Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке, выбив главную фаворитку - немку Фридрих

25-летняя украинка Елена Старикова совершила главную сенсацию в велотреке (спринт). В четвертьфинале наша спортсменка одолела главную фаворитку Олимпийских игр в этом виде спорта - немку Лею Софи Фридрих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SPORT.ua.

Старикова победила со счетом 2:1 и обеспечила себе поединки за медали.

В первом заезде Старикова лишь на одну тысячную секунды опередила Фридрих.

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Полуфинальные заезды состоятся 8 августа.