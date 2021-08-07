РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11178 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2020
14 046 26

Фигурист из США Риппон о жалобах россиян на несправедливость на Олимпиаде: Иронично для страны, которую отстранили из-за допинговых скандалов

Фигурист из США Риппон о жалобах россиян на несправедливость на Олимпиаде: Иронично для страны, которую отстранили из-за допинговых скандалов

Представители Олимпийского комитета России несправедливы в отношении судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.

Такое мнение высказал в Twitter американский фигурист Адам Риппон, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Россия выступает на этих Играх в нейтральном статусе из-за антидопинговых санкций.

"Сегодня ходил на художественную гимнастику, и там была настоящая драма - даже больше, чем я ожидал. Обручи летали, мячи падали, все плакали. Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую, вообще-то, отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов и которая теперь жалуется на несправедливость, невероятно. Это даже слишком, какой-то арт-поп", - написал Риппон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Гады затеяли русофобскую войну", - МИД РФ прокомментировал поражение гимнасток ОКР

Фигурист из США Риппон о жалобах россиян на несправедливость на Олимпиаде: Иронично для страны, которую отстранили из-за допинговых скандалов 01

Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье.

Автор: 

Олимпиада (1136) гимнастика (92)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+33
росияне не все плохие - каждый 200-й хороший.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:41
+27
Нафіг!Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали - Цензор.НЕТ 1212
показать весь комментарий
08.08.2021 00:19
+26
подменять мочу это справедливо - а все остальное несправедливо )
показать весь комментарий
08.08.2021 00:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Точно
показать весь комментарий
07.08.2021 23:58 Ответить
Когда уже наконец-то весь мир поймет, что на срабсее могут вырастать только чемпионы метания коровьих лепешек? Пусть свою олимпиаду сами себе и организовывают и транслируют по чебурнету на своей стране 26 часов в сутки, с перерывом на 5 часов скабейши и сикелева.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:05 Ответить
Неправильно! Скабейвши и скиселева должно быть больше!!!11
показать весь комментарий
08.08.2021 03:32 Ответить
и он прав...войско мельдониевское должно было феерить в cыктывкаре...
показать весь комментарий
08.08.2021 00:06 Ответить
пАдумаешь!
После того, как Рашка в своих обоссаных подъездах обвинила Обаму, вас уже ничто не должно удивлять в этой Сумасшедшей Стране 404!
показать весь комментарий
08.08.2021 00:10 Ответить
404 це лише територія, а не країна.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:22 Ответить
Вот -вот.
Линой Ашрам здорово уделала птичек из придворного бардака.
Поэтому вой на мокшанских болотах
Евреи виноваты, как всегда
показать весь комментарий
08.08.2021 00:15 Ответить
Нафіг!Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали - Цензор.НЕТ 1212
показать весь комментарий
08.08.2021 00:19 Ответить
Ради справедливости скажу,что на судейство жаловалось ещё несколько стран. То, что раша выступает без имени и флага из-за допинга, не повод оправдывать отвратительное судейство. Вспомните, что буквально вчера нашего боксера точно также засудили.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:30 Ответить
Ради справедливости, Хижняк сам виноват. Пошёл в атаку получил удар от бразильца упал в нокдаун. Если бы рефери продолжил бой, то бразилец добил бы Хижняка, потому, что он ещё несколько минут шатался и не мог нормально стоять на ногах.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:45 Ответить
Не треба порівнювати тепле з м'яким. Не треба маніпулювати. Бокс та художня гімнастика, це зовсім різні віди спорту.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:50 Ответить
Вопрос идёт о судействе. Если вы наказываете страну за допинг, что абсолютно справедливо, то это не значит, что вы можете сами нарушать правила. Чем тогда вы лучше? Как наказать судей за предвзятость? Как объяснить спортсмену такой расклад ? Если спортсмен теряет предмет, то это потеря золота. Всегда так было. Читайте правила.
показать весь комментарий
08.08.2021 09:57 Ответить
Линой Ашрам набрала больше баллов чем москалька Аверина и стала первой израильской чемпионкой олимпийских игр по художественной гимнастике...
И тут поднялся невиданный вой из московских болот.
Засудили...сволочи...сдохните...будьте прокляты...итд.
пуйловская пропаганда изрыгает брызги желчи на весь мир на всех уровнях... по этому поводу
главная пуйловская пропагандистка Симонян поклялась больше никогда не смотреть Олимпиады
(Линой Ашрам во время выступления в Токио)
Фігурист із США Ріппон про скарги росіян щодо несправедливості на Олімпіаді: Іронічно для країни, яку усунули через допінгові скандали - Цензор.НЕТ 3914
показать весь комментарий
08.08.2021 00:36 Ответить
подменять мочу это справедливо - а все остальное несправедливо )
показать весь комментарий
08.08.2021 00:36 Ответить
росия это страна упущенных возможностей и опущенного населения.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:40 Ответить
росияне не все плохие - каждый 200-й хороший.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:41 Ответить
Таки бомбануло у кацапни. Не в первый и не в последний раз. Нехай пишут в спортлото, там подмогнут и пособят.
показать весь комментарий
08.08.2021 00:45 Ответить
"Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере" - докатились
ОКР -
Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «осада», «перехватывание»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «одержимость идеей» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compello - «принуждаю»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compulsio - «принуждение») (ОКР, невро́з навя́зчивых состоя́ний) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психическое расстройство , проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F обсессиях , а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0 тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F компульсий . Иногда отдельно выделяется https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 обсессивное (преимущественно навязчивые мысли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.0 42.0 ) и отдельно https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 компульсивное (преимущественно навязчивые действия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.1 42.1 ) расстройства.
Может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер.
В ходе аномального изменения высшей нервной деятельности происходит укоренение навязчивых мыслей, обсессий. Они не поддаются контролю, он не может избавиться от них волевым усилием. Обычно они крайне мучительны. Для облегчения тревожности, общего состояния создаётся ритуал или даже система причудливых, странных ритуалов, называемых компульсиями. В отличие от страдающих шизофренией, индивиды, страдающие ОКР, полностью осознают болезненность своих переживаний, состояние их угнетает.
показать весь комментарий
08.08.2021 02:05 Ответить
Бедную РАБссию обосрали Мильдонием...ни флага ни Гимна ни наззвания Отдельная Краснопузая Ржавчина...
показать весь комментарий
08.08.2021 02:23 Ответить
Якщо коротко - Лайно! (саме так, з великої літери).
показать весь комментарий
08.08.2021 08:27 Ответить
Писатель,драматург и поэт Алексей Константинович Толстой...цитата.."Если бы перед моим рождением Господь сказал мне : Граф, выбирайте народ,среди которого хотели бы родится,я бы ответил ему ; Ваше Величество,где Вам будет угодно,только не на РАБссии"
показать весь комментарий
08.08.2021 04:14 Ответить
Сенаторе, я так вважаю, що граф був таки не розумною, а мудрою людиною .
показать весь комментарий
08.08.2021 08:31 Ответить
Мудрою і дуже хитрою, графа навіть при совку не чіпали, хоча навіть менш титуловані дворяни в ГУЛАГ поїхали...
показать весь комментарий
08.08.2021 10:10 Ответить
Якщо уявити , що увесь сербор , уся ця істерія й "вий на болотах" ведеться тільки навколо однієї медалі сюриалістичний пазл складається .
Московія абсолютно ідентична такий банановий республіці як Гондурас в часи коли там почали війну через програш футболістів в першості Америки .
В розвинутих країнах це вилека ганьба й удар по реноме чи політика , чи політичного журналіста висловлювати публічно свою особисту думку на рахунок організації спортивних змагань . Це мовітон . Усі колись бачили , як Марадонна забив збірній Англії ... але хто там з депутатів й колись висловлювався по цьому приводу ?!
показать весь комментарий
08.08.2021 05:44 Ответить
кажуть, перевіряють сечу росіян на допінг, а вона від віслюків
показать весь комментарий
08.08.2021 08:45 Ответить
 
 