Чеченца Сарали А. осудили пожизненно в Австрии за убийство свидетеля по делу Амины Окуевой Умарова

В Австрии к пожизненному заключению приговорили чеченца Сарали А., которого подозревают в убийстве оппозиционного блогера и свидетеля по делу убийства Амины Окуевой Мамихана Умарова, известного как Анзор.

Об этом сообщают "Новая газета" и местное издание ORF, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, приговор еще не вступил в силу, а пожизненное заключение в Австрии допускает досрочное освобождение через 15 лет.

Осужденный не признал вину и заявил, что "настоящий убийца убежал". Сарали А. задержали в день убийства по горячим следам. На его подошвах якобы обнаружили кровь погибшего блогера.

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Прокурор заявил, что Сарали А. известен в чеченской диаспоре как торговец оружием. В июле 2020 года он встретился с Умаровым, чтобы обменять автомобиль на пистолет Glock, и, уже сидя в машине, сделал пять выстрелов в Умарова. Умаров попытался выбраться из машины, но осужденный сделал контрольный выстрел в голову. При этом экспертиза установила, что каждый из этих выстрелов мог стать смертельным.

По версии прокуратуры, информирует hromadske, Мамихану Умарову, проживавшему в Австрии под именем Мартин Бек, многократно поступали угрозы из-за его видео на Youtube, в которых тот критиковал Рамзана Кадырова. Кроме того, Умаров был информантом венского управления Ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).

Охранник Умарова сообщил в суде, что за убийство блогера была назначена награда в размере 5 миллионов долларов. При этом власти Австрии отказали "Анзору из Вены" в охране.

Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть. Такие признания появились на опубликованной в соцсетях видеозаписи. Семья попросила прощения у Кадырова за поведение убитого родственника.

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Кроме того, Умаров официально был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой.

По данным следствия, показания Анзора помогли заочно объявить подозрение вероятном организатору убийства Амины Окуевой - Хумаидову Салаху Данилбековичу.

В частности, в интервью журналистам он рассказывал, что в 2014-2015 годах получил заказ на убийство командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой и бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Так, украинские правоохранители не предоставляли охрану Анзору, поскольку он гражданин другого государства и проживал не в Украине.

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

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12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.

Мамихана Умарова убили в июле 2020 года.

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