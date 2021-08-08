Вакцинация от COVID-19 предотвратила 706 тыс. заражений и 38 тыс. смертей в Германии, - исследование

Кампания вакцинации от коронавируса предотвратила 38 тысяч смертей от COVID-19 в Германии в период с января по июль 2021 года.

Таковы результаты математического моделирования, опубликованного Институтом имени Роберта Коха (RKI), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Для анализа эксперты смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации: с кампанией вакцинации и без нее. По данным RKI, применение немедикаментозных профилактических мероприятий и вакцинации помогло предотвратить 706 тысяч случаев заражения, снизить на 76 600 число пациентов в медучреждениях (в том числе около 19 600 больных, нуждающихся в интенсивной терапии).

Предотвращено более 38 300 случаев смерти от COVID-19. "Предоставленные данные доказывают выдающуюся пользу вакцинации против COVID-19 уже в первые 6,5 месяца кампании в Германии в 2021 году", - пишут авторы анализа.

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Издание отмечает, что показатель инфицированности населения в Германии продолжает расти. По данным RKI, на утро 7 августа он составил 21,2 новых случаев инфицирования 100 000 населения в течение семи дней, накануне этот показатель равнялся 20,4. Минимальное значение (4,9) было зафиксировано 6 июля.

За прошедшие сутки органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 3206 новых случаев заражения коронавируса в течение одного дня. Неделю назад было 2400 случая инфицирования за 24 часа. При этом за сутки зафиксировано 24 смерти больных COVID-19, на три больше, чем неделю назад.

С начала пандемии RKI насчитал в Германии 3 787 639 случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Выздоровели 3 664 100 человек. Всего с подтвержденным COVID-19 умерли 91 778 человек.

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