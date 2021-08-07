"Театр одного судьи": В Федерации бокса Украины обвинили рефери в поражении Хижняка, но возможности подать протест нет
Руководители Федерации бокса Украины Владимир Продивус и Донатас Пискун прокомментировали поражение Александра Хижняка в финале Олимпийских игр.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на их посты в Facebook
В частности, президент ФБУ обвинил в поражении украинца судью:
"Чтобы бокс был боксом, а не театром одного судьи, на Олимпиаду необходимо отбирать профессиональных судей, а не шоуменов, для которых нет в голове ни понимания истории, ни понимания спортивной справедливости, ни здравого смысла.
Возможно, наш полтавский танк и дал осечку, но кто же после этого сдает танк на металлолом? Абсолютно непонятное решение судьи лишило нашего Александра заслуженного золота. Александр Хижняк - легенда современного любительского бокса. Легенда, которой мы гордимся!".
Также своим мнением в Facebook поделился исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун:
"Судья единолично решил судьбу этого поединка: не поставил бразильца в угол ринга, не стал вести отсчет нокдауна, безосновательно остановил бой. Как будто судья ждал такой возможности. Самое главное, что нет возможности подавать протесты на действия рефери и судей. В течение боя рефери дал бразильцу более трех устных предупреждений, но не наказал официальным предупреждением, хотя должен был".
"Такие ситуации в жизни случаются для того, чтобы делать нас всех сильнее. Мы все видели твой чистый бой, знаем обо всех твоих победах, знаем о твоей победе над бразильцем. Сегодня тоже была твоя чистая победа. Мы все с тобой и поддерживаем тебя", - обратился он к Хижняку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...тримайся!...
Нокдаун - да. То есть один проигранный раунд из трех. Два до этого выиграл вчистую.
Судья - гандон.
Хижняк был не готов к падению и резко поднялся. И в этом была его главная ошибка. Он не уверенно стоял на ногах, его шатало. Это было состояние, которое в боксе называется "грогги".
Согласно правилам, рефери в любительском боксе имеет право остановить поединок. Ведь в случае продолжения боя бразилец мог бы просто добить украинца, что грозило бы серьезными проблемами для здоровья.
Хижняк шел на золото. Он был очень к нему близок. Но, к сожалению, его мечту "в последний момент" похоронила однообразность. Он показал, что не умеет действовать иначе, не умеет сохранять преимущество, лишь агрессивным прессингом идя вперед, пропуская, но перебивая соперника за счет работоспособности.
Было опасение, что Александра кто-то может поймать на встречном ударе, лаки-панче, и это случилось в самый неподходящий момент.
Реально оценил судья физ. состояние хижняка... его свело по ногам, это опасняй сигнал
Думаю ему нужно спасибо сказать рефери, это не профи бой
Побереги голову для продолжения картеры...
Если бы трезво думал, то использовал бы 10 секунд для восстановления.
Что судья мудак, согласен. Бой был выигран 100%, а пропущенный удар - бывает, это бокс. Результат на совести судьи.
Бразилец заслужено Олимпийский чемпион!
Переть, как танк, на пролом...
Как говорится, "нашла коса на камень".
Вообще это уже нередкое явление, когда после боя проигравший считает судью предвзятым.
И ударов пропустил он немало с самого начала.
Як правило японці порядні, законослухняні і дисципліновані. А тут- ще і суддя.
Думаю, тепер він має зробити сепуку.