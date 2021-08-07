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Новости Коронавирус и карантин
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Учреждения образования и культуры смогут работать во время локдауна, если вакцинируют персонал, - Ляшко

Учреждения образования и культуры смогут работать во время локдауна, если вакцинируют персонал, - Ляшко

Кинотеатры и другие заведения культурной сферы в Украине смогут работать во время следующего усиления карантина, но для этого их персонал должен быть вакцинированным против коронавируса. Посетителей будут пускать с COVID-сертификатами.

Это подтвердил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Его спросили, откроют ли школы для обучения в сентябре 2021 года. Министр отметил, что в случае вакцинации персонала работать во время вероятного будущего локдауна смогут не только учебные заведения, но и другие сферы. Но там COVID-сертификаты должны будут иметь и посетители.

"Мы говорим и о кинотеатрах, смотрим культурные и массовые мероприятия. Така практика в мире... Я предлагаю не ждать локдауна, а встать и пойти в кабинет прививки, в центр массовой вакцинации и сделать прививку, чтобы в Украине не было локдауна", - отметил Ляшко.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
А что вакцинированный персонал перестанет быть разносчиком вируса..??😀
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07.08.2021 18:50
+4
Так ведь вакцинированый персонал тоже болеет..и тоже заражает..😀
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07.08.2021 18:52
+4
Установи освіти та культури зможуть працювати під час локдауну, якщо вакцинують персонал, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2327
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07.08.2021 19:01
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После крестового похода кацапских клириков есть смысл ваще делать какието карантины?
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07.08.2021 18:46 Ответить
та то он про сауны...
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07.08.2021 18:47 Ответить
Я хворів, знаю шо це... Нікому не раджу... Важко, дуже важко... Хоча невістка три дні температура трималась 37, нюх пропав і все. Дуже легко перенесла.
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07.08.2021 18:52 Ответить
А рак що заразний? Хоча ідіот Чавес вірив, що його раком ЦРУ заразили)))
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07.08.2021 18:58 Ответить
КОВИД унёс 53 тысячи жизней Украинцев. Хочешь сказать, что это не важно? Да ты кацап!
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07.08.2021 19:08 Ответить
Так что, лапоть, 53 тысячи смертей Украинцев за два года для тебя "ничего сверх естественного"?
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07.08.2021 19:13 Ответить
С начала эпидемии в Украине от КОВИДа умерло 53 тысячи Украинцев. Хочешь сказать, что и это "ничего сверх естественного"?
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07.08.2021 19:12 Ответить
А этих, значит, "вычеркиваешь"? Да ты кацап!
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07.08.2021 19:14 Ответить
Хе-хе. Статистика говорит, что вы, кацапы, жмуритесь в разы быстрее людей
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07.08.2021 19:18 Ответить
Ты ж кацап - у тебя могут быть только знакомые кацапы, а не люди
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07.08.2021 19:42 Ответить
Ну так я ж і кажу шо всі по різному. Я важко, правда з легенями все в порядку було. Тошнота пекельна, слабкість дуже сильна, температура сутками, спасала тільки мефенамінова кислота, жер її кожні три години. І так три доби. Потім потихеньк почало відпускати, їсти почав і то, окрім квашеної капусти з салом і бананів нічого їсти не міх. Від всього тошнило. А невістка, дай Боже їй здоровья, дуле легко відбулася.
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07.08.2021 19:17 Ответить
Когда в Украине от обычного гриппа умирало 53 тысячи Украинцев за два года эпидемии? А от КОВИДа умерло.
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07.08.2021 19:17 Ответить
а когда в Украине безпроблемно ставили диагноз грипп ? сколько помню всегда была борьба с эпидемией и ставили орви но не грипп тем более . что с ним и больничный 10 дней нужно было давать в отличии от 7 дней на орви. давно ещё при юще знакомый сделал ежегодный рентген - врач у тебя рубец на лёгком ты успел туберкулёзом переболеть и начал делать описание снимка как услышал .что военный сразу - ни чего не знаю . всё у тебя нормально мне показалось и хрен снимок отдал . дадут приказ свыше так и дизентерию с энурезом за ковид посчитают .
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07.08.2021 19:32 Ответить
ещё случай во времена юща . семеро служивых начали животом маяться отвезли в поликлинику старый врач выдала уже не помню какой диагноз и срочно отправила в инфекционку ложиться а там заведующая чуть в обморок не падая звонит врачу и при нас - ты что коза старая делаешь эпидемию в городе . быстро переписывай диагноз на расстройство . таки про эпидемии- когда надо будут когда не надо не будут
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07.08.2021 19:42 Ответить
А КОВИД это и не грипп. Так что твои виляния в ту сторону - примитивная манипуляция
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07.08.2021 20:27 Ответить
так и не дошло ? надо будет намалюют и 100500 от ковида -главное кто считает-
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07.08.2021 21:26 Ответить
И ты можешь доказать факт фальсификаций?
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07.08.2021 21:43 Ответить
в Португалии судом доказано - пцр тесты дают 97 % ложноположительных ответов да и сам создатель этих тестов заявлял неоднократно - не для этого они предназначены . таки кажется . что под логином директора кацапского сбербанка сидит просто бот радуцкого
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08.08.2021 07:48 Ответить
Это называется навязывание услуг.
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07.08.2021 18:49 Ответить
Вакцинация совершенно ДОБРОВОЛЬНАЯ! Можешь не вакцинироваться!
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07.08.2021 19:09 Ответить
Так кинотеатры сдохли все помещения в аренде проснись Витек меняй методичку
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07.08.2021 18:49 Ответить
А что вакцинированный персонал перестанет быть разносчиком вируса..??😀
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07.08.2021 18:50 Ответить
Тобто ковідні нехай в залі сидять і інших заражають головне шоб персонал був вакцинований? Я так розумію?
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07.08.2021 18:50 Ответить
Так ведь вакцинированый персонал тоже болеет..и тоже заражает..😀
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07.08.2021 18:52 Ответить
фільми правильные мужики качают с торрента и смотрят онлайн
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07.08.2021 18:52 Ответить
100 пудово підтримую. Вдома правда Самсунг на 42", канєшно не кінотеатр, більшого розміру квадратура кімнати не дозволяє, але теж нічого так...
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07.08.2021 18:56 Ответить
бюджетний сяомі на 50" тож нормас. Токо тише, зараз нас почує агрохімія і тоді все, писець
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07.08.2021 18:58 Ответить
Ну... якщо кімната дозволяє то можна й більше... В мене зала 6 на 4 так шо не розгуляєшся
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07.08.2021 19:08 Ответить
там у статті сказано, що глядачі теж мають бути з сертифікатами про щеплення....
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07.08.2021 20:40 Ответить
Маладца, Ляшко. Спас персонал, а посетители пусть перезаражаются между собой. Лишь бы в бюджет налоги шли, спасает экономику, однако.
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07.08.2021 18:51 Ответить
Біля ОПУ встановили ноги косоворотніка Влодіміра Алєксадрочива

Установи освіти та культури зможуть працювати під час локдауну, якщо вакцинують персонал, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3844
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07.08.2021 18:59 Ответить
Опа возле ОПы, креативненько получается.
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07.08.2021 19:08 Ответить
Установи освіти та культури зможуть працювати під час локдауну, якщо вакцинують персонал, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2327
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07.08.2021 19:01 Ответить
Хе-хе. кацапам тут не рады
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07.08.2021 19:09 Ответить
Написал о Конституции. Убрали. Доказали, что я прав.
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07.08.2021 19:11 Ответить
скоро мусора будуть ловити пересічних непривитих українців, здавати їх в пункти вакцинації, там їх будуть насильно прививати і ставити тавро на лоба з відміткою про вакцинацію.
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07.08.2021 19:06 Ответить
Так делают на лаптестане. В Украине ты можешь совершенно свободно НЕ вакцинироваться, к чему я и призываю всех зэбаранов и пiд-рашек!
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07.08.2021 19:15 Ответить
Вас, лапотных антиваксеров, и так легко отличить - вы в очереди в крематорий
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07.08.2021 19:23 Ответить
А какой у тебя дурачка был ник когда ты два года назад за зеленского и его зеленое стадо топил?? Судя по риторике..степени твоего идиотизма...и по тому как ты втихаря стучишь...ты было злым кротом..😀
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07.08.2021 20:14 Ответить
Хе-хе. кацап решил на людей перемазать своё д@рьм@цо Вы же за него и топили, лапти
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07.08.2021 20:16 Ответить
Понятно...значит я в яблочко попал..
Обтекай...
Что стыдно под старым ником выходить..да?? А тебе говорили...думай...а ты не смог..
И сейчас говорят...думай...но ты вряд ли сможешь..😀
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07.08.2021 20:18 Ответить
Вы, кацапы, вечно "попадаете", потому, что вы терпилы по-жизни. С потерпевшим вiслюком вы тоже "попали"
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07.08.2021 20:19 Ответить
Який юридичний статус мають це "сертифікати вакцинації"?
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07.08.2021 19:18 Ответить
То есть он заранее знает что будет новый локдаун какой же он идиот ну что же осенью ждем очередные потоки говна из зомбиящика.
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07.08.2021 19:20 Ответить
Зебилье ещё в прошлый лохдаун говорило о том,что осенью будет такой же.Ничего удивительного.Лохов много,схавают.По поводу сертификатов:а вы не уху.ели?Щас начнется массовая продажа таких сертификатов,будьте уверены.Очередной бизнес на лохах справлять будут.
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07.08.2021 20:03 Ответить
А як же забезпечення зростання ВВП на 4%, про яке говорив Шмигаль? З локдаунами ніяк не вийде! Толку від них, якщо населення всеодно не дотримується карантину та постійно вакцинується С2Н5ОН.
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07.08.2021 20:01 Ответить
І екстрасенси усілякі щось голосу не подають...
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07.08.2021 20:06 Ответить
Горілчано - тютюнові відділи? Ах да, короновірус собака культурний, тільки по музеях і театрах ходе.
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07.08.2021 20:13 Ответить
Короновирус - смертність з усіма натяжками і фальсифікаціями - 1,7 мільйонів, від алкоголю 3,з мільйони, від цигарок 8 мільйонів по даних Воз. А Ви і далі вірте , що то всьо забота про здоров'я.
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07.08.2021 20:16 Ответить
терміново колотись від алкоголю і цигарок )))
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07.08.2021 21:07 Ответить
Чуваки открою вам тайну.Вакцинированные являются носителями.Тобто это никак никого не защищает.Смягчает течение болезни-это да...Но если я заражён и паспортом о прививке тычу стюардессе перед трапом-это не значит,що в самолёте я всех не перезаражаю.Вспомните контрольные группы с круизными лайнерами.Это отскок в прошлое..Ну короче,если вспомните были заражённые корабли на начале пандемии.Это контрольные закрытые пространства,требующиеся для такого рода вирусных экспериментов.Как крыски в лаболатории.Кто,когда,слышал,а шо там с кораблями?Мало кто.Чашка Петри
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07.08.2021 20:57 Ответить
Походу Ляшко уже и не отрицает, шо планируется лохдаун. Интересно. А какие такие великие дела планирует ЗЕ! на осень, шо решил мудрый нарид по домам запереть, шоб не вякали? С вакциной тоже какой-то зашквар. Ну, Пфайзер с Модерной - ладно. Но китайский шмурдяк, а тем более индийский не работают
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07.08.2021 22:08 Ответить
 
 