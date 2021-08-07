Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах

Вооруженные силы Армении в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Араздеян-Садарак Нахичеванской Автономной Республики,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Там отметили, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

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В свою очередь в Минобороны Армении сообщили ранее, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Сюникской области на юго-востоке республики.

"7 августа с 11:40 до 12:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Черного озера Сюникской области. После ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

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