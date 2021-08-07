За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции, тушить помогают 100 украинских спасателей, - посольство

За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции. На 8 августа прогнозируется очень высокий риск пожаров в пяти регионах страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольств Украины в Греции.

Отмечается, что по информации местной службы пожарной охраны Греции:

Лесной пожар, вспыхнувший 3 августа, в Северной Эвии продолжается. Там работают 246 пожарных, береговая охрана, греческая армия с подразделениями пехоты, добровольцы и местные власти с цистернами с водой и строительной техникой. Помощь оказывают также 100 пожарных из Украины, которые прибыли вчера вечером в Грецию.

Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в районах Древней Олимпии и Ламбете, Илия, продолжается. Работает 310 пожарных, им помогают добровольцы, автоцистерны и техника местного самоуправления.

Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в Мелпеи, Мессиния, продолжается. Работают 95 пожарных, помощь оказывается цистернами с водой и техникой.

На тушении лесного пожара, вспыхнувшего 5 августа, в районе Василик Парнита, работают 720 пожарных, а также 40 пожарных с Кипра, 80 пожарных из Франции и 16 из Израиля.

Лесной пожар, вспыхнувший в Восточном Мани, Лакония, продолжается. Работают 88 пожарных. Помогают добровольцы и водоносы.

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На 8 августа прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией 4 в следующих областях:

Регион Центральной Греции (о.Эвия, Фтиотида, Беотия)

Регион Аттика

Регион Крит (Ираклион, Лассити)

Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария)

Юго-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос)

В посольстве призывают увидевших пожар немедленно сообщать в пожарную службу по телефону 199, а также напоминают свои контакты: горячая линия (+30) 6932 765 606, электронные адреса - [email protected]; [email protected].

Также там подчеркивают, что обязательно ответят, несмотря на отключение электроэнергии в Афинах и возможные перебои со связью.

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