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Новости Коронавирус и карантин
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Почти 99% тяжелого течения штамма "Дельта" приходится на невакцинированных, - главный санврач Кузин

Почти 99% тяжелого течения штамма

Среди невакцинированных наблюдается высокая смертность при инфицировании штаммом "Дельта" коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода

"Действительно человек, инфицированный штаммом "Дельта", гораздо заразнее и у него большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях. И в то же время она (болезнь. - Ред.) действительно чаще приводит к госпитализации человека, то есть она тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом "Дельта". Однако по летальности разные страны дают разную информацию.

Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа"", - отметил он.

Кузин подтвердил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10 процентов.

"Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения", - пояснил главный санврач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Зато вакцинированные в Израиле не умирают от КОВИДа, как НЕ вакцинированные в Индонезии, или у вас на лаптестане
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07.08.2021 15:49
+8
Какой бред! В Израиле вакцинировано 85% взрослого населения и уже готовятся к новому локдауну, ведь вакцины малоэффективны против штамма "Дельта".
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07.08.2021 15:35
+7
Как то убого все организовано - хотя не удивляюсь. Если человек переболел незаметно, зачем ему вакцинироваться? Видимо, нужно было сначала проверить население, отмести тех кто переболел, и предложить укол не переболевшим? Не понимаю, зачем человеку уже с иммунитетом колоться, если никто не знает, сколько этих штаммов будет и как уколовшийся переживет новый штамм. Если переболевший легко перенес этот вирус, тогда он предположительно справится и с остальными - это уже работа иммунной системы организма. И справки выдавать, что человек переболел, а не то что укололся.
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07.08.2021 16:08
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И не только он:

https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/
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07.08.2021 15:28 Ответить
https://www.reuters.com/world/europe/italy-says-99-covid-deaths-since-feb-were-not-fully-vaccinated-2021-07-27/ Италия заявляет, что с февраля 99% смертей от COVID были НЕ полностью вакцинированны

МИЛАН, 27 июля. (Рейтер). Почти 99% людей, умерших от COVID-19 в Италии с февраля этого года, не были полностью вакцинированы, сообщил во вторник Национальный институт здравоохранения (ISS).
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07.08.2021 16:16 Ответить
Совершенно верно, т.е. получили прививку от 0 до 0,5 от полного курса вакцинации.
Другими словами, это антиваксеры и те, кто не успел...
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07.08.2021 16:18 Ответить
В Італії теж рашистської пропаганди багацько, Московія багато коштів витрачає на кремлетролів, на пропаганду в ЄС, США тощо.
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07.08.2021 16:40 Ответить
Ви так агітуєте за вакцинацію під кожною новиною... Ви або дуже сильно хвилюєтесь за демографію України або працюєте на продавців (розробників) якоїсь із вакцин...
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07.08.2021 22:58 Ответить
Вы плохо знакомы с моим творчеством! Как раз зэбаранов и пiд-рашек я активно призываю НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ни в коем случае!!!
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08.08.2021 10:08 Ответить
ждите горилку "вакцина" №3...
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07.08.2021 15:29 Ответить
В Канаде один оштрафованный за несоблюдение карантина судился, судья пригласил глав медицины Оттавы и представителя британской королевы по медицине, им был поставлен вопрос - предоставьте доказательства существования короновируса. Они не смогли предоставить. Судья отменил штраф и в провинции, где происходил суд отменили карантинные ограничения. Вот вам и честные судейские решения.
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07.08.2021 15:40 Ответить
мож судью вовка виннипеговцам сдать в аренду с выкупом?
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07.08.2021 15:45 Ответить
и чауса в нагрузку...
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07.08.2021 15:46 Ответить
Отлично! Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек последовать этому примеру и НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ни в коем случае!!!
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07.08.2021 15:48 Ответить
Фанатизм штука хреновая. Нужны аргументы. А то ваш агитаторский стиль напоминает ФСБ-РПЦ: в Украине антивакцинаторы говорят о монахах и старцах РПЦ, которые всё знают о чипировании и бесплодии, пугают смертью через 3 года (вы тоже туда же). А в это время Котреарх Перил привился, митрополиты привились, множество священников привились, богословы говорят о добровольности и некоторые тоже прививаются.
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27.08.2021 12:44 Ответить
Давай! Удиви аргументами
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27.08.2021 12:46 Ответить
А какое дерьмо ты не собираешься колоть? Спутник-Ви? Так в Украине его и нет! Лично я укололся Файзером, это отличная вакцина! Проблем после прививки, никаких не было, нормально себя чувствую! Хочешь болеть - твое лично дело! А мне уже хватило!
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07.08.2021 17:09 Ответить
https://kriminal.tv/news/serjozni_pobichni_efekti_cherez_vaktsinatsiju_covid_19_videozvernennja_50_postrazhdalih_video.html
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07.08.2021 23:28 Ответить
Какой бред! В Израиле вакцинировано 85% взрослого населения и уже готовятся к новому локдауну, ведь вакцины малоэффективны против штамма "Дельта".
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07.08.2021 15:35 Ответить
Зато вакцинированные в Израиле не умирают от КОВИДа, как НЕ вакцинированные в Индонезии, или у вас на лаптестане
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07.08.2021 15:49 Ответить
В конечном итоге Кузя добрешется, что его если не за язык, так за яйца подвесят.
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07.08.2021 15:37 Ответить
Из Израиля, который совсем недавно всем ставили в пример пример по вакцинации.
"Значительно увеличилось за неделю и число тяжелобольных: со 161 в минувшую пятницу до 257 сегодня. Почти в два раза увеличилось и число пациентов, находящихся при смерти: с 33 до 61.
За неделю преобладающий еще совсем недавно зеленый цвет на эпидемиологической карте страны уступил место красному и оранжевому: число "красных" населенных пунктов за минувшую неделю увеличилось более чем втрое - с 8 до 25, "оранжевых" - с 31 до 55, "желтых" - с 70 до 89 (до этого они были "зелеными") при сокращении числа "зеленых" со 171 в прошлую пятницу до 111 сегодня.
Все это указывает на то, что приближающийся еврейский новый год мы будем встречать в условиях дополнительных ограничений, несмотря на увеличивающееся число вакцинированных и переболевших. Других способов победить пандемию постоянно мутирующего коронавируса наука пока не придумала."
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07.08.2021 15:38 Ответить
Пока вы, лапти, ждёте смерти израильтян, ваша "естественная убыль" увеличилась на 60%
https://www.gazeta.ru/social/2021/08/06/13841750.shtml
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07.08.2021 15:51 Ответить
Хе-хе. У вас на лаптестане не колю прививок, а херачат скотомицин спутник-вектор
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07.08.2021 16:08 Ответить
Почти 99% тяжелого течения штамма "Дельта" приходится на невакцинированных, - главный санврач Кузин

Майже 99% важкого перебігу штаму "дельта" доводиться на невакцинованих, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 2384
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07.08.2021 16:06 Ответить
Как то убого все организовано - хотя не удивляюсь. Если человек переболел незаметно, зачем ему вакцинироваться? Видимо, нужно было сначала проверить население, отмести тех кто переболел, и предложить укол не переболевшим? Не понимаю, зачем человеку уже с иммунитетом колоться, если никто не знает, сколько этих штаммов будет и как уколовшийся переживет новый штамм. Если переболевший легко перенес этот вирус, тогда он предположительно справится и с остальными - это уже работа иммунной системы организма. И справки выдавать, что человек переболел, а не то что укололся.
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07.08.2021 16:08 Ответить
Не понимаю, зачем человеку уже с иммунитетом колоться, если никто не знает, сколько этих штаммов будет и как уколовшийся переживет новый штамм.

Вы что,до сих пор не поняли,что главная цель обколоть максимально большую часть населения Земли?А о целях вакцинации ещё в 17 году заявил Билл Гейтс,который стоит у истоков всего этого коронобесия https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4 https://www.youtube.com/watch?v=8AV3Fh-MKJ4
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08.08.2021 11:20 Ответить
Я понял это. Я не пойму, как люди осознанно позволяют влить в свой организм неизвестный белок, который на 100% будет влиять на ДНК организма?
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08.08.2021 15:25 Ответить
Я не пойму, как люди осознанно позволяют влить в свой организм неизвестный белок, который на 100% будет влиять на ДНК организма?

Потому что 80% населения планеты глупо по своей сути,не имеет критического мышления.Ему легко нажевать всякую чушь,если повторять это каждый день десятки раз в сутки.
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08.08.2021 16:37 Ответить
Бреше, як собака. Статистика Велікобрітанії на середину липня: захворіло Дельтоб 230 тис, невакцинованих - 120 тис хворих, 160 померлих, вакцинованих- 110 тис хворих, 290 померлих. Треба негайно прийняти постанову Кабінету Міністрів вважати смерті вакцинованих легким перебігом захворювання, а то брехати усе важче.
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07.08.2021 16:14 Ответить
И кстати, на счет Британии, забавная сравнительная статистика:
Майже 99% важкого перебігу штаму "дельта" доводиться на невакцинованих, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1179 Майже 99% важкого перебігу штаму "дельта" доводиться на невакцинованих, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 1601
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07.08.2021 16:19 Ответить
А ссылочку Вы потерялии...
А вот я дам информацию со ссылкой.
https://www.bfm.ru/news/475824 В еженедельных сводках британского Минздрава содержатся данные по погибшим от дельта-штамма коронавируса, который давно доминирует в королевстве. По подсчетам ведомства, с 1 февраля по 22 июня - за период, который описан в последнем отчете, - в стране скончались 117 пациентов, заразившихся так называемым индийским вариантом. При этом, как указано в документе, 50 погибших были полностью вакцинированы - это 43% от общего числа жертв «дельты», то есть почти половина. Получается - делают поспешный вывод антипрививочники - прививка практически не защищает от смерти. На самом деле, это ошибочное умозаключение. Подавляющее большинство смертей приходится на новую волну вируса в Британии, которая началась в июне. К этому моменту вакцинацию завершили более 90% британцев, попадающих в категории риска, в основном это пожилые и люди с хроническими заболеваниями, а молодежь только начала прививаться. Таким образом, сравнивать число погибших среди вакцинированных и невакцинированных нельзя - это разные возрастные группы. А правильный вывод состоит в том, что вакцинация резко снижает риск смерти от ковида для уязвимых категорий населения. Грубо говоря, с прививкой пенсионеры умирают не чаще, чем молодежь без нее.
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07.08.2021 21:43 Ответить
Я же тебе еще вчера разрешил не вакцинироваться! Ступай не вакцинироваться, болезный
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07.08.2021 17:41 Ответить
Хе-хе. Снова вой антиваксеров на мокшанских болотах!
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07.08.2021 17:41 Ответить
Альфа вариант это три-4 дня температуры, дельта вариант это 3 дня соплей (так переболел я и окружение).... Чем оно отличается от гриппа или ОРВ ?
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07.08.2021 17:44 Ответить
В крематории узнаешь
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07.08.2021 18:20 Ответить
Если кацапы и вашим кацапским скотомицином "спутник-вектор" - точно так же. А если люди, и нормальной вакциной, то они смотрят, как вас, лаптей, жгут
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07.08.2021 19:40 Ответить
брехня. вакцины = фарммафия.
только икона, лучина и башкой об пол.
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07.08.2021 18:07 Ответить
Поэтому нужно было заниматься вакцинацией, а не рассказывать ПОЛГОДА сказки про "11млн. прививок в месяц" (ЛЯШКО)...
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07.08.2021 20:09 Ответить
 
 