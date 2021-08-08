За сутки в Украине сделали почти 80 тыс. прививок от коронавируса, – Минздрав
За минувшие сутки, 7 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 78 965 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Уточняется, что первую прививку получили 50 993 украинца, еще 27 972 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины.
"В течение суток работали: 449 мобильных бригад, 1 273 пункта прививки; 360 центров вакцинации", - следует из сообщения.
Кроме этого, сообщается, что с начала прививочной кампании в Украине привиты 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек.
"Всего сделано 6 487 273 прививки", - добавили в Минздраве.
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