Вакцинация от COVID-19 предотвратила 706 тыс. заражений и 38 тыс. смертей в Германии, - исследование
Кампания вакцинации от коронавируса предотвратила 38 тысяч смертей от COVID-19 в Германии в период с января по июль 2021 года.
Таковы результаты математического моделирования, опубликованного Институтом имени Роберта Коха (RKI), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
Для анализа эксперты смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации: с кампанией вакцинации и без нее. По данным RKI, применение немедикаментозных профилактических мероприятий и вакцинации помогло предотвратить 706 тысяч случаев заражения, снизить на 76 600 число пациентов в медучреждениях (в том числе около 19 600 больных, нуждающихся в интенсивной терапии).
Предотвращено более 38 300 случаев смерти от COVID-19. "Предоставленные данные доказывают выдающуюся пользу вакцинации против COVID-19 уже в первые 6,5 месяца кампании в Германии в 2021 году", - пишут авторы анализа.
Издание отмечает, что показатель инфицированности населения в Германии продолжает расти. По данным RKI, на утро 7 августа он составил 21,2 новых случаев инфицирования 100 000 населения в течение семи дней, накануне этот показатель равнялся 20,4. Минимальное значение (4,9) было зафиксировано 6 июля.
За прошедшие сутки органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 3206 новых случаев заражения коронавируса в течение одного дня. Неделю назад было 2400 случая инфицирования за 24 часа. При этом за сутки зафиксировано 24 смерти больных COVID-19, на три больше, чем неделю назад.
С начала пандемии RKI насчитал в Германии 3 787 639 случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Выздоровели 3 664 100 человек. Всего с подтвержденным COVID-19 умерли 91 778 человек.
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При тому, що один з них, власне, сам же пише, що жоден виробник чарівних вакцинок не гарантує незараження, а лише обіцяє легший перебіг хвороби і ніби не доводить до смерті.
А тут уже інша брехня паралельно транслюється.
Ідемо на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
і рахуємо (при тому, що я дуже критично ставлюся до тих всіх цифр, які подаються).
На 2020-12-31 в Німеччині померло 34 194 (від 2020-03-09, фактично 9 місяців без тижня)
Якщо персонаж оперує періодом січень-липень, це півроку, 6 місяців,
дивимося - на 2021-06-30: 91 459.
91 459 - 34 194 = 57 265
Звичайно, "ефективність" зашкалює.
На 2021-07-31: 92 171, що складає 57 977 за 7 місяців "боротьби" і штрикання вакцинок.
Вывод: антиваксеры снова беспардонно брешут и манипулируют.
Спустя неделю после третьей прививки 14 израильтян заразились коронавирусом!!!! Нет слов для комментария ...
https://www.newsru.co.il/health/08aug2021/buster_006.html В воскресенье, 8 августа, стало известно о том, что 14 израильтян из 422 тысяч, получивших бустерную дозу вакцины от коронавируса, заразились коронавирусом. Об этом сообщил сайт "Мако" ссылаясь на внутреннюю информацию министерства здравоохранения. Только трое из заразившихся младше 60 лет. Заражение произошло примерно через неделю после третьей прививки.
06.08.21 20:01 В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна
Моделювання і прогнози "борців" апокаліпсис і кінець світу малювали ще на початку 2020.
https://stopfake.kz/ru/archives/7766 О том, что количество смертей, вызванных вакцинацией против КВИ, может быть довольно высоким, высказался главный патологоанатом Гейдельбергского университета Питер Ширмахер. Он призвал проводить больше вскрытий людей, которые скончались вскоре после получения препарата. Однако, делая подобные заявления, доктор не приводит никакой достоверной статистики и не ссылается на авторитетные источники, подтверждающие его точку зрения. Сразу же после этого заявления Ширмахера его коллеги выразили свое несогласие. Глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Томас Мертен сообщил СМИ, что нет никаких оснований предполагать существование неких неучтенных смертей из-за вакцины, о которых говорит Ширмахер. Иммунолог Кристиан Богдан из университетской больницы Эрлангена заявил, что в Германии нет большого числа неучтенных осложнений в результате вакцинации, не говоря уже о летальных исходах. Эксперт по здоровью немецкого телеканала SWR и доктор Лотар Циммерманн также поддержали точку зрения Мертена о том, что смертей в результате вакцинации, которые не заметили бы специалисты, быть не может. Отдельно стоит отметить, что сам доктор, заявивший об огромном количестве неучтенных смертей от вакцин, полностью вакцинирован, о чем сообщает немецкое издание SWR.de. Портал также привел его слова о том, что вакцинация - важный инструмент в борьбе с вирусом.
Даю перевод
"Поэтому в Баден-Вюртемберге патологоанатомы работали с прокурорами, полицией и врачами-резидентами, сообщает Ширмахер. Уже проведено вскрытие более 40 человек, умерших в течение двух недель после вакцинации. Ширмахер предполагает, что от 30 до 40 процентов из них умерли от вакцинации. По его мнению, недооценивается частота фатальных последствий вакцинации - политически взрывоопасное заявление во времена, когда кампания вакцинации теряет обороты, дельта-вариант быстро распространяется и обсуждаются ограничения для непривитых людей."
Это неочень похоже на Ваше
"в Германии в Баден-Вюртемберге комиссия ; прокуратура . полиция . патологоанатомы и местные врачи произвели вскрытие 40 умерших в течении 2 недель - от 30 до 40 процентов из них умерло от вакцинации. "
1.Короновірусна інфекція небезпечна тим, що є на порядки більш смертоносною, ніж вірус грипу. Навіть при надзвичайних протиепідемічних та лікувальних заходах планетарного масштабу смертність складає 2-4%. Без вакцинації вірус проходить через більшу кількість людей, швидше змінюється і на кожному колі епідемії вбиватиме 2-4%.
2.Коронавірус SARS-Cov-2 швидко змінюється, і чим більше людей хворіє, тим швидше змінюється вірус. При мутаціях вірус стає більш заразним і може стати більш смертоносним.
3. Всі ми в дитинстві вакцинацію від віспи, коклюшу, дифтерії, правця, поліомієліту. Зараз це вкрай рідкісні хвороби (кілька випадків на все людство за рік), а раніше від них вмирали десятки мільйонів людей. А такі хвороби, як правець чи сказ лікуються виключно терміновим щепленням, інакше смерть.
4.Коли в організм потрапляє вірус, вірусні білки сприймаються як чужі і організм виробляє проти них захист. Біда в тому, що організм не завжди встигає виробити цей захист.
Коля роблять вакцинацію, то людині вводять вкрай малі кількості білків, які ідентичні до вірусних, проте які вірусами не є і хворобу викликати не можуть. Проте організм вважає ці білки чужими і виробляє від них захист. Коли ж в організм потрапляє вірус, то вакцинована людина вже має цей захист, який не дає вірусу розмножуватися, викликати важку хворобу і поширюватися далі. Чим більше людей вакциновано, тим менші шанси у віруса змінюватися і обходити захист, продукуючи інші білки.
Чем больше разнообразие вакцин и чем больше ими вакцинируют тем больше мутирует вирус...
А что до малых доз и прочего брела...то как обьяснить тогда тот факт что уже переболевших тоже принуждают к вакцинации??
Вакцинированные - просто фактор отбора, сами они мутации не вызывают.
Вакцинация - это введение определённого количества вакцины, с оптимальным числом введений (1, 2, или больше, в зависимости от вакцины и неоходимости противостоять разным штаммам). При этом титр (количество) антител заведомо большее, чем после заболевания.
При некоторых состояниях организма вакцинация может быть недостаточно эффективной, например при СПИДе, после облучений, при раке крови, после трансплантации органов и прочих иммунных заболеваниях и состояниях. Для этих людей коронавирус особенно опасен. Таких людей, особенно детей, проходящих лечение, надо беречь от заражения всеми доступными способами.