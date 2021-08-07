Один воин погиб, один ранен. Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, применив ПТРК, - пресс-центр штаба ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В направлении поселка Пески российские наемники обстреляли позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов.
Также оккупанты применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один военный получил ранение. Состояние здоровья воина - средней тяжести.
Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего".
В пресс-центре продолжили: "Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм".
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Не має і не було ніякого "єдіного уроду"
Світла та вічна пам'ять загиблому воїну……..
За Пороха накидали б їм так, що сиділи б невисовуючись, а зараз гатять із ПТРК, який можна зняти снайпером або вартою
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4224159570982876?__cft__[0]=AZVYK6UMbiPVL-******-**************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 9 хв ·
Серед військових курсують неприємні чутки, що нібито готується спільне (наших військових і московських маріонеток) патрулювання лінії фронту.
Якщо це правда, то 24 серпня у Києві збереться достатня кількість ветеранів, щоб переконливо висловити своє незадоволення.
Вечная тебе память, герой. Слава Украине!