"Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды", - Зеленский поздравил спортсменов с завоеванными медалями
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов за завоевание медалей на Олимпийских играх-2020 в Токио.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
Комментируя серебро боксера Хижняка, Президент отметил: "Еще одно серебро в нашей копилке на Олимпиаде! Настоящий полтавский "атаман" Александр Хижняк достойно боксировал в весе до 75 кг. Украина имеет уже 16 наград на играх в Токио. И это еще не вечер!"
Говоря об "исторической бронзе" в артистическом плавании Зеленский написал: "Еще одна историческая бронза в артистическом плавании на Олимпиаде в Токио! Владислава Алексиева, Марина Алексиева, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно, ваша командная работа впечатляет! Украина гордится вами!"
Глава государства также поздравил и прыгунью в высоту Ярославу Магучих: "Суббота щедра к нашей сборной на олимпийские награды. Спасибо Ярославе Магучих за получение для Украины бронзы в прыжках в высоту. Всего в сборной Украины уже 18 медалей в Токио. Вперед к новым вершинам!"
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Верховний Головнокомандувач поздоровляє членів збірної з медалями...
Яке ж воно, курва, никчемне!
Не спать!
Ставьте фото-видеокамеры и будете иметь базу "чемоданщиков" на Москву
плюс один убит а другой ранен от щедро субботних...
про эти "щедроті" ничичирк !!!
Всегда "за все хорошее", - шоб такие же интеллекты накидали лайков.
Блазнем був, блазнем і залишився.
Заклик Брєжнєва з трибуни з"їзду кепесесе. Совок совком обраний совками.
.В честь Ярослава Журавля, назовут улицу в Зайцевом, Донецкой области. Напомним, он погиб недалеко этого населенного пункта.
Об этом пишут на странице 93 бригады «Холодный Яр».
Сержант морской пехоты, уроженец Верхнеднепровского района Ярослав Журавель прошел самые горячие точки российско-украинской войны - Марьинку, Пески, Авдеевскую промзону, Трехизбенку, Гранитное. 13 июля 2020 года он отправился в «серую зону», чтобы забрать тело товарища - лейтенанта Дмитрия Красногрудя. Но его ранили российские террористы во время обстрела. Несмотря на договоренности, оккупанты обстреляли группу, которая должна была эвакуировать раненного Ярослава Журавля . 14 июля морпех скончался от кровопотери в «серой зоне».
Также в Зайцево появится улица имени Дмитрия Красногрудя, товарища Ярослава, ради которого он пожертвовал жизнью.
В 2020 уже 18 медалей, но золото только одно... если бы хотя бы еще одно, то гораздо лучше 16-го года выступили бы... но боксер оплошал...
А взагалі варто згадати і Атланту, і Пекін...
Если б она не была "щедра" - то хрен бы кто взял медаль?