Новый транш МВФ разделят на части, сейчас дискуссия продолжается, - советник Зеленского Устенко

Украина не будет тратить новый транш Международного валютного фонда на текущее потребление.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году. Речь идет об использовании этих средств не на, что называется, текущее потребление, а об использовании этих средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном периоде времени. А это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - сказал советник президента.

Как объяснил Устенко, с точки зрения этого дополнительного эффекта, который обеспечивает устойчивый экономический рост, "это означает, что средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения".

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Напомним, МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики на сумму 650 млрд долларов. Украина в рамках этой программы получит транш в 2,7 млрд долларов уже к концу лета. Его возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире, пишет BBC.

Ожидается, что распределение СПЗ поможет государствам-членам "удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики".

Общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ переведут странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде. 2,7 млрд из этой суммы Украина получит "бесплатно и безусловно".

Как отметил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, эти деньги станут "хорошим подарком для Украины" к 30-летию независимости.