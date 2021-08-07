Почти 99% тяжелого течения штамма "Дельта" приходится на невакцинированных, - главный санврач Кузин
Среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом "Дельта" коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода
"Действительно человек, инфицированный штаммом "Дельта", гораздо заразнее и у него большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях. И в то же время она (болезнь. - Ред.) действительно чаще приводит к госпитализации человека, то есть она тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом "Дельта". Однако по летальности разные страны дают разную информацию.
Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа"", - отметил он.
Кузин подтвердил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10 процентов.
"Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения", - пояснил главный санврач.
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https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
МИЛАН, 27 июля. (Рейтер). Почти 99% людей, умерших от COVID-19 в Италии с февраля этого года, не были полностью вакцинированы, сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения (ISS).
Другими словами, это антиваксеры и те, кто не успел...
"Значительно увеличилось за неделю и число тяжелобольных: со 161 в минувшую пятницу до 257 сегодня. Почти в два раза увеличилось и число пациентов, находящихся при смерти: с 33 до 61.
За неделю преобладающий еще совсем недавно зеленый цвет на эпидемиологической карте страны уступил место красному и оранжевому: число "красных" населенных пунктов за минувшую неделю увеличилось более чем втрое - с 8 до 25, "оранжевых" - с 31 до 55, "желтых" - с 70 до 89 (до этого они были "зелеными") при сокращении числа "зеленых" со 171 в прошлую пятницу до 111 сегодня.
Все это указывает на то, что приближающийся еврейский новый год мы будем встречать в условиях дополнительных ограничений, несмотря на увеличивающееся число вакцинированных и переболевших. Других способов победить пандемию постоянно мутирующего коронавируса наука пока не придумала."
https://www.gazeta.ru/social/2021/08/06/13841750.shtml
Вы что,до сих пор не поняли,что главная цель обколоть максимально большую часть населения Земли?А о целях вакцинации ещё в 17 году заявил Билл Гейтс,который стоит у истоков всего этого коронобесия https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
Потому что 80% населения планеты глупо по своей сути,не имеет критического мышления.Ему легко нажевать всякую чушь,если повторять это каждый день десятки раз в сутки.
А вот я дам информацию со ссылкой.
https://www.bfm.ru/news/475824 В еженедельных сводках британского Минздрава содержатся данные по погибшим от дельта-штамма коронавируса, который давно доминирует в королевстве. По подсчетам ведомства, с 1 февраля по 22 июня - за период, который описан в последнем отчете, - в стране скончались 117 пациентов, заразившихся так называемым индийским вариантом. При этом, как указано в документе, 50 погибших были полностью вакцинированы - это 43% от общего числа жертв «дельты», то есть почти половина. Получается - делают поспешный вывод антипрививочники - прививка практически не защищает от смерти. На самом деле, это ошибочное умозаключение. Подавляющее большинство смертей приходится на новую волну вируса в Британии, которая началась в июне. К этому моменту вакцинацию завершили более 90% британцев, попадающих в категории риска, в основном это пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а молодежь только начала прививаться. Таким образом, сравнивать число погибших среди вакцинированных и невакцинированных нельзя - это разные возрастные группы. А правильный вывод состоит в том, что вакцинация резко снижает риск смерти от ковида для уязвимых категорий населения. Грубо говоря, с прививкой пенсионеры умирают не чаще, чем молодежь без нее.
только икона, лучина и башкой об пол.