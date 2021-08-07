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За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции, тушить помогают 100 украинских спасателей, - посольство

За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции, тушить помогают 100 украинских спасателей, - посольство

За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции. На 8 августа прогнозируется очень высокий риск пожаров в пяти регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольств Украины в Греции.

Отмечается, что по информации местной службы пожарной охраны Греции:

  • Лесной пожар, вспыхнувший 3 августа, в Северной Эвии продолжается. Там работают 246 пожарных, береговая охрана, греческая армия с подразделениями пехоты, добровольцы и местные власти с цистернами с водой и строительной техникой. Помощь оказывают также 100 пожарных из Украины, которые прибыли вчера вечером в Грецию.
  • Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в районах Древней Олимпии и Ламбете, Илия, продолжается. Работает 310 пожарных, им помогают добровольцы, автоцистерны и техника местного самоуправления.
  • Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в Мелпеи, Мессиния, продолжается. Работают 95 пожарных, помощь оказывается цистернами с водой и техникой.
  • На тушении лесного пожара, вспыхнувшего 5 августа, в районе Василик Парнита, работают 720 пожарных, а также 40 пожарных с Кипра, 80 пожарных из Франции и 16 из Израиля.
  • Лесной пожар, вспыхнувший в Восточном Мани, Лакония, продолжается. Работают 88 пожарных. Помогают добровольцы и водоносы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожарные взяли под контроль 202 из 214 лесных пожаров в Турции, - Эрдоган

На 8 августа прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией 4 в следующих областях:

  • Регион Центральной Греции (о.Эвия, Фтиотида, Беотия)
  • Регион Аттика
  • Регион Крит (Ираклион, Лассити)
  • Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария)
  • Юго-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос)

В посольстве призывают увидевших пожар немедленно сообщать в пожарную службу по телефону 199, а также напоминают свои контакты: горячая линия (+30) 6932 765 606, электронные адреса - [email protected]; [email protected].

Также там подчеркивают, что обязательно ответят, несмотря на отключение электроэнергии в Афинах и возможные перебои со связью.

Также читайте: Украинские спасатели прибыли в Грецию для помощи в тушении лесных пожаров, - Кулеба

За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции, тушить помогают 100 украинских спасателей, - посольство 01

Автор: 

Греция (723) пожар (5936) посольство Украины (333)


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А Зоряна та Шкіряка хоч взяли?
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07.08.2021 20:34 Ответить
Почему не ловят поджигателей,ведь здесь и ежу ясно что поджоги намерены.
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07.08.2021 20:47 Ответить
Спасибо нашим экипажам за помощь народу Греции! Помогают ликвидировать последствия поджогов лесов агентами гебни.
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07.08.2021 21:05 Ответить
В Греції армагеддон.
https://www.youtube.com/watch?v=F4PcJKPECxk

https://www.youtube.com/watch?v=f8hGrpna51s
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07.08.2021 21:35 Ответить
Мы даже не заметили, как хозяевам мира уже удалось замкнуть цепь - наркотики - терроризм - налоги - личная безопасность. Я не понимаю, как народы еще терпят этих политиков?! Чего мы от них ждем? Очередного шоу? Надеясь, что проскочим. Идиоты!
В 21-ом веке войны уже никто не объявляет. Проснувшись в один прекрасный день, мы поймем, что вся наша система водоснабжения хакнута и то же самое случилось с энергосистемой, да и с безопасностью тоже. В питьевую воду нам на расстоянии капнули какой-то вирус, который нас всех тихо прикончит. Мы беспомощны, ничего не помним, сами считать не умеем, вся информация исчезла, все архивы тоже, ракеты летят не в ту сторону, а двери тюрем автоматически открылись. Вот такие мы дураки. Все это, описанное мной - современная война, в состоянии которой мы уже все, незаметно для себя, выживаем.(с)
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07.08.2021 23:53 Ответить
 
 