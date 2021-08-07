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Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине

Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине

Стали известны новые курьезные подробности инцидента с Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка ВКС России на аэродроме Комсомольска-на-Амуре. Истребитель разбился на Сахалине 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Напомним, ранее российские СМИ распространяли официальное сообщение следующего содержания: многоцелевой истребитель Су-35С для выполнения плановых учебно-тренировочных полетов вылетел из аэропорта Дзёмгы в Комсомольске-на-Амуре. Через четыре минуты у машины отказал двигатель. Летчик катапультировался, был оперативно найден поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью пилота нет. Сам самолет упал где-то в Охотском море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-35 упал в Охотское море - у него отказал двигатель

На самом же деле, российский истребитель Су-35С потерпел крушение при весьма "курьезных" обстоятельствах, пишет российский канал bmpd в Telegram, ссылаясь на неофициальные источники.

Отмечается, что "самолет был полностью исправен на момент покидания его летчиком". Однако все решают детали и весь дальнейший ход этой истории начался с того, что "в кабине пилота переключатель отстрела ловушек был неверно установлен в положение "автомат".

Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине 01
Демонстрация работы системы отстрела тепловых ловушек экипажами российских Су во время показательных полетов.

Система отстрела тепловых ловушек или ложных целей является одним из составляющих защитного комплекса самолета для противодействия внешним угрозам: от фиксации облучения самолета РЛС воздушного базирования или ПВО, до выброса ловушек, которые должны сорвать работу головок самонаведения атакующих ракет противника.

На Су-35С блоки отстрела ловушек УВ-50 на 14 патронов находятся в "жале" в задней части фюзеляжа. Учитывая установку переключателя работы системы в автоматический режим, после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы снялась блокировка отстрела патронов. И они начали отстреливаться в автоматическом режиме с учетом мощного излучения с аэродромных РЛС.

"Были осадки и туман в ночных условиях. Первый патрон отстрелился вниз и срикошетил от взлетной полосы, создав у руководителя полетов иллюзию пожара. Руководитель полетов дал команду на катапультирование. Пилот команду выполнил, катапультировавшись над дальним краем взлетной полосы. Шасси не убирал, форсаж НЕ отключал. Приземлился из-за ветра вблизи центра ВПП без повреждений", - раскрывает подробности событий канал bmpd в Telegram.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военных в РФ заставляют изучать статью Путина о единстве русского и украинского народов, - СМИ

Сам самолет Су-35С в качестве уже беспилотного летательного аппарата набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки топлива 1 час 13 минут, после чего упал. Место его падения было обнаружено.

Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине 02
Место падения Су-35С на Сахалине впоследствии было найдено.

Су-35С не первый раз становится героем необычных воздушных приключений.

Так, в сентябре 2020 истребитель Су-35С в ходе учебного боя атаковал Су-30. При этом во время учебной атаки прозвучали выстрелы из 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-1, которая должна быть разряженной и поставленной на предохранитель. Но "что-то пошло не так". Пушка не только выстрелила, но и снесла оперение Су-30СМ, который вскоре разбился. Члены экипажа самолета Су-30СМ, который подвергся пушечному огню из Су-35С, успели катапультироваться.

Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине 03

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Автор: 

армия РФ (19129) россия (95420) самолет (3589) крушение (501)


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Топ комментарии
+78
Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине - Цензор.НЕТ 3724
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07.08.2021 13:22
+43
То, что кацапы размножаются ректально, вообще ни для кого не секрет
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07.08.2021 13:24
+43
Кузя тоже исправные самолёты топил!
Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине - Цензор.НЕТ 340
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07.08.2021 13:34
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Це мабуть якась нова "суперзброя", випробують чи долетить до Японії як колись ФАУ до Лондона.
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07.08.2021 18:00 Ответить
Якщо Віктор Беленко долетів на ненажерливому МиГ-25 (1976 рік),
то легший МиГ-29 теж спокійно долетить.
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07.08.2021 18:38 Ответить
У всьому винна синя "ізолєнта".
Вірніше, падіння якості "русской сінєй ізолєнты". Не втримала ...
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07.08.2021 18:04 Ответить
Ай, да лепо... Я же говорю шо у кацапiв в руках даже лайно ржавеет... ЗЫ... Когда там пыня уже сдохнет(официально) - ждемс изо дня на день благую новость....
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07.08.2021 18:54 Ответить
Якщо вірити В. Войновичу, Геніалісімус безсмертний. Поки у нього є відповідний еліксир - Пілот вистрибнув, а літак літав ще понад годину: нові курйозні подробиці аварії російського винищувача Су-35С на Сахаліні - Цензор.НЕТ 7086.
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07.08.2021 22:45 Ответить
это все херня --- вот когда от ..блуждающих.. токов сработали катапульты на ту22м3 на стратегическом бомбардировщике на предстартовой подготовке ВОТ ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ВКС --- этож надо такую ***** придумать --- 35 лет такого не было чтобы кресла сами срабатывали с бетонки и на тебе . а в кабине из четырех было два полковника . а при совке был случай что ан12 летел над сибирью три с половиной часа на автопилоте а экипаж был в отключке . не загерметезировали кабину и не включили кислород
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07.08.2021 19:02 Ответить
Я пам'ятаю, у нас в полку розбився літак із-за того, що технік булавкою не зафіксував обойму стволів гармати ГШ-6-23. ТАК ІНЖЕНЕР АРМІЇ(51-Ї) наказав трясти цю гармату на різних частотах і з різною амплітудою, щоб довести розробникам, що це могло статися мимоволі, а навчить з їхньої, розробників, вини, але не зміг.
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07.08.2021 19:52 Ответить
ода кацапским героям...
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07.08.2021 19:06 Ответить
Эгейское море
Наш «Робкий» не дремлет-
В сомненьях, вестимо,
Стесняюсь об этом
Я громко сказать.
Ведь так откровенно
В тебя таки зырят
«Барашки» , что с гребней,
Чего тут молчать.
Мурашки - по коже,
И в пузе - негоже (немножко)…
Гашетку невольно
Нажал 2М3…
Иль в зной , или в стужу
Не жаль свое пузо -
На дальнем рубеж
От «врага» защищать.
Но вот ведь осечка,
Храни меня , Боже -
Турецкая шхуна
пошла «наступать»…
Победно «сраженье»
Ведь так начиналось,
Но видно придется
нам здесь «погибать».
P.S. напрасно, старушка,
Взываешь Ты к сыну,
Не жди теперь сына
И вовсе домой:
Погряз он двухсотого
Мыслью в трясине-
В кладбищенском роке, Назад - ни ногой.
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07.08.2021 19:07 Ответить
Герасим ты хзачем утопил Муму? Мавзолейная подлодка "Орел" внезапно всплыла у берегой Дании, экипаж в желтых жилетах высыпал на переднюю палабу...,видать подлодка Курск "....№2 повторился...просто так на палубу не бегут...ядерный реактор па любасу загорелся...
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07.08.2021 19:25 Ответить
Блин, трындец морепродуктам. Мало того, шо всю Сибирь загадили всякими там Арзамасами, дык, принялись и за Европу.
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08.08.2021 08:15 Ответить
НАТО рыдает...
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07.08.2021 19:35 Ответить
Дійсно цікавий випадок і не перший, правда, тоді МіГ 23 політику стільки ж над Европою і впав, здається, десь в морі біля Голандії.
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07.08.2021 19:43 Ответить
Що машина розбилась, то - лєпо, жаль - без "200". Але, хоча б показати єнотика - можна.
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07.08.2021 19:54 Ответить
"стрыжи" мать их так
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07.08.2021 21:31 Ответить
"На Су-35С блоки отстрела ловушек УВ-50 на 14 патронов находятся в "жале" в задней части фюзеляжа. Учитывая установку переключателя работы системы в автоматический режим, после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы снялась блокировка отстрела патронов. И они начали отстреливаться в автоматическом режиме с учетом мощного излучения с аэродромных РЛС."

Этот неофициальный источник наверное брат диспетчера Карлоса. ЛТЦ (ложные тепловые цели) из автоматов выброса помех отстреливаются вверх, чтобы после потери начальной скорости опускались вниз позади среза сопла двигателей и имели возможность "обмануть" тепловые ГСН ракет. Так что рикошета от выстрела вниз быть не могло.
Летчик на взлете управляет машиной в ручном режиме, хотя может это брат Карлоса хочет сказать что пилот перед аварийным покиданием кабины на взлете включил автопилот?
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07.08.2021 22:16 Ответить
Что-то неправильно написал? Готов принять возражения.
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08.08.2021 07:36 Ответить
"Летчик на взлете управляет машиной в ручном режиме, хотя может это брат Карлоса хочет сказать что пилот перед аварийным покиданием кабины на взлете включил автопилот?" - никто не трогал органы управления, самолет равномерно и прямолинейно продолжал подьем вверх, пока хватало аэродинамики (закрылки то выпущены), а потом свалился на бок и упал. Что не так с "автопилотом"? Миг-23 до Бельгии без пилота долетел, пролетев 900км, там тоже не было никакого "автопилота".
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08.08.2021 08:36 Ответить
Отсюда вывод один: это было не на взлете, очередная порция ****...жа от рабсийских Карлосов.
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08.08.2021 09:45 Ответить
Пока нет четкого видео происшествия, сложно гадать что там произошло на самом деле. Остаются лишь догадки по результатам. Но результат, в целом, неплохой.
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08.08.2021 14:13 Ответить
Та они так отмазываются, что четкой картины уже не будет.
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08.08.2021 14:19 Ответить
Не факт, кацапы очень изобретательно факапят. Могут совершить и невозможное. Плюс в этой истории один - минус один самолет суперпупер воздушнокосмических войск, а это не может не радовать. Жаль, в этот раз катапульта сработала штатно. А это минус.
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09.08.2021 14:13 Ответить
Взлет, набор высоты, выставка курса по программе полета (включение автопилота). Таков порядок выполнения полётного задания. По окончании полетного задания перед посадкой отключение автопилота управление вручную по приборам и визуальной ориентации.
У МиГ-23 в том случае был включен автопилот, он выполнял полет по маршруту. Индикатор остатка тополива ошибочно показал аварийный остаток топлива. Летчик катапультировался а самолет продолжал полет до полной выработки топлива.
Есть разница? Для справки: автопилот присутствовал на самолетах еще во времена 2МВ.
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08.08.2021 14:30 Ответить
Для справки, если ты бросишь руль в автомобиле, он продолжит двигаться прямолинейно, это не баг, это фича. Аналогичная фича существует в самолетах, на элементы управления самолета действуют силы, которые стремятся привести самолет в прямолинейному движению. С автомобилем даже сложнее, у него, если не давить тапкой на педаль газа, двигатель скорее всего заглохнет на холостых. А на самолете, если РУДы не трогать, двигатель так и продолжит работать в том же режиме. Или ты думаешь, что летчик, перед тем, как катапультироваться, сначала делает шатдаун всем бортовым системам, гасит бортовые огни и выключает двигатель? Давай я тебя разочарую, не, он прижимает руки к телу.
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09.08.2021 14:06 Ответить
Давай я тебе поясню что делает руками летчик при катапультировании. Он выдергивает рукоятки катапультирования (они между ног находятся, за это их называют "яйца". После этого срабатывают притяги ног и опускаются ограничители разброса рук, пиропатроном в ЗШ опускается светофильтр. Если фонарь не был сброшен вручную он отстреливается с помощью опять же пиропатронов. Больше он ничего не делает. А автопилот на взлете ОТКЛЮЧЕН!
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09.08.2021 14:38 Ответить
А я про что? Ты, кажется, тот чукча, который писатель, но не читатель.
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09.08.2021 15:51 Ответить
"Давай я тебя разочарую, не, он прижимает руки к телу." Это по-Вашему я написал?
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09.08.2021 17:21 Ответить
пилот жив, остальное детали
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07.08.2021 23:06 Ответить
Жаль, очень жаль.
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08.08.2021 08:38 Ответить
хотел гранчака потянуть, а потянул катапульту)))))
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08.08.2021 07:26 Ответить
Блин, та на каазлабаде пошла новая фишка... Пора запускать в небо дельтаплан, стерхов и пыню... Мож шо и получится( в нвшу пользу).
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08.08.2021 08:13 Ответить
Кароче - самолёт сам отрыгнул кацапо-пЕлота и свал нахер!
Возможно мы стали свидетелями первого проявления ИИ...
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08.08.2021 09:15 Ответить
Абортировал не глядя.
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08.08.2021 12:03 Ответить
та вы не понели русслётпром хотел мир удивить - он выпрыгнул и должен был запрыгнуть об-
ратно но.... в расчётах не учли кривизну воздуха......
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08.08.2021 09:31 Ответить
А ведь тренировали, как камикадзе. Но видно нервы сдали сразу после взлёта и у пилота и у руководителя. Один самолёт не сдавался - шизик.
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08.08.2021 16:17 Ответить
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