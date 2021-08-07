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Литва будет платить 300 евро каждому нелегалу, который добровольно покинет страну

Литва будет платить 300 евро каждому нелегалу, который добровольно покинет страну

Власти Литвы обещают заплатить по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну.

 Об этом заявила в эфире радио LRT глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Медузу. 

Выплата, по ее словам, будет производиться наличными при посадке мигранта в самолет, вылетающий из Литвы.

300 евро, подчеркнула она, нелегальные мигранты получат лишь один раз, если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе

Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.

21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.

Также читайте: Украина поможет Литве колючей проволокой, чтобы отгородиться от Беларуси

Литва (2450) нелегалы (452)


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Топ комментарии
+15
Блин, граница евро союза охранялась походу только белорусскими погранцами до этого времени.
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07.08.2021 16:08
+14
Зарлатите 3000€ в месяц 10ти хевдхантерам
Нелегалы пропадут навсегда
Лицензия на отстрел свиней диких - дороже
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07.08.2021 16:06
+10
Сча муслимы устроят "карусели" на границе, как на избирательных участках. Будут накручивать по 300 евро каждый по пять раз в день
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07.08.2021 16:16
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Зарлатите 3000€ в месяц 10ти хевдхантерам
Нелегалы пропадут навсегда
Лицензия на отстрел свиней диких - дороже
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07.08.2021 16:06 Ответить
Литва будет платить 300 евро каждому нелегалу, который добровольно покинет страну - Цензор.НЕТ 99
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07.08.2021 16:13 Ответить
Там хватает правосеков )) Литовцы в 14м одни из первых поддержать приехали
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07.08.2021 16:29 Ответить
Пусть они еще на колени перед ними станут и ******.
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07.08.2021 16:06 Ответить
Блин, граница евро союза охранялась походу только белорусскими погранцами до этого времени.
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07.08.2021 16:08 Ответить
Эти белорусские погранцы - "охраники" Евро Союза раньше занимались только контрабандой сигарет в Литву, а сейчас по указанию таракана, и контрабандой людей. Но контрабанда нелегалов захлебнулась, когда Литва начала гнать их обратно в Беларусь. Пришлось отозвать все рейсы из Багдада в Минск.
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07.08.2021 17:46 Ответить
не плохо чуханцы смогут подзаработать, если будут туда сюда шпынятся ...
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07.08.2021 16:11 Ответить
Так чуханці чи чухонці?
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07.08.2021 16:31 Ответить
300 евро нелегальные мигранты получат лишь один раз, если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.
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07.08.2021 17:48 Ответить
Сча муслимы устроят "карусели" на границе, как на избирательных участках. Будут накручивать по 300 евро каждый по пять раз в день
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07.08.2021 16:16 Ответить
Не всё там так просто. Назад в Беларусь их не пустят (их вообше никто не пустит). Не для того их в Литву запускали.
Обычно такую проблему решали (турки/греки) просто - пропустив их дальше на запад. Это стадо осядет там, где пособия больше и родня/земляки, которые помогут.
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07.08.2021 16:22 Ответить
Сейчас самое правильное, чтоб они осели в белоруссии.
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07.08.2021 16:34 Ответить
Литве некуда деваться : в Польшу мигрантов они не переправят (отношения с соседями портить не захотят), а в Калининградскую область сами мигранты не пойдут. А в Польше, кстати, своих мигрантов хватает, - также из Беларуси попёрли. Так что - только тотальное укрепление границы и большие выплаты за выезд уже проникнувших в страну.
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07.08.2021 17:04 Ответить
Вот вам европейская толерантность.
Путин всадил бы в каждого 300 пулек 5.45.
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07.08.2021 16:18 Ответить
Ті нелегали будуть забігати по кілька разів.
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07.08.2021 16:18 Ответить
а може ж все таки вони іх будуть якось...мітити ))) ну там тату на лоба )))) чи за вухом ))))
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07.08.2021 16:55 Ответить
Будуть, але це мало що дасть.
Люди будуть заробляти на європейських цінностях.
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07.08.2021 18:23 Ответить
Может и мне взять билет на поезд на питер, выскочить на границе белоруси...и каждый день бегать туда и назад в Литву?
Можно и не работать )))))
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07.08.2021 16:24 Ответить
Не забудь насладиться литовской кухней ))))) Алус (пиво), цепелинай )) А то сгоришь на работе ))
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07.08.2021 16:28 Ответить
Один раз прокатит только ))))
Отпечатки пальцев в базу вносят
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07.08.2021 16:28 Ответить
Пристрелят тебя белорусские пограцы при первой же попытке зайти в Беларусь. А виновными объявят литовских погранцов. Недавно они так уже делали.
Там же диктатура и никакой толерастии нет.
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07.08.2021 16:28 Ответить
Чехи по €500 платили. Мои знакомые заробитчане по несколько раз ездили
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07.08.2021 16:26 Ответить
Зря, кацапи бистро цей бізнес на поток поставлять...
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07.08.2021 16:28 Ответить
Так они по несколько тысяч уже заплатили за нелегальный переход - что им эти 300 евро?
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07.08.2021 16:28 Ответить
Ну да. Они пришли чтоб им ПМЖ в ЕС и пособия 1000+ евро в месяц.
А тут им предлагают 300 евро, чтоб они от этого отказались
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07.08.2021 16:31 Ответить
Drugoj variant tut sidet pol goda za resiotkoj mozno skazat,nekuda nevydit iz teritoriji.Teper idut peregovori mezdu ES i Irakom po povodu vozracenyja ix domoj,vot po samoliotam vsio dogovorilis zakryli vse samolioti Irak-MInsk ot segodnia.Gde garantiji sto i po vozraceniju nedogovoritsia ?
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07.08.2021 16:51 Ответить
Сжигать напалмом дешевле будет.
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07.08.2021 16:30 Ответить
600...з ватним жидоугробурятом у рюкзаці...
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07.08.2021 16:32 Ответить
Блин, подумал, что по ходу бизнес можно замутить, но потом вспомнил, что у нас "безвиз" и, прежде, чем стать нелегалом, придется там прожить 90 суток. 300 евро расходы не покроют.
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07.08.2021 16:33 Ответить
Они чтобы заехать в ЕС намного больше платят. Но сейчас ломанутся еще те кацапы кто хочет 300 евро срубить
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07.08.2021 16:49 Ответить
это уже похоже на отчаяние.
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07.08.2021 16:50 Ответить
Оце "ідіотизм"! Вони гроші візьмуть і повернуться через місяць знову! Саме тому від терористів розумні країни не відкупаються! Убивать не треба - вистачить заячого дробу в зад чи по ногах Повернеться назад і "бацька" його ще й лікувать буде
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07.08.2021 17:10 Ответить
Teper uze trudno budet vojti,poskolku dan ukaz ne propuskat,oni ubezyce takze nemozet prosit perejdia granicu.Poslednije dni malo zaslo prosto ix vynosit obratno,jesli nexocet etogo delat
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07.08.2021 17:32 Ответить
У нас боліт багато на кордоні з Білоруссю, Так контрабандисти-провідники почали робить так - беруть котушку ниток і тягнуть по кущах і деревах через кордон на наш бік, Приведуть уночі нелегалів до кордону, покажуть нитку і ті , тримаючись за неї рукою, навпомацки ідуть в Україну, Так прикордонники - коли знаходили такі нитки, або засаду робили, або просто нитку перенатягували вглиб болота А на ранок "збирали урожай" Кілька разів і "жмури" були
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07.08.2021 17:49 Ответить
zdes ne kontrabandisti,a ix pogranicniki soprovazdajet nelegalov i kgb takze ucastvujet dajiot istrukciji.Grupi tak 30-40 celoevk kak pravilo s detmi.Teper uze i s detmi nepuskajem.Ranse bylo tak pogranicniki ix tolko zabirali i otvozili v punkti.Teper dali prikaz nepuskat v liubom sluce.Odin takoj nelegal v den stojit nam 30 evro,v mesiac tak vyxodit okolo 900 evro,a takix uze zdes 4000.Vot vyxodit luce 300 dat cem 900 potom v mesiac budet stojit.No poka malo iz nix soglasilis na eto.Teper smotriu uze v Polsu i Latviju oni posli ,kak nasi nacyli ix nepropuskat,Oni i cerez Ukrainu budet idti,a potom dalse
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07.08.2021 22:54 Ответить
Тут тільки стрільба допоможе Будете платить - "сядуть на шию"!!!
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08.08.2021 01:56 Ответить
Teper pustili zapisi u granici gromkogovoritelej,na 6 jazykov sto nelzia perejti granicu sluce nepovinovenije mozet ispolzyvat silu.Na arabskom,angliskom,francuskom,ruskom i dva kurdskix jazyka kurmandzi i sorani.Tam jest takyje tolko sorani jazyk ponimajet.Bolsinstve tut kurdi .Tak za perevod odnogo celoveka ix pogranicniki berut 1000 evro,tam podelit mezdu saboj kak ponimaju
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08.08.2021 00:44 Ответить
Триста євро щоб покинули?Вони більше платять щоб попасти...
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07.08.2021 18:12 Ответить
Треба навпаки з них брать 300 евро.Як,що нема,будет должен.А должники не спешат в страну где должны
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07.08.2021 19:53 Ответить
Демократія, мля! Коли річ заходить про безпеку держави, потрібно стріляти!
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07.08.2021 21:06 Ответить
Одинhttps://stvol.ua/catalog/patrony_nareznye/411378/ Патрон нарезной ZVS FMJ кал.7.62x39 8,04гр (124gr) стоит 19 гривен.
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08.08.2021 00:06 Ответить
***, куда проще дня на три не дать воды, побегут назад так же массово как и прибежали.
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08.08.2021 13:02 Ответить
 
 