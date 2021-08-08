Шендерович о реакции МИД РФ на поражение гимнасток: Работа такая - скармливать ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности

Российский публицист Виктор Шендерович иронично предположил, как мог бы выглядеть "сговор" против гимнасток, выступающих под флагом Олимпийского комитета России, о котором заявили в МИД РФ.

Об этом писатель сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Так и вижу внутренним взором, как все они (судьи. - Ред.) списываются в закрытом чате накануне соревнований: давайте не дадим победить сестрам Авериным! Мы же так ненавидим Россию! Да, мы много лет напролет скрывали это чувство, давая россиянкам золото, оптом и в розницу, на всех соревнованиях, но сколько можно! Давайте наконец испортим праздник этим ненавистным ста сорока миллионам! А чтобы им там совсем снесло крышу - дадим золото израильтянке! Ха-ха… И зловещий смайлик", - иронизирует Шендерович.

Обращаясь к Марии Захаровой и "всему ихнему заполошному пропагандистскому цеху", он вопрошает, не бред ли так думать.

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"Да сами, конечно, знаете, что бред. Работа у вас такая, холодная негодяйская высокооплачиваемая работа - кричать "наших бьют" и скармливать россиянам ксенофобскую истерическую повестку вместо реальности.

Но!

Если вдруг предположить, что ваши подозрения не беспочвенны… Если допустить, что так и было НА САМОМ ДЕЛЕ… Что вашей шайке действительно удалось объединить в неприязни к нашей стране весь земной шар до такой степени, что полтора десятка успешных профессионалов от Аргентины до Узбекистана поставили на кон свою репутацию и карьеру ради того, чтобы плюнуть в лицо России, - мне кажется, в этом случае вам там, наверху, самое время удавиться от позора всем трудовым коллективом", - призвал Шендерович.

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Напомним, 7 августа выступающая под флагом Олимпийского комитета России Дина Аверина завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике. Спортсменки из РФ впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в личном многоборье. Победила израильтянка Линой Ашрам.