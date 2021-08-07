РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10897 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 374 13

До конца года мы получим еще 17 млн доз вакцины Pfizer, - главный санврач Кузин

До конца года мы получим еще 17 млн доз вакцины Pfizer, - главный санврач Кузин

К концу 2021 в Украине доставят еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Однако ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью Радио Свобода.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать", - отметил Кузин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины против COVID-19, - Financial Times

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
какой веселый компот у тебя в голове смешался, если ты думаешь, что это именно так работает.
показать весь комментарий
07.08.2021 17:32
+3
не кузин я,век воли не видать.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:45
+2
Нормальные слова закончились.Сам себе коли придурок.
показать весь комментарий
07.08.2021 17:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
этот человек понимает разницу меж получим и прыдбайем?
показать весь комментарий
07.08.2021 16:41 Ответить
Кузин, ты сам -то привит, а родственники и дети? Отчитайся перед народом.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:29 Ответить
не кузин я,век воли не видать.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:45 Ответить
А точнее она нужна была еще вчера, как говорится.
показать весь комментарий
07.08.2021 16:57 Ответить
Кому нужна? Тебе?)
показать весь комментарий
07.08.2021 18:30 Ответить
какой веселый компот будет когда смешаются штаммы вируса с вакцинированными разными вакцинами и мутациями
показать весь комментарий
07.08.2021 16:59 Ответить
какой веселый компот у тебя в голове смешался, если ты думаешь, что это именно так работает.
показать весь комментарий
07.08.2021 17:32 Ответить
Нормальные слова закончились.Сам себе коли придурок.
показать весь комментарий
07.08.2021 17:34 Ответить
Всех зэбаранов и пiд-рашек призываю НЕ вакцинироваться ни в коем случае!
показать весь комментарий
07.08.2021 19:21 Ответить
Дали команду ширятись - ширяйтеся, закріплюйте набутий рефлекс за уявну свободу.
показать весь комментарий
07.08.2021 18:19 Ответить
В 2021 году уже есть статистика, что большинство умерших вообще не вакцинировано из за их дурацких принципов, а еще то, что из https://censor.net/ru/news/3281409.
показать весь комментарий
07.08.2021 19:39 Ответить
 
 