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Новости Агрессия России против Украины
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В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ "Схід"

В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ

В субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТУ "Схід".

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
На обстрел противника наши военные открыли огонь. (...) Такие действия российско-оккупационных войск направлены на дальнейшую эскалацию ситуации по всей линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.

В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ Схід 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Услышал шипение... как бабахнуло. Оказался в другом конце зала. Кричу: мама, кажется, мне пришел писец", - раненый житель Красногоровки об обстреле. ВИДЕО

Автор: 

обстрел (27016) Донбасс (26955) потери (4378) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+51
А якби зеленський не заборонив стріляти та не вивів із передової українських снайперів, то російський оператор птрк був би вбитий пострілом снайпера та всі залишились би живі.
Ці смерті на совісті зеленського і йому за них відповідати у судах.
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07.08.2021 15:04
+31
Местные по прежнему уверены что стреляли ВСУ
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07.08.2021 15:00
+29
В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4761
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07.08.2021 15:10
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Местные по прежнему уверены что стреляли ВСУ
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07.08.2021 15:00 Ответить
Звідки інформація? Я спілкувався з деякими. Вони кажуть "лучше молчать, чем пойти на подвал". Кажу - продавай квартиру і втікай. Вона мені "Продать? За 700 баксов? И дальше куда, что делать, со слепой матерью"?
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07.08.2021 15:07 Ответить
Эти хоть молчат и думают
А ватные бабки шипят - "если бы не Украина (а они кто ???) наши "мальчики": не обстреливали бы нас "
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07.08.2021 15:23 Ответить
Як шо вона справжня мати..повина гнати дітей від себе за ради іхнього майбутнього!!!
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07.08.2021 15:27 Ответить
И больше нечего требовать от гражданских! ОНи не солдаты и не должны умирать за Родину - кормушку для чиновников.
Умереть за Флаг и Конституцию - начните с Верховной Рады!
И второе, зеленым дебилам на заметку - перемирие заканчивается с первого выстрела! Не путать перемирие с затишьем боевых действий на фронте - просто враг и вы получили возможность глубже закопаться и пополнить запасы боеприпасов. А в нашем случае еще и возможность безнаказанно пристреляться к укреплениям противника...
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08.08.2021 07:54 Ответить
На заметку незелёным дебилам: война и даже просто стрельба выгодны исключительно фюреру Путину. Он не испытывает недостатка во всяком верноподданном дерьме, которое утилизирует на фронте, он испытывает оружие, которое потом продаёт всяким талибам и прочим исламистам и националистам во всём мире, он отпугивает любые инвестиции, не давая развиваться Украине, он подпитывает мифы о "народном сопротивлении Донбасса киевским фашистам" и т.д.
Надо быть идиотом, чтобы играть в его игру.
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08.08.2021 11:08 Ответить
Ни хега
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07.08.2021 15:12 Ответить
Там уважают только сильного. Если бы Украина была сильной, то и уважали бы.
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07.08.2021 19:18 Ответить
если бы расхерачили пол Донецка (как москали Грозный в 2000м) - зауважали бы ?
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08.08.2021 07:11 Ответить
типа жыдоугрофиннобуряты умеют часом стрелять и не подло...
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07.08.2021 15:03 Ответить
Слава Героям, зачем дразнить казламордых в прифронтовом поселке?
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07.08.2021 15:03 Ответить
та да,сразу телепортировать в чёрнозём...дразнить то лишнее...
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07.08.2021 15:13 Ответить
А якби зеленський не заборонив стріляти та не вивів із передової українських снайперів, то російський оператор птрк був би вбитий пострілом снайпера та всі залишились би живі.
Ці смерті на совісті зеленського і йому за них відповідати у судах.
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07.08.2021 15:04 Ответить
До Зеленського смертей не було?
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07.08.2021 15:08 Ответить
були, але давали відсіч і не хилу
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07.08.2021 15:18 Ответить
сейчас тоже дают и потери сепаров за прошлый месяц намного больше наших... правда конечно это делают скрытно... от своего же командования... это так...
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07.08.2021 15:31 Ответить
До шморкли накрывали весь передний край противника артиллерией вы таких случаях. И продвигались вперёд хоть по метру. А сейчас наши бойцы как убойное мясо. Какой на хер стратег из уклониста-совка, не служившего в армии.
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07.08.2021 16:59 Ответить
Зрозуміло, що були, але за те, щоб не вбивали окупантів премії не давали. І вели активну розвідку. В армію йдуть, щоб захищати Україну і вбивати її ворогів, і є різниця у тому, щоб загинути за цією справою, чи заникатися, як щур, в окопі і бути підстреленим окупантом.
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07.08.2021 15:20 Ответить
буба аурой бронебойно-квартальной всих захыщав...
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07.08.2021 15:25 Ответить
А шо з бубачкою нема? Ти ж його обрав бо війни не буде. ви разом з ним десь у *паралэльной рэальності*
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07.08.2021 21:21 Ответить
До зеленського смерті росіян були у четверо більші за українські, зараз росіяни не несуть втрат
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09.08.2021 15:16 Ответить
Це факти, подобається чи ні
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11.08.2021 13:59 Ответить
18 рік .Кожен Божий день ці падали ховались по ямам-бо наші насипали
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07.08.2021 15:05 Ответить
ці падли...
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07.08.2021 15:08 Ответить
В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4761
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07.08.2021 15:10 Ответить
А где слепое ОБСЕ? ********** Ау...
Ведь обстрелляли по сути не комбатантов...выполнялись работы по восстановлению гражданской инфраструктуры...
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07.08.2021 15:12 Ответить
Пески - линия фронта. Я даже не представляю что там можно восстанавливать. Большая часть посёлка это территория с кучками остатков от стройматериалов
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07.08.2021 15:14 Ответить
Вічна пам'ять нашому воіну , який захищав рідну землю від кацапськоі орди !,
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07.08.2021 15:22 Ответить
Четверо военнослужащих из состава управления 14-й отдельного радиотехнического полка ПВО ВС РФ (в/ч 95105) погибли во время несения караульной службы на территории части
(г. Севастополь, вот Крым). Причины смерти устанавливаются.
ВК tZe inform
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
Смерть катам из паРаши 😡
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07.08.2021 15:23 Ответить
О! Здохла ціла пачка окупантів, а що ж ми мовчимо.
Вічна пам'ять нашому загиблому в крані і швидкого одужання пораненому.
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07.08.2021 18:19 Ответить
Кацапські виродки як вони є... Вічна пам'ять Воїну...
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07.08.2021 15:24 Ответить
Нафига военные помогают отстраивать? Это не их задача.
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07.08.2021 15:26 Ответить
Автокран на линии фронта. Ну честное слово-херней занимались. Кто послал? Зачем? Восстановить хату,которую завтра кацапня взорвёт. Бред.
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07.08.2021 15:31 Ответить
вже 6 років тому ВСЕ мирне населення треба було евакувати з лінії фронту , хоча б з 10 км зони
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07.08.2021 16:04 Ответить
А им жильё, как эвакуировавшимся из Абхазии грузинам, построили? Даже не заикались про это!!!
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07.08.2021 17:58 Ответить
так треба будувати , людей забезпечувати роботою , дітей школами ! а не сепарні пенсії платить ! а ще закрити всі собачі дірки (КПП) на сьомому році війни треба вже нарешті визначитись з ким твоя доля
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07.08.2021 18:15 Ответить
Про КПП не согласен, так мы скатимся до уровня Сталина, который считал всех, кто оказался на оккупированной Гитлером территории предателями. А не Красная ли армия отступила перед противником? Так что вот пока так, раз уж ТАК получилось.

Вывезти людей из возможной зоны обстрела? Но там их дома, их земля, их Малая Родина, там рядом, могилы их предков... Не просто это всё.

Экономика - вот ключ. Надо не врать и воровать, а сделать так, чтобы в такой потенциально богатой стране, как Украина, жить стало народу хотя бы чуточку зажиточней и вольнее, чем в Московии.
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07.08.2021 23:04 Ответить
а коли стається стихійне лихо , когось запитують хоче він покинути зону лиха ? а тут лихо вже 7 років ! економікою дебілів не переконати ...
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07.08.2021 23:12 Ответить
Чому хату? Ймовірніше автокраном бетонні блоки для укріплення бліндажу переміщували, що логічно, оскільки загиблий і поранений - військові, а не якийсь громадянський водій автокрана.
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08.08.2021 10:59 Ответить
Там написано-"помогавший местным жителям".
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08.08.2021 11:21 Ответить
Даже нацистские подводники не атаковали военные суда антигитлеровской коалиции во время, когда они снимали экипажи с тонущих судов, хотя мишень и была идеальная.
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07.08.2021 15:42 Ответить
Нацисты - это еще дытятки по сравнению с подвихами ихних дидоваевалей, а сейчас подвихами итамнетов.
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07.08.2021 16:03 Ответить
"Россия- самая паскудная, до блевотины мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие добра и зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме,и при этом желает потопить в нем весь мир." (с)
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07.08.2021 15:52 Ответить
Нагадуємо,що ми всі лише громадяни України,але зомовчувати і покірно сприймати всю нахабність і підлість російських кадрових маріонеток ми не повинні. Тому Ганьбу ,"Вооруженним Силам Російськой *********" ми можемо виказувати у свій спосіб протягом всього року,а не тільки у Дні Ганьби всій цій упоротій людожерській московитській сволоті. Тварі московські повинні гнити на купах гнойного сміття ,як історіі так і повсякчас. Допоможемо в цьому Справедливому Поклику. Хто з Моквою,тому не місце серед нас і серед цивілізованого світу! Може хто проти ?
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07.08.2021 16:02 Ответить
ответка будет? или как и всегда - утремся?
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07.08.2021 16:10 Ответить
З Рівного хлопець загинув.
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07.08.2021 16:19 Ответить
Кацапы подлые и циничные мрази! НЕЛЬЗЯ ИМ ПОДСТАВЛЯТСЯ!
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07.08.2021 16:22 Ответить
Амнистию, говорите. Ну-ну.
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07.08.2021 16:44 Ответить
Одно и то же - "враг подло обстрелял". Хотелось бы что бы наши обстреливали врага хоть как нибудь, главное чтобы как можно больше убивали этих тварей. Не новость - а последнее дерьмо, которое только убивает веру в нашу армию.
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07.08.2021 19:20 Ответить
Дививсь,курва,аби тебе не вирізали в Ростовіі! Падлюка козломордська!
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07.08.2021 19:57 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3792
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07.08.2021 19:56 Ответить
Вічна пам'ять, людьска шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

У Пісках один воїн загинув, ще одного поранено: Найманці РФ підло обстріляли автокран, який допомагав місцевим жителям, - пресцентр ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 9954
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07.08.2021 19:58 Ответить
Земля пухом вояку України

Кацпи то пі*д*раси і шакали - це правило.
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07.08.2021 20:08 Ответить
Герої не вмирають
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07.08.2021 21:04 Ответить
А зелене гімно щось казало з цього приводу? Доречі ті хто його обрав, це питання до вас також.
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07.08.2021 21:38 Ответить
Меня убивают диванные герои, которые кончают от новости про убитого противника, но азартно отдыхают в кабаках, несмотря на сообщения об убитых воинах собственной армии...
Они блин должны ломиться в военкоматы, чтобы пополнить и сплотить ряды ВСУ вместо того, чтобы толпиться в очереди за билетами на конерт Моргенштерна. Пятая колонна говорите? Пятое поколение - воспитанное 30-ью годами лжи, политических ужимок, свингерских вечеринок политических партий и под ядовитой капельницей олигаргхической пропаганды.
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08.08.2021 08:00 Ответить
 
 