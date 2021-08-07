В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели

По состоянию на утро субботы, 7 августа, в Украине зафиксировано 1054 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 6 августа 2021 в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 72, медработников - 13). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 534 человека, летальных случаев – 20, выздоровели - 1 393 человека", – сообщил Минздрав Украины.

Днем ранее, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания COVID-19.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 258 532 человек, выздоровели 2 190 686 человек, летальных случаев - 53 085.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.

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