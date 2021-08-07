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25 случаев инфицирования штаммом коронавируса "дельта" зафиксировано в Винницкой области, - ОГА
В Винницкой области подтверждено 25 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов.
"... Пришел ответ из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма" Дельта ". Из 30 образцов подтверждено 25", - написал Борзов.
Он отметил, что случаи инфицирования этим штаммом подтверждено в 5 районах области: Винницком, Гайсинском, Могилев-Подольском, Жмеринском и Тульчинском.
По словам Борзова, самому младшему инфицированном со штаммом "Дельта" винничанину 13 лет, самому старшему - 84.
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Цены подняли...количество прививок увеличили...теперь ждут когда буратины раздуплятся...
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
99% всех умерших от КОВИДа в Италии за эти полгода не были вакцинированы, или получили не полный курс прививки.
- Марк Твен, 5 июля 1907
99% умерших от КОВИДа не привиты, или не получили полный курс прививок
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/