Один воин погиб, двое ранены, за минувшие сутки - 6 обстрелов. Российские наемники били из ПТРК по позициям ВСУ в направлении Песков, - ООС
За минувшие сутки, 7 августа, российские наемники на Донбассе осуществили 6 обстрелов, один боец погиб, двое ранены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск",- следует из сообщения.
В частности, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.
Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое воинов получили ранения.
Состояние здоровья одного воина - тяжелое, другого - удовлетворительное.
Подчеркивается также, что на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали ответный огонь.
"По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится сообщении.
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Я з тих місцевих. Ти що маєш проти мене?
У мене багато знайомих з проукраїнською позицією, не треба узагальнювати.
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https://tsn.ua/video/video-novini/v-rayoni-doneckogo-aeroportu-rosiyani-zastosuvali-kasetni-***********.html
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(вічний сум і вічна пам"ять ззагиблому від підступних "наиженашилюди и мышебратья")
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російську паскуду, виконай свій священний обов'язок!
Теперь это вина безхребетной и нелогичной политики бубочки.
Надеюсь их совесть мучает. Спать не даёт....
Грустно.