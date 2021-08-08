В Украине за сутки от COVID-19 умерли 10 человек, зафиксировали 619 новых случаев заражения, 561 человек госпитализирован
За минувшие сутки, 7 августа 2021 года, в Украине зафиксированы 619 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 45, медработников - 11).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Подчеркивается также, что за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 561 человек;
◾ летальных случаев - 10;
◾ выздоровели - 235 человек;
По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2259151 человек;
◾ выздоровели - 2190921 человек;
◾ летальных случаев - 53 095;
◾ проведено ПЦР-тестов - 11528091.
Подчеркивается, что за минувшие сутки протестированы:
◾ методом ПЦР - 18276 человек,
◾ методом ИФА - 2923 человека,
◾ экспресс-тестами - 11890 человек.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях", - добавили в Минздраве.
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Ковид рекламируют не мокшанцы, а маланцы.
так не буває в ковід статистиці-цілий місяць 790-800
Джидайская выдумка чтобы щемить людей.
600 на вихідні означає,що серед тижня буде 1500.
період "розслабухи" (короткої)закінчився.