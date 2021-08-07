"Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов за завоевание медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

Комментируя серебро боксера Хижняка, Президент отметил: "Еще одно серебро в нашей копилке на Олимпиаде! Настоящий полтавский "атаман" Александр Хижняк достойно боксировал в весе до 75 кг. Украина имеет уже 16 наград на играх в Токио. И это еще не вечер!"

Говоря об "исторической бронзе" в артистическом плавании Зеленский написал: "Еще одна историческая бронза в артистическом плавании на Олимпиаде в Токио! Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, ваша командная работа впечатляет! Украина гордится вами!"

Глава государства также поздравил и прыгунью в высоту Ярославу Магучих: "Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды. Спасибо Ярославе Магучих за получение для Украины бронзы в прыжках в высоту. Всего в сборной Украины уже 18 медалей в Токио. Вперед к новым вершинам!"

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