25 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта" зафиксировано в Винницкой области, - ОГА

В Винницкой области подтверждено 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.

"... Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма" Дельта ". Из 30 образцов подтверждено 25", - написал Борзов.

Он отметил, что случаи инфицирования этим штаммом подтверждено в 5 районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском.

По словам Борзова, самому младшему инфицированном со штаммом "Дельта" винничанину 13 лет, самому старшему - 84.

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