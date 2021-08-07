Фигурист из США Риппон о жалобах россиян на несправедливость на Олимпиаде: Иронично для страны, которую отстранили из-за допинговых скандалов

Представители Олимпийского комитета России несправедливы в отношении судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

Такое мнение высказал в Twitter американский фигурист Адам Риппон, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россия выступает на этих Играх в нейтральном статусе из-за антидопинговых санкций.

"Сегодня ходил на художественную гимнастику, и там была настоящая драма - даже больше, чем я ожидал. Обручи летали, мячи падали, все плакали. Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую, вообще-то, отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов и которая теперь жалуется на несправедливость, невероятно. Это даже слишком, какой-то арт-поп", - написал Риппон.

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Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье.