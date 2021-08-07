Пилот выпрыгнул, а самолет летал еще больше часа: новые курьезные подробности аварии российского истребителя Су-35С на Сахалине

Стали известны новые курьезные подробности инцидента с Су-35С из состава 23-го истребительного авиационного полка ВКС России на аэродроме Комсомольска-на-Амуре. Истребитель разбился на Сахалине 31 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Defence Express.

Напомним, ранее российские СМИ распространяли официальное сообщение следующего содержания: многоцелевой истребитель Су-35С для выполнения плановых учебно-тренировочных полетов вылетел из аэропорта Дзёмгы в Комсомольске-на-Амуре. Через четыре минуты у машины отказал двигатель. Летчик катапультировался, был оперативно найден поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью пилота нет. Сам самолет упал где-то в Охотском море.

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На самом же деле, российский истребитель Су-35С потерпел крушение при весьма "курьезных" обстоятельствах, пишет российский канал bmpd в Telegram, ссылаясь на неофициальные источники.

Отмечается, что "самолет был полностью исправен на момент покидания его летчиком". Однако все решают детали и весь дальнейший ход этой истории начался с того, что "в кабине пилота переключатель отстрела ловушек был неверно установлен в положение "автомат".



Демонстрация работы системы отстрела тепловых ловушек экипажами российских Су во время показательных полетов.

Система отстрела тепловых ловушек или ложных целей является одним из составляющих защитного комплекса самолета для противодействия внешним угрозам: от фиксации облучения самолета РЛС воздушного базирования или ПВО, до выброса ловушек, которые должны сорвать работу головок самонаведения атакующих ракет противника.

На Су-35С блоки отстрела ловушек УВ-50 на 14 патронов находятся в "жале" в задней части фюзеляжа. Учитывая установку переключателя работы системы в автоматический режим, после отрыва самолета от взлетно-посадочной полосы снялась блокировка отстрела патронов. И они начали отстреливаться в автоматическом режиме с учетом мощного излучения с аэродромных РЛС.

"Были осадки и туман в ночных условиях. Первый патрон отстрелился вниз и срикошетил от взлетной полосы, создав у руководителя полетов иллюзию пожара. Руководитель полетов дал команду на катапультирование. Пилот команду выполнил, катапультировавшись над дальним краем взлетной полосы. Шасси не убирал, форсаж НЕ отключал. Приземлился из-за ветра вблизи центра ВПП без повреждений", - раскрывает подробности событий канал bmpd в Telegram.

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Сам самолет Су-35С в качестве уже беспилотного летательного аппарата набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки топлива 1 час 13 минут, после чего упал. Место его падения было обнаружено.



Место падения Су-35С на Сахалине впоследствии было найдено.

Су-35С не первый раз становится героем необычных воздушных приключений.

Так, в сентябре 2020 истребитель Су-35С в ходе учебного боя атаковал Су-30. При этом во время учебной атаки прозвучали выстрелы из 30-миллиметровой авиационной пушки ГШ-30-1, которая должна быть разряженной и поставленной на предохранитель. Но "что-то пошло не так". Пушка не только выстрелила, но и снесла оперение Су-30СМ, который вскоре разбился. Члены экипажа самолета Су-30СМ, который подвергся пушечному огню из Су-35С, успели катапультироваться.

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