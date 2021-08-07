За сутки от коронавируса в Киеве умерли два человека, зафиксировано 176 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 176 больных коронавирусом. Два человека умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"176 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии в Киеве 5 244 летальных случая. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 220 103", - сообщил Кличко.

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Заболели 107 женщин в возрасте от 19 до 94 лет, 63 мужчины в возрасте от 19 до 94 лет. А также 3 девочки от 16 до 17 лет и 3 мальчика от 3 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 19 больных коронавирусом. А также 47 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 985 человек. В целом коронавирус преодолели 211 018 жителей столицы.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 51, в Святошинском - 24 и в Подольском районе - 20 случаев", - отметил Кличко.