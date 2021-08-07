В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели
По состоянию на утро субботы, 7 августа, в Украине зафиксировано 1054 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 393 человека, 20 летальных случаев.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 6 августа 2021 в Украине зафиксировано 1054 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 72, медработников - 13). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 534 человека, летальных случаев – 20, выздоровели - 1 393 человека", – сообщил Минздрав Украины.
Днем ранее, 6 августа сообщалось о зафиксированных 1 081 новых случаях заболевания СOVID-19 за сутки, 5 августа сообщалось о 1 052 новых случаях заболевания COVID-19, 4 августа сообщалось о 984 новых случаев заболевания, 3 августа за сутки зафиксировано 827 новых случаев заболевания СOVID-19, 2 августа сообщалось о 265 новых случаях инфицирования коронавирусом, 1 августа сообщалось о 484 новых подтвержденных случая COVID-19, 31 июля за сутки зафиксировано 916 новых случаев заболевания СOVID-19, 30 июля сообщалось о 962 новых случаях инфицирования коронавирусом, 29 июля за сутки зафиксировано 846 новых случаев заболевания COVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 258 532 человек, выздоровели 2 190 686 человек, летальных случаев - 53 085.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (176), Харьковской (100), Одесской (76), Днепропетровской (75) и Херсонской (68) областях.
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Манифест против масочного режима 😷
Но нет.
Зато: выздоровело 1300
Покинуло этот бренный мир 20 (но тут еще неясно, что было в анамнезе).
0,7 % и то по неясным причинам - вот картина "небывалой страшной эпидемии"
А что ж медработников не вакцинировали то?? Или вакцинировали но это все до лампочки??
Спутник V, конечно же несколько уступает в эффективности и
"Новичку" и цианистому калию, но действует в общем неплохо.
Вот и получили заслуженное первое место
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Первая волна пик суточной заболеваемости 28 ноября 16294, пик суточной смертности 9 декабря 276
Вторая волна пик суточной заболеваемости 03 апреля 20341, пик суточной смертности 9 апреля 481
Если бы смертность была как в первой волне, то пик суточной смертности был бы 276/16294*20341=345.
В реале превышение смертности превышение в 481/345=1,39 раза.
Так что те вила можешь засунуть себе сам знаешь куда.
В соседней Польше таких перекосов нет. Как считаем так и выходит
Причем и на польском, английском, немецком.
В первые месяцы удачно разогнали тему (с свиным и птичьим не вышло), а теперь остановиться уже нельзя: деньги потрачены - избиратель будет недоволен.
Поэтому опомнившихся называем антиваксерами (коцапами, хохлами итд) и продолжаем это шоу.
Хто может на иврите? Не врут?
То є добре