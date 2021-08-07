Чеченца Сарали А. осудили пожизненно в Австрии за убийство свидетеля по делу Амины Окуевой Умарова
В Австрии к пожизненному заключению приговорили чеченца Сарали А., которого подозревают в убийстве оппозиционного блогера и свидетеля по делу убийства Амины Окуевой Мамихана Умарова, известного как Анзор.
Об этом сообщают "Новая газета" и местное издание ORF, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, приговор еще не вступил в силу, а пожизненное заключение в Австрии допускает досрочное освобождение через 15 лет.
Осужденный не признал вину и заявил, что "настоящий убийца убежал". Сарали А. задержали в день убийства по горячим следам. На его подошвах якобы обнаружили кровь погибшего блогера.
Прокурор заявил, что Сарали А. известен в чеченской диаспоре как торговец оружием. В июле 2020 года он встретился с Умаровым, чтобы обменять автомобиль на пистолет Glock, и, уже сидя в машине, сделал пять выстрелов в Умарова. Умаров попытался выбраться из машины, но осужденный сделал контрольный выстрел в голову. При этом экспертиза установила, что каждый из этих выстрелов мог стать смертельным.
По версии прокуратуры, информирует hromadske, Мамихану Умарову, проживавшему в Австрии под именем Мартин Бек, многократно поступали угрозы из-за его видео на Youtube, в которых тот критиковал Рамзана Кадырова. Кроме того, Умаров был информантом венского управления Ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (контрразведка).
Охранник Умарова сообщил в суде, что за убийство блогера была назначена награда в размере 5 миллионов долларов. При этом власти Австрии отказали "Анзору из Вены" в охране.
Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть. Такие признания появились на опубликованной в соцсетях видеозаписи. Семья попросила прощения у Кадырова за поведение убитого родственника.
Кроме того, Умаров официально был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой.
По данным следствия, показания Анзора помогли заочно объявить подозрение вероятном организатору убийства Амины Окуевой - Хумаидову Салаху Данилбековичу.
В частности, в интервью журналистам он рассказывал, что в 2014-2015 годах получил заказ на убийство командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой и бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.
Так, украинские правоохранители не предоставляли охрану Анзору, поскольку он гражданин другого государства и проживал не в Украине.
Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.
12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.
14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.
Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.
14 февраля 2021 года Апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест для Игоря Редькина, который является подозреваемым в деле об убийстве добровольца Амины Окуевой.
Мамихана Умарова убили в июле 2020 года.
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"Чеченца сарали, а потом осудили пожизненно..."
у нас-домашний арест
А нашу судью не мешало бы на кол..
https://censor.net/ru/news/3247868/sud_osvobodil_izpod_straji_redkina_podozrevaemogo_v_ubiyistve_okuevoyi, который является https://censor.net/news/3169461/zaderjan_organizator_ubiyistva_okuevoyi_glava_natspolitsii_klimenko_fotoreportaj
"Через две недели после убийства Умарова его родственники, проживающие в Чечне, взяли на себя ответственность за его смерть"
Может родственники Анзора сами себе мстить будут?
та к и будут сопли жевать, чмошники
Воистинну в Украине самые гуманные и справедливые суды в мире.
-На меня не выйдут?
-Какой там?!Пред тобой я!Всегда обрубишь