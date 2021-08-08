Украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио. ФОТО

Украинка Елена Старикова - вице-чемпион Токио-2020!!! В последний день Олимпиады она завоевала для Украины еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

"Есть приятные новости из олимпийского велотрека Идзу. Елена Старикова завоевала серебро в индивидуальном спринте и приносит Украине 19-ю награду Игр XXXII Олимпиады в Токио", - следует из сообщения.

"Ученица Евгения Болибруха сумела в полуфинале справиться с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга, однако во встрече за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады", - добавили в НОК.

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