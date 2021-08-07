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Новости Агрессия России против Украины
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Один воин погиб, один ранен. Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, применив ПТРК, - пресс-центр штаба ООС

Один воин погиб, один ранен. Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, применив ПТРК, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В направлении поселка Пески российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.

Также оккупанты применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение. Состояние здоровья воина - средней тяжести.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Песках один воин погиб, еще один ранен: Наемники РФ подло обстреляли автокран, помогавший местным жителям, - пресс-центр ОТУ "Схід"

В пресс-центре продолжили: "Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ пять раз обстреливали украинские позиции из гранатометов и минометов, - штаб

обстрел (27016) ракеты (3566) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Земля пухом Воїну!
За Пороха накидали б їм так, що сиділи б невисовуючись, а зараз гатять із ПТРК, який можна зняти снайпером або вартою
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07.08.2021 18:00
+8
Пораненому хлопцю - одужання………

Світла та вічна пам'ять загиблому воїну……..
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07.08.2021 17:57
+7
Отаке воно зелене перемир"я !!!
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07.08.2021 17:53
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300 лет нет уже перемирия...
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07.08.2021 17:42 Ответить
Із Юрія Довгорукого із ними немає спокою

Не має і не було ніякого "єдіного уроду"
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07.08.2021 17:56 Ответить
А шмаркля знову в коксовому угарі...
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07.08.2021 18:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 ролик квартала триста еврейцев смотрите...
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07.08.2021 17:44 Ответить
Один воин погиб, один ранен. Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, применив ПТРК, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 6062
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07.08.2021 17:50 Ответить
Отаке воно зелене перемир"я !!!
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07.08.2021 17:53 Ответить
Що зелене, що шоколадне перемир'я...
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07.08.2021 17:55 Ответить
Щезни !
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07.08.2021 17:57 Ответить
Ясна річ в усіх негараздах ,як завжди ,винні попередники !!!))))
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07.08.2021 18:01 Ответить
Пораненому хлопцю - одужання………

Світла та вічна пам'ять загиблому воїну……..
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07.08.2021 17:57 Ответить
Земля пухом Воїну!
За Пороха накидали б їм так, що сиділи б невисовуючись, а зараз гатять із ПТРК, який можна зняти снайпером або вартою
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07.08.2021 18:00 Ответить
Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 1124
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07.08.2021 18:28 Ответить
Быдло мокшанское. Ненормально то, что в свое время твой папашка не вытер тебя в занавеску.
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07.08.2021 18:29 Ответить
Чтобы такое падло как ты поняло, как тебя здесь на украинском ресурсе чмырят. Тебе не дано выучить мою мову. Хромосома у тебя лишняя, придурок.
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07.08.2021 18:39 Ответить
***@н,пшел отсюда!!!
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07.08.2021 18:33 Ответить
стопе, там уже марчука закопале, который по мнению зе помог перемирье принисти, де оно?
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07.08.2021 18:25 Ответить
*****! Наш воїн загинув не в бою під час обстрілів. Ні! Він загинув, допомогаючі місцевим відбудовувати "гражданскую іфраструктуру". Майже на лінії фронту! Яка ТВАРЬ йому дала наказ, бляха, відбудовувати? Він що, сам поперся допомогати місцевим, більшість з яких, плюють в спини нашим захистникам? Воїна вбили кацапо-ординські виродки, і командири, які наказали бійцю виконувати не властиву воїнам роботу на передовій.
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07.08.2021 19:51 Ответить
Показово що Бубочка не прокоментує загибель українського воїна. Воно за Олімпіадою стежить.
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07.08.2021 20:02 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 6567
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07.08.2021 20:02 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
Один воїн загинув, одного поранено. Ворог від початку доби тричі порушив перемир'я, застосувавши ПТРК, - пресцентр штабу ООС - Цензор.НЕТ 8049
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07.08.2021 20:06 Ответить
Загиблому - Світла пам'ять пораненому - одужання.
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07.08.2021 20:31 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVYK6UMbiPVL-******-**************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4224159570982876?__cft__[0]=AZVYK6UMbiPVL-******-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 9 хв ·

Серед військових курсують неприємні чутки, що нібито готується спільне (наших військових і московських маріонеток) патрулювання лінії фронту.

Якщо це правда, то 24 серпня у Києві збереться достатня кількість ветеранів, щоб переконливо висловити своє незадоволення.
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07.08.2021 20:39 Ответить
а у некоторых ....дарасов на столе лежит сводка про погибших и рядом документы о подаче воды убийцам. и самое обидное что они думают о втором а не о солдате. вот в чем беда Украины.
Вечная тебе память, герой. Слава Украине!
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07.08.2021 22:03 Ответить
Героям слава! Тримайтеся, хлопці. Цей грьобаний Карфаген має бути зруйнований. Мабуть, це історична місія українців.
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08.08.2021 00:15 Ответить
Ці гівнюки мають розуміти, що кожен, хто проголосує за подачу води в Крим, або виконає такий наказ, тим паче віддасть його, уде висіти догори яйками і жалібго скиглити. А ми не пожаліємо. Бо це зрада. Зрада тих українців, хто загинув за нашу волю та незалежність.
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08.08.2021 00:20 Ответить
 
 