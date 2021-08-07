Фигурист из США Риппон о жалобах россиян на несправедливость на Олимпиаде: Иронично для страны, которую отстранили из-за допинговых скандалов
Представители Олимпийского комитета России несправедливы в отношении судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020.
Такое мнение высказал в Twitter американский фигурист Адам Риппон, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что Россия выступает на этих Играх в нейтральном статусе из-за антидопинговых санкций.
"Сегодня ходил на художественную гимнастику, и там была настоящая драма - даже больше, чем я ожидал. Обручи летали, мячи падали, все плакали. Официальный аккаунт ОКР пишет в твиттере, что результаты несправедливы. Иронично для страны, которую, вообще-то, отстранили от Олимпиады из-за допинговых скандалов и которая теперь жалуется на несправедливость, невероятно. Это даже слишком, какой-то арт-поп", - написал Риппон.
Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье.
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После того, как Рашка в своих обоссаных подъездах обвинила Обаму, вас уже ничто не должно удивлять в этой Сумасшедшей Стране 404!
Линой Ашрам здорово уделала птичек из придворного бардака.
Поэтому вой на мокшанских болотах
Евреи виноваты, как всегда
И тут поднялся невиданный вой из московских болот.
Засудили...сволочи...сдохните...будьте прокляты...итд.
пуйловская пропаганда изрыгает брызги желчи на весь мир на всех уровнях... по этому поводу
главная пуйловская пропагандистка Симонян поклялась больше никогда не смотреть Олимпиады
(Линой Ашрам во время выступления в Токио)
ОКР -
Обсесси́вно-компульси́вное расстро́йство (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «осада», «перехватывание»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. obsessio - «одержимость идеей» и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compello - «принуждаю»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-%D0%91%D0%9A%D0%A1-3 [3] , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. compulsio - «принуждение») (ОКР, невро́з навя́зчивых состоя́ний) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE психическое расстройство , проявляющееся в непроизвольно возникающих навязчивых, мешающих или пугающих мыслях - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F обсессиях , а также в том, что человек постоянно и безуспешно пытается избавиться от вызванной этими мыслями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0 тревоги с помощью столь же навязчивых и утомительных действий - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F компульсий . Иногда отдельно выделяется https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 обсессивное (преимущественно навязчивые мысли - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.0 42.0 ) и отдельно https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1 компульсивное (преимущественно навязчивые действия - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9A%D0%91-10#%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%9A%D0%91-10 F http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#/F42.1 42.1 ) расстройства.
Может иметь хронический, прогрессирующий или эпизодический характер.
В ходе аномального изменения высшей нервной деятельности происходит укоренение навязчивых мыслей, обсессий. Они не поддаются контролю, он не может избавиться от них волевым усилием. Обычно они крайне мучительны. Для облегчения тревожности, общего состояния создаётся ритуал или даже система причудливых, странных ритуалов, называемых компульсиями. В отличие от страдающих шизофренией, индивиды, страдающие ОКР, полностью осознают болезненность своих переживаний, состояние их угнетает.
Московія абсолютно ідентична такий банановий республіці як Гондурас в часи коли там почали війну через програш футболістів в першості Америки .
В розвинутих країнах це вилека ганьба й удар по реноме чи політика , чи політичного журналіста висловлювати публічно свою особисту думку на рахунок організації спортивних змагань . Це мовітон . Усі колись бачили , як Марадонна забив збірній Англії ... але хто там з депутатів й колись висловлювався по цьому приводу ?!