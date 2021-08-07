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Новости Агрессия России против Украины
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Представители Венецианской комиссии приедут в Украину для коммуникации по законопроекту о переходном периоде, - советник Резникова Потемкина

Представители Венецианской комиссии приедут в Украину для коммуникации по законопроекту о переходном периоде, - советник Резникова Потемкина

Проект закона Украины "Об основах государственной политики переходного периода" подали на рассмотрение Венецианской комиссии.

Об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" заявила советник вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юна Потемкина, передает Цензор.НЕТ.

"Кроме рассмотрения в парламенте, очень важный момент: мы подали этот законопроект на рассмотрение Венецианской комиссии. И это крайне важно. Потому что нормы, которые у нас прописаны в законопроекте, достаточно новые, нестандартные для украинского правового поля. Поэтому иметь подобного рода экспертизу - тоже усиление проекта", - подчеркнула Потемкина.

Советник министра сообщила, что уже в сентябре Украину посетит делегация Венецианской комиссии, чтобы обсудить документ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников

"В сентябре мы ожидаем первой коммуникации с Венецианской комиссией, делегацией, которая приедет сюда для детальной коммуникации по нашему законопроекту. И с 1 по 10 октября будет заседание Венецианской комиссии, после которого мы ожидаем уже официального решения по нашему законопроекту", - уточнила Потемкина.

Эксперт дополнила, что рамочный законопроект "задает определенный тон, определенные направления для дальнейшего пакета законодательных актов о переходном периоде". А над законами, регулирующими степень ответственности за те или иные правонарушения, работа продолжится в дальнейшем.

"Что же касается законов о так называемой ответственности, в которую войдет и амнистия, и потенциально люстрация. Об этом гораздо четче мы сможем говорить немного позже - в момент, когда все-таки выработается видение, что войдет в процедуры и что будет нуждаться в отражении в дополнительных законодательных актах", - резюмировала Потемкина.

Также читайте: Один воин погиб, один ранен. Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, применив ПТРК, - пресс-центр штаба ООС

Автор: 

Венецианская комиссия (423) законопроект (3220) Донбасс (26955) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+17
Ви це серйозно ?
Намагаєтесь всунути в хитку державу сепарне кубло під командуванням кацапів ???
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07.08.2021 20:53
+6
приймайте хоч сотню законів ... тільки звільнить окуповані території український солдат !
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07.08.2021 20:55
+6
О чем ты пишешь? Шо значит принимайте любые законы? Закон о том, шо российский гражданин Бородай и прочая шушваль будут "губернаторами на Дамбасе"? Ты действительно этого хочешь?
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07.08.2021 21:10
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Правила форума Совет форумчан
Ви це серйозно ?
Намагаєтесь всунути в хитку державу сепарне кубло під командуванням кацапів ???
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07.08.2021 20:53 Ответить
Яке законодавство в країні з 100% корумпованою правоохоронною системою ???)))
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07.08.2021 21:19 Ответить
Може не 100 % ...
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08.08.2021 09:14 Ответить
Представники Венеціанської комісії приїдуть в Україну для комунікації щодо законопроєкту про перехідний період, - радниця Резнікова Потьомкіна - Цензор.НЕТ 628
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07.08.2021 21:49 Ответить
Оскількі це кубло насправді є птнівськіми маріонетками на його безпосередньому і безальтернативному контролі, то це не їх до нас інтегрують, а зовсім навпаки, якщо порівнювати силові та фінансові ресурси і можливості рф та України.
Тобто, усі ці перехідні періоди з штайнмайєрівськими формулами є прямим злиттям України путіну, а не просто інкорпорацією до нас лднр.
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07.08.2021 23:06 Ответить
приймайте хоч сотню законів ... тільки звільнить окуповані території український солдат !
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07.08.2021 20:55 Ответить
О чем ты пишешь? Шо значит принимайте любые законы? Закон о том, шо российский гражданин Бородай и прочая шушваль будут "губернаторами на Дамбасе"? Ты действительно этого хочешь?
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07.08.2021 21:10 Ответить
я пишу про звільнення ! не про призначення чергових маріонеток кремля . я хочу ,щоб після звільнення там 10 років керувала військова адміністрація без всяких виборів .
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07.08.2021 21:20 Ответить
А то ты не понимаешь, шо военная операция по освобождению Донбасса,на сегодня не осуществима. А вот закон-РЕАЛЕН. и когда его примут все, что на Дамбассе будет ЛЕГИТИМИЗИРОВАНО!! И Бородай в том числе. И не только Бородай. И боевики, абсолютно на законных основаниях будут ездить по всей Украине.
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07.08.2021 21:39 Ответить
закон ще треба прийняти ! закон повинен не суперечити іншим законам і любий закон можно скасувати . я хочу побачить ,як сепарня буде їздить по всій Україні!
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07.08.2021 22:18 Ответить
Если примут, то шо хотят Зеленский и Ермак-можешь даже не сомневаться. Там ПОЛНАЯ легитимизация нынешней "народной милиции Дамбаса". А Зеленский этого хочет по одной причине 73 процента ватников, которые его избрали-оочень "устали от войны" и "мир-любой ценой"- идея фикс и у самого Зеленского и его выбарцев.
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07.08.2021 22:31 Ответить
де ця "народна міліція" в Конституції України? уставшие от войни це фліпер , а фліпер на ситуацію в критичних умовах не впливає . зате спроба прийняти подібні закони розбудить 27%! бо мене за 2,5 роки це зе-лайно вже задовбало !
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07.08.2021 22:53 Ответить
Так угроза этого только и останавливает Зеленского от реализации заветной мечты. А так он бы еще летом 2019-го принял Путинский план по пересадке раковой опухоли ОРДЛО в тело Украины.
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07.08.2021 23:24 Ответить
У Конституції багато чого є. І багато чого нема.
Але інші закони дозволяють, або не регламентують. І все, явище існує.
Наприклад, як подвійне, потрійне громадянство.
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08.08.2021 09:19 Ответить
Не буде ніякого іншого закону, окрім схваленого у кремлі. А скоріш за все, там і написаного.
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07.08.2021 23:11 Ответить
приймати закон про те на що не вливаєш , це даремна трата часу .
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07.08.2021 23:22 Ответить
Венецианцев выслушают, а сделают так как сказал Беня. Мы выполняем заветы бенины и ахметовы. Сами понимаете чьи слуги у власти.
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07.08.2021 21:01 Ответить
Ранувато, нам ще років з 10-ть треба "ходити".
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07.08.2021 21:02 Ответить
Министер абароны РАБссии Сергей ШойХу выступил со странным заявлением...о переносе сталы РАБссии в Сибирь...,наверно в Якутию..поближе к пожарам.. Скорее всего следущий фюрер РАБссии именно ШойХу...
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07.08.2021 21:09 Ответить
А що за заява,де вона наведена?
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07.08.2021 22:06 Ответить
А зачем нам нужно это принимать? Зеленский уже в глаза Путэну заглянул? Заглянул. И теперь венецианцы могут себе другое развлечение найти.
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07.08.2021 21:13 Ответить
Предлагаю ШойХу переименовать РАБссию на Саха-Якутия,Мацковия хоть и древнее название с 13 века,но Якутия древнее...,хотя нет,самый древний город РАБссии находится в Дагестане...,город Дербент,год основания 484,тогда Дагестан подойдет...Лаптестан отменяецуца..
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07.08.2021 21:15 Ответить
та у него поперек его калмыцкой хари написано - ***** 2.
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07.08.2021 21:18 Ответить
Он кажись Тувинец,Тува тоже не Лаптестан...
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07.08.2021 21:19 Ответить
Тува ,це теж залишки орди ,це реально браття московитам !!!)))
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07.08.2021 21:22 Ответить
Ні братику...вони їх хазяї Хана Батия та його онуки Менгу-Тімура яки й заснував то гівно у 1272 році на Мокшанських болотах...
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07.08.2021 21:25 Ответить
Дик,а хто холопам дітлахів настругає ,як не хазяї !!!Тому кровні родичі !!!)))
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07.08.2021 21:29 Ответить
це точно...Узкій глаз, знач рюсскій
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07.08.2021 21:32 Ответить
Рюсский,значит глаз Узкий калмыко-монгол бурятско-ненцкого Автономного округа из Башкиро-Удмуртии...
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07.08.2021 21:21 Ответить
Потом подонки скажут сама Венецианская комиссия одобрила 30 мест для Единая Россия в ВР Украины.
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07.08.2021 21:25 Ответить
Венецией рулит Пекин, не Кремль. Китайцы давно скупили весь город Венецию.
Арахамия уже сказала что КПК будущее Украины, совсем не просто так. Зелёнки быстро в красный цвет перекрасятся.
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08.08.2021 04:06 Ответить
Фишка в том ,что обладатели РАБссиянских ксив с оккупированной части Донбасса не смогут голосовать по Украинскому законодательству,она автоматом стали ГУЛАГо-РАБссияцами..
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07.08.2021 21:30 Ответить
Так они придут и признаются, что они обладатели российских ксив. Они просто проголосуют за своих террористов, и они будут депутатами ВР. И поверьте в худшую сторону от наших депутатов они отличаться не будут.
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07.08.2021 21:50 Ответить
Хлопці і дівчата,заспокойтесь.Ніколи не дозволимо "протягти" ф-лу Штайнмайєра ніяким комісіям: ні венеціанським,ні обдристанським. Умова стояла і стоїть залізобетонно: московіти козломорді і іже із ними новороси-********- нахт московія,кордони із лаптестаном-на замок, військова адміністрація років на 5-10 і баста! І ніяких там "круть-верть" зі сторони Банкової.
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07.08.2021 22:15 Ответить
Формула Штайнмайера уже с 2018 году в нашем законодательсве. Это и закон о самоуправлении ОРДЛО, и законы о территориальном управлении в и везде где надо и не надо.
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08.08.2021 07:18 Ответить
т.е. первый пункт о полном и безоговорочном прекращении огня - пропускаем...
пункт о полном контроле Украины своих границ - просто выбрасываем...
а вот *************** о переходном периоде..уже созрел ...т.е впихнуть невпих*емое...
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07.08.2021 22:06 Ответить
Ещё одни прихлебатели. Теперь из европейской синекуры.
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07.08.2021 22:14 Ответить
Тихой сапой. Уже есть и законопроект о переходном периоде. А я и не знала. А оно вон как.
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08.08.2021 00:38 Ответить
А їхати нащо ?? Через Зум не можна поспілкуватися ??
21 вік на дворі.
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08.08.2021 09:22 Ответить
 
 