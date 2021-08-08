Шендерович о реакции МИД РФ на поражение гимнасток: Работа такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности
Российский публицист Виктор Шендерович иронично предположил, как мог бы выглядеть "сговор" против гимнасток, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, о котором заявили в МИД РФ.
Об этом писатель сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Так и вижу внутренним взором, как все они (судьи. - Ред.) списываются в закрытом чате накануне соревнований: давайте не дадим победить сестрам Авериным! Мы же так ненавидим Россию! Да, мы много лет напролет скрывали это чувство, давая россиянкам золото, оптом и в розницу, на всех соревнованиях, но сколько можно! Давайте наконец испортим праздник этим ненавистным ста сорока миллионам! А чтобы им там совсем снесло крышу - дадим золото израильтянке! Ха-ха… И зловещий смайлик", - иронизирует Шендерович.
Обращаясь к Марии Захаровой и "всему ихнему заполошному пропагандистскому цеху", он вопрошает, не бред ли так думать.
"Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа - кричать "наших бьют" и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности.
Но!
Если вдруг предположить, что ваши подозрения не беспочвенны… Если допустить, что так и было НА САМОМ ДЕЛЕ… Что вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар до такой степени, что полтора десятка успешных профессионалов от Аргентины до Узбекистана поставили на кон свою репутацию и карьеру ради того, чтобы плюнуть в лицо России, - мне кажется, в этом случае вам там, наверху, самое время удавиться от позора всем трудовым коллективом", - призвал Шендерович.
Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам.
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Нереальные финты канадского защитника Троя Стечера из Детройта, приведшие к голу в овертайме в ворота рашки, оставляют рашку без медалей на ЧМ по хоккею в 2021 году.
Канада, в итоге стала чемпионом мира.
Оцените красоту!
https://youtu.be/Wqqy099INmY
Й головне , після того , як Шендеровича лайновали на його висловлення по фігуристці Лепіцькой він по спортивній тематиці намагається не висловлюватися .
Але той , хто ігнорує раша-ТВ тому важко уявити який там зараз йде "вий на болотах" .
Дойшло до того , що Захарова Машка й Мілонов почали погрожувати суддям й пропонувати "запам"ятати їх імена" . Так виглядає , що вони провокують ***** , що до тих суддів це ***** заслало Баширова з Петровим з черговою порцією чи то мелдонія , чито "Новачка-Ві" ...
Такий же "вий на болотах" , який коли їх за мельдоній усю збірну й увесь спорт-комітет санкцували . А тут справа в усього одній меделі йде ...
Дерюгіну двічи дискваліфіковували й один раз навіть звинуватили в підкупі , хоча можливості цього серед тренеров більше всюго саме у Вінер .
Зараз є повтори навіть у футболі . Судді усі дрожать після тих скандалів бо с подачи Вінер тоді діскваліфікували не тільки одну Дерюгіну . Це в боксі один суддя може на нокдаун сказати , що це нокаут й усе . В худ. гімнастиці десятки суддів .
Коли в фігурному катанні 12 років була одна Родніна , в танцях Пахомова й Горшков ніякої шкоди з цього не було . Бо вони були на голову крайщі за інших .
Ви так написали , нібито це з вулиці взяли ту Лінор . Але ж вона вже виграла кубок світу , й вона вже 3 роки постійно наближалася до сестер У Солдатової вона відібрала срібло йще в 2018 році
Об"єктивно кажучи до останньої вправи з лентою відрив у Лінор був майже в один бал (а не в десяті чи соті) . З трьох вона виграла 2 й м"яч був рівний . Діна виграла тільки останю вправу й на грунті цього московити вимагали так занизити оцінку Лінор, щоб програвши по кількості вправ Діна виграла б по очках , бо у Лінор з лентою дійсно була сер"ьона помилка .
Але московіти промовчали , що й Діна припустила помилку , коли музика закінчилась , а вона йще тільки закінчувала вправу . За таке теж знижують оцінки .
Крім того вони стверджують мовляв чемпіонкою не може бути призначенна гімнастка яка не утримала пристрій . Але на останньому чемпіонаті світу сама Діна впустила таку ж саму стрічку й це не завадило суддям призначити їй золоту медаль .
А я як фізіолог-любитель (але з десятирічним стажем) скажу , що домінуюча через Вінер й Ко. концепція пропорцій гімнасток близьких до анорексічних (різниця 120 між ростом й вагою) саме так проявляється - поступово й з часом , через травми суставів й м"язів , які не витримують , коли м"язів й суглобів не достатньо .
Тіж сестри вони постійно в травмах . Бо це в балеті можливо кожний зайвий грам це для партнера погано ... Й в балеті там дуже поступово й регулярно репетують . Там нема різких таких рухів й стрибки з меньшими амплітудами . Але кому заважають "зайві" м"язи й суглоби ?!
И попы в РПЦ поют анафему хохлам беззаконным, а тупое быдло верит и бьет поклоны, и молится - кто Гундяю, кто Путлеру 😏
И не поспоришь. Плохо, что только в неприязни. Парашную гадину надо давить всем миром.
За болгарами
Однозначно заговор!
Знову в ватного лохотрату тільки срібло на командному змаганню по тий же художній гімнастиці . Знову 26-річне домінування Московитів й Вінер особисто прірвано .
Тільки зараз перед "скрепами" провинилися вже п"ять болгарських дівчат , який й поздоровлюємо . Це спорт !
Кривава історія "олімпійского мішкi "
Олімпіада в Токіо навіяла мені спогади з далекої армійської юності, коли з журналу «Аганьок» під проводом Віталія Коротича, я дізнався про справжню історію олімпійського Мішки, що злетів над Лужниками рівно 41 рік тому.
Його модель було створено у 1979-му провідними спеціалістами з аеростатики у кількості двох штук на випадок позаштатних ситуацій. Гумову оболонку обшито штучним хутром, виготовленим на іграшковій фабриці в українському місті Жовті Води. Спершу там всередині сиділа людина, що керувала процесом. Але на одному з випробувань щось пішло не так, і Мішку вітром здуло на палаючу олімпійську чашу, яку увімкнули спеціально, щоб забезпечити умови «максімально прібліжонниє к боєвим». Інженер на прізвище Ігор Артамонов згорів живцем на святому вогні єдності та миру. Не вірите? Погугліть. На росії всі радісні міфи засновані на крові та жертвах.
https://glavcom.ua/columns/muxarskiy/krivava-istoriya-rosiyskogo-olimpiyskogo-mishki-774544.html?fbclid=IwAR0bGaR0dKziZ2SmdR5f61tQjzds9_POMc4zw6qulc0vwdDM9pQC4nQ941s
Конструкцію полегшили та вже не пхаючи всередину людину, придумали спосіб, щоб керувати ведмедиком дистанційно. Але ж усьому світу відомо, що найкерованіші радянські ракети - це ті, що стоять на дитячих майданчиках, зварені з металевої арматури.
Після тріумфального старту на арені Лужників, Мішка втратив керованість і полетів к є*єням, аж поки не приземлився десь на Воробйових горах, придушивши собою хлопчика Максимку Філімонова п'яти років, що катався на триколісному велосипеді. Хлопчик вижив, отримавши компресійний перелам хребців шийного відділу, лишившись калікою на все життя і подальша доля його невідома.
А от Мішку восени того самого року хотіли за сто тисяч марок викупити заповзятливі німці. Проте радянська влада чітко заявила гендлярам: «Святе не продається!» Спершу його експонували на виставці «Юний технік», розташованій на ВДНГ, а потім сховали в підвалах Олімпійського комітету, де мішку зжерли спеціально видресувані клятими американцями бойові пацюки-мутанти.
Неїстівні для пацюків залишки вивезли в невідомому напрямку і спалили.
На Московії по іншому ніколи і не було - Московія ніколи не міняється