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Украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио. ФОТО
Украинка Елена Старикова - вице-чемпион Токио-2020!!! В последний день Олимпиады она завоевала для Украины еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
"Есть приятные новости из олимпийского велотрека Идзу. Елена Старикова завоевала серебро в индивидуальном спринте и приносит Украине 19-ю награду Игр XXXII Олимпиады в Токио", - следует из сообщения.
"Ученица Евгения Болибруха сумела в полуфинале справиться с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга, однако во встрече за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады", - добавили в НОК.
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+30 Dima qwe
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+26 Владимир Пономаренко #471653
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+20 Владимир #467749
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Також дуже добре не бачити в медальному заліку роССію.
Солдаты без погон
Могилы без имен!
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але ЖОДЕН українець не здобув золото (Беленюк все-таки більше руандієць, ніж українець), тому голова українського НОК ПОВИНЕН БУТИ ЗВІЛЬНЕНИЙ!
найгірший і абсолютно провальний результат України....