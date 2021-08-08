Минздрав рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от коронавируса, - Кузин

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовал сокращение сроков между введением доз вакцины", - сказал он.

По словам Кузина, МЗ при этом руководствуется данными научных исследований.

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"Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", - заявил главный санврач.

Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). По состоянию на 5 августа, по данным Минздрава, Украина уже получила почти 12 миллионов доз этих вакцин.