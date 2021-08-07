Учреждения образования и культуры смогут работать во время локдауна, если вакцинируют персонал, - Ляшко

Кинотеатры и другие заведения культурной сферы в Украине смогут работать во время следующего усиления карантина, но для этого их персонал должен быть вакцинированным против коронавируса. Посетителей будут пускать с COVID-сертификатами.

Это подтвердил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Его спросили, откроют ли школы для обучения в сентябре 2021 года. Министр отметил, что в случае вакцинации персонала работать во время вероятного будущего локдауна смогут не только учебные заведения, но и другие сферы. Но там COVID-сертификаты должны будут иметь и посетители.

"Мы говорим и о кинотеатрах, смотрим культурные и массовые мероприятия. Така практика в мире... Я предлагаю не ждать локдауна, а встать и пойти в кабинет прививки, в центр массовой вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", - отметил Ляшко.

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