Украинка Старикова сенсационно вышла в полуфинал Олимпиады в велотреке, выбив главную фаворитку - немку Фридрих
25-летняя украинка Елена Старикова совершила главную сенсацию в велотреке (спринт). В четвертьфинале наша спортсменка одолела главную фаворитку Олимпийских игр в этом виде спорта - немку Лею Софи Фридрих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SPORT.ua.
Старикова победила со счетом 2:1 и обеспечила себе поединки за медали.
В первом заезде Старикова лишь на одну тысячную секунды опередила Фридрих.
Полуфинальные заезды состоятся 8 августа.
Топ комментарии
+15 хужє не будєт
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+13 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий07.08.2021 13:22
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Є у нас медальні надії і на останній день.
Перший заїзд виграла в 0,001.
Другу трохи пізно спринтувала.
А третю тактично грамотно, хоч і не набагато, але досить впевнено. Так здалося)
Удачі Олені в завтрашніх заїздах!
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