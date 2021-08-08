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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, зафиксировали 619 новых случаев заражения, 561 человек госпитализирован

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, зафиксировали 619 новых случаев заражения, 561 человек госпитализирован

За минувшие сутки, 7 августа 2021 года, в Украине зафиксированы 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается также, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 561 человек;

◾ летальных случаев - 10;

◾ выздоровели - 235 человек;

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2259151 человек;

◾ выздоровели - 2190921 человек;

◾ летальных случаев - 53 095;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11528091.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели

Подчеркивается, что за минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 18276 человек,

◾ методом ИФА - 2923 человека,

◾ экспресс-тестами - 11890 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях", - добавили в Минздраве.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Хе-хе. Вы, лапти мокшанские, жмуритесь по 800 рыл в день от КРВИДа, и продолжаете выть, что это вы сами так захотели в крематорий, а никакого КОВИДа нет
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08.08.2021 10:14
+2
ковидорекламщик, на кого ты работаешь?
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08.08.2021 10:33
+2
Если ты внимательно почитаешь мои посты, то увидишь, что я НАСТОЙЧИВО призываю НЕ вакцинироваться всех зэбаранов и пiд-рашек! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах! Ничем!
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08.08.2021 10:35
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Хе-хе. Вы, лапти мокшанские, жмуритесь по 800 рыл в день от КРВИДа, и продолжаете выть, что это вы сами так захотели в крематорий, а никакого КОВИДа нет
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08.08.2021 10:14 Ответить
ковидорекламщик, на кого ты работаешь?
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08.08.2021 10:33 Ответить
Если ты внимательно почитаешь мои посты, то увидишь, что я НАСТОЙЧИВО призываю НЕ вакцинироваться всех зэбаранов и пiд-рашек! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах! Ничем!
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08.08.2021 10:35 Ответить
А антивакскры работают на врагов Украины, тут и спрашивать не надо.
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08.08.2021 11:47 Ответить
У мокшанских лаптей хватает мокшанских причин для отжмуривания: героин, водка, суициды, и ещё с десяток веских причин, но никакого "ковида" среди них нет.
Ковид рекламируют не мокшанцы, а маланцы.
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08.08.2021 10:39 Ответить
У вас, лаптей, навалом причин скопытиться, но вам их мало, и вы добавили еще 800 рыл в день от КОВИДа
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08.08.2021 10:44 Ответить
до 800 -це "спущені вниз заплановані цифри" №уйла.
так не буває в ковід статистиці-цілий місяць 790-800
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08.08.2021 11:24 Ответить
Конечно так не бывает - действительность на па-рашке всегда превосходит даже самые пессимистические прогнозы
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08.08.2021 11:48 Ответить
Но никакого "ковида" там и в помине нет.
Джидайская выдумка чтобы щемить людей.
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08.08.2021 13:55 Ответить
Хе-хе. Вы, лапти мокшанские, жмуритесь по 800 рыл в день от КРВИДа, и продолжаете выть, что это вы сами так захотели в крематорий, а никакого КОВИДа нет
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08.08.2021 13:57 Ответить
мінімум пройшли.

600 на вихідні означає,що серед тижня буде 1500.

період "розслабухи" (короткої)закінчився.
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08.08.2021 11:22 Ответить
Видно працювати євреїв в Україні не заставити. Генетика.
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08.08.2021 12:47 Ответить
Паразити не працюють. Так само як і віруси.
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08.08.2021 13:56 Ответить
 
 