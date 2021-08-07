Боксер Хижняк: "Не знаю, почему судья так сделал. Я мог продолжать бой"

Украинский боксер Александр Хижняк после своего поражения в финале Олимпийских Игр прокомментировал довольно спорное решение рефери остановить бой.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua, украинский спортсмен удивлен решению судьи, который не дал ему вернуться в бой после падения.

"Не могу сказать, что не мог продолжать. Через 4-5 секунд уже восстановился, хорошо себя чувствовал. Не знаю, почему рефери сразу остановил. Не знаю, почему не дали продолжить.

Я мог продолжать. Была цель - золото, но не вышло. Нужно повторить путь и сделать медаль золотой", - сказал Хижняк.

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Напомним, Хижняк с первого раунда подтверждал свое прозвище "Полтавский танк". Украинец со старта пошел вперед и пробивал мощными ударами. Александр чередовал серии по голове и по корпусу, тогда как у бразильца ничего не получалось. Спортсмен опускал голову и пытался вязать украинца. Первую трехминутку Хижняк забрал в доминирующем стиле - 5:0.

Во втором раунде Хижняк не сбавлял обороты, он постоянно шел вперед и ловил соперника ударами слева и справа. Соуза не выдерживал такого давления от Хижняка и часто пытался просто держать украинца в клинче. Второй раунд Хижняк также забрал без вопросов - 5:0.

В третьем раунде Хижняк также действовал первым номером. Все шло к уверенной победе украинца, но в середине раунда случилось нечто. Александр продолжал идти вперед без защиты и пропустил один мощный удар навстречу, упал в нокдаун. Рефери сразу остановил бой. Таким образом, Хижняк уступил и получил лишь серебряную медаль.