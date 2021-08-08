В Украине за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, зафиксировали 619 новых случаев заражения, 561 человек госпитализирован

За минувшие сутки, 7 августа 2021 года, в Украине зафиксированы 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Подчеркивается также, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 561 человек;

◾ летальных случаев - 10;

◾ выздоровели - 235 человек;

По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2259151 человек;

◾ выздоровели - 2190921 человек;

◾ летальных случаев - 53 095;

◾ проведено ПЦР-тестов - 11528091.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксировали 1054 новых случаев заражения, 1 393 человека выздоровели

Подчеркивается, что за минувшие сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 18276 человек,

◾ методом ИФА - 2923 человека,

◾ экспресс-тестами - 11890 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях", - добавили в Минздраве.