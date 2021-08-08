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Новости Агрессия России против Украины
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Один воин погиб, двое ранены, за минувшие сутки - 6 обстрелов. Российские наемники били из ПТРК по позициям ВСУ в направлении Песков, - ООС

Один воин погиб, двое ранены, за минувшие сутки - 6 обстрелов. Российские наемники били из ПТРК по позициям ВСУ в направлении Песков, - ООС

За минувшие сутки, 7 августа, российские наемники на Донбассе осуществили 6 обстрелов, один боец погиб, двое ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск",- следует из сообщения.

В частности, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Читайте также: Нацгвардейцы задержали предполагаемого наемника РФ, - пресс-центр ОС

Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое воинов получили ранения.

Состояние здоровья одного воина - тяжелое, другого - удовлетворительное.

Подчеркивается также, что на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится сообщении.

Автор: 

агрессия (1704) обстрел (27036) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Скрепа Московской Орды
Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС - Цензор.НЕТ 7979
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08.08.2021 08:59
+9
Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС - Цензор.НЕТ 4115

..
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08.08.2021 09:25
+7
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС - Цензор.НЕТ 8673
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08.08.2021 09:41
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Один воин погиб, двое ранены, за минувшие сутки - 6 обстрелов. Российские наемники били из ПТРК по позициям ВСУ в направлении Песков, - ООС - Цензор.НЕТ 7166
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08.08.2021 08:49 Ответить
Блаблабла.
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08.08.2021 11:17 Ответить
Тобто місцеві-це істина в останній інстанції? Тим паче ми добре знаємо,які "місцеві" на Донбасі.
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08.08.2021 11:19 Ответить
А як по твоєму з'являються історичні назви населених пунктів?
Я з тих місцевих. Ти що маєш проти мене?
У мене багато знайомих з проукраїнською позицією, не треба узагальнювати.
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08.08.2021 11:30 Ответить
https://kanalukraina.tv/episode/v-poselke-peski-armeytsyi-postavili-krest-v-pamyat-pogibshih-********

-
https://tsn.ua/video/video-novini/v-rayoni-doneckogo-aeroportu-rosiyani-zastosuvali-kasetni-***********.html
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08.08.2021 11:18 Ответить
Скрепа Московской Орды
Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС - Цензор.НЕТ 7979
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08.08.2021 08:59 Ответить
Пострілюють. Ну і шо? Зеля готує шоу, а не парад. Парад мона проводити після перемоги, як він казав в 19 році.
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08.08.2021 09:02 Ответить
Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС - Цензор.НЕТ 4115

..
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08.08.2021 09:25 Ответить
найскорішого одужання і повного відновлення пораненим воїнам...
(вічний сум і вічна пам"ять ззагиблому від підступних "наиженашилюди и мышебратья")
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08.08.2021 09:28 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російську паскуду, виконай свій священний обов'язок!
Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС - Цензор.НЕТ 9215
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08.08.2021 09:39 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....

Один воїн загинув, двох поранено, за минулу добу - 6 обстрілів. Російські найманці били із ПТРК по позиціях ЗСУ в напрямку Пісків, - ООС - Цензор.НЕТ 8673
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08.08.2021 09:41 Ответить
а что в ответ? опять глубокая озабоченность?
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08.08.2021 09:43 Ответить
Раньше каждая гибель и ранение украинцев на передовой была по вине "зарабаьтывающего на войне" порохне....
Теперь это вина безхребетной и нелогичной политики бубочки.
Надеюсь их совесть мучает. Спать не даёт....
Грустно.
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09.08.2021 01:15 Ответить
 
 