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Новости Олимпиада-2020
31 601 59

Шендерович о реакции МИД РФ на поражение гимнасток: Работа такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности

Шендерович о реакции МИД РФ на поражение гимнасток: Работа такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности

Российский публицист Виктор Шендерович иронично предположил, как мог бы выглядеть "сговор" против гимнасток, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, о котором заявили в МИД РФ.

Об этом писатель сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Так и вижу внутренним взором, как все они (судьи. - Ред.) списываются в закрытом чате накануне соревнований: давайте не дадим победить сестрам Авериным! Мы же так ненавидим Россию! Да, мы много лет напролет скрывали это чувство, давая россиянкам золото, оптом и в розницу, на всех соревнованиях, но сколько можно! Давайте наконец испортим праздник этим ненавистным ста сорока миллионам! А чтобы им там совсем снесло крышу - дадим золото израильтянке! Ха-ха… И зловещий смайлик", - иронизирует Шендерович.

Обращаясь к Марии Захаровой и "всему ихнему заполошному пропагандистскому цеху", он вопрошает, не бред ли так думать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигурист из США Риппон о жалобах россиян на несправедливость на Олимпиаде: Иронично для страны, которую отстранили из-за допинговых скандалов

"Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа - кричать "наших бьют" и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности.

Но!

Если вдруг предположить, что ваши подозрения не беспочвенны… Если допустить, что так и было НА САМОМ ДЕЛЕ… Что вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар до такой степени, что полтора десятка успешных профессионалов от Аргентины до Узбекистана поставили на кон свою репутацию и карьеру ради того, чтобы плюнуть в лицо России, - мне кажется, в этом случае вам там, наверху, самое время удавиться от позора всем трудовым коллективом", - призвал Шендерович.

Шендерович о реакции МИД РФ на поражение гимнасток: Работа такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности 01

Также читайте: "Гады затеяли русофобскую войну", - МИД РФ прокомментировал поражение гимнасток ОКР

Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам. 

Автор: 

Ксенофобия (130) МИД РФ (1665) Олимпиада (1136) Шендерович Виктор (69) гимнастика (92)


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Топ комментарии
+94
Вот это натуральная русофобия
Нереальные финты канадского защитника Троя Стечера из Детройта, приведшие к голу в овертайме в ворота рашки, оставляют рашку без медалей на ЧМ по хоккею в 2021 году.
Канада, в итоге стала чемпионом мира.
Оцените красоту!

Шендерович - МИД РФ о поражении гимнасток: Работа у вас такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности - Цензор.НЕТ 7654
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08.08.2021 01:22
+35
Шендерович всегда бил кремлёвской гадине не в бровь, а в глаз: за эту меткость программа В.Шендеровича "Куклы", беспощадно высмеявшая Путина в виде мерзкого злого карлика-уродца Крошки Цахеса, была запрещена и закрыта в первые же месяца правления Окурка-Обмылка путина.
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08.08.2021 05:01
+32
Давно так сильно Шендерович не лупил не в бровь---а в глаз! Попал с лёта!
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08.08.2021 01:56
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Правила форума Совет форумчан
Вот это натуральная русофобия
Нереальные финты канадского защитника Троя Стечера из Детройта, приведшие к голу в овертайме в ворота рашки, оставляют рашку без медалей на ЧМ по хоккею в 2021 году.
Канада, в итоге стала чемпионом мира.
Оцените красоту!

Шендерович - МИД РФ о поражении гимнасток: Работа у вас такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности - Цензор.НЕТ 7654
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08.08.2021 01:22 Ответить
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08.08.2021 03:02 Ответить
Канадські хокеїсти у вишиванках

https://youtu.be/Wqqy099INmY
Шендерович про реакцію МЗС РФ на поразку гімнасток: Робота така - згодовувати ксенофобський істеричний порядок замість реальності - Цензор.НЕТ 5398
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08.08.2021 15:01 Ответить
Красота, быстрота, натиск. Гол !
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08.08.2021 05:10 Ответить
Канадійські русофоби-хфошизди! Рузьге- "хатели - но не смагли ещё"
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08.08.2021 05:16 Ответить
Обидели мальчиков в трусиках, фошизды канадския
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08.08.2021 09:58 Ответить
надоть было путю брать с собой - он завсегда забиваить.
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08.08.2021 10:23 Ответить
А кого здесь интересует мнение мордовского фашиста, ты не подумал? Вам никогда не отмыться от убийства 15 000 Украинцев, ни вам, ни вашим детям
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08.08.2021 12:05 Ответить
Давно так сильно Шендерович не лупил не в бровь---а в глаз! Попал с лёта!
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08.08.2021 01:56 Ответить
Попал...вот если бы он ещё ,всех не скорбящих,так не проклинал за хор александрова -то до сих пор и думала,что есть не такие рюзьге.
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08.08.2021 02:28 Ответить
Шендерович всегда бил кремлёвской гадине не в бровь, а в глаз: за эту меткость программа В.Шендеровича "Куклы", беспощадно высмеявшая Путина в виде мерзкого злого карлика-уродца Крошки Цахеса, была запрещена и закрыта в первые же месяца правления Окурка-Обмылка путина.
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08.08.2021 05:01 Ответить
такая же мразь,как быков парфенов макаревич!Они все-мрази!
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08.08.2021 09:06 Ответить
Падаль фсбешная, закрыло бы ты пасть
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08.08.2021 09:59 Ответить
ГДР это РАБссия,ФРГ это Украина,прямо Русофобия какая то
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08.08.2021 02:16 Ответить
Больше всех РАБссию обидел товаристч Сралин,даже чеченам и ингушам придумал республики,не говоря о Башкири и Калмыкии...рюссим баранам дал только название рюсский,вместо великоросс в 1932 году,а рюсскай республики не дал...Русофобия какая то...
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08.08.2021 02:35 Ответить
Император Наполеон тоже оказался русофобом,пошел не на столицу РАБссии Санктъ-Питирбюрг,а на дяревню Мацковию,признав тем самым что РАБссии не существует в природе...
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08.08.2021 02:56 Ответить
Он шел в ИндоПэриджан-историческую Родину-провинция Фирангиз(поп.имя в Баку)стан.Свыше 450000 солдат -это уже для заселения.Кремлевские фальсификаторы(большевики) даже сами взорвав верх Никольской(( ЯнагАла(Улу)-Горящий древний)) башни Кремля на него свалили.Якобы дураки лезли на 60м.высоту,чтоб снаряды складировать,а Наполеон туда стрельнул.Смысл- спрятать деление Горящего древнего.
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08.08.2021 12:14 Ответить
Саме цікаве у усьому цьому , що останні так 28 років з появої колишньої жительки Ташкенту Ірини Вінер в якості тренера московитської команди по худ. гімнастиці увесь інший світ вважав , що в цьому виді спорту існює певна мафія з однієї країни . Де ця восточна (з усіх боків зору) жіночка міліардера Усманова , там всюду дуже послухняна федерація . Епогеєм цієї доменанти одного тренера , одної країни була особливо й неімовірна дискваліфікація тренера української збіної Ірини Дерюгіной (якай на відміну від Вінер йще й двічи чемпіонка світу , а не Узбекістана) . Причьому , вдічи й всім відомо, що це інтрига була Вінер . Причьому Дерюгіну звинувалили навіть в підкупі й тиску на судей ... Але з усім діячів того виду спорта тільки у Вінер чоловік міліардер . У Дерюгіной колишній чоловік теж не жабрак , але Блохін колишній й його кілька міліонів явно недостатньо , що їми розкидуватися ...

Й головне , після того , як Шендеровича лайновали на його висловлення по фігуристці Лепіцькой він по спортивній тематиці намагається не висловлюватися .

Але той , хто ігнорує раша-ТВ тому важко уявити який там зараз йде "вий на болотах" .
Дойшло до того , що Захарова Машка й Мілонов почали погрожувати суддям й пропонувати "запам"ятати їх імена" . Так виглядає , що вони провокують ***** , що до тих суддів це ***** заслало Баширова з Петровим з черговою порцією чи то мелдонія , чито "Новачка-Ві" ...

Такий же "вий на болотах" , який коли їх за мельдоній усю збірну й увесь спорт-комітет санкцували . А тут справа в усього одній меделі йде ...
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08.08.2021 05:15 Ответить
Ви мабуть не дивилися змагання й не придивлялися к суті цього спорту .
Дерюгіну двічи дискваліфіковували й один раз навіть звинуватили в підкупі , хоча можливості цього серед тренеров більше всюго саме у Вінер .
Зараз є повтори навіть у футболі . Судді усі дрожать після тих скандалів бо с подачи Вінер тоді діскваліфікували не тільки одну Дерюгіну . Це в боксі один суддя може на нокдаун сказати , що це нокаут й усе . В худ. гімнастиці десятки суддів .

Коли в фігурному катанні 12 років була одна Родніна , в танцях Пахомова й Горшков ніякої шкоди з цього не було . Бо вони були на голову крайщі за інших .

Ви так написали , нібито це з вулиці взяли ту Лінор . Але ж вона вже виграла кубок світу , й вона вже 3 роки постійно наближалася до сестер У Солдатової вона відібрала срібло йще в 2018 році
Об"єктивно кажучи до останньої вправи з лентою відрив у Лінор був майже в один бал (а не в десяті чи соті) . З трьох вона виграла 2 й м"яч був рівний . Діна виграла тільки останю вправу й на грунті цього московити вимагали так занизити оцінку Лінор, щоб програвши по кількості вправ Діна виграла б по очках , бо у Лінор з лентою дійсно була сер"ьона помилка .
Але московіти промовчали , що й Діна припустила помилку , коли музика закінчилась , а вона йще тільки закінчувала вправу . За таке теж знижують оцінки .
Крім того вони стверджують мовляв чемпіонкою не може бути призначенна гімнастка яка не утримала пристрій . Але на останньому чемпіонаті світу сама Діна впустила таку ж саму стрічку й це не завадило суддям призначити їй золоту медаль .
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08.08.2021 06:18 Ответить
На рахунок шкоди те ж категорично не погоджуюся . Найбільша й найрунівнійша шкода для будь якого виду спорта це несправедиве судівство . Й чим більш очевидна несправедливість тім більше руїна буде залишатися . Але саме чудове , що до 2021 року в художній гімнастиці подавна більшість за межами Московії рахувала , що цьому виді спорту останні 26 років підсуджують саме членам однії збірної . Саме смішне , що Ашрам звинувачують майже в тому ж самому , як колись Дерюгіну . Що в неї зайва вага , бо у Діни при рості 164 вага 43 кг, а у Ашрам 166 й 55 кг вага . Тобто вона не товста , але більш атлетично складена через зайві м"язи . Й що це не спортивна гімнастика й абсурд дійшов до того , що журнашлюхи з Московії висловлюються , що мовляв кожна дівчина зі їх збірної по спортивній гімнастиці крайща за Ашрам .
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08.08.2021 06:35 Ответить
Й в загалом , після трагедії Леісан Утяшевої я дуже обережно дивлюсь на досягнення цієї фурії Вінер , хоча Леісан її виправдовує й звинувачує абстрактну "медицину" . Але факт залишається в тому , що дівчину 3 роки звинувачували в симуляції й вона 3 роки з мікро-тріщеної змушенна була виступати поки дойчі не знайшли причину її постійної болі .

А я як фізіолог-любитель (але з десятирічним стажем) скажу , що домінуюча через Вінер й Ко. концепція пропорцій гімнасток близьких до анорексічних (різниця 120 між ростом й вагою) саме так проявляється - поступово й з часом , через травми суставів й м"язів , які не витримують , коли м"язів й суглобів не достатньо .
Тіж сестри вони постійно в травмах . Бо це в балеті можливо кожний зайвий грам це для партнера погано ... Й в балеті там дуже поступово й регулярно репетують . Там нема різких таких рухів й стрибки з меньшими амплітудами . Але кому заважають "зайві" м"язи й суглоби ?!
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08.08.2021 06:54 Ответить
почему бензоколонка выступает под олимпийским флагом --- надо напомнить шмаре захаровой и всем пропогандонам что рюськие спортсмены годами жрали мельдоний и всякую другую дрянь и олимпиаду в сочи они выиграли на допинге и срали и сцали мельдонием . потом пробирки с мочой подтасовывали --- хай суки скажут спасибо что их вообще в токио пустили
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08.08.2021 06:16 Ответить
Кто такой Шандорович ? В шоу долгоносиков был такой вроде
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08.08.2021 06:26 Ответить
В РФ, где 60 % территории не газифицировано, населению объясняют, что газа у них не будет потому, что Украина ворует газ. 😀
И попы в РПЦ поют анафему хохлам беззаконным, а тупое быдло верит и бьет поклоны, и молится - кто Гундяю, кто Путлеру 😏
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08.08.2021 07:06 Ответить
"...вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар".
И не поспоришь. Плохо, что только в неприязни. Парашную гадину надо давить всем миром.
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08.08.2021 07:09 Ответить
Так кацапам гордиться треба!!! До кінця ХХ століття ТАКОЇ ЧЕСТІ удостоювали тільки євреїв!!!
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08.08.2021 07:59 Ответить
Звиздец Берл Лазару , сейчас в на болотах , начнется волна антисемитизма 😠
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08.08.2021 07:19 Ответить
Шендерович о реакции МИД РФ на поражение гимнасток: Работа такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности - Цензор.НЕТ 8915
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08.08.2021 07:46 Ответить
Пане Олександре! А вони, тобто мізки, тамо є ?????
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08.08.2021 08:19 Ответить
Там один шлунок, і срака.
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08.08.2021 08:24 Ответить
Они ещё и групповые вторые!
За болгарами
Однозначно заговор!
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08.08.2021 07:49 Ответить
Шендерович - мужественный и очень талантливый публицист, человек как открытый нерв, болезненно реагирующий на ложь и несправедливость. Таких людей в России очень мало, практически не осталось. Виктор Анатолиевич, спасибо Вам за правду и поддержку Украины.
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08.08.2021 08:33 Ответить
Це справді смішно, тролінг вищого рівня, клас
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08.08.2021 09:02 Ответить
Предлагаю кацам приравнять мельдоний к блюдам национальной кухни, наряду с ягелем и боярышником и тогда в случае очередного конфуза можно орать о русофобии и спрашивать почему это никто не дисквалифицирует наших спортсменов за употребление сала, сильнейшего антидипресанта всех времён
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08.08.2021 08:39 Ответить
Не бачу, чим насилуючий свій диван Шендерович кращий за нюхаючу кокаїн Захарову. Чомусь відразу згадались жаба і гадюка.
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08.08.2021 09:01 Ответить
Там нормальных нет!Одни твари!
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08.08.2021 09:07 Ответить
Ага, ага. Сто сорок миллионов тварей. Даже не сто сорок, это пропагандистская херня. Девяносто шесть в лучшем случае. Да и то алкаши, наркоманы, психбольные и пи...арасы. Скажи, Оксана!?
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08.08.2021 09:36 Ответить
За диван вы зря. Как говорится одиночество сволочь, одиночество с***.
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08.08.2021 09:28 Ответить
У Шендеровича есть причина защищать израильтянку. А Бабченко до сих пор не дали.

Шендерович про реакцію МЗС РФ на поразку гімнасток: Робота така - згодовувати ксенофобський істеричний порядок замість реальності - Цензор.НЕТ 4475
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08.08.2021 09:31 Ответить
За вашою догікою, Навка має захищати американців, а піськова французів.
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08.08.2021 10:42 Ответить
Лахта полезла. Вяличье обидели, всю мразь тролльчацкую на работу выволокли, несмотря на запой боярный. Шо, членисторогие насекомые, нема дурным покоя?!
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08.08.2021 09:38 Ответить
Советую всем прочитать книгу Елены Войцеховской , олимпийской чемпионки по прыжкам в воду, а потом ставшей журналистом, « Слёзы на льду». Там есть прекрасная глава « Игры патриотов», где она рассказывает о судействе. Так что Шендерович прав в первой части своего эпоса.
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08.08.2021 10:20 Ответить
Поздоровлюю усіх сьогодні новий прецидент для нового вию на болотах .
Знову в ватного лохотрату тільки срібло на командному змаганню по тий же художній гімнастиці . Знову 26-річне домінування Московитів й Вінер особисто прірвано .
Тільки зараз перед "скрепами" провинилися вже п"ять болгарських дівчат , який й поздоровлюємо . Це спорт !
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08.08.2021 10:28 Ответить
Олум Бэй Ата(ОЛИПИАДА)=Смерти Бек Отец-пер. с одэри(азэри). И горы Олимп и Ида (по ИлиАде) на Кавказе.Ждите.Но туда с допингами нельзя.А ведь сейчас допинговые игры главных стран.Итальянский каратист,лежа на полу,со всей силой ногой в голову ударил стоящего 5-ти крат.чемпиона мира Рафаэля (имя одэрское) Агаева отправив его в нокдаун в финальной схватке.Но судьи ему ничего не дали и Рафаэль проиграл.Точно в такойже ситуации в финале каратеист из Касабланки отключил соперника, а его выгнали.И огонь Олиппийский из страны огней не брали и джигалят-ДОПИНГОВЫЕ ИГРЫ великих держав.
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08.08.2021 12:26 Ответить
Нужно, что бы все страны( понятно, кроме Китая, где насильно забирают органы у ЗК,которому ,,простили 100 млн жертв хунвейнбинов, С Кореи , Белоруссии и и прочих людоедских режимов) поняли что такое Московия - наследница угрофинномонголов. Выгнать со всех международных организаций - прежде всего ООН. Полное эмбарго( ни одной капли нефти, ни куба газа не покупать. Не жалко. В России осталось несколько десятков людей - это те кто выходит на пикеты , не боится- остальные генетические рабы , убитые СТРАХОМ. Бандюкам -путинцам с ними можно делать все что угодно- трахать в задницу, делать из них консервы. Они - безнадёжны.
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08.08.2021 12:45 Ответить
Всім, хто ностальгує за СРСР...
Кривава історія "олімпійского мішкi "
Олімпіада в Токіо навіяла мені спогади з далекої армійської юності, коли з журналу «Аганьок» під проводом Віталія Коротича, я дізнався про справжню історію олімпійського Мішки, що злетів над Лужниками рівно 41 рік тому.

Його модель було створено у 1979-му провідними спеціалістами з аеростатики у кількості двох штук на випадок позаштатних ситуацій. Гумову оболонку обшито штучним хутром, виготовленим на іграшковій фабриці в українському місті Жовті Води. Спершу там всередині сиділа людина, що керувала процесом. Але на одному з випробувань щось пішло не так, і Мішку вітром здуло на палаючу олімпійську чашу, яку увімкнули спеціально, щоб забезпечити умови «максімально прібліжонниє к боєвим». Інженер на прізвище Ігор Артамонов згорів живцем на святому вогні єдності та миру. Не вірите? Погугліть. На росії всі радісні міфи засновані на крові та жертвах.
https://glavcom.ua/columns/muxarskiy/krivava-istoriya-rosiyskogo-olimpiyskogo-mishki-774544.html?fbclid=IwAR0bGaR0dKziZ2SmdR5f61tQjzds9_POMc4zw6qulc0vwdDM9pQC4nQ941s
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08.08.2021 14:48 Ответить
у справу пішов дублікат.
Конструкцію полегшили та вже не пхаючи всередину людину, придумали спосіб, щоб керувати ведмедиком дистанційно. Але ж усьому світу відомо, що найкерованіші радянські ракети - це ті, що стоять на дитячих майданчиках, зварені з металевої арматури.
Після тріумфального старту на арені Лужників, Мішка втратив керованість і полетів к є*єням, аж поки не приземлився десь на Воробйових горах, придушивши собою хлопчика Максимку Філімонова п'яти років, що катався на триколісному велосипеді. Хлопчик вижив, отримавши компресійний перелам хребців шийного відділу, лишившись калікою на все життя і подальша доля його невідома.
А от Мішку восени того самого року хотіли за сто тисяч марок викупити заповзятливі німці. Проте радянська влада чітко заявила гендлярам: «Святе не продається!» Спершу його експонували на виставці «Юний технік», розташованій на ВДНГ, а потім сховали в підвалах Олімпійського комітету, де мішку зжерли спеціально видресувані клятими американцями бойові пацюки-мутанти.
Неїстівні для пацюків залишки вивезли в невідомому напрямку і спалили.
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08.08.2021 14:50 Ответить
Павло, Ви молодець. Викладено не гірше за Лірника.👍
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08.08.2021 17:07 Ответить
"Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа - кричать "наших бьют" и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности. Источник: https://censor.net/ru/n3281442

На Московії по іншому ніколи і не було - Московія ніколи не міняється
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08.08.2021 23:00 Ответить
Остался на рассеи только один нормальный журналист...И тот-Шендерович...😕
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09.08.2021 07:18 Ответить
 
 