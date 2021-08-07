В России смертность населения возросла на 60% из-за алкоголизма, наркомании и коронавируса
За I полугодие 2021 года естественная убыль населения Российской Федерации по сравнению с прошлым годом выросла на 60%
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру".
В частности, в июне этого года выросла смертность из-за коронавируса. Если в июне 2020 года она составила немногим больше 7,3 тыс. человек, то в июне этого года она увеличилась в три раза и превысила 23,4 тыс.
В России за первое полугодие 2021 года естественная убыль составила 421,9 тыс. человек, говорится на сайте Росстата. С января по июнь в России родились 678,1 тыс. людей, умерли 1,1 млн.
За аналогичный период 2020 года естественная убыль, как отмечается на сайте ведомства, составляла 265,5 тыс. человек, то есть на 59% меньше. Уровень рождаемости остался примерно на том же уровне. Уровень смертности в нынешнем году увеличился на 16,2%.
В ведомстве отметили, что естественная убыль населения наблюдалась, в частности, в июне этого года, когда в стране родились 123 823 младенца, а умерли 185 655 жителей. Для 23,4 тыс. умерших основной причиной смерти стал коронавирус, пишет Росстат. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда умерли 7,3 тыс. россиян.
"По официальным данным Росстата, смертность в июне 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 14,1%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России (в июне прошлого года фиксировалось снижение заболеваемости после пикового подъема в мае 2020 года)", — сказала вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она также рассказала о подсчетах специалистов за июль 2021 года. "По оперативным данным, смертность в июле 2021 года оказалась на 17,9% выше, чем в июле 2020 года, и на 2,5% ниже, чем в январе 2021 года, когда в России фиксировался второй значимый подъем заболеваемости [ноябрь 2020 года — январь 2021 года]", — добавила Голикова.
Британские ученые ранее предположили, что в мире может появиться новый штамм с показателем смертности в 35%, говорится в докладе правительственной группы советников по чрезвычайным ситуациям властей Великобритании (SAGE).
Они описали гипотетические варианты развития эпидемиологической ситуации. В одном из них говорится о вероятном появлении варианта коронавирусной инфекции с более высоким процентом тяжелого течения заболевания среди населения, чем ранее.
В прошлом году впервые в российских статистических данных по смертности появилась графа "коронавирусная инфекция, вызванная COVID-19". В середине июля Росстат опубликовал подробный отчет о причинах смерти в России в 2020 году. Данные сгруппированы примерно по 300 кодам краткой российской номенклатуры причин смерти, которая основана на Международной классификации болезней. По данным специалистов российской службы, коронавирус в 2020 году стал основной причиной смерти почти 145 тыс. россиян.
Вместе с тем отмечалось, что в стране увеличилась смертность от причин, связанных с наркотической зависимостью. В 2020 году наркотики привели к смерти 7 316 человек, что на 60% больше, чем годом ранее, когда умерли 4 569 человек.
Увеличилось и количество смертей, обусловленных употреблением алкоголя. В 2020 году умерли свыше 50,4 тыс. человек — это на 6,3% больше, чем в 2019-ом.
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Согласно информации, полученной от Минздрава во время исследования категорий повышенного риска заражения ВИЧ, одних лишь наркоманов, принимающих инъекционные наркотики, можно оценивать в полмиллиона человек. Последние данные, проведенные институтом Горшенина, показали, что с проблемой наркозависимости непосредственно сталкивается каждая десятая украинская семья.
На наркотических веществах «сидит» около 3 процентов населения страны. С каждым годом это количество сильно увеличивается. Даже согласно самым скромным оценкам ежегодно от наркотиков умирает от 10 до 15 тысяч человек. Из-за столь стремительного роста количества наркоманов Украина стала лидером по темпам распространения этой зависимости среди европейского населения.Статистика по алкоголизму в Украине
Исследования, связанные с алкоголизмом, уже давно показали, что если на каждого человека приходится от 6 до 8 литров спирта за год, в нации активно запускается процесс самовырождения. В Украине уже давно переступили такой порог: здесь он равен 15 литрам на душу за год. Около миллиона граждан Украины уже стали жертвами вышеописанного пристрастия. Ежегодно страна теряет примерно полмиллиона людей, которые погибают по вине спиртного.
Ах, как жаль,
Право жаль,
Кацапсины,
Околело мало,
Жаль !!!!!!
Ну, туда им и дорога!
чем больше ваньков удобрят украинский чернозем, тем больше "я твой трубу шаталь" их баб осеменит...
бабское счастье недолгое...
Неужели не понятно?