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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация от COVID-19 предотвратила 706 тыс. заражений и 38 тыс. смертей в Германии, - исследование

Вакцинация от COVID-19 предотвратила 706 тыс. заражений и 38 тыс. смертей в Германии, - исследование

Кампания вакцинации от коронавируса предотвратила 38 тысяч смертей от COVID-19 в Германии в период с января по июль 2021 года.

Таковы результаты математического моделирования, опубликованного Институтом имени Роберта Коха (RKI), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Для анализа эксперты смоделировали различные сценарии развития эпидемиологической ситуации: с кампанией вакцинации и без нее. По данным RKI, применение немедикаментозных профилактических мероприятий и вакцинации помогло предотвратить 706 тысяч случаев заражения, снизить на 76 600 число пациентов в медучреждениях (в том числе около 19 600 больных, нуждающихся в интенсивной терапии).

Предотвращено более 38 300 случаев смерти от COVID-19. "Предоставленные данные доказывают выдающуюся пользу вакцинации против COVID-19 уже в первые 6,5 месяца кампании в Германии в 2021 году", - пишут авторы анализа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии с сентября будут делать третью дозу COVID-вакцины, чтобы избежать четвертой волны коронавируса

Издание отмечает, что показатель инфицированности населения в Германии продолжает расти. По данным RKI, на утро 7 августа он составил 21,2 новых случаев инфицирования 100 000 населения в течение семи дней, накануне этот показатель равнялся 20,4. Минимальное значение (4,9) было зафиксировано 6 июля.

За прошедшие сутки органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 3206 новых случаев заражения коронавируса в течение одного дня. Неделю назад было 2400 случая инфицирования за 24 часа. При этом за сутки зафиксировано 24 смерти больных COVID-19, на три больше, чем неделю назад.

С начала пандемии RKI насчитал в Германии 3 787 639 случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Выздоровели 3 664 100 человек. Всего с подтвержденным COVID-19 умерли 91 778 человек.

Также читайте: Германия усилила ограничения для въезда

Автор: 

вакцина (3815) Германия (6943) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
На фоне тотальной вакцинации в США каждый день заражаются коронавирусом по 100 000 + человек !? ...Может вакцина это аля фуфломецин от аферистов !? Выводы напрашиваются сами..
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08.08.2021 00:56
+6
кто это испытывал в клинических условиях!? никто !!! и я только слышал браваду производителей и придворных иммуногологов-вирусологов какая у них классная вакцина и нужно только 1-2-3-4 ... укола, ну и в конце как я понял еще и контрольный выстрел в голову ????!!!!
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08.08.2021 01:00
+6
Вранці прийдуть пропагандисти і розкажуть. У них цитатки на всі випадки.
При тому, що один з них, власне, сам же пише, що жоден виробник чарівних вакцинок не гарантує незараження, а лише обіцяє легший перебіг хвороби і ніби не доводить до смерті.
А тут уже інша брехня паралельно транслюється.
Ідемо на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
і рахуємо (при тому, що я дуже критично ставлюся до тих всіх цифр, які подаються).
На 2020-12-31 в Німеччині померло 34 194 (від 2020-03-09, фактично 9 місяців без тижня)
Якщо персонаж оперує періодом січень-липень, це півроку, 6 місяців,
дивимося - на 2021-06-30: 91 459.

91 459 - 34 194 = 57 265
Звичайно, "ефективність" зашкалює.
На 2021-07-31: 92 171, що складає 57 977 за 7 місяців "боротьби" і штрикання вакцинок.
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08.08.2021 01:50
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Правила форума Совет форумчан
а як вакцинація запобігає зараженню ?
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08.08.2021 00:39 Ответить
антитіла що утворилися завдяки вакцині одразу вбивають віруси що потрапляють в організм і вірус не може там розмножуватися та одразу гине
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08.08.2021 00:43 Ответить
кто это испытывал в клинических условиях!? никто !!! и я только слышал браваду производителей и придворных иммуногологов-вирусологов какая у них классная вакцина и нужно только 1-2-3-4 ... укола, ну и в конце как я понял еще и контрольный выстрел в голову ????!!!!
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08.08.2021 01:00 Ответить
Це широко випробовувалось, ви не цікавились.
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08.08.2021 06:34 Ответить
а як з тими що знаходяться на поверхні ? а ті антитіла, що утворились в наслідок подолання хвороби діють хіба не так ?
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08.08.2021 01:08 Ответить
Вот так думают абсолютные неучи-попугаи а- ля Комаровский.
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08.08.2021 07:03 Ответить
Это был ответ апофису
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08.08.2021 07:07 Ответить
А какова версия от ученых а- ля Сократ Диогенов?
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08.08.2021 12:06 Ответить
Вируса в вакцинированных столько же сколько и в невакцинных и они также его распространяют - центр по контролю заболеваний США.
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08.08.2021 08:10 Ответить
Вранці прийдуть пропагандисти і розкажуть. У них цитатки на всі випадки.
При тому, що один з них, власне, сам же пише, що жоден виробник чарівних вакцинок не гарантує незараження, а лише обіцяє легший перебіг хвороби і ніби не доводить до смерті.
А тут уже інша брехня паралельно транслюється.
Ідемо на https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
і рахуємо (при тому, що я дуже критично ставлюся до тих всіх цифр, які подаються).
На 2020-12-31 в Німеччині померло 34 194 (від 2020-03-09, фактично 9 місяців без тижня)
Якщо персонаж оперує періодом січень-липень, це півроку, 6 місяців,
дивимося - на 2021-06-30: 91 459.

91 459 - 34 194 = 57 265
Звичайно, "ефективність" зашкалює.
На 2021-07-31: 92 171, що складає 57 977 за 7 місяців "боротьби" і штрикання вакцинок.
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08.08.2021 01:50 Ответить
*з січня до липня. А то скажуть, що я рахувати не вмію.
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08.08.2021 01:51 Ответить
На фоне тотальной вакцинации в США каждый день заражаются коронавирусом по 100 000 + человек !? ...Может вакцина это аля фуфломецин от аферистов !? Выводы напрашиваются сами..
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08.08.2021 00:56 Ответить
В США невакцинированных еще 50% населения это около 160 млн населения. А коллективный иммунитет от Дельты будет достигнут при 95% вакцинации. Хочешь сказать, что ты этого не знал?
Вывод: антиваксеры снова беспардонно брешут и манипулируют.
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08.08.2021 10:41 Ответить
Вакцина Пфайзер предназначена ТОЛЬКО для вируса предыдущего Ковид19, а Дельта - это уже Ковид21 ... так что эта вакцина и вакцинация - разговор ни о чем !!! Прививайтесь не лохи !!
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08.08.2021 23:35 Ответить
З часів Дженнера відомо, що щеплення коровячою віспою ефективно захищає від віспи натуральної. А пізніше стало відомо, що відмінностей в геномі цих вірусів замахаєшся рахувати.
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08.08.2021 23:50 Ответить
я не против вакцинации , но не могу понять - ЗАЧЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 1-2-3-4-5 ... раз ?!
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08.08.2021 23:58 Ответить
В каких испытаниях проверяли схему с 5-ю вакцинациями от ковида?
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09.08.2021 00:05 Ответить
это образно дятел...

Спустя неделю после третьей прививки 14 израильтян заразились коронавирусом!!!! Нет слов для комментария ...
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09.08.2021 00:13 Ответить
Не волнуйся, образный дятел, я добавлю и слова и ссылку
https://www.newsru.co.il/health/08aug2021/buster_006.html В воскресенье, 8 августа, стало известно о том, что 14 израильтян из 422 тысяч, получивших бустерную дозу вакцины от коронавируса, заразились коронавирусом. Об этом сообщил сайт "Мако" ссылаясь на внутреннюю информацию министерства здравоохранения. Только трое из заразившихся младше 60 лет. Заражение произошло примерно через неделю после третьей прививки.
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09.08.2021 00:33 Ответить
" ссылаясь на внутреннюю информацию министерства здравоохранения" ..у меня все !!! к тебе вопросов больше не имею..
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09.08.2021 00:43 Ответить
отдыхай
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09.08.2021 00:46 Ответить
давай беги да записывайся на следующую дозу !!! наркоман !!!
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09.08.2021 00:47 Ответить
Це з тієї ж опери, що вчора була:
06.08.21 20:01 В AstraZeneca заявили, что их вакцина дает длительный иммунитет - третья доза не нужна

Моделювання і прогнози "борців" апокаліпсис і кінець світу малювали ще на початку 2020.
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08.08.2021 01:36 Ответить
Для vedana и Монахова-спасибо друзья за честность и умение думать. Прошу прощения за оценку без спроса.
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08.08.2021 07:15 Ответить
в Германии в Баден-Вюртемберге комиссия ; прокуратура . полиция . патологоанатомы и местные врачи произвели вскрытие 40 умерших в течении 2 недель - от 30 до 40 процентов из них умерло от вакцинации . " врач осматривающий труп обычно не устанавливает связи с вакцинацией и подтверждает естественную смерть" главный патологоанатом Гейдельбер гского университета Питер Ширмахер
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08.08.2021 08:26 Ответить
А вот ссылку Вы потеряли. Попробую Вам помочь.
https://stopfake.kz/ru/archives/7766 О том, что количество смертей, вызванных вакцинацией против КВИ, может быть довольно высоким, высказался главный патологоанатом Гейдельбергского университета Питер Ширмахер. Он призвал проводить больше вскрытий людей, которые скончались вскоре после получения препарата. Однако, делая подобные заявления, доктор не приводит никакой достоверной статистики и не ссылается на авторитетные источники, подтверждающие его точку зрения. Сразу же после этого заявления Ширмахера его коллеги выразили свое несогласие. Глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Томас Мертен сообщил СМИ, что нет никаких оснований предполагать существование неких неучтенных смертей из-за вакцины, о которых говорит Ширмахер. Иммунолог Кристиан Богдан из университетской больницы Эрлангена заявил, что в Германии нет большого числа неучтенных осложнений в результате вакцинации, не говоря уже о летальных исходах. Эксперт по здоровью немецкого телеканала SWR и доктор Лотар Циммерманн также поддержали точку зрения Мертена о том, что смертей в результате вакцинации, которые не заметили бы специалисты, быть не может. Отдельно стоит отметить, что сам доктор, заявивший об огромном количестве неучтенных смертей от вакцин, полностью вакцинирован, о чем сообщает немецкое издание SWR.de. Портал также привел его слова о том, что вакцинация - важный инструмент в борьбе с вирусом.
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08.08.2021 10:45 Ответить
Там у вас есть внутренняя ссылка на welt и в ней описано откуда взялись эти 30- 40 процентов и как раз про это я и писал .что то ваш казахский сайт про это не упомянул или все участвовавшим в проведении вскрытий в Баден-Вюртемберге злобные антиваксеры вам не кажется что люди просто хотят знать всю правду а не только то что им несут в уши зависимые
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08.08.2021 13:12 Ответить
кстати есть сайт европейский куда заносятся побочки абсолютно от всех лекарств и там отдельная страница по всем вакцинам от ковида которая по странному совпадению перестала открываться после того как пошли четырёхзначные цифры .не знаю как сейчас. перестал делать попытки зайти после пары месяцев невозможности открыть
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08.08.2021 13:28 Ответить
"https://www.welt.de/vermischtes/article232900871/Corona-Pathologe-fordert-mehr-Obduktionen-von-Geimpften.html In Baden-Württemberg arbeiteten die Pathologen daher mit Staatsanwaltschaften, der Polizei und niedergelassenen Ärzten zusammen, berichtet Schirmacher. Mehr als 40 Menschen habe man bereits obduziert, die binnen zwei Wochen nach einer Impfung gestorben sind. Schirmacher geht davon aus, dass 30 bis 40 Prozent davon an der Impfung gestorben sind. Die Häufigkeit tödlicher Impffolgen wird aus seiner Sicht unterschätzt - eine politisch brisante Aussage in Zeiten, in denen die Impfkampagne an Fahrt verliert, die Delta-Variante sich rasant ausbreitet und Einschränkungen von Nicht-Geimpften diskutiert werden. "

Даю перевод
"Поэтому в Баден-Вюртемберге патологоанатомы работали с прокурорами, полицией и врачами-резидентами, сообщает Ширмахер. Уже проведено вскрытие более 40 человек, умерших в течение двух недель после вакцинации. Ширмахер предполагает, что от 30 до 40 процентов из них умерли от вакцинации. По его мнению, недооценивается частота фатальных последствий вакцинации - политически взрывоопасное заявление во времена, когда кампания вакцинации теряет обороты, дельта-вариант быстро распространяется и обсуждаются ограничения для непривитых людей."

Это неочень похоже на Ваше
"в Германии в Баден-Вюртемберге комиссия ; прокуратура . полиция . патологоанатомы и местные врачи произвели вскрытие 40 умерших в течении 2 недель - от 30 до 40 процентов из них умерло от вакцинации. "
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08.08.2021 13:46 Ответить
Для дикунів 21 століття, яких казить необхідність щеплень.

1.Короновірусна інфекція небезпечна тим, що є на порядки більш смертоносною, ніж вірус грипу. Навіть при надзвичайних протиепідемічних та лікувальних заходах планетарного масштабу смертність складає 2-4%. Без вакцинації вірус проходить через більшу кількість людей, швидше змінюється і на кожному колі епідемії вбиватиме 2-4%.

2.Коронавірус SARS-Cov-2 швидко змінюється, і чим більше людей хворіє, тим швидше змінюється вірус. При мутаціях вірус стає більш заразним і може стати більш смертоносним.

3. Всі ми в дитинстві вакцинацію від віспи, коклюшу, дифтерії, правця, поліомієліту. Зараз це вкрай рідкісні хвороби (кілька випадків на все людство за рік), а раніше від них вмирали десятки мільйонів людей. А такі хвороби, як правець чи сказ лікуються виключно терміновим щепленням, інакше смерть.

4.Коли в організм потрапляє вірус, вірусні білки сприймаються як чужі і організм виробляє проти них захист. Біда в тому, що організм не завжди встигає виробити цей захист.
Коля роблять вакцинацію, то людині вводять вкрай малі кількості білків, які ідентичні до вірусних, проте які вірусами не є і хворобу викликати не можуть. Проте організм вважає ці білки чужими і виробляє від них захист. Коли ж в організм потрапляє вірус, то вакцинована людина вже має цей захист, який не дає вірусу розмножуватися, викликати важку хворобу і поширюватися далі. Чим більше людей вакциновано, тим менші шанси у віруса змінюватися і обходити захист, продукуючи інші білки.
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08.08.2021 07:20 Ответить
Все как раз с точностью до наоборот...
Чем больше разнообразие вакцин и чем больше ими вакцинируют тем больше мутирует вирус...

А что до малых доз и прочего брела...то как обьяснить тогда тот факт что уже переболевших тоже принуждают к вакцинации??
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08.08.2021 09:00 Ответить
Вранье. Частота мутаций вируса от числа вакцинированных не зависит. Буз вакцин будет огромный букет штаммов. При большом числе вакцинированных - обшее число заражений будет меньше, а представлены они будут несколькими или одним штаммом.
Вакцинированные - просто фактор отбора, сами они мутации не вызывают.
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08.08.2021 10:49 Ответить
Титр антител у переболевших зависит от количества вируса, попавшего в организм, а также от состояние иммунной системы. Если вируса попало мало или иммунная система работает со сбоями, то иммунитет к коронавирусу у переболевшего может оказаться недостаточным, чтобы противостоять повторной тяжёлой болезни.
Вакцинация - это введение определённого количества вакцины, с оптимальным числом введений (1, 2, или больше, в зависимости от вакцины и неоходимости противостоять разным штаммам). При этом титр (количество) антител заведомо большее, чем после заболевания.
При некоторых состояниях организма вакцинация может быть недостаточно эффективной, например при СПИДе, после облучений, при раке крови, после трансплантации органов и прочих иммунных заболеваниях и состояниях. Для этих людей коронавирус особенно опасен. Таких людей, особенно детей, проходящих лечение, надо беречь от заражения всеми доступными способами.
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08.08.2021 13:48 Ответить
Бред
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08.08.2021 07:32 Ответить
О, сейчас начнется вой дебилов-антивакцинаторов, что все это неправда. А от антиковидной вакцины уже больше умерло, чем от самого ковида.
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08.08.2021 07:43 Ответить
дебил тот кто это хавает
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08.08.2021 10:14 Ответить
Вперше в історії примушують вакцинуватися ПІСЛЯ того, як хворів.
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08.08.2021 08:09 Ответить
Вранье. От дифтерии или столбняка или давно это делают. Там тоже иммунитет нестойкий.
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08.08.2021 10:50 Ответить
они что на машине времени смотались в будущее и назад? как такое можно заявлять, что было бы? фантазеры
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08.08.2021 10:14 Ответить
 
 