Ответить
Суббота,есть суббота,и никаких забот...
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07.08.2021 08:38 Ответить
Мне вот этот идиот понравился, на пляже Кирилловки. Редкий идиот, надо сказать.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели - Цензор.НЕТ 6943
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07.08.2021 08:43 Ответить
Та ні, він просто занадто відповідальний...🤣
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07.08.2021 09:25 Ответить
Так єто же стеб.
Манифест против масочного режима 😷
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07.08.2021 10:41 Ответить
Судя по тексту под этой фоткой- таки не стеб оказался. К сожалению.
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07.08.2021 11:26 Ответить
Шось дуже прозора вода.
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07.08.2021 11:44 Ответить
Казалось бе, ведь можно ж было уже объявить, что ни одного привитого в этой тысяче, и многие побежале бе вприпрыжку.
Но нет.
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07.08.2021 08:47 Ответить
Тысяча- это только положительный ( брехливый) тест.
Зато: выздоровело 1300
Покинуло этот бренный мир 20 (но тут еще неясно, что было в анамнезе).
0,7 % и то по неясным причинам - вот картина "небывалой страшной эпидемии"
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07.08.2021 10:52 Ответить
13 медработников

А что ж медработников не вакцинировали то?? Или вакцинировали но это все до лампочки??
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07.08.2021 08:47 Ответить
Россия вышла на первое место в мире по числу смертей от коронавируса на душу населения, отмечает «Би-би-си». Британская медиакомпания приводит данные американского университета Джонса Хопкинса, который использует сведения российского оперативного штаба. Согласно этим подсчетам, Россия опередила Бразилию и Индию

Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.

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07.08.2021 08:50 Ответить
Там у них кроме спутника есть ещё всякое. Тоже отечественное.
Вот и получили заслуженное первое место
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07.08.2021 08:55 Ответить
Короче,я так понимаю ,что пока все не переболеют это не остановится.
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07.08.2021 09:28 Ответить
Не совсем так . " Это " мутирует .
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07.08.2021 09:41 Ответить
Ну если это мутирует тогда и вакцина - не панацея.
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07.08.2021 13:03 Ответить
А потом через полгода по новой болеть начнут. А Вы думаете почему заболеваемость волнами идет? Вот только без вакцинации каждая следующая волна ковида все смертоноснее.
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07.08.2021 11:33 Ответить
Насчёт смертоноснее и вакцинации это пока ещё вилами по воде писано, но посмотрим.
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07.08.2021 11:53 Ответить
Смотрим по Украине
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/

Первая волна пик суточной заболеваемости 28 ноября 16294, пик суточной смертности 9 декабря 276

Вторая волна пик суточной заболеваемости 03 апреля 20341, пик суточной смертности 9 апреля 481
Если бы смертность была как в первой волне, то пик суточной смертности был бы 276/16294*20341=345.
В реале превышение смертности превышение в 481/345=1,39 раза.

Так что те вила можешь засунуть себе сам знаешь куда.
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07.08.2021 13:37 Ответить
Сам себе засунь эту стату сам знаешь куда.
В соседней Польше таких перекосов нет. Как считаем так и выходит
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07.08.2021 14:02 Ответить
Ты в соседней Польше живешь? На пик 2-й волны ковида там 12% населения как минимум одну дозу вакцины получило.
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07.08.2021 15:05 Ответить
Человек существо ироцианальное данные факты,что 50% тестов брехливи,что 50% пневмоний врачи определить не могут, точто 80% бессимптомные, а дети не болеют их это не убеждают. И точто ковид занимает 0,1% процента от всех пневмоний им не чего не говорит. Но природе нужны именно такие, которые своей бессмысленой активной суетой путем метода ,тык' находят правильное решение быстрее чем логически типа мыслящие. Но внедрения этого решения это как вода которвя камень точит. Но процес пошел не долго осталось ковид мафии измываться,будет суд не хуже Нюренберга. Всему свое время и будут ковидных фашистов вылавливать по всему миру, ковид действие породило противодействие и тому нема рады.
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07.08.2021 09:48 Ответить
Людина - істота, яка звикає до всього. В П. Кореї нема ковідли не тому, шо вони шось приховують, а тому, шо там вона просто не потрібна, там вже всього досягли і зовсім іншими методами.
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07.08.2021 10:18 Ответить
Только одно поражает. Как фарммафия, или кто там еще, могли подкупить (убедить) ВСЕ средства массовой информации, правительства, ученых. Почему любые здравые или критические статьи банятся, фильмы удаляются.
Причем и на польском, английском, немецком.
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07.08.2021 10:59 Ответить
Развели как котят (с)
В первые месяцы удачно разогнали тему (с свиным и птичьим не вышло), а теперь остановиться уже нельзя: деньги потрачены - избиратель будет недоволен.
Поэтому опомнившихся называем антиваксерами (коцапами, хохлами итд) и продолжаем это шоу.
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07.08.2021 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FvnHkp14Ne4 Израиль - 95% госпитализированных вакцинировано

Хто может на иврите? Не врут?
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07.08.2021 09:55 Ответить
Автор, выложивший ролик определенно соврал, назвав его "95% of the severe patients are vaccinated - Dr Kobi Haviv Interview (Herzog Hospital, Jerusalem)" ибо на 17-81 секундах этого ролика в субтитрах указано "90... 85-90% из госпитализированных были "полностью вакцинированные" люди. Ну и немного сманипулировали Вы, озаглавив ссылку"https://www.youtube.com/watch?v=FvnHkp14Ne4 Израиль - 95% госпитализированных вакцинировано ", а не "85-90% госпитализированных в Herzog Hospital Иерусалима были полностью вакцинированы".
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07.08.2021 20:20 Ответить
Одужало більше, ніж нових випадків?
То є добре
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07.08.2021 12:24 Ответить
 
 