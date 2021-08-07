"Большое строительство" Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд, - Загребельская

Программа "Большое строительство" Владимира Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 миллиарда годового дохода.

Об этом в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"24 млрд - это наши деньги. Те, что мы платили в бюджет, покупая что-либо, в себестоимость чего заложена цена топлива (а это почти все товары). Или просто заправляя авто или покупая билет на общественный транспорт. А также деньги, которые мы вместе выиграли у "Газпрома", и те, которые должны были пойти на спасение жизней украинцев во время пандемии", - пишет Загребельская.

При этом, как она отмечает, этих денег не жаль, ведь "инвестиции в инфраструктуру для любого государства - это инвестиция в развитие на замену банальному проеданию".

"Однако, бюджетные деньги, что вливаются в любую отрасль, приносят пользу только и только тогда, когда распределяются прозрачно и конкурентно, а не оседают в кошельках фаворитов и чиновников.

Большое строительство Зеленского - это прежде всего пополнение партийной кассы и улучшение имущественного состояния его окружения, и только потом строительство дорог. 24 млрд Онуру - очередное тому доказательство", - написала она.

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