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Новости
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Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах

Баку и Ереван обвиняют друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах

Вооруженные силы Армении в субботу подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Араздеян-Садарак Нахичеванской Автономной Республики,

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

Там отметили, что погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Противник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

Также читайте: В Армении снова заявили об обстреле со стороны Азербайджана

В свою очередь в Минобороны Армении сообщили ранее, что Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии в Сюникской области на юго-востоке республики.

"7 августа с 11:40 до 12:00 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на участке Черного озера Сюникской области. После ответных действий армянской стороны огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет", - заявили в пресс-службе Минобороны Армении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армения и Азербайджан снова вступили в бой на границе: убиты три армянских бойца, два азербайджанца ранены. ФОТО+КАРТА

Азербайджан (791) Армения (829)


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Топ комментарии
+9
У них потери засекречены, так шо не факт.
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07.08.2021 19:12
+4
Что и следовало Ожидать , - россияне поставили своих пограничников по типу союзного договора и пошло поехало, - там где россия , - Там Война.
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07.08.2021 19:45
+3
Швидше що "настутнет" і це якісь турист-відпускник заблукав !!!!)))))
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07.08.2021 19:22
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шкода , що не один кацап не постраждав ...
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07.08.2021 19:11 Ответить
У них потери засекречены, так шо не факт.
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07.08.2021 19:12 Ответить
я вважаю ,коли таке станеться то вони волатимуть- "миротворца" убили !
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07.08.2021 19:19 Ответить
Швидше що "настутнет" і це якісь турист-відпускник заблукав !!!!)))))
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07.08.2021 19:22 Ответить
Просто пока не готовы. Как будут - тупо десяток своих же завалят для создания casus belli. Этим зверям не впервой.
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07.08.2021 19:47 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!!! --------Засекречено все що суперечить маячні величи та могутності Росіі !!!)))
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07.08.2021 19:20 Ответить
Ва-Алейкум Селям, Дмитро. Засекречен самый главный секрет для русни - их вЯЯликая дЯЯржава в реале - гигантская помойка между Украиной и США.
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07.08.2021 19:45 Ответить
Какая-то позорная остаточная дристота... Скорее всего русские байкеры с Пореченковым.
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07.08.2021 19:15 Ответить
Ну хачики ж запросили кацапів, а де кацапи там завжди пуляють...
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07.08.2021 19:20 Ответить
Ну мы на помощь Баку можем отправить Авякана он теперь свободен !
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07.08.2021 19:21 Ответить
ну и к чему этот карнавал? Надо было добить и выбросить за "поребрик" вплоть до последнего сапога, ни один без пары не оставить! Но нет, имея преимущество - остановились, договора ит итп, а теперь что? А теперь на границе стоят кадровики параши по которым уже не постреляешь.... Учиться нужно на чужих ошибках, лугандон нужно зачищать под ноль, когда дело дойдет.
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07.08.2021 19:22 Ответить
Арам, как не прискорбно, надо убраться к своим границам и моральным авторитетам, на кшаталт Симонян, Киосанян, ещё один придурок есть не помню, с выпуклыми глазами
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07.08.2021 19:22 Ответить
Вспомнил!) Кургинян!!!)))
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07.08.2021 19:24 Ответить
Араик Степанян

Ашот Габрелянов

Андраник Мигранян

Тигран Кеосаян

Сергей Кургинян

Маргарита Симоньян

Рафаэль Ордуханян

Александр Сагомонян

Саркис СатурянКаринэ
Геворгян

Карен Шахназаров

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07.08.2021 19:42 Ответить
Список самых заметных украинофобов!!!
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07.08.2021 19:45 Ответить
А крымского ару, времён захвата Крыма, давно Азову пора кастрировать
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07.08.2021 19:25 Ответить
Зря Алиев до еревана не дошёл.
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07.08.2021 19:29 Ответить
Турция и Азербайджан подписали военный Договор,а это автоматически означает,любая авантюра в из сторону закончится печально...Турция №2 по вооружениям в блоке НАТО...,а дроны Байрактар и Акинчи разнесут любого мудака в ПЫЛЬ... это вам не мавзолейные ПОНТЫ о вяличии дерьма Шарикова
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07.08.2021 19:33 Ответить
Турция не словом а делом покажет раиисии их место у параши =) !
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07.08.2021 19:46 Ответить
Что и следовало Ожидать , - россияне поставили своих пограничников по типу союзного договора и пошло поехало, - там где россия , - Там Война.
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07.08.2021 19:45 Ответить
Это результат позвать к себе *********** "миротворчекую" армию
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07.08.2021 19:53 Ответить
поставки газа и нефти в гейэвропу...путлер мадам рибентропу дупло показывает..в это время 58% дыбылят готовы проголосовать за дерьмоквартал((((( печалька(( ну ***** был же шанс
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07.08.2021 20:05 Ответить
Скажи мне,кто чей друг - и я скажу кто стрелял.
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07.08.2021 20:19 Ответить
при чём в обе стороны
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08.08.2021 10:18 Ответить
ще один план рфії по створенню довготривалого гарячого конфлікту почав втілюватись в дію. Я просто дивуюсь: та ту рфію рзчавити раз і назавжди - і підпалювач, який стоїть із цеберком бензину біля кожного полум'я, перестане існувати. Чи нікому таке не цікаве?
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07.08.2021 21:00 Ответить
ххххех блть.... пересчитайте бк у "миротворцев"
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08.08.2021 10:17 Ответить
 
 