Боксер Хижняк: "Не знаю, почему судья так сделал. Я мог продолжать бой"
Украинский боксер Александр Хижняк после своего поражения в финале Олимпийских Игр прокомментировал довольно спорное решение рефери остановить бой.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на sport.ua, украинский спортсмен удивлен решению судьи, который не дал ему вернуться в бой после падения.
"Не могу сказать, что не мог продолжать. Через 4-5 секунд уже восстановился, хорошо себя чувствовал. Не знаю, почему рефери сразу остановил. Не знаю, почему не дали продолжить.
Я мог продолжать. Была цель - золото, но не вышло. Нужно повторить путь и сделать медаль золотой", - сказал Хижняк.
Напомним, Хижняк с первого раунда подтверждал свое прозвище "Полтавский танк". Украинец со старта пошел вперед и пробивал мощными ударами. Александр чередовал серии по голове и по корпусу, тогда как у бразильца ничего не получалось. Спортсмен опускал голову и пытался вязать украинца. Первую трехминутку Хижняк забрал в доминирующем стиле - 5:0.
Во втором раунде Хижняк не сбавлял обороты, он постоянно шел вперед и ловил соперника ударами слева и справа. Соуза не выдерживал такого давления от Хижняка и часто пытался просто держать украинца в клинче. Второй раунд Хижняк также забрал без вопросов - 5:0.
В третьем раунде Хижняк также действовал первым номером. Все шло к уверенной победе украинца, но в середине раунда случилось нечто. Александр продолжал идти вперед без защиты и пропустил один мощный удар навстречу, упал в нокдаун. Рефери сразу остановил бой. Таким образом, Хижняк уступил и получил лишь серебряную медаль.
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ты дрался как уже умел...
уважение по любому если ты тока еще судей не будешь обвинять.
Хижняк вел два раунда вчистую. Если бы судья отсчитал нокдаун, как полагается, Хижняк простоял бы еще 20 секунд, и бой выиграл бы со счетом 1 проигранный раунд против двух выигранных.
Единственный шанс был у бразила выиграть - остановить матч. Судья так и сделал.
Я не любитель кричать про проплаченные игры, но тут все было слишком очевидно.
Судья - продажный гандон.
Не было там никакого нокаута.
обидку закуси перекашляй и все будет, если не пойдешь ларьки на районе трусить....
Ломаченко и Усик на олимпиадах были как старшеклассники против первоклашек
А у Хыжняка нету никаких шансов в профессионалах
Где бокс?! Бокс - это искусство, а не тупой обмен ударами. Обмен ударами допускается, если уже ничего не получается противопоставить против соперника. У Хижняка весть бой построен только на физухе, а где техника?
тактика пошла от тех хто ни разу там не был....
С такой тактикой Фьюри, до сих пор, Величайший Нокаутированный Чемпион.
на поле не всегда есть кого вывести...."
все у него есть...
а от дальше уже здоровая спортивная злость и бесконечные тренировки,
если ты конечно ты хочешь золотую олимпийскую медаль на своей груди видеть....
а не так и не...
почувствует шо готов и может? - та ждем же...
сильные поднимаются и делают...
Бокс - это искусство! Кто кого перебьет - это не Бокс.
но и ты тоже не про "тяжелый нокаут" спокойнее фантазируй
Хижняк не самый лучший боксер на свете, но учитывая что он на момент остановки боя выигрывал два раунда, то даже отсчет нокдауна не помог бы бразилу выиграть бой. Только остановка боя.
Что судейский гандон и сделал, тупо нашел повод.
А ноги подкашивались, это чтобы ввести в заблуждение.
После такого ясного взгляда, и танца... в случае продолжения боя все заканчивается тяжелым нокаутом!
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Баран, это записано в официальных правилах. Иди в школу и учись читать, пока не послали еще дальше
Писульки из интернета можешь засунуть себе в одно место.
А тут судьей был объявлен технический нокаут на основании субъективного мнения судьи о том, что Хижняк не может продолжать бой - хотя Хижняк через 5 секунд уже был в норме.
Но да, это ошибка Хижняка, что он сразу вскочил, а не посидел и не пришел в себя на полу.
думать надо, посидеть пару секунд если словил, а не подскакивать, как мячик...
Кроме того Хижняк этот удар не видел, кстати Хижняк в бою очень часто упускал из виду своего соперника. В боксе нужно видеть соперника! Это кстати тоже большое упущение Хижняка в подготовке.
Надо было посидеть пару секунд и придти в себя - пусть бы посчитали и в глаза посмотрели, а не вскакивать и шататься... Удар там прошёл будь здоров...
Кроме того, зная Хижняка и его манеру идти вперёд, да еще и после такого нокдауна, там бы и второй прошёл такой же и уже могла быть травма...
Так, что на судью всё валить не надо, там 50-50. Сам тоже виноват...
Пропустил + Подскочил рано.
2. СУДЬЁЙ НЕ СОБЛЮДЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫЕ ПРАВИЛАМИ.
Правила бокса на олимпийских играх:
http://dljatebja.ru/olimpiada/Letnie_olimpijskie_igry/Pravila_boksa.html
Бразилец показал хороший Бокс! Техника, тактика, физуха - в результате заслуженая победа!
У Хижняка уровень мастерства очень хромает, и до бразильца ему ещё работать и работать.
Й чому не подали скаргу?