Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине
Стали известны новые курьезные подробности инцидента с Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка ВКС России на аэродроме Комсомольска-на-Амуре. Истребитель разбился на Сахалине 31 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.
Напомним, ранее российские СМИ распространяли официальное сообщение следующего содержания: многоцелевой истребитель Су-35С для выполнения плановых учебно-тренировочных полетов вылетел из аэропорта Дзёмгы в Комсомольске-на-Амуре. Через четыре минуты у машины отказал двигатель. Летчик катапультировался, был оперативно найден поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью пилота нет. Сам самолет упал где-то в Охотском море.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский истребитель Су-35 упал в Охотское море - у него отказал двигатель
На самом же деле, российский истребитель Су-35С потерпел крушение при весьма "курьезных" обстоятельствах, пишет российский канал bmpd в Telegram, ссылаясь на неофициальные источники.
Отмечается, что "самолет был полностью исправен на момент покидания его летчиком". Однако все решают детали и весь дальнейший ход этой истории начался с того, что "в кабине пилота переключатель отстрела ловушек был неверно установлен в положение "автомат".
Демонстрация работы системы отстрела тепловых ловушек экипажами российских Су во время показательных полетов.
Система отстрела тепловых ловушек или ложных целей является одним из составляющих защитного комплекса самолета для противодействия внешним угрозам: от фиксации облучения самолета РЛС воздушного базирования или ПВО, до выброса ловушек, которые должны сорвать работу головок самонаведения атакующих ракет противника.
На Су-35С блоки отстрела ловушек УВ-50 на 14 патронов находятся в "жале" в задней части фюзеляжа. Учитывая установку переключателя работы системы в автоматический режим, после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы снялась блокировка отстрела патронов. И они начали отстреливаться в автоматическом режиме с учетом мощного излучения с аэродромных РЛС.
"Были осадки и туман в ночных условиях. Первый патрон отстрелился вниз и срикошетил от взлетной полосы, создав у руководителя полетов иллюзию пожара. Руководитель полетов дал команду на катапультирование. Пилот команду выполнил, катапультировавшись над дальним краем взлетной полосы. Шасси не убирал, форсаж НЕ отключал. Приземлился из-за ветра вблизи центра ВПП без повреждений", - раскрывает подробности событий канал bmpd в Telegram.
Сам самолет Су-35С в качестве уже беспилотного летательного аппарата набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки топлива 1 час 13 минут, после чего упал. Место его падения было обнаружено.
Место падения Су-35С на Сахалине впоследствии было найдено.
Су-35С не первый раз становится героем необычных воздушных приключений.
Так, в сентябре 2020 истребитель Су-35С в ходе учебного боя атаковал Су-30. При этом во время учебной атаки прозвучали выстрелы из 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-1, которая должна быть разряженной и поставленной на предохранитель. Но "что-то пошло не так". Пушка не только выстрелила, но и снесла оперение Су-30СМ, который вскоре разбился. Члены экипажа самолета Су-30СМ, который подвергся пушечному огню из Су-35С, успели катапультироваться.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
то легший МиГ-29 теж спокійно долетить.
Вірніше, падіння якості "русской сінєй ізолєнты". Не втримала ...
Наш «Робкий» не дремлет-
В сомненьях, вестимо,
Стесняюсь об этом
Я громко сказать.
Ведь так откровенно
В тебя таки зырят
«Барашки» , что с гребней,
Чего тут молчать.
Мурашки - по коже,
И в пузе - негоже (немножко)…
Гашетку невольно
Нажал 2М3…
Иль в зной , или в стужу
Не жаль свое пузо -
На дальнем рубеж
От «врага» защищать.
Но вот ведь осечка,
Храни меня , Боже -
Турецкая шхуна
пошла «наступать»…
Победно «сраженье»
Ведь так начиналось,
Но видно придется
нам здесь «погибать».
P.S. напрасно, старушка,
Взываешь Ты к сыну,
Не жди теперь сына
И вовсе домой:
Погряз он двухсотого
Мыслью в трясине-
В кладбищенском роке, Назад - ни ногой.
Этот неофициальный источник наверное брат диспетчера Карлоса. ЛТЦ (ложные тепловые цели) из автоматов выброса помех отстреливаются вверх, чтобы после потери начальной скорости опускались вниз позади среза сопла двигателей и имели возможность "обмануть" тепловые ГСН ракет. Так что рикошета от выстрела вниз быть не могло.
Летчик на взлете управляет машиной в ручном режиме, хотя может это брат Карлоса хочет сказать что пилот перед аварийным покиданием кабины на взлете включил автопилот?
У МиГ-23 в том случае был включен автопилот, он выполнял полет по маршруту. Индикатор остатка тополива ошибочно показал аварийный остаток топлива. Летчик катапультировался а самолет продолжал полет до полной выработки топлива.
Есть разница? Для справки: автопилот присутствовал на самолетах еще во времена 2МВ.
Возможно мы стали свидетелями первого проявления ИИ...
ратно но.... в расчётах не учли кривизну воздуха......