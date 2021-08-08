Минздрав рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от коронавируса, - Кузин
Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.
Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздрав уже рекомендовал сокращение сроков между введением доз вакцины", - сказал он.
По словам Кузина, МЗ при этом руководствуется данными научных исследований.
"Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования по многим странам проводились с интервалом в 14 дней. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендуется сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", - заявил главный санврач.
Прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio). По состоянию на 5 августа, по данным Минздрава, Украина уже получила почти 12 миллионов доз этих вакцин.
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Хорошо, вакцины плохие и все в говне.
Ваши предложения? Что делать?
инфицированных в зависимости от степени тяжести заболевания .
Если бы мы все были такие правильные и исполнительные то оспа, туберкулёз, гепатит и дифтерия покинули бы нашу планету очень быстро, но увы, к этому "прекрасному пантеону" прибавился ещё один участник, корона. И без вакцины нам.......
Однако на осень уже запланирован полный локдаун, в связи распространением сезонного гриппа под кодовым названием - штамм Дельта
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Неправда. В ЕС в начале вакцинации, когда было мало вакцин, делали вторую дозу через 5 или 6 недель (тут идёт речь о Pfizer и Moderna).
Вот что говорит сайт американской CDC (Службы по контролю и профилактики заболеваний), которому можно верить побольше, чем нашему минздраву:
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"You should get your second shot as close to the recommended 3-week or 4-week interval as possible. However, your second dose may be given up to 6 weeks (42 days) after the first dose, if necessary. You should not get the second dose early. There is currently limited information on the effectiveness of receiving your second shot earlier than recommended or later than 6 weeks after the first shot."
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/second-shot.html
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"Вы должны получить свою дозу как можно ближе к рекомендуемому 3-х или 4-х недельному интервалу (тут идёт речь о Pfizer и Moderna). Однако, вторая доза может быть введена до 6 недель (42 дня) после первой дозы, если необходимо. Вы не должны получать вторую дозу слишком рано. На данный момент доступно мало информации о эффективности получения второй дозы ранее, чем рекомендованый период или позже 6 недель после первой прививки."
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А наш минздрав что-то начинает своё выдумывать. И речь вообще про Коронавак у них в посте только, а делать будут все подряд. Да и ссылки им неплохо бы привести на исследования.
И очень любите считать чужие деньги А теперь посчитай, сколько получают создатели вашего скотомицина "спутник-вектор"
І ще одна річ , лікарів не вчать робити людей здоровими,їх вчать лікувати симптоми! Їм не вигідно щоб ви вилікувались , їм вигідно щоб вам стало краще на певний час , а потім ви знову прийшли до них лікуватись!
Источник: https://censor.net/ru/n3281443
А список этого множества стран озвучить можно?? В Европе ..Штатах.. Израиле этой бадяги нет...
Так в каких странах исследования проводились?. В Гондурасе? Или в Эфиопии???.
ты сходи, напомни, пусть подправят, не пались и не позорься...
у мен "это" не чешется)))))
а про "обогатился", не смешите, еще немного времени назад во всём была виновата "Доктор Смерть", а сегодня про неё и её миллионы все забыли, потому что лаптеногие тролли перестали поднимать пыль по её поводу, хотя по старой методичке продолжают поднимать пыль про Степанова.
Вроде ж британские ученые уже выявили , что чем больше дней между первой и второй дозой, тем больше эффективность…
https://censor.net/ru/news/3279118/interval_ne_menee_shesti_nedel_mejdu_dozami_covidvaktsiny_pfizer_uvelichivaet_uroven_antitel_issledovanie