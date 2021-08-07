В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ "Схід"
В субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".
В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На обстрел противника наши военные открыли огонь. (...) Такие действия российско-оккупационных войск направлены на дальнейшую эскалацию ситуации по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
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А ватные бабки шипят - "если бы не Украина (а они кто ???) наши "мальчики": не обстреливали бы нас "
Умереть за Флаг и Конституцию - начните с Верховной Рады!
И второе, зеленым дебилам на заметку - перемирие заканчивается с первого выстрела! Не путать перемирие с затишьем боевых действий на фронте - просто враг и вы получили возможность глубже закопаться и пополнить запасы боеприпасов. А в нашем случае еще и возможность безнаказанно пристреляться к укреплениям противника...
Надо быть идиотом, чтобы играть в его игру.
Ці смерті на совісті зеленського і йому за них відповідати у судах.
Ведь обстрелляли по сути не комбатантов...выполнялись работы по восстановлению гражданской инфраструктуры...
(г. Севастополь, вот Крым). Причины смерти устанавливаются.
ВК tZe inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
Смерть катам из паРаши 😡
Вічна пам'ять нашому загиблому в крані і швидкого одужання пораненому.
Вывезти людей из возможной зоны обстрела? Но там их дома, их земля, их Малая Родина, там рядом, могилы их предков... Не просто это всё.
Экономика - вот ключ. Надо не врать и воровать, а сделать так, чтобы в такой потенциально богатой стране, как Украина, жить стало народу хотя бы чуточку зажиточней и вольнее, чем в Московии.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Кацпи то пі*д*раси і шакали - це правило.
Они блин должны ломиться в военкоматы, чтобы пополнить и сплотить ряды ВСУ вместо того, чтобы толпиться в очереди за билетами на конерт Моргенштерна. Пятая колонна говорите? Пятое поколение - воспитанное 30-ью годами лжи, политических ужимок, свингерских вечеринок политических партий и под ядовитой капельницей олигаргхической пропаганды.