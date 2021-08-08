РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11238 посетителей онлайн
Новости Олимпиада-2020
11 112 24

Украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио. ФОТО

Украинка Елена Старикова - вице-чемпион Токио-2020!!! В последний день Олимпиады она завоевала для Украины еще одну серебряную медаль на Олимпийских играх-2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет

"Есть приятные новости из олимпийского велотрека Идзу. Елена Старикова завоевала серебро в индивидуальном спринте и приносит Украине 19-ю награду Игр XXXII Олимпиады в Токио", - следует из сообщения.

"Ученица Евгения Болибруха сумела в полуфинале справиться с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга, однако во встрече за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады", - добавили в НОК. 

Украинка Старикова выиграла серебро в индивидуальном спринте на велотреке в Токио 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинка Магучих завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на Олимпиаде-2020

Автор: 

Олимпиада (1136) спорт (2426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+30
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:10
+26
Спортсмены без знамен
Солдаты без погон
Могилы без имен!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:24
+20
Молодца!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодца!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:10 Ответить
Слава Україні !!!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:10 Ответить
Смерть москалям!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:21 Ответить
І їх посіпакам !
показать весь комментарий
08.08.2021 11:43 Ответить
Добре!

Також дуже добре не бачити в медальному заліку роССію.
показать весь комментарий
08.08.2021 08:20 Ответить
Спортсмены без знамен
Солдаты без погон
Могилы без имен!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:24 Ответить
і тільки продукти вони закопують та знищують привселюдно .
показать весь комментарий
08.08.2021 08:35 Ответить
відповідь - россіянин, який гірше ординя!
показать весь комментарий
08.08.2021 08:37 Ответить
потомушо снаружи европеец а внутри орк.......
показать весь комментарий
08.08.2021 08:40 Ответить
Після прикрого фіналу в кейріні фантастичний рівень спринтерської боротьби від пані Олени на протязі двох днів, потужний промінь срібного позитиву на рівні з Людою Лузан! дякуємо за ці чудові емоції дівчата
показать весь комментарий
08.08.2021 08:41 Ответить
Наши спортсмены - молодцы!!!👍👍👍. А кацапы как-то быстро сдулись без мельдония, существа под флагом 404..
показать весь комментарий
08.08.2021 08:42 Ответить
44-е место тоже не плохо
показать весь комментарий
08.08.2021 18:25 Ответить
0, 006 сек. плохо , конечно ...
показать весь комментарий
08.08.2021 18:58 Ответить
Красуня,дякую...
показать весь комментарий
08.08.2021 08:58 Ответить
Это прекрасно! Поздравляем!!
показать весь комментарий
08.08.2021 09:06 Ответить
ВІТАЄМО !
Українка Старікова принесла Україні срібло в індивідуальному спринті на велотреку в Токіо - Цензор.НЕТ 3884

.
показать весь комментарий
08.08.2021 09:20 Ответить
Смотрел парные заезды наших девочек и немок - печальное зрелище. А эта новость просто повергла в приятный шок! Молодец Лена!
показать весь комментарий
08.08.2021 09:29 Ответить
МОЛОДЕЦЬ!!!! ТАК ТРИМАТИ. УСПІХІВ В МАЙБУТНІХ ЗМАГАННЯХ.
показать весь комментарий
08.08.2021 09:33 Ответить
0, 006 сек .!!! Унікально ! (( Ще , до слова . Не спав я цієї ночі - марафон же , по традиції - в останній день змагань . Із шести стайєрів марафон пробігла лиш одна ! Це вже вапше ! Потім дізнаюсь - так тренера їхнього не включили в склад делегації . Поїхали у Токіо функціонери , блюдолизи , туристи ... Тренера - не було !
показать весь комментарий
08.08.2021 12:55 Ответить
вітаю з медаллю!

але ЖОДЕН українець не здобув золото (Беленюк все-таки більше руандієць, ніж українець), тому голова українського НОК ПОВИНЕН БУТИ ЗВІЛЬНЕНИЙ!

найгірший і абсолютно провальний результат України....
показать весь комментарий
08.08.2021 14:00 Ответить
Молодчина, так держать и побеждать в будущем.
показать весь комментарий
08.08.2021 17:09 Ответить
надеюсь обнимашек с ватоскотом не будет как шльондра магучих
показать весь комментарий
08.08.2021 21:46 Ответить
Скажімо так, Маґучіх не зовсім шльондра, а трохи дурненьке і наївне дівчисько. Їй лише 19 років. Клепка в голові в цьому віці вже має бути, але, очевидно, пережиті емоції на змаганнях такого рівня відключили їй розум. Можливо, в житті поза камерами, вона дружить з цією кацапсинською потворою. Як український фрістайліст (забув його прізвище), який на останній Зимовій Олімпіаді дуже щільно обіймався з самкою москалопітека (як виявилось, вони дружили тілесно).
показать весь комментарий
09.08.2021 08:26 Ответить
 
 