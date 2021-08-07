РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4429 посетителей онлайн
Новости
7 175 12

Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке, выбив главную фаворитку - немку Фридрих

Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке, выбив главную фаворитку - немку Фридрих

25-летняя украинка Елена Старикова совершила главную сенсацию в велотреке (спринт). В четвертьфинале наша спортсменка одолела главную фаворитку Олимпийских игр в этом виде спорта - немку Лею Софи Фридрих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SPORT.ua.

Старикова победила со счетом 2:1 и обеспечила себе поединки за медали.

В первом заезде Старикова лишь на одну тысячную секунды опередила Фридрих.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский каратист Горуна завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио. ВИДЕО

Полуфинальные заезды состоятся 8 августа.

Олимпиада (1136) спорт (2425) велосипедисты (138)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Олена така молодчинка!
Є у нас медальні надії і на останній день.
Перший заїзд виграла в 0,001.
Другу трохи пізно спринтувала.
А третю тактично грамотно, хоч і не набагато, але досить впевнено. Так здалося)
Удачі Олені в завтрашніх заїздах!
показать весь комментарий
07.08.2021 13:19
+14
Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 8757
показать весь комментарий
07.08.2021 13:17
+13
ВІТАЄМО !!!
Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 2754

.
показать весь комментарий
07.08.2021 13:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 8757
показать весь комментарий
07.08.2021 13:17 Ответить
Олена така молодчинка!
Є у нас медальні надії і на останній день.
Перший заїзд виграла в 0,001.
Другу трохи пізно спринтувала.
А третю тактично грамотно, хоч і не набагато, але досить впевнено. Так здалося)
Удачі Олені в завтрашніх заїздах!
показать весь комментарий
07.08.2021 13:19 Ответить
В Харькове был когда-то шикарный трек и своя олимпийская чемпионка 1968 - Раиса Ободовская!!!
показать весь комментарий
07.08.2021 13:20 Ответить
да и во львове был...
показать весь комментарий
07.08.2021 14:01 Ответить
Почему был. Единственный велотрек Украины, велотрек СКА во Львове. Все там и тренируются.
показать весь комментарий
07.08.2021 14:27 Ответить
мы про шикарный...
показать весь комментарий
07.08.2021 14:31 Ответить
ВІТАЄМО !!!
Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке - Цензор.НЕТ 2754

.
показать весь комментарий
07.08.2021 13:22 Ответить
Ще й німку. То добре!
показать весь комментарий
07.08.2021 13:28 Ответить
Если считать по общему количеству завоеванных медалей, то не всё так и плохо. Я бы сказал- нормально. "Золотые" - это во многом момент фарта, удачи, везучего дня. Там лотерея сплошная. Конечно, есть бесспорные чемпионы, которые на головы выше всех остальных. Но таких, единицы. Поэтому главное, общее количество- это говорит о развитии спорта в целом.
показать весь комментарий
07.08.2021 14:26 Ответить
Просто красуня...
показать весь комментарий
07.08.2021 15:59 Ответить
так бы во всем, стране нужен успех, он окрыляет
показать весь комментарий
07.08.2021 16:04 Ответить
Спасибо Елена.
показать весь комментарий
07.08.2021 17:41 Ответить
 
 