За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции, тушить помогают 100 украинских спасателей, - посольство
За последние сутки зафиксировано 426 пожаров в Греции. На 8 августа прогнозируется очень высокий риск пожаров в пяти регионах страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольств Украины в Греции.
Отмечается, что по информации местной службы пожарной охраны Греции:
- Лесной пожар, вспыхнувший 3 августа, в Северной Эвии продолжается. Там работают 246 пожарных, береговая охрана, греческая армия с подразделениями пехоты, добровольцы и местные власти с цистернами с водой и строительной техникой. Помощь оказывают также 100 пожарных из Украины, которые прибыли вчера вечером в Грецию.
- Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в районах Древней Олимпии и Ламбете, Илия, продолжается. Работает 310 пожарных, им помогают добровольцы, автоцистерны и техника местного самоуправления.
- Лесной пожар, вспыхнувший 4 августа в Мелпеи, Мессиния, продолжается. Работают 95 пожарных, помощь оказывается цистернами с водой и техникой.
- На тушении лесного пожара, вспыхнувшего 5 августа, в районе Василик Парнита, работают 720 пожарных, а также 40 пожарных с Кипра, 80 пожарных из Франции и 16 из Израиля.
- Лесной пожар, вспыхнувший в Восточном Мани, Лакония, продолжается. Работают 88 пожарных. Помогают добровольцы и водоносы.
На 8 августа прогнозируется очень высокий риск пожара с категорией 4 в следующих областях:
- Регион Центральной Греции (о.Эвия, Фтиотида, Беотия)
- Регион Аттика
- Регион Крит (Ираклион, Лассити)
- Северо-Эгейский регион (острова Лесбос, Хиос, Самос, Икария)
- Юго-Эгейский регион (острова Родос, Карпатос, Кос, Калимнос)
В посольстве призывают увидевших пожар немедленно сообщать в пожарную службу по телефону 199, а также напоминают свои контакты: горячая линия (+30) 6932 765 606, электронные адреса - [email protected]; [email protected].
Также там подчеркивают, что обязательно ответят, несмотря на отключение электроэнергии в Афинах и возможные перебои со связью.
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В 21-ом веке войны уже никто не объявляет. Проснувшись в один прекрасный день, мы поймем, что вся наша система водоснабжения хакнута и то же самое случилось с энергосистемой, да и с безопасностью тоже. В питьевую воду нам на расстоянии капнули какой-то вирус, который нас всех тихо прикончит. Мы беспомощны, ничего не помним, сами считать не умеем, вся информация исчезла, все архивы тоже, ракеты летят не в ту сторону, а двери тюрем автоматически открылись. Вот такие мы дураки. Все это, описанное мной - современная война, в состоянии которой мы уже все, незаметно для себя, выживаем.(с)