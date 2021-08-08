Один воин погиб, двое ранены, за минувшие сутки - 6 обстрелов. Российские наемники били из ПТРК по позициям ВСУ в направлении Песков, - ООС

За минувшие сутки, 7 августа, российские наемники на Донбассе осуществили 6 обстрелов, один боец погиб, двое ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 7 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск",- следует из сообщения.

В частности, в направлении поселка Пески российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из противотанковых ракетных комплексов. Вблизи населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Около Невельского противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Крымского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Золотого-4 оккупанты вели огонь из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Кроме этого, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб. Еще двое воинов получили ранения.

Состояние здоровья одного воина - тяжелое, другого - удовлетворительное.

Подчеркивается также, что на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши защитники открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 8 августа, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится сообщении.