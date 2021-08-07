До конца года мы получим еще 17 млн доз вакцины Pfizer, - главный санврач Кузин

К концу 2021 в Украине доставят еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Однако ждать этой поставки не стоит, а нужно вакцинироваться тем, что есть.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью Радио Свобода.

"Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать", - отметил Кузин.

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