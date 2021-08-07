Литва будет платить 300 евро каждому нелегалу, который добровольно покинет страну
Власти Литвы обещают заплатить по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну.
Об этом заявила в эфире радио LRT глава департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Медузу.
Выплата, по ее словам, будет производиться наличными при посадке мигранта в самолет, вылетающий из Литвы.
300 евро, подчеркнула она, нелегальные мигранты получат лишь один раз, если они снова окажутся на территории страны, то на компенсацию рассчитывать не смогут.
Из-за заметно возросшего потока мигрантов из Беларуси правительство Литвы 9 июля объявило экстремальную ситуацию государственного масштаба. Литва начала строить на границе с Беларусью забор из колючей проволоки. Общая протяженность границы двух стран составляет 678,8 км.
21 июля президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки, которые урезают права незаконных мигрантов, однако отметил, что права просящих убежище не должны ограничиваться более необходимого, призвал сейм в ближайшее время исправить проблемы закона.
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Нелегалы пропадут навсегда
Лицензия на отстрел свиней диких - дороже
Обычно такую проблему решали (турки/греки) просто - пропустив их дальше на запад. Это стадо осядет там, где пособия больше и родня/земляки, которые помогут.
Путин всадил бы в каждого 300 пулек 5.45.
Люди будуть заробляти на європейських цінностях.
Можно и не работать )))))
Отпечатки пальцев в базу вносят
Там же диктатура и никакой толерастии нет.
А тут им предлагают 300 евро, чтоб они от этого отказались