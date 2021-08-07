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В России смертность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса

В России смертность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса

За I полугодие 2021 года естественная убыль населения Российской Федерации по сравнению с прошлым годом выросла на 60%

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".

В частности, в июне этого года выросла смертность из-за коронавируса. Если в июне 2020 года она составила немногим больше 7,3 тыс. человек, то в июне этого года она увеличилась в три раза и превысила 23,4 тыс.

В России за первое полугодие 2021 года естественная убыль составила 421,9 тыс. человек, говорится на сайте Росстата. С января по июнь в России родились 678,1 тыс. людей, умерли 1,1 млн.

За аналогичный период 2020 года естественная убыль, как отмечается на сайте ведомства, составляла 265,5 тыс. человек, то есть на 59% меньше. Уровень рождаемости остался примерно на том же уровне. Уровень смертности в нынешнем году увеличился на 16,2%.

В ведомстве отметили, что естественная убыль населения наблюдалась, в частности, в июне этого года, когда в стране родились 123 823 младенца, а умерли 185 655 жителей. Для 23,4 тыс. умерших основной причиной смерти стал коронавирус, пишет Росстат. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда умерли 7,3 тыс. россиян.

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"По официальным данным Росстата, смертность в июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 14,1%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России (в июне прошлого года фиксировалось снижение заболеваемости после пикового подъема в мае 2020 года)", — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она также рассказала о подсчетах специалистов за июль 2021 года. "По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости [ноябрь 2020 года — январь 2021 года]", — добавила Голикова.

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Британские ученые ранее предположили, что в мире может появиться новый штамм с показателем смертности в 35%, говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).

Они описали гипотетические варианты развития эпидемиологической ситуации. В одном из них говорится о вероятном появлении варианта коронавирусной инфекции с более высоким процентом тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее.

В прошлом году впервые в российских статистических данных по смертности появилась графа "коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19". В середине июля Росстат опубликовал подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году. Данные сгруппированы примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, которая основана на Международной классификации болезней. По данным специалистов российской службы, коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 145 тыс. россиян.

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Вместе с тем отмечалось, что в стране увеличилась смертность от причин, связанных с наркотической зависимостью. В 2020 году наркотики привели к смерти 7 316 человек, что на 60% больше, чем годом ранее, когда умерли 4 569 человек.

Увеличилось и количество смертей, обусловленных употреблением алкоголя. В 2020 году умерли свыше 50,4 тыс. человек — это на 6,3% больше, чем в 2019-ом.

Автор: 

демография (296) россия (95418) смертность (268)


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Топ комментарии
+46
Зато стабильность...
В России смертность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса - Цензор.НЕТ 1245
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07.08.2021 12:33
+43
В России смертность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса - Цензор.НЕТ 4180
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07.08.2021 12:31
+41
Желаю чтобы все!
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07.08.2021 12:30
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Та краще сиротою бути чим такого родича мати!
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07.08.2021 19:42 Ответить
Якому Богу молишся?
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07.08.2021 13:23 Ответить
нууу как зачем - чем раньше, тем лучше !
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08.08.2021 00:50 Ответить
Статистика по наркомании в Украине
Согласно информации, полученной от Минздрава во время исследования категорий повышенного риска заражения ВИЧ, одних лишь наркоманов, принимающих инъекционные наркотики, можно оценивать в полмиллиона человек. Последние данные, проведенные институтом Горшенина, показали, что с проблемой наркозависимости непосредственно сталкивается каждая десятая украинская семья.
На наркотических веществах «сидит» около 3 процентов населения страны. С каждым годом это количество сильно увеличивается. Даже согласно самым скромным оценкам ежегодно от наркотиков умирает от 10 до 15 тысяч человек. Из-за столь стремительного роста количества наркоманов Украина стала лидером по темпам распространения этой зависимости среди европейского населения.Статистика по алкоголизму в Украине
Исследования, связанные с алкоголизмом, уже давно показали, что если на каждого человека приходится от 6 до 8 литров спирта за год, в нации активно запускается процесс самовырождения. В Украине уже давно переступили такой порог: здесь он равен 15 литрам на душу за год. Около миллиона граждан Украины уже стали жертвами вышеописанного пристрастия. Ежегодно страна теряет примерно полмиллиона людей, которые погибают по вине спиртного.
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07.08.2021 13:30 Ответить
В россии скрепность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса
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07.08.2021 22:02 Ответить
"Ежегодно страна теряет примерно полмиллиона людей, которые погибают по вине спиртного." - бот, смени методичку, она сильно уж врет. В Украине за год всех смертей, по любой причине, умирает около 500-600тыс. Если верить боту, то они все умерли сплошь от алкоголизма. Ну не знаю, меня что-то сомнения берут...
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07.08.2021 13:36 Ответить
Ох, как жаль,
Ах, как жаль,
Право жаль,
Кацапсины,
Околело мало,
Жаль !!!!!!
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07.08.2021 13:33 Ответить
Кстати, а вы заметили, что как-то давно уже пропали кацапские боты "я 'спутником' укололся, и ничего, живой!" Видать не очень то она и действует, эта их распиаренная вакцина, мрут как мухи
Ну, туда им и дорога!
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07.08.2021 13:33 Ответить
а бабье там шевелить там чем то думает-нет, на возобновлять популяцию кретинов?
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07.08.2021 13:37 Ответить
Весь прирост населения у кацапов происходит в традиционно исламских национальных республиках. По Нечерноземью, за вычетом крупных городов, у женщины за её жизнь родится 0.9 ребенка, а для простого воспроизводства населения требуется 2.07-2.30, в зависимости от состояния медицины в стране и уровня жизни населения.
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07.08.2021 13:53 Ответить
а може все немного проще и без затей?
чем больше ваньков удобрят украинский чернозем, тем больше "я твой трубу шаталь" их баб осеменит...
бабское счастье недолгое...
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07.08.2021 14:00 Ответить
Нет, там это так не работает. Кацапские бабы на раз делают аборт и идут трахаться с кем попало дальше. Там для женщин аборт - как в туалет сходить, привычное дело. С контрацептивами всё сложнее, их надо покупать, какие-то сложности, да ну нафиг. А после N-го аборта женщина становится бесплодной, и проблема вообще пропадает.
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08.08.2021 08:08 Ответить
Спокуха, пацаны! Все нормально! Бабы еще нарожают!
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07.08.2021 13:38 Ответить
Це дуже мало.щоб на москальську політику,якось вплинуло.
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07.08.2021 13:49 Ответить
Маловато,понимаешь! Маловато будет. (с)
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07.08.2021 14:00 Ответить
Мало...
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07.08.2021 14:05 Ответить
Шо они там считают и как - неизвестно
У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус - Цензор.НЕТ 6126
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07.08.2021 14:25 Ответить
Ну так это, я так понимаю, суточная статистика умерших от короновируса. В РФ сейчас пик заболеваемости. Причём смертность от короновируса также учитывалась в приведённой в статье статистике.
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07.08.2021 14:41 Ответить
Ну не может быть целую неделю смертность с точностью 790+/- 5 чел в день.
Неужели не понятно?
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07.08.2021 14:49 Ответить
Да так оно примерно и есть. Ну может слегка подрихтовали. В Италии, если не считать нескольких провалов, колебания аналогичные с РФ +/- 6 чел.. Просто там общие цифры значительно ниже, а поэтому визуально колебания более заметны. И потом эти страны на пик заболевания ещё не вышли, так что вполне возможно и там мы со временем увидим подобную картину. По крайней мере, за последние три дня в Германии количество умерших +/- 1 человек. Что тоже статистику подгоняют ?
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07.08.2021 15:26 Ответить
Статистически, трехнедельный страйк с повторяемостью смертности с точностью менее одного процента очень маловероятен. Лень считать, но вероятность такого случайного события где-то в районе сотых, а то и тысячных долей процента. Почитайте на досуге, что такое "сигма" в матстатистике. Для средних 800 смертей в сутки, без вмешательства посторонних факторов, смертность должна колебаться плюс-минус 25 человек в сутки, но никак не 5.
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08.08.2021 08:23 Ответить
Цікаво...коли у Россії помре останній російськомовний?...
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07.08.2021 14:47 Ответить
Наверное тогда же, когда во Франции умрёт последний белокожий человек.)
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07.08.2021 15:31 Ответить
а русскаязичьниє щітаюцца бєлакожимі?
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07.08.2021 19:16 Ответить
В большинстве своём, конечно белокожие. Низкая рождаемость русскоязычных и засилье плодовитых иноязычных племён может в далёкой перспективе привести к вырождению первых. Во Франции, как известно, ситуация схожая. Даже хуже. Со временем французский язык там может и останется, но население тотально исламизируется и потемнеет.
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07.08.2021 23:30 Ответить
Витя! Современный руський янзык - это 67% тюркских, а остальные - заимстованные откуда не попадя. Ты о каком таком языке переживаешь? Тебе перечень месяцев по названиям среди славян привести? Тот псевдо язык возник в 40-х годах 19-го века. Ранее не было. Как и параши, как понятия до 16-го века. О чем переживать? О стране 404? О лаптях с начальниками/виртухаями/рабами/снохачеством и т.п.?
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07.08.2021 17:44 Ответить
...а вот пєрєживаю...вдруг нє даживу...
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07.08.2021 19:18 Ответить
Даёшь 1000%
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07.08.2021 15:06 Ответить
80% заболевших Ковидом после вакцинации. Вот так как то...
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07.08.2021 16:00 Ответить
Это у кацапов?
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07.08.2021 18:43 Ответить
Кому еще не ясно ,что Русський мир не пропал надо подпитка славянским населением,в первую очередь УКРАИНЦАМИ.Вот поэтому Путлер никогда не отстанет от Украины.Ему земля не нужна (своей девать некуда) ,ему нужны люди .Славяне,чтобы русский народ не стерло с лица земли.Чтобы кавказцы ,татары и тд не стали доминировать....
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07.08.2021 16:07 Ответить
Канешн неплохо. Но мало, очень и очень мало! Ждем 250% и более. Кацапы, покажите свое вяличие!!!
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07.08.2021 17:39 Ответить
Дохните ,скрепные.
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07.08.2021 17:44 Ответить
маловато будет
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07.08.2021 17:57 Ответить
Россия встает с колен
У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус - Цензор.НЕТ 666
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07.08.2021 18:01 Ответить
я за роисмуслимов спокоен... ******** кацапня гундяевского сатаната
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07.08.2021 18:46 Ответить
Це добре . Україна радо вітає смерть кожного москаля , бо кожен здохлий російський фвшист - це ще один маленький крок до МИРУ і десятки врятованих людських життів .
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07.08.2021 18:47 Ответить
Ціхо! Йде природний відбір! (с)
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07.08.2021 19:23 Ответить
У Росії смертність населення зросла на 60% через алкоголізм, наркоманію і коронавірус - Цензор.НЕТ 6022
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07.08.2021 19:54 Ответить
Мож кто не изнал, пыня в-на Ставрополье(2011г)похныкался, шо кацапов (гундяевского сатаната) становится все меньше, из-за снижения рождаемости. Русских же муслимского обряда становится все больше и больше. Каждые 2 года гундяевцев становится меньше на полтора прцт. А ЗДЕСЬ еще УРОН В КАЦАПАХ-ГУНДЯЕВЦАХ + 60%жмуров пьяного угара ... ВОЗЬМИТЕ КАРАНДАШ , ДА И ПОДСЧИТАЙТЕ... В 2011 г великоимперцев-гундяевцев было 80%, нацменшин - 20%... к 2 050-2060-ому году , так называемая нацменшина(нормальные-непьющие россияне-муслимы) окажутся в большинстве. А титульная алкашня(водкапейгрязи валяйси), шовинисты-кацапы гундяевскАГА сатаната составят около 1.5%... Каарочи, верной дорогой идут таавариСЧИ.
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08.08.2021 08:47 Ответить
Ещё бы такую ересь слышать с телевизора каждый день как можно не спиться
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08.08.2021 18:05 Ответить
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