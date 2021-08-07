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Новости Убийство Амины Окуевой
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Чеченца Сарали А. осудили пожизненно в Австрии за убийство свидетеля по делу Амины Окуевой Умарова

Чеченца Сарали А. осудили пожизненно в Австрии за убийство свидетеля по делу Амины Окуевой Умарова

В Австрии к пожизненному заключению приговорили чеченца Сарали А., которого подозревают в убийстве оппозиционного блогера и свидетеля по делу убийства Амины Окуевой Мамихана Умарова, известного как Анзор.

Об этом сообщают "Новая газета" и местное издание ORF, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, приговор еще не вступил в силу, а пожизненное заключение в Австрии допускает досрочное освобождение через 15 лет.

Осужденный не признал вину и заявил, что "настоящий убийца убежал". Сарали А. задержали в день убийства по горячим следам. На его подошвах якобы обнаружили кровь погибшего блогера.

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Прокурор заявил, что Сарали А. известен в чеченской диаспоре как торговец оружием. В июле 2020 года он встретился с Умаровым, чтобы обменять автомобиль на пистолет Glock, и, уже сидя в машине, сделал пять выстрелов в Умарова. Умаров попытался выбраться из машины, но осужденный сделал контрольный выстрел в голову. При этом экспертиза установила, что каждый из этих выстрелов мог стать смертельным.

По версии прокуратуры, информирует hromadske, Мамихану Умарову, проживавшему в Австрии под именем Мартин Бек, многократно поступали угрозы из-за его видео на Youtube, в которых тот критиковал Рамзана Кадырова. Кроме того, Умаров был информантом венского управления Ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).

Охранник Умарова сообщил в суде, что за убийство блогера была назначена награда в размере 5 миллионов долларов. При этом власти Австрии отказали "Анзору из Вены" в охране.

Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть. Такие признания появились на опубликованной в соцсетях видеозаписи. Семья попросила прощения у Кадырова за поведение убитого родственника.

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Кроме того, Умаров официально был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой.

По данным следствия, показания Анзора помогли заочно объявить подозрение вероятном организатору убийства Амины Окуевой - Хумаидову Салаху Данилбековичу.

В частности, в интервью журналистам он рассказывал, что в 2014-2015 годах получил заказ на убийство командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой и бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Так, украинские правоохранители не предоставляли охрану Анзору, поскольку он гражданин другого государства и проживал не в Украине.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

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12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Мамихана Умарова убили в июле 2020 года.

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Автор: 

Австрия (808) суд (25086) Окуева Амина (148)


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Топ комментарии
+22
в Австрии -пожизнено
у нас-домашний арест
А нашу судью не мешало бы на кол..
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07.08.2021 19:13
+17
Жаль Амину, красивая женщина-боец, наши
та к и будут сопли жевать, чмошники
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07.08.2021 19:54
+9
В Австрии с террористами борятся, а у нас в Украине по головке гладят. Потому что и власть и судейский корпус фактически преступники.
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07.08.2021 20:15
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Правила форума Совет форумчан
Сложно чото коментировать, если чесна, тем более что у нас тут Украина, а это какието чурбаны...
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07.08.2021 19:10 Ответить
Там тільки за одну ХВамілію треба пожиттєве давати
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07.08.2021 19:10 Ответить
eу лаптей все названия такие - Сранск Сратов Сысрань
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07.08.2021 19:15 Ответить
ну кацапи ж...
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07.08.2021 19:19 Ответить
Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова - Цензор.НЕТ 3673
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07.08.2021 20:05 Ответить
П'ять зкріп в одному смайлі:
- пляшка табуретівки
- кілька в томаті
- балалайка
- вушанка
- і неголена рєпа
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07.08.2021 21:08 Ответить
Тут, колего, Вам подяка - саме з Вашої подачі знайшов чудо-сайт із чоткими смайликами.
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07.08.2021 22:39 Ответить
І взагалі є думка, що Сарали - це дієслово (що робили?)
"Чеченца сарали, а потом осудили пожизненно..."
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07.08.2021 19:49 Ответить
в Австрии -пожизнено
у нас-домашний арест
А нашу судью не мешало бы на кол..
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07.08.2021 19:13 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ?
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07.08.2021 19:15 Ответить
Всё норм. Улыбаемся и машем
https://censor.net/ru/news/3247868/sud_osvobodil_izpod_straji_redkina_podozrevaemogo_v_ubiyistve_okuevoyi, который является https://censor.net/news/3169461/zaderjan_organizator_ubiyistva_okuevoyi_glava_natspolitsii_klimenko_fotoreportaj
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07.08.2021 19:48 Ответить
Він у статусі підозрюваного. Мабуть тому.
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07.08.2021 20:56 Ответить
Прям как Чаус?
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07.08.2021 22:25 Ответить
+5
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08.08.2021 10:13 Ответить
Гуманизм и коррупция-две большие разницы.
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07.08.2021 21:39 Ответить
исламские говноеды мозгового мурла получас за своего дырявого бога хитреца за эту мозговое мурло )))) если это мурло не будет верной собачёнкой
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07.08.2021 19:26 Ответить
Он не чеченец, так себе, чурка.
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07.08.2021 19:32 Ответить
Непонятно что-то, семья убитого просит прощения за поведение убитого и где ж ихняя кавказкая традиция кровной мести.
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07.08.2021 19:36 Ответить
по поводу мести у них , немного не так как у нас говорят , могут и выкуп заплатить , и своего отдать , а вот с иноверцами или другими национальностями такое не катит
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07.08.2021 20:27 Ответить
Какая "кровная месть"? Кому, Кадырову?
"Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть"
Может родственники Анзора сами себе мстить будут?
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07.08.2021 21:25 Ответить
Еге ж, по "своїй волі", кому охота бути зарізаним.
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08.08.2021 07:03 Ответить
Жаль Амину, красивая женщина-боец, наши
та к и будут сопли жевать, чмошники
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07.08.2021 19:54 Ответить
В Австрии с террористами борятся, а у нас в Украине по головке гладят. Потому что и власть и судейский корпус фактически преступники.
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07.08.2021 20:15 Ответить
А наші вухами хлопали?
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07.08.2021 20:38 Ответить
Как пожизненно,даже под залог не отпустили и даже не выпустили под домашний арест или честное слово?Вот изверги и садисты,нужно подавать на ихние суды в организацию по защите прав человека.
Воистинну в Украине самые гуманные и справедливые суды в мире.
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07.08.2021 20:56 Ответить
Слюшай царь,торпеду запустили денег должен был.
-На меня не выйдут?
-Какой там?!Пред тобой я!Всегда обрубишь
Чеченця Саралі А. засудили довічно в Австрії за вбивство свідка у справі Аміни Окуєвої Умарова - Цензор.НЕТ 4129
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07.08.2021 21:06 Ответить
А у нас сепаров мерами вибирают.
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07.08.2021 21:49 Ответить
Автрийцы делают нашу работу.
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07.08.2021 22:27 Ответить
Настуня Никифорова, когда придумывала себе чеченскую фамилию, могла бы вместо буквы "к" придумать букву "х" - так бы смешнее было.
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07.08.2021 22:31 Ответить
Бубочка або так відпустив би, або на таксиста обміняв...
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07.08.2021 22:37 Ответить
чего хотел, то и получил
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07.08.2021 22:49 Ответить
спасибо Австрии, у нас бы только вынесли пыдозру и отпустили под домашний арест
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08.08.2021 18:38 Ответить
 
 