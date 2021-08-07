РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10525 посетителей онлайн
Новости
31 451 15

"Театр одного судьи": В Федерации бокса Украины обвинили рефери в поражении Хижняка, но возможности подать протест нет

Руководители Федерации бокса Украины Владимир Продивус и Донатас Пискун прокомментировали поражение Александра Хижняка в финале Олимпийских игр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на их посты в Facebook

В частности, президент ФБУ обвинил в поражении украинца судью:

"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.

Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи лишило нашего Александра заслуженного золота. Александр Хижняк - легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся!".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боксер Хижняк: "Не знаю, почему судья так сделал. Я мог продолжать бой"

Также своим мнением в Facebook поделился исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун:

"Судья единолично решил судьбу этого поединка: не поставил бразильца в угол ринга, не стал вести отсчет нокдауна, безосновательно остановил бой. Как будто судья ждал такой возможности. Самое главное, что нет возможности подавать протесты на действия рефери и судей. В течение боя рефери дал бразильцу более трех устных предупреждений, но не наказал официальным предупреждением, хотя должен был".

"Такие ситуации в жизни случаются для того, чтобы делать нас всех сильнее. Мы все видели твой чистый бой, знаем обо всех твоих победах, знаем о твоей победе над бразильцем. Сегодня тоже была твоя чистая победа. Мы все с тобой и поддерживаем тебя", - обратился он к Хижняку.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боксер Хижняк, доминируя весь поединок, проиграл нокаутом в финале Олимпиады. ВИДЕО

Автор: 

бокс (598) Продивус Владимир (9) Хижняк Александр (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+34
Конечно, Хижняк был слишком самоуверен и потерял самоконтроль в конце боя. Получил плюху по заслугам. Но после удара он сразу встал - то есть нокаута не было, а рефери, гандон, даже не отсчитывал счет нокдауна!
Нокдаун - да. То есть один проигранный раунд из трех. Два до этого выиграл вчистую.
Судья - гандон.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:27
+26
"Театр одного судьи": В Федерации бокса Украины обвинили рефери в поражении Хижняка, но возможности подать протест нет - Цензор.НЕТ 6224

...тримайся!...
показать весь комментарий
07.08.2021 12:13
+9
Когда Александр пропустил тот роковой удар, судья поднял руку, будучи готовым начать отсчет. Он был уверен, что все обойдется нокдауном.
Хижняк был не готов к падению и резко поднялся. И в этом была его главная ошибка. Он не уверенно стоял на ногах, его шатало. Это было состояние, которое в боксе называется "грогги".
Согласно правилам, рефери в любительском боксе имеет право остановить поединок. Ведь в случае продолжения боя бразилец мог бы просто добить украинца, что грозило бы серьезными проблемами для здоровья.

Хижняк шел на золото. Он был очень к нему близок. Но, к сожалению, его мечту "в последний момент" похоронила однообразность. Он показал, что не умеет действовать иначе, не умеет сохранять преимущество, лишь агрессивным прессингом идя вперед, пропуская, но перебивая соперника за счет работоспособности.
Было опасение, что Александра кто-то может поймать на встречном ударе, лаки-панче, и это случилось в самый неподходящий момент.
показать весь комментарий
07.08.2021 14:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Театр одного судьи": В Федерации бокса Украины обвинили рефери в поражении Хижняка, но возможности подать протест нет - Цензор.НЕТ 6224

...тримайся!...
показать весь комментарий
07.08.2021 12:13 Ответить
Конечно, Хижняк был слишком самоуверен и потерял самоконтроль в конце боя. Получил плюху по заслугам. Но после удара он сразу встал - то есть нокаута не было, а рефери, гандон, даже не отсчитывал счет нокдауна!
Нокдаун - да. То есть один проигранный раунд из трех. Два до этого выиграл вчистую.
Судья - гандон.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:27 Ответить
К тому же нокдаун не ведет автоматически к проигрышу раунда,всего лишь одно лишнее очко к бразильца
показать весь комментарий
07.08.2021 12:37 Ответить
Когда Александр пропустил тот роковой удар, судья поднял руку, будучи готовым начать отсчет. Он был уверен, что все обойдется нокдауном.
Хижняк был не готов к падению и резко поднялся. И в этом была его главная ошибка. Он не уверенно стоял на ногах, его шатало. Это было состояние, которое в боксе называется "грогги".
Согласно правилам, рефери в любительском боксе имеет право остановить поединок. Ведь в случае продолжения боя бразилец мог бы просто добить украинца, что грозило бы серьезными проблемами для здоровья.

Хижняк шел на золото. Он был очень к нему близок. Но, к сожалению, его мечту "в последний момент" похоронила однообразность. Он показал, что не умеет действовать иначе, не умеет сохранять преимущество, лишь агрессивным прессингом идя вперед, пропуская, но перебивая соперника за счет работоспособности.
Было опасение, что Александра кто-то может поймать на встречном ударе, лаки-панче, и это случилось в самый неподходящий момент.
показать весь комментарий
07.08.2021 14:45 Ответить
Суддя не якцап був???
показать весь комментарий
07.08.2021 12:44 Ответить
Проигрывать нужно достойно,подставил челюсть под удар и стоял на ватных ногах со стеклянным взором.
показать весь комментарий
07.08.2021 12:53 Ответить
Ну якщо вже пішла така пиятика, то справа не в рефері, що був абсолютно правий, і навіть не в Хижняку, він не зобов'язаний бути інтелектуалом (хоча і в боксі це бажано), а, як виявилось, корінь зла в ідіотизмі панів Продивуса і Піскуна.
показать весь комментарий
07.08.2021 13:21 Ответить
Видать коррупция -явление интернациональное...
показать весь комментарий
07.08.2021 13:39 Ответить
Нокаут был...
Реально оценил судья физ. состояние хижняка... его свело по ногам, это опасняй сигнал
Думаю ему нужно спасибо сказать рефери, это не профи бой
Побереги голову для продолжения картеры...
показать весь комментарий
07.08.2021 14:21 Ответить
Хижняк хорошо отработал.., но нех пропускать .
показать весь комментарий
07.08.2021 14:33 Ответить
.да и нех было подрываться на ноги сразу-лучше бы сделал паузу до начала отсчёта судьи...самоуверенность не всегда победа.
показать весь комментарий
07.08.2021 14:41 Ответить
Шел до конца, сжигая мосты, как и в предыдущем бое.
Если бы трезво думал, то использовал бы 10 секунд для восстановления.
Что судья мудак, согласен. Бой был выигран 100%, а пропущенный удар - бывает, это бокс. Результат на совести судьи.
показать весь комментарий
07.08.2021 17:33 Ответить
Могут подавать, хоть сто опиляций, но на Олимпиаде протащить, как это не редко делается в Украине, не получится.
Бразилец заслужено Олимпийский чемпион!
Переть, как танк, на пролом...
Как говорится, "нашла коса на камень".
показать весь комментарий
07.08.2021 18:07 Ответить
Видно же ясно, что Хижняк "поплыл", судья поступил правильно. Для его же блага.
Вообще это уже нередкое явление, когда после боя проигравший считает судью предвзятым.
И ударов пропустил он немало с самого начала.
показать весь комментарий
07.08.2021 21:12 Ответить
Дуже дивно, що ЯПОНСЬКИЙ суддя дозволив собі таке рішення.
Як правило японці порядні, законослухняні і дисципліновані. А тут- ще і суддя.
Думаю, тепер він має зробити сепуку.
показать весь комментарий
08.08.2021 12:49 Ответить
 
 