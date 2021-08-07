Боец 58-й ОМПБр Ярослав Семеняка погиб при обстреле наемниками РФ автокрана, помогавшего жителям Песков, - Сумская ОГА

В районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельных ранений, полученных при обстреле позиций ВСУ противотанковой управляемой ракетой по автокрану, который оказывал помощь местным жителям, погиб 32-летний Ярослав Семеняка.

Об этом говорится на официальном сайте Сумской государственной областной администрации, сообщает Цензор.НЕТ.

"В зоне ООС погиб наш земляк - 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка. Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела с ПТУР ВОП "Пассат" в районе поселка Пески. Ярослав родом из Конотопского района Сумской области. Служил по контракту с июня 2020 года. Сумская областная государственная администрация выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя", - отмечается в сообщении.

Напомним, в субботу, 7 августа, российские наемники, подло нарушив требования Минских договоренностей, применили противотанковую управляемую ракету по автокрану, который оказывал помощь местным жителям по восстановлению поврежденной гражданской инфраструктуры в населенном пункте Пески. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще один воин получил ранение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воин погиб, один ранен. Враг с начала суток 3 раза нарушил перемирие, применив ПТРК, - пресс-центр штаба ООС