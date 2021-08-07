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Новый транш МВФ разделят на части, сейчас дискуссия продолжается, - советник Зеленского Устенко

Новый транш МВФ разделят на части, сейчас дискуссия продолжается, - советник Зеленского Устенко

Украина не будет тратить новый транш Международного валютного фонда на текущее потребление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году. Речь идет об использовании этих средств не на, что называется, текущее потребление, а об использовании этих средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном периоде времени. А это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - сказал советник президента.

Как объяснил Устенко, с точки зрения этого дополнительного эффекта, который обеспечивает устойчивый экономический рост, "это означает, что средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не сомневаются, что следующая миссия МВФ будет довольна достижениями Украины и даст добро на предоставление траншей

Напомним, МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики на сумму 650 млрд долларов. Украина в рамках этой программы получит транш в 2,7 млрд долларов уже к концу лета. Его возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире, пишет BBC.

Ожидается, что распределение СПЗ поможет государствам-членам "удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".

Общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ переведут странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде. 2,7 млрд из этой суммы Украина получит "бесплатно и безусловно".

Как отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, эти деньги станут "хорошим подарком для Украины" к 30-летию независимости.

Автор: 

МВФ (3334) транш (279) Устенко Олег (51)


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Топ комментарии
+38
Это мне, это снова мне, это тоже мне ....

Новый транш МВФ разделят на части, сейчас дискуссия продолжается, - советник Зеленского Устенко - Цензор.НЕТ 8155
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07.08.2021 14:43
+35
Жодних сумнівів що транш роздерібанят !!!)))
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07.08.2021 14:42
+24
О каком транше они говорят? Это не живые средства, это СПЗ на 2.7 млрд по долгам перед МВФ. Напомню, что в 3 квартале нам отдавать 5,4 млрд. этих самых долгов.

"Украина в августе-сентябре должна уплатить по госдолгу более 132 миллиардов грн, - Минфин"
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07.08.2021 14:47
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ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
4) Провал программ озброєння ЗСУ
5) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
6) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
7) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
8) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
9) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
10) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
11) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
12) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
13) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
14) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
15) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
16) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
17) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
18) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
19) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
20) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
21) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
22) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
23) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
24) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)

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07.08.2021 21:28 Ответить
много парень назвездел. но есть одно но.... все эти бабки мвф будут перечисленны с одного счета мвф на другой счет мвф для погашение кредитов выданого нам тем же мвф. не засерайте людям мозги. таким образом Украину загоняют в здоровенную, жирную, очень глубокую, афроамериканскую, а если хотите негретянскую задницу
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07.08.2021 21:42 Ответить
Уже загнали,все это прекрасно понимают но изображают «Poker Face».
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08.08.2021 11:36 Ответить
То есть распилят на 3 части
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07.08.2021 22:09 Ответить
Так и никто не сомневался, что "разделят".
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08.08.2021 02:50 Ответить
а можна посилання на САЙТ МВФ, де чітко сказано, що взагалі дають гроші і тим більше, що "безоплатно та безумовно"? Бо поки що я такого ніде і ні разу не зустрічав.... Навіть на самому сайті МВФ!
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08.08.2021 04:35 Ответить
МВФ за время панденмии срубил столько бабок
Можно часть с барского плеча и отдать
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08.08.2021 08:42 Ответить
Разделят по "принципу Попандопуло": " Это тебе, это тоже тебе, это все время тебе..." !
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08.08.2021 09:37 Ответить
зюзину часть можно было и не привозить....
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08.08.2021 09:39 Ответить
Одна частина Ахмєтову, друга Коломойському?
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08.08.2021 11:11 Ответить
Новий транш МВФ розділять на частини, зараз дискусія триває, - радник Зеленського Устенко - Цензор.НЕТ 8155 Нас сегодня будут грабить, грабитель на разведку пришёл.
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08.08.2021 12:02 Ответить
Перед дележкой . Вспомните сказоку "Два жадных медвежонка ")
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08.08.2021 12:38 Ответить
Раздербанят на части
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08.08.2021 18:28 Ответить
У "слуґ урода" почалося слиновиділення та зачесались руки
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09.08.2021 09:02 Ответить
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