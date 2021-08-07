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Новости Олимпиада-2020
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"Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов за завоевание медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере. 

Комментируя серебро боксера Хижняка, Президент отметил: "Еще одно серебро в нашей копилке на Олимпиаде! Настоящий полтавский "атаман" Александр Хижняк достойно боксировал в весе до 75 кг. Украина имеет уже 16 наград на играх в Токио.  И это еще не вечер!"

Говоря об "исторической бронзе" в артистическом плавании Зеленский написал: "Еще одна историческая бронза в артистическом плавании на Олимпиаде в Токио! Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, ваша командная работа впечатляет! Украина гордится вами!"

Глава государства также поздравил и прыгунью в высоту Ярославу Магучих: "Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды. Спасибо Ярославе Магучих за получение для Украины бронзы в прыжках в высоту. Всего в сборной  Украины уже 18 медалей в Токио. Вперед к новым вершинам!"

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Зеленский Владимир (20271) Олимпиада (1136)


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Топ комментарии
+29
Один воїн загинув, один поранений...
Верховний Головнокомандувач поздоровляє членів збірної з медалями...

Яке ж воно, курва, никчемне!
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07.08.2021 17:56
+14
та щедра...щедра...
плюс один убит а другой ранен от щедро субботних...
про эти "щедроті" ничичирк !!!
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07.08.2021 18:01
+10
це все що озаботило срану томагочі сьогодні?
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07.08.2021 17:58
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Один воїн загинув, один поранений...
Верховний Головнокомандувач поздоровляє членів збірної з медалями...

Яке ж воно, курва, никчемне!
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07.08.2021 17:56 Ответить
оленьпиец вова выиграл забег ноздрями по дорожке
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07.08.2021 17:58 Ответить
ЦИК РФ заявляє, що ЗЕбанат дав гарантії, що наступні вибори ***** ватою в Україні пройдуть добре.

"Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями - Цензор.НЕТ 139
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07.08.2021 18:00 Ответить
Альо, СБУ!
Не спать!
Ставьте фото-видеокамеры и будете иметь базу "чемоданщиков" на Москву
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07.08.2021 18:05 Ответить
Ну в принципе Украина единственная страна которая не признала выборы в Рашке после оккупации Крыма.Ибо выборы в Крыму,автоматом делают выборы нелегитимными.Дальше больше..Есть вероятность,що к непризнанию будующих выборов в Рашке,к Украине уже присоединятся страны ЕС.Таким образом Рашка тупо становится нелегетимна.Конечно с ними будут разговаривать в режиме реал политик...Но,шо касается правовых аспектов и судовых тяжб, Рашка предстаёт перед Гаагой в олимпийской маечке без герба и флага
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07.08.2021 20:19 Ответить
редактор даже фотку к статье приличную подобрать не смог ))))
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07.08.2021 18:03 Ответить
Зеля вже в який раз перетворив в життя бородатий анекдот про Брежнєва. "якщо не їдемо, то хоча б погудимо. Нехай думають, що ми несемося вперед".
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07.08.2021 23:59 Ответить
отаке воно пришелепкуватне
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07.08.2021 18:00 Ответить
Ну так святой Шабат ведь ! 😂
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07.08.2021 18:02 Ответить
це все що озаботило срану томагочі сьогодні?
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07.08.2021 17:58 Ответить
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07.08.2021 18:02 Ответить
🤣🤣🤣
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07.08.2021 18:05 Ответить
Не дійде, напишіть заяву в стилі листа запоріжських козаків (не нинішніх) турецькому султану (не Ердогану).
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07.08.2021 18:08 Ответить
та щедра...щедра...
плюс один убит а другой ранен от щедро субботних...
про эти "щедроті" ничичирк !!!
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07.08.2021 18:01 Ответить
оно напоминает гламурное кисо в инстаграме.
Всегда "за все хорошее", - шоб такие же интеллекты накидали лайков.
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07.08.2021 18:06 Ответить
Ви шо! Ніззя, - перемир*я.
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07.08.2021 18:11 Ответить
Найгірший день нашої олімпійської збірної, а воно поздоровлює. З чим? З тим, що не взяли 2 ЗОЛОТІ МЕДАЛІ. Дуже файне поздоровлення.
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08.08.2021 00:03 Ответить
шаббат бубе подсластили...не айкосами едиными...
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07.08.2021 18:02 Ответить
О! Очухалось після дози. Це все дякуючи найвеличнішому нюхачу всєя Галактики і єйо окресностєй.
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07.08.2021 18:08 Ответить
Хоча би заради поваги до загиблого Воїна, висловив співчуття рідним....
Блазнем був, блазнем і залишився.
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07.08.2021 18:13 Ответить
Какое это по счёту поздравление от нашего главнопоздравляющего? Судя по всему он считает это своей главной задачей.
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07.08.2021 18:14 Ответить
Это не пиар,это друХое...
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07.08.2021 22:02 Ответить
Это НЕДО...ще, вместо того что-бы заниматься внутренней и внешней политикой, смотрит по телевизору АлЕньпиаду!?!?!?!
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07.08.2021 18:15 Ответить
бубочка поедет ленточку перерезать
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07.08.2021 18:16 Ответить
Лицемерный пидо_рас, что ты подонок как президент Украины, сделал для наших спортсменов? худшее выступление за 30 лет, тренеров не было у некоторых спортсменов, не то что достойного обеспечения, тренеров не было, даже в африканских странах были. На своем энтузиазме половина поехала, если бы государство помогало хоть чуточку больше, были бы по медалям как всегда 10-12 е, а не в пятом десятке.
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07.08.2021 18:19 Ответить
Да, провальное выступление сборной ,кто подскажет,вероятно, самое худшее за 30 лет независимости
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07.08.2021 22:04 Ответить
" Вперед к новым вершинам!"
Заклик Брєжнєва з трибуни з"їзду кепесесе. Совок совком обраний совками.
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07.08.2021 18:22 Ответить
"Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди", - Зеленський привітав спортсменів із здобутими медалями - Цензор.НЕТ 9722
.В честь Ярослава Журавля, назовут улицу в Зайцевом, Донецкой области. Напомним, он погиб недалеко этого населенного пункта.
Об этом пишут на странице 93 бригады «Холодный Яр».
Сержант морской пехоты, уроженец Верхнеднепровского района Ярослав Журавель прошел самые горячие точки российско-украинской войны - Марьинку, Пески, Авдеевскую промзону, Трехизбенку, Гранитное. 13 июля 2020 года он отправился в «серую зону», чтобы забрать тело товарища - лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Но его ранили российские террористы во время обстрела. Несмотря на договоренности, оккупанты обстреляли группу, которая должна была эвакуировать раненного Ярослава Журавля . 14 июля морпех скончался от кровопотери в «серой зоне».
Также в Зайцево появится улица имени Дмитрия Красногрудя, товарища Ярослава, ради которого он пожертвовал жизнью.
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07.08.2021 18:27 Ответить
І що? Все рівно це гірше, ніж на олімпіаді 2016 року!
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07.08.2021 18:35 Ответить
ну это как посмотреть, в 2016 взяли 11 медалей, но из них два золота.
В 2020 уже 18 медалей, но золото только одно... если бы хотя бы еще одно, то гораздо лучше 16-го года выступили бы... но боксер оплошал...
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07.08.2021 21:21 Ответить
Рейтинг на олімпіадах по золоту все-таки міряється... Достатньо глянути на місце в загальному заліку тоді і зараз.

А взагалі варто згадати і Атланту, і Пекін...
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07.08.2021 21:39 Ответить
Чтоб ты,гнида,так за своим "перемирием" следил -через день кто то погибает,мразь...
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07.08.2021 18:55 Ответить
Т.е. люди тренировались, мощно выступили - а все дело в субботе?
Если б она не была "щедра" - то хрен бы кто взял медаль?
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07.08.2021 19:33 Ответить
идиот
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07.08.2021 20:02 Ответить
Ой, а сам, поди ж ты, и не работал в субботу - шаббат у них же ж... Похер на войну, на страну - плевать. Вэлыке Крадивныцтво только не стоит на месте!
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08.08.2021 06:16 Ответить
"Субота щедра до нашої збірної на олімпійські нагороди", - Зеленський привітав спортсменів із здобутими медалями - Цензор.НЕТ 7236
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08.08.2021 22:24 Ответить
 
 