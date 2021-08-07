РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10525 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 091 33

25 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта" зафиксировано в Винницкой области, - ОГА

25 случаев инфицирования штаммом коронавируса

В Винницкой области подтверждено 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

"... Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма" Дельта ". Из 30 образцов подтверждено 25", - написал Борзов.

Он отметил, что случаи инфицирования этим штаммом подтверждено в 5 районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском.

По словам Борзова, самому младшему инфицированном со штаммом "Дельта" винничанину 13 лет, самому старшему - 84.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка заболеваемости COVID-19 может начаться в любой момент, - Ляшко

Винницкая область (1032) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Их теперь от этого корыта .ер оттянешь. Волны будут накатывать и накатывать.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:06
+4
Каждая волна корыто наполняет..так что все закономерно..
показать весь комментарий
07.08.2021 12:08
+3
Спешат. Следующий комбинированный - пиипсилон.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну все! Пи--дец!
показать весь комментарий
07.08.2021 11:59 Ответить
Сегодня наткнулся на УКРНЕТе, что есть уже штамм Лямбда. А почему не подряд буква греческого алфавита??? После Дельты следует Эпсилон, потом Дзета... ну и так далее. А тут сразу Лямбда выпрыгнула! Непорядок, однако!
показать весь комментарий
07.08.2021 11:59 Ответить
Спешат. Следующий комбинированный - пиипсилон.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:02 Ответить
Да, наверное спешат... Но, как-то не экономно всё-таки. Бережнее надо к ресурсу греческого алфавита относиться!
показать весь комментарий
07.08.2021 12:05 Ответить
Это что бы все боялись...и построившись в колону по четыре стройными рядами...и густым потоком рванули на вакцинацию..
Цены подняли...количество прививок увеличили...теперь ждут когда буратины раздуплятся...
показать весь комментарий
07.08.2021 12:04 Ответить
На пробирке написано было лямбда, значит лямбда.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:10 Ответить
Тут не поспорить! Это ж не где-нибудь, не на каком-то заборе, да? Это ж на пробирке! Значит- Истина!
показать весь комментарий
07.08.2021 12:14 Ответить
https://v.redd.it/ug81q3m2jsf71 Все є.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:31 Ответить
Там уже гамма проскакивала. Сказали, что от дельты почти не отличается, но букву присвоили
показать весь комментарий
07.08.2021 13:08 Ответить
Ну да, была Гамма, но она ведь перед Дельтой, эта буковка. А меня смутил именно пробел между Дельтой и Лямбдой.
показать весь комментарий
07.08.2021 13:12 Ответить
Да не смущайтесь. Судя по всему у ковидла будет столько штаммов, что не только греческий алфавит с цифрами и плюсами задействуют, но и иероглифы какие-нибудь. Или арабскую вязь чтоб красивше
показать весь комментарий
07.08.2021 13:48 Ответить
Це те, про що я недавно тут писав. Скоро будуть штами відповідно до повного грецького алфавіту
показать весь комментарий
07.08.2021 13:35 Ответить
Их теперь от этого корыта .ер оттянешь. Волны будут накатывать и накатывать.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:06 Ответить
Каждая волна корыто наполняет..так что все закономерно..
показать весь комментарий
07.08.2021 12:08 Ответить
антиваксерам приготовить чистое бельё и написать завещание
показать весь комментарий
07.08.2021 12:15 Ответить
Феномен Ковида: Волна за волной, а антиваксеров все больше.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:22 Ответить
И на сколько больше? Можешь привести статистику? А я могу:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% всех умерших от КОВИДа в Италии за эти полгода не были вакцинированы, или получили не полный курс прививки.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:27 Ответить
Цифры обманчивы, особенно когда я сам ими занимаюсь; по этому поводу справедливо высказывание, приписываемое Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика».
- Марк Твен, 5 июля 1907
показать весь комментарий
07.08.2021 12:30 Ответить
Т.е. опровергнуть их ты не в состоянии. ОК
показать весь комментарий
07.08.2021 12:31 Ответить
самого вірусу КОВІД-19 ще не визначили в жодній лабораторії світу; тому питання: від чого генетично модифікують людей оцими генно-фарма уколами???
показать весь комментарий
07.08.2021 13:08 Ответить
И ты можешь доказать факт генной модификации?
показать весь комментарий
07.08.2021 13:09 Ответить
Всё? А так дышал, так дышал
показать весь комментарий
07.08.2021 13:22 Ответить
Й хто казав, що природний відбір не працює.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:34 Ответить
Вы пытаетесь общаться с местным форумным идиотом...ничего конструктивного оно Вам не скажет...
показать весь комментарий
07.08.2021 12:31 Ответить
Хе-хе. Истерикой кацапа удовлетворён
показать весь комментарий
07.08.2021 12:31 Ответить
А шо робить? Также життя)
показать весь комментарий
07.08.2021 12:33 Ответить
Ну от подивимось на ефект від вакцин: кожного дня рекорд по вакцинації в Україні, а значить, за логікою, масштабної третьої хвилі не має бути
показать весь комментарий
07.08.2021 13:37 Ответить
Так сколько же привитых среди инфицмрованных?
показать весь комментарий
07.08.2021 12:44 Ответить
Гораздо интереснее, какой процент умерших. И тут для антиваксеров всё печально

99% умерших от КОВИДа не привиты, или не получили полный курс прививок

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
показать весь комментарий
07.08.2021 12:58 Ответить
Коронавирус должен уменьшить популяцию народа на 30%... Хотите вакцинируйтесь, хотите нет. Сами решайте с какой группы вы попадете в в эти 30%... Отсев идет очень серьезно продуманный.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:45 Ответить
Намекаешь, что отсеяв антиваксеров, человечество увеличит свой IQ? Совершенно с тобой согласен
показать весь комментарий
07.08.2021 12:59 Ответить
Це ж в якому файному селі у Вінницькій області є така лабораторія, яка визначила штам "дельта" у ковіду і чи то вже не є "дельта+1" чи вже й "дельта+2а"?.
показать весь комментарий
07.08.2021 13:06 Ответить
 
 