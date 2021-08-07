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"Большое строительство" Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд, - Загребельская

Программа "Большое строительство" Владимира Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 миллиарда годового дохода.

Об этом в Facebook написала бывший государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

"24 млрд - это наши деньги. Те, что мы платили в бюджет, покупая что-либо, в себестоимость чего заложена цена топлива (а это почти все товары). Или просто заправляя авто или покупая билет на общественный транспорт. А также деньги, которые мы вместе выиграли у "Газпрома", и те, которые должны были пойти на спасение жизней украинцев во время пандемии", - пишет Загребельская.

При этом, как она отмечает, этих денег не жаль, ведь "инвестиции в инфраструктуру для любого государства - это инвестиция в развитие на замену банальному проеданию".

"Однако, бюджетные деньги, что вливаются в любую отрасль, приносят пользу только и только тогда, когда распределяются прозрачно и конкурентно, а не оседают в кошельках фаворитов и чиновников.

Большое строительство Зеленского - это прежде всего пополнение партийной кассы и улучшение имущественного состояния его окружения, и только потом строительство дорог. 24 млрд Онуру - очередное тому доказательство", - написала она.

Большое строительство Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд, - Загребельская 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большая стройка" помогает Зеленскому не войти в историю, а украсть: только один подрядчик тратит бюджетные деньги со скоростью 4 млн грн в час, - Загребельская

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) строительство (1997) Турция (3376) Загребельская Агия (102)


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Топ комментарии
+35
"Большое строительство" Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд, - Загребельская - Цензор.НЕТ 696
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07.08.2021 14:16
+31
Крысы вы позорные....ах да... все кто угодно,лишь бы не Порошенко..
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07.08.2021 14:19
+26
Зеля стал долларовым мииллиардером еще в сентябре 2019 года,когда Гройсман передал дела в Кабмине,Зеля опупел +150 миллиардов в Казначействе,а плюсовое Сальдо Госказны лакомый кусок для любого Коломойского... плюс 26 миллиардов долларов Золотовалютного резерва...,Индюкович оставил в Казне Яценюку 107 000 гривен...Саша Сьтоматолог типа сын Витьки дважды не сидевшего,уволок все на Мацковию мышибратский одиннарот...
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07.08.2021 14:17
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73 % долбодятлов...Зеля пришел навечно...из власти он не уйдет НИКОГДА,повторит подвиг Лукашеску...типа вечный фюрер...
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07.08.2021 14:43 Ответить
Попередники хочаб втіхаря крали, хоч і всі знали. А цей внаглу краде.
Але не Зєля дивує. Дивують українці, які тільки скиглять. Вже давно треба було узгодити когось нормального для дострокових
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07.08.2021 14:48 Ответить
згинь ТхЮлебібнуте, таких як ти- варто визнавати непридатними до будь-якого вибору та виборів.
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07.08.2021 16:00 Ответить
Які питання? Мене і так регулярно банять на три дні. Мародери - вперед!!!
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08.08.2021 14:20 Ответить
ТхЮлезалежний, якщо тебе у лазню відправляють, то тільки із-за того, що смердиш? Сам здогадаєшся чим?
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08.08.2021 14:35 Ответить
турецкое онуру,куратором которого есть ермак , есть именно для того,что бы кидать кости "зе презу и зе слугам" ,дабы воплощать в Украине прорашистские планы,которые тоже нелегально оплачивает "грязьпром"
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07.08.2021 14:48 Ответить
Чесно скажу вам , дорогі друзі , що такого крадівництва , як нині , Украіна ще не знала !
До влади прийшла шуера , жуліки і наркомани - а це страшні люди ☹️
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07.08.2021 14:48 Ответить
Амінь
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07.08.2021 21:35 Ответить
Вчера получил зарплату,прихожу в Приватбанк нажимаю..снять 7 000 гривен...вылетели купюры по 1000 гривен с вонючим запахом типографской краски... ну думаю фальшивые...только что напечатанные...ИНфляцыя...
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07.08.2021 14:49 Ответить
Если бы Зеля не печатал гривны, у нас была бы девальвация, дешевели бы продукты питания и курс доллара был бы 1: 20. Это "чудо" неизбежно для страны с таким высоким уровнем зарабитчан. Но за счёт печатного станка "чуда" не получилось. Стоимость продуктов питания растёт. Хотя Курс валюты остаётся на прежнем уровне.
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07.08.2021 20:46 Ответить
Велике будівництво Зеленського дало можливість проїхати від населеного пункту А в населений пункт Б по рівній дорозі, а не по ямам або наспіх зробленим заплаткам. Це в першу чергу, подобається це комусь чи ні. А для різних звинувачень беріть докази - і ласкаво просимо в слідчі органи.
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07.08.2021 14:53 Ответить
Ага. Почти.

"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 рази багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 9079
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07.08.2021 14:56 Ответить
це там арматура стирчить, чи що?
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07.08.2021 17:02 Ответить
При чому тут "Крадівництво"? Фінансування надійшло від реформованого за Пороха Дорожного фонду, виграного за Пороха суду проти Газпрому і за рахунок західних кредитів. І, а це нічого, що дорожне будівництво почалося в 2017 році? Забули Одеса - Рені чи Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань?
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07.08.2021 15:00 Ответить
Ви кажете не всю правду. Бо окрім дорожнього фонду зеленський додатково фінансує будівництво. Зокрема, грошима короновірусного. А ще - оборонного.
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07.08.2021 15:18 Ответить
Желаю вам там ездить по кругу с Зелей вместе пока не поседеете

"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 рази багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 406
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07.08.2021 15:01 Ответить
Ворьё
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07.08.2021 15:16 Ответить
Я бы их всех во главе с Зелей заставил там ездить по кругу и снимал бы этот треш на камеру в назидание потомкам. А по трассе пустил бы фуры. Вот это было бы шоу, покруче квартала.
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07.08.2021 15:21 Ответить
та все тут прекрасно,тільки світлофорів бракує, якщо це автострада?
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07.08.2021 15:56 Ответить
Шо поделаешь - время ЗЭбилов, они "сделали" всех нас в 2019-м году, и ныне эти зелёные черти правят бал!...
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07.08.2021 18:13 Ответить
Звісно, на ракетних комплексах чи безпілотних системах не поїздиш.
Тут і доводити нічого не треба. Зеленський не має наміру фінансувати створення новітніх обороних систем. А до війська він взагалі відноситься з острахом.
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07.08.2021 15:23 Ответить
І, таки, правильно боїться. Жидівська чайка.
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07.08.2021 20:49 Ответить
Українці нація, серед пострадянських країн, яка найбільше втратила людей, від советського режиму.
Начебто має за першої ж нагоди накивать п'ятами від катів.
А ні, чинить навпаки і це при тому, що восьмий рік воюємо проти росії-агресора.
А тепер уявіть, як з нас ржуть ті ж кцпи , та ще й при такій ненажерливій і продажній владі !
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07.08.2021 14:54 Ответить
Аферист и проходимец №1 в 21 веке Игорь Валерьевич,до него был Дмитрий Фирташ....,вдвоем эти 2 афериста обули Украину на 500 миллиардов долларов,это так утверждает Финансовая полицияч США,я лично думаю,что намного больше,с учетом того что следтсвие далеко не закончено причем сразу в трех штатах параллельно идет работа...
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07.08.2021 14:56 Ответить
американское правосудие ето питбуль - оно клыком зацепилось? оно рано или поздно дозрызет....
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07.08.2021 15:07 Ответить
Так его же туда для этого и посадили, пользуясь отсутствием мозгов у "мудрого нариду"
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07.08.2021 14:57 Ответить
ботва подляка не вся в зборі.
Втім, адміни встигли знешкодити упоротих зеботів https://censor.net/ru/user/482023, https://censor.net/ru/user/480966, https://censor.net/ru/user/473542, https://censor.net/ru/user/487351 https://censor.net/ru/user/489863, https://censor.net/ru/user/489634, https://censor.net/user/85722 https://censor.net/ru/user/486085, тощо. Їх, подлячних, слава Богу, поменшало.
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07.08.2021 15:12 Ответить
сам ты зебот ботва подляка подляча.
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08.08.2021 02:58 Ответить
"Большое строительство" Зеленского сделало его друзей в 2,3 раза богаче и принесло им 24 млрд"
_Ну конечно, блт, сделало! Для того его и придумали.
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07.08.2021 15:14 Ответить
"вэлике крадиныцтво" - название программы зе-упырей по разворовыванию страны
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07.08.2021 15:38 Ответить
Да неужели, ск, кто бы мог подумать)))
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07.08.2021 15:58 Ответить
А хіба Онур не https://www.pravda.com.ua/rus/news/2012/05/12/6964371/ працює в Україні з 2012 р. чи це одкровення прямо. Це не "друзі Зеленського" просто компанія зрозуміла правила гри в Україні "хочеш працювати ділися - інакше йди нафіг". Так працює ціла система будування доріг. А може хтось задавався питанням "Чого в дороги вбухуються мільярди - а нормальної системи вагового контролю й досі нема?". Бо це блін вигідно "фури розбили", "несприятливі погодні умови" на це можна списати, що завгодно. Хоча питання "рукожопість" тут не завжди стоїть просто коли ти оперуєш "по бумазі" одним бюджетом, а по "факту іншим" ось така лажа й виходить.
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07.08.2021 16:12 Ответить
ОПГ Квартал-95 на нары. Бутусова в президенты
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07.08.2021 16:14 Ответить
"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 5488
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07.08.2021 16:25 Ответить
Ух ти! Яка ж державницька позиція! Ще б в Раді на законодавчому рівні проініцініровав необхідність встановлення подібних бордів, та ще і з ликом "найвеличнішого".
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07.08.2021 17:01 Ответить
Є ідея! Якщо на Обухівському чи Дніпровському комбінатах почнуть випускать туалетний папір з портретами Зеленського, то чистота витирання задниць буде набагато ефективнішою! В свою чергу, це зменшить витрату пральних засобів для прання трусів, що, в свою чергу, зменшить обсяги потрапляння фосфатів у навколишнє середовище А це позитивно вплине на екологію в Україні!
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07.08.2021 17:21 Ответить
І збільшить строк носіння трусів, що позитивно для сімейного бюджету. Ну і якщо портрет буде мати властивості губки, то папір можна використовувати і повторно.
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07.08.2021 17:43 Ответить
Тобто прать разом труси і папір? Теж непогано!
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07.08.2021 17:50 Ответить
Папір можна і не прати, портрет все "виїсть".
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07.08.2021 18:03 Ответить
...
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07.08.2021 18:08 Ответить
"Велике будівництво" Зеленського зробило його друзів у 2,3 раза багатшими і принесло їм 24 млрд, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6234
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07.08.2021 16:48 Ответить
Недарма ж назвали "Великим крадівництвом".
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07.08.2021 16:52 Ответить
Пока по Ге+Ге этого не скажут, зебилы, ни за что не поверят. А когда могут сказать-когда Зе станет ограничивать аппетиты Игорь Валерьича. А если начнут ограничивать, то ИВК такого наговорит, шо Израиль лопнет от наплыва желающих.
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07.08.2021 17:02 Ответить
https://stopcor.org/kazus-tovmasyana-yak-odyn-chynovnyk-poklav-kinecz-kazczi-pro-narodnyh-slug/ Не один чиновник поклав кінець казці про народних слуг .
Цього тижня стало відомо, що голова Харківської обласної ради Артур Товмасян фігурує у справі про мільйонний хабар. Звичайно, розголос від цих подій був дещо менший з огляду на майже паралельні події: затримання НАБУ екссудді Чауса, виявлення повішеним голови білоруського дому в Україні Віталія Шишова та появою біля Кабміну чоловіка з гранатою. Попри це, історія є показовою: вона епічно завершує казку, розпочату 2019 року, про нову генерацію чиновників, які служать не собі, а народу.
Місцеві вибори 2020 року для партії "Слуга народу" склалися зовсім не так блискуче, як парламентські. У Харкові пальму першості між собою розділили Блок Кернеса та ОПЗЖ, "слуги" посіли лише третє місце. Але, як пишуть колеги з місцевого видання https://2day.kh.ua/news/kto-takoy-artur-tovmasyan-drug-avakova-sovetnik-baluty-i-uchastnik-leninopada "Харків today" , "в Офісі президента після поразки на місцевих виборах вирішили зміцнити свою вертикаль і реабілітуватися після провалу. Для цього були обрані кілька ключових областей, у яких новий куратор регіональної політики Кирило Тимошенко поставив завдання зробити керівниками представників "слуг"". У цьому ж матеріалі є інсайд про продавлювання Товмасяна на посаду голови облради начебто за допомогою людей ексміністра Арсена Авакова.
Після обрання голова облради промовляє типову для представників своєї політичної alma mater промову про "унікальний шанс і надзвичайно важливе завдання", щоб люди на Харківщині відчували піклування та захист. Однак 9 місяців потому Товмасян попадається на хабарі в 1 000 000 грн. За версією НАБУ, голова облради та його заступник Андрій Малиш вимагали гроші від керівника обласного комунального підприємства з виконання норм екологічної безпеки Сергія Шпаркого за те, щоб залишити його на посаді. НАБУ запевняє: доказів злочину - вдосталь. Це і покази свідків, і вилучені кошти, й інформація з мобільного телефону. Зараз уже є інформація і про те, що Вищий антикорупційний суд обрав Товмасяну запобіжний захід, а застава - 2,9 млн грн.
У 2017 році «Партія рішучих змін», зареєстрована на пів року раніше, офіційно змінила назву на партію "Слуга народу". На початок 2019 року, коли майбутній Президент заявив про своє балотування, словосполучення "слуга народу" у виборців здебільшого асоціювалося з однойменним серіалом, розробленим "95-м кварталом". Але вже влітку 2019 СН влетіла до Верховної Ради з потужністю ракети, отримала в ній 254 місця з 450 можливих, створивши таким чином прецедент: ще ніколи до цього президент не мав такої повноти влади, маючи переважну більшість у парламенті. Жодних домовленостей та компромісів - лише необмежені можливості для просування партійної ідеї. А з цим, як виявилося, у "слуг" були величезні проблеми, бо сформувати цю ідею тривалий час ніяк не вдавалося. В партії кидалися від лібертаріанства до радикального українського центризму, але досі не вдалося створити її ядро та розробити ідеологію. Саме тому до її лав було набрано надзвичайно строкату публіку: там і спортсмени, і юристи, і генпродюсери, і шоумени і квнщики.
Однак до осені 2020-го загальний захват електорату від "Слуг народу" став набагато стриманішим. Один за одним сипалися скандали: то депутат Брагар пропонує пенсіонерці продати її собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, то голова партії Олександр Корнієнко з керівником фракції Давидом Арахамією називають публічно свою ж колегу в партії Ірину Аллахвердиєву "робочою бабою та корабельною сосною". Усіх цих випадків навіть не перерахуєш, однак вони значно понизили рейтинг партії. Скандали та корупційні справи дедалі міцніше сповивали занедбане політичне немовля. Адже до випадку з Товмасяном помічник нардепа Юрченка вже потрапляв під слідство НАБУ за хабар у розмірі 13 000 доларів. Не останню роль у тому, що лялечка так і не перетворилася на прекрасного метелика, відіграла ця недоречна строкатість і відсутність єдиної мети та ідеї. Хоча "втомлені війною" чекали, що новообраний президент Зеленський з його монобільшістю у парламенті змахне чарівною паличкою та перетворить водночас Україну на… А на що - ніхто й не знав. Бо ж ідеології не було і нема.
Історія з Товмасяном і його мільйоном, однозначно, більш вагома для втрати рейтингу СН. Декілька днів тому його навіть оперативно виключили з партії. Утім, чим закінчиться ця справа - хтозна. Чи будуть наслідки - хтозна. Звичайно, у цивілізованій країні з високим рівнем політичної культури питання про те, чи будуть наслідки у такої корупційної історії, навіть не виникало б. Але вона продемонструвала, що казка - брехлива, міф - не про цих хлопців, а чарівна паличка в руках безпомічного "мага" лише безпорадно розсікає повітря.
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07.08.2021 17:07 Ответить
Я би висловився, коротко, по-народному - обісралися хлопці, кишка виявилася тонка.
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07.08.2021 17:47 Ответить
Зеля (НУ ШО ТУТ СКАЖЕШЬ) - дурный (для поста президента), но хитрый!!!...
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07.08.2021 18:09 Ответить
Онур заехала в украину еше при яныке. Какие они друзья зеле??
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07.08.2021 18:45 Ответить
За усю історію Незалежності не було побудовано стільки доріг
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07.08.2021 21:37 Ответить
Я тобі так відповім - за всю історію Незалежності стільки на крали на дорогах!!!
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07.08.2021 22:01 Ответить
Мабуть літера "с" зайва?
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07.08.2021 23:14 Ответить
Редагувати каменти тут не можливо, на жаль. Повторю - за всю історію Незалежності ніколи стільки НЕ крали на дорогах!!!
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11.08.2021 18:14 Ответить
Я ж надеюсь заявление в прокуратуру и НАБУ она уже написала, поэтому поводу. Или так. Просто поговорить.
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08.08.2021 10:42 Ответить
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ЧТО БУДЕТ С ИХ ДЕТЬМИ !?)
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08.08.2021 10:54 Ответить
каждый зебил - это лох
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08.08.2021 18:07 Ответить
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