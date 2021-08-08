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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от коронавируса, - Кузин

Минздрав рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от коронавируса, - Кузин

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовал сокращение сроков между введением доз вакцины", - сказал он.

По словам Кузина, МЗ при этом руководствуется данными научных исследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый рекорд: За сутки в Украине вакцинировали 170,6 тыс. человек

"Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", - заявил главный санврач.

Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). По состоянию на 5 августа, по данным Минздрава, Украина уже получила почти 12 миллионов доз этих вакцин.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Предлагаю сократить срок введения повторной дозы для всех вакцин до 14 минут. А также вакцинировать всех при входе в метро, автобусы, трамваи,троллейбусы,маршрутки,такси, торговые центры , супермаркеты !
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08.08.2021 02:05
+6
Надо комплекс сразу долбить....дифтерия, столбняк, манту, ящур и т.д, смешать и жахнуть....жаль от дебилизма привить нельзя.
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08.08.2021 01:35
+5
Минздрав уже не знает, что ещё выдумать и придумать...
Однако на осень уже запланирован полный локдаун, в связи распространением сезонного гриппа под кодовым названием - штамм Дельта
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08.08.2021 01:36
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Правила форума Совет форумчан
Надо комплекс сразу долбить....дифтерия, столбняк, манту, ящур и т.д, смешать и жахнуть....жаль от дебилизма привить нельзя.
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08.08.2021 01:35 Ответить
Чому не можна,ви запитайте у наших миротворців в Конгресі,скільїм колять під лопатку?..і вони не питають навіщо
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08.08.2021 08:19 Ответить
Разницы не видите ? Плохо...а то, что тем вакцинам десятки лет и они прошли различные испытания, в том числе и на совместимость, а эти вакцины испытываются на нас в реальном времени, вас не смущает ? Даже сроки действия никто не знает да и побочек выше крыши...после первой (Pfizer) жену на три дня накрыло хуже чем когда она болела , меня тоже, но я и болел серъёзнее...теперь слегка напрягает вторую получать.
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08.08.2021 08:54 Ответить
Вы можете предложить свой путь борьбы за здоровье нации помимо вакцинации?
Хорошо, вакцины плохие и все в говне.
Ваши предложения? Что делать?
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08.08.2021 10:04 Ответить
Носить маски, дезинфицировать руки, держать дистанцию. Дёшево и сердито. К тому же этот комплекс мер никто не отменял. И он работает
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08.08.2021 10:45 Ответить
Плюс учёным от медицины работать над созданием лекарств ,для
инфицированных в зависимости от степени тяжести заболевания .
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08.08.2021 11:19 Ответить
Где он работает? Я, когда захожу в магазин в маске, чувствую себя белой вороной. Все уже забили на эти меры.
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08.08.2021 11:40 Ответить
Так а як воно працює??? Під тою маскою вода по пиці тече, руками з вірусом розмазуєш все по мармизі... Жах. Клімат змінився. Чи ви це не побачили?
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09.08.2021 13:15 Ответить
Жить в идеальном мире где все моют руки, протирают дверные ручки дез.средствами и ходят в масках приятно, но утопично. Это не работает.
Если бы мы все были такие правильные и исполнительные то оспа, туберкулёз, гепатит и дифтерия покинули бы нашу планету очень быстро, но увы, к этому "прекрасному пантеону" прибавился ещё один участник, корона. И без вакцины нам.......
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08.08.2021 11:47 Ответить
Вибачте,в Конго
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08.08.2021 08:20 Ответить
Минздрав уже не знает, что ещё выдумать и придумать...
Однако на осень уже запланирован полный локдаун, в связи распространением сезонного гриппа под кодовым названием - штамм Дельта
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08.08.2021 01:36 Ответить
У вас на лаптестане уже этот "сезонный грипп" косит по 800 рыл в день, а вы, лапти, продолжаете выть, что никакого КОВИДа нет, это просто вам захотелось в крематорий
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08.08.2021 10:17 Ответить
У нас 4 вакцины. Джонсон @ Джонсон пользуется большой популярностью, т.к. нужен только 1 укол. От АстраЗенеки отказались уже в мае: делают только вторые уколы с перерывом в 12 недель (это лучший перерыв, зимой днлали с перерывом в 9 недель). Пфайзер- 21 день и Модерна -28 дней. Можно в виде исключения растянуть на 2-4 дня, но ни на день не раньше.
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08.08.2021 01:39 Ответить
"Можно в виде исключения растянуть на 2-4 дня, но ни на день не раньше."
--------------------------------------
Неправда. В ЕС в начале вакцинации, когда было мало вакцин, делали вторую дозу через 5 или 6 недель (тут идёт речь о Pfizer и Moderna).
Вот что говорит сайт американской CDC (Службы по контролю и профилактики заболеваний), которому можно верить побольше, чем нашему минздраву:
--------------------
"You should get your second shot as close to the recommended 3-week or 4-week interval as possible. However, your second dose may be given up to 6 weeks (42 days) after the first dose, if necessary. You should not get the second dose early. ​There is currently limited information on the effectiveness of receiving your second shot earlier than recommended or later than 6 weeks after the first shot."
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/second-shot.html
------------------
"Вы должны получить свою дозу как можно ближе к рекомендуемому 3-х или 4-х недельному интервалу (тут идёт речь о Pfizer и Moderna). Однако, вторая доза может быть введена до 6 недель (42 дня) после первой дозы, если необходимо. Вы не должны получать вторую дозу слишком рано. На данный момент доступно мало информации о эффективности получения второй дозы ранее, чем рекомендованый период или позже 6 недель после первой прививки."
------------------------
А наш минздрав что-то начинает своё выдумывать. И речь вообще про Коронавак у них в посте только, а делать будут все подряд. Да и ссылки им неплохо бы привести на исследования.
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08.08.2021 11:50 Ответить
Предлагаю сократить срок введения повторной дозы для всех вакцин до 14 минут. А также вакцинировать всех при входе в метро, автобусы, трамваи,троллейбусы,маршрутки,такси, торговые центры , супермаркеты !
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08.08.2021 02:05 Ответить
Но зэбаранов и пiд-рашек не вакцинировать ни при каких условиях! Ничем!!!
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08.08.2021 10:18 Ответить
Зато у таких баранов как ты ,которые колют себе все что попало ,уколы давно весь мозг разрушили.
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08.08.2021 10:40 Ответить
Хе-хе. зэбарашко обиделось! Или пiд-рашко? Чьих холоп будешь? русский?
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08.08.2021 10:41 Ответить
На таке бидло як ти і ображатись нічого. Ти говориш тільки штампами з методичок, а думати тобі нічим. Подумай залишками свого мозку,якщо він є, хто відмовиться від 25 мільярдів баксів у рік додатково до свого і так немаленького бюджету у 50 мільярдів? Саме 25 мільярдів заробляє за рік Pfizer тільки на вакцинації! Буде і третя , і десята і сота доза вакцини. Вакцинуватись будуть змушувати кожні пів-року . Так що вперед - за новою дозою. просто баран.
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09.08.2021 10:56 Ответить
О! Точно пiд-рашка, бо "все должны пахать бесплатно"! Ты предлагаешь вести научные исследования и производство бесплатно? И как ты это себе представляешь? Даже крематории, которые сжигают этих ваших 800 ковидных жмуров, которых вы продуцируете каждый день, не работают бесплатно!
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09.08.2021 11:00 Ответить
Ти ,баран, на призвище подивись!А? А тепер ,якщо ти вмієш шукати інформацію , пошукай скільки приносить кожен вкладений у розробку і виробництво вакцини бакс прибутку! А тоді вже гавкай.https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/1/7302411/ . Там де бізнесмен бачить такий прибуток , там вже не до людей! А ти , якщо хочеш , хоч заколись своїми вакцинами , а я перехворів у достатньо легкій формі і вбивати свій імунітет не хочу і не буду.
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09.08.2021 12:26 Ответить
А вы, кацапы, с любыми фамилиями кацапы. Вот пример:

МОЗ рекомендує скоротити термін між уведенням доз вакцини проти коронавірусу, - Кузін - Цензор.НЕТ 9977

И очень любите считать чужие деньги А теперь посчитай, сколько получают создатели вашего скотомицина "спутник-вектор"
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09.08.2021 12:29 Ответить
Як шось безкоштовне може бути краще? Віндоус та Лінукс як приклад. Чому за гроші вакцина погана? Чому вакцина б'є імунітет? Я гадав, шо вона його запускає. Я вже два рази перехворів і вакцинувався - не хочу я такі гойдалки - 35.5 - 38.8
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09.08.2021 13:29 Ответить
Це ваша справа , я ніяким чином не хочу вас вчити. Якщо у людини проблеми з імунітетом , то можливо вакцинуватись і потрібно , але треба пам'ятати , що вакцина не укріплює імунітет , вона лише дає йому вказівку виробляти антитіла на ті білки ,які в ній запрограмовані. Але тут постає питання , якщо імунітет поганий , то чи буде вакцина єфективною?Адже скільки загнаного коня не бий , він не встане і не побіжить! Треба йому дати відпочинок і нагодувати , а якщо тільки бити ,то він здохне! Тому людей з поганим імунітетом треба вакцинувати вкрай обережно , з аналізами і під контролем лікаря! У нас так виходить? Бось що ні! Коли наші Ляшки говорять ,що вакцинуйтесь як тільки пройшли симптоми!!???? Дебіл ,іншого слова в мене немає , він би ще хвоих вакцинував! Він не лікар ! Йому потрібні цифри у звітах , а не здорові люди! Я зовсім не проти вакцинування , якщо воно проходить з відповідальністю за життя і здоров'я пацієнта. А коли законодавчо знімають з себе та з виробників вакцин відповідальність!!?? В мене виникає дуже багато запитань! На які відповідей не дають. А ще коли я знаходжу інформацію , що до 50 мільярдного річного продажу ліків компанії Pfizer у 2021 році по прогнозах додається 25 мільярдів продажу вакцини!!?? В мене ще більше запитань! А коли я бачу ,що ефективність вакцини падає з новими штамами вірусу і скоро зовсім впаде , а Pfizer говорить - вакцинуйтесь втретє!!??То я розумію , що їм 25 мільярдів мало і вони ще 12.5 хочуть! А там і четверта вакцинація незабаром! Адже я достатньо добре розумію ,що ковід нікуди не зникне і з'являться нові штами невразливі для вакцин , і почнеться все спочатку! Дуже багато запитань. Щодо безкоштовності , то скажу так - Windows вже задовбав своєю тупістю та постійним бажанням зрубити гроші за кожну наступну версію , так от в мене Мак і макось оновлюється безкоштовно.Я перейшо на мак у 2018 році і зараз на Windows мене і батогом не загониш! До речі Білл Гейтс є одним з активістів вакцинації і йому налажать акції , здається, чотирьох чи п'яти компаній виробляючих вакцини, зокрема і Pfizer.
І ще одна річ , лікарів не вчать робити людей здоровими,їх вчать лікувати симптоми! Їм не вигідно щоб ви вилікувались , їм вигідно щоб вам стало краще на певний час , а потім ви знову прийшли до них лікуватись!
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10.08.2021 00:57 Ответить
Туалеты забыли
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08.08.2021 10:47 Ответить
После первой и второй - перерывчик небольшой (С)
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08.08.2021 02:18 Ответить
Между.
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08.08.2021 07:58 Ответить
Да, Вы правы, впрочем при тенденциях насчет третьей дозы и мое ошибочное написание тоже подходит.
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08.08.2021 12:21 Ответить
Так это не ошибочное мнение
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09.08.2021 13:31 Ответить
Это потому, что они не уже не успеют провакцинировать 5 млн человек до конца лета , как клялся Ляшко при вступлении на должность. Дело в том, что на 6 августа было уколото первым уколом 3,95 млн чел. Учитывая интервал в 24-28 дней. - провакцинировать двумя уколами больше чем 4 млн чел они уже никак не успеют, ведь, с 5 августа до конца лета - 26 дней. Просто - никак. Вот они и начинают выдумывать всякую антинаучную хрень, чтоб можно было больше людей уколоть вторым уколом и им совершенно, насрать на реальную эффективность вакцин, - главное , чтобы чмо - отчиталось о 5 млн привитых человек.
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08.08.2021 03:19 Ответить
Читал что лучше всего 8 недель. У нас срок годности пфайзера сентябрь. Произведен получается в марте. Много вопросов
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08.08.2021 06:00 Ответить
Не согласен.Я сделал пфайзером.Срок годности в справке-30.11.2021
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08.08.2021 07:05 Ответить
Весь мир считает что надо увеличить, у нас наоборот..
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08.08.2021 06:50 Ответить
Автор ущербен разумом, либо лжец.
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08.08.2021 07:20 Ответить
Поступила установка ускорить чипирование украинского народа.
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08.08.2021 07:21 Ответить
Так чипируют только ********* и манкуртов , не знал?
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08.08.2021 08:27 Ответить
Зеледент опять хочет стать чемпионом вакцинации? Как написано изготовителем в инструкции, так и делайте. А то сейчас начнете две дозы сразу с интервалом в 5 минут.
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08.08.2021 07:45 Ответить
Когда во всем мире говорят о необходимости большего отрезка времени между вакцинациями, для бОльшей єффективности, то зеленый минздрав наоборот. Клоуны, они во всем клоуны..
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08.08.2021 08:10 Ответить
"Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам
Источник: https://censor.net/ru/n3281443

А список этого множества стран озвучить можно?? В Европе ..Штатах.. Израиле этой бадяги нет...
Так в каких странах исследования проводились?. В Гондурасе? Или в Эфиопии???.
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08.08.2021 08:50 Ответить
Можно. У вас на лаптестане вы жмуритесь по 800 рыл в день вне зависимости, кололи вас скотомицином (ведь человеческие вакцины у вас запрещены) или нет
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08.08.2021 10:21 Ответить
Степашка всё засекретил. Рассекречивать низзя под страхом смерти
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08.08.2021 10:50 Ответить
в лаптестане устарела методичка. Министр уже давно не Степанов а Ляшко.
ты сходи, напомни, пусть подправят, не пались и не позорься...
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08.08.2021 11:51 Ответить
Мне вобще без разницы. Степанов поднасрал, обогатился и уехал. Очередь Ляшко. У меня уже ни к кому из власти никакого доверия нет. И, предупреждая Ваши вопли про зебилов и 73%, тоже какаяразница. Гребёмся все в одном дерьме
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08.08.2021 12:56 Ответить
"вопли про Зебилов" волнует тех, у кого это чешется.
у мен "это" не чешется)))))

а про "обогатился", не смешите, еще немного времени назад во всём была виновата "Доктор Смерть", а сегодня про неё и её миллионы все забыли, потому что лаптеногие тролли перестали поднимать пыль по её поводу, хотя по старой методичке продолжают поднимать пыль про Степанова.
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08.08.2021 16:33 Ответить
деньги!!!! деньги - давай!!!!!
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08.08.2021 09:42 Ответить
Так нужен выполненный план или эффективность ?

Вроде ж британские ученые уже выявили , что чем больше дней между первой и второй дозой, тем больше эффективность…
https://censor.net/ru/news/3279118/interval_ne_menee_shesti_nedel_mejdu_dozami_covidvaktsiny_pfizer_uvelichivaet_uroven_antitel_issledovanie
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08.08.2021 11:54 Ответить
 
 