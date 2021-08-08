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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав ждет официальных результатов исследования по применению бустерной дозы вакцины от COVID-19, - Кузин

Минздрав ждет официальных результатов исследования по применению бустерной дозы вакцины от COVID-19, - Кузин

В Министерстве здравоохранения Украины ждут результатов научных исследований относительно бустерной дозы вакцины против COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

"Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы. И именно почему? Сейчас есть единственное официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза вроде эффективна. Результатов научных исследований мы еще ждем. И они ожидаются в конце августа. Это результаты об эффективности введения так называемой бустерной или дополнительной дозы. Поэтому сейчас финальное решение не принято", - отметил он.

По его словам, такая дискуссия ведется, некоторые результаты стран показывают, что дополнительная усиливающая иммунизация может быть "потенциально более эффективной".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине сделали почти 80 тыс. прививок от коронавируса, – Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Які геймерські терміни: бустерна-х...а доза. Рівень мани підвищує? Нітро поповнює?
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08.08.2021 10:03
+6
Можешь не вакцинироваться - в Украине никто тебя не заставляет. А зэбаранов и пiд-рашек я вообще настойчиво призываю НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ни в коем случае!!!
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08.08.2021 10:12
+5
Всем по две дозы уже вкололи, склады завалены вакциной. Ну конечно надо третьей, а потом и четвертой. Мрия выполнила полторы тысячи вылетов за вакциной. Продолжаем Квартал.
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08.08.2021 10:49
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Які геймерські терміни: бустерна-х...а доза. Рівень мани підвищує? Нітро поповнює?
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08.08.2021 10:03 Ответить
Можешь не вакцинироваться - в Украине никто тебя не заставляет. А зэбаранов и пiд-рашек я вообще настойчиво призываю НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ни в коем случае!!!
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08.08.2021 10:12 Ответить
Де ти побачив, щоб я закликав не вакцинуватись? Я насміхаюсь із дурнуватих термінів, які вилітають з рота так званого "головного сан.лікаря".
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08.08.2021 10:23 Ответить
Ты читать умеешь? Я настойчиво призываю зэбаранов и пiд-рашек НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ни в коем случае!!!
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08.08.2021 10:24 Ответить
ковидорекламщик, на кого ты сейчас работаешь?
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08.08.2021 10:36 Ответить
Если ты внимательно почитаешь мои посты, то увидишь, что я НАСТОЙЧИВО призываю НЕ вакцинироваться всех зэбаранов и пiд-рашек! Ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах! Ничем!
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08.08.2021 10:40 Ответить
На врагов Украины.Таких полно.Для них игнорирование- лучшее противоядие.
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08.08.2021 11:03 Ответить
Это рядовое хамло, не трооль, оно просто портит воздух.
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08.08.2021 11:42 Ответить
НЕ обращайте на Valery Greff внимания. Он переболел ковидлом и получил осложнение на мозги. Крыша не только протекла но и улетела
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08.08.2021 10:35 Ответить
Хе-хе. кацапские агитаторы очень расстроены, что их пропаганда в Украине терпит фиаско
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08.08.2021 10:40 Ответить
там мозку взагалі не було від народження. сама кістка.
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08.08.2021 10:54 Ответить
бустерная вакцина -- такое заманчивое словосочетание, не знаю, что такое бустер, но очень его хочется
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08.08.2021 11:41 Ответить
что третья бустерная доза вроде эффективна.
Источник: https://censor.net/ru/n3281454

Да уж...ВРОДЕ...😀...и это говорит ВРОДЕ бы врач...😀
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08.08.2021 10:38 Ответить
И это, бляха-муха, главный санитраный врач....
Газеты читай, млять!
А там написано, что ВОЗ против тертьей дозы вакцины потому, что бедным странам вакцины не хватет, и нефиг богатым себе третью делать, а нужно отдать её бедным.
А не по медицинским причинам!
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08.08.2021 10:42 Ответить
Всем по две дозы уже вкололи, склады завалены вакциной. Ну конечно надо третьей, а потом и четвертой. Мрия выполнила полторы тысячи вылетов за вакциной. Продолжаем Квартал.
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08.08.2021 10:49 Ответить
Видно плохо народ в основной массе велётся, делают ставку на тех, кто уже приходил
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08.08.2021 10:50 Ответить
Или плохо везется, в смысле вакцина.
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08.08.2021 10:54 Ответить
Всех зэбаранов и ******** призываю НЕ вакцнироваться! Обманите систему - станьте свободными!
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08.08.2021 12:13 Ответить
Я где-то написал не вакцинироваться?
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08.08.2021 12:21 Ответить
Я написал не вакцинирвоаться! зэбаранам и пiд-рашкам. Ни в коем случае!!!
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08.08.2021 12:23 Ответить
Тогда почему это мне адресовано?
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08.08.2021 12:24 Ответить
А это не приват. Это паблик.
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08.08.2021 12:25 Ответить
Тогда почитайте умную книгу "Общение в чатах на селе"
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08.08.2021 12:26 Ответить
Вы читали? И шо там?
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08.08.2021 12:27 Ответить
Даже там написано, что нажимая "Ответить" Вы обращаетесь к конкретному собеседнику. Постарайтесь запомнить это.
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08.08.2021 12:30 Ответить
МОЗ чекає офіційних результатів дослідження щодо застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19, - Кузін - Цензор.НЕТ 6984
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08.08.2021 12:31 Ответить
Вам лучше не записывать а закусывать.
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08.08.2021 12:34 Ответить
Вот теперь видно чем отличаются сообщения к собеседнику от просто сообщения в чат?
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08.08.2021 12:35 Ответить
МОЗ чекає офіційних результатів дослідження щодо застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19, - Кузін - Цензор.НЕТ 83
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08.08.2021 12:35 Ответить
Берегите себя, Вы же только начали свою смену троллинга. До скольки трудится прийдется, кстати?
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08.08.2021 12:39 Ответить
МОЗ чекає офіційних результатів дослідження щодо застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19, - Кузін - Цензор.НЕТ 63
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08.08.2021 12:42 Ответить
Если в картинках понятнее тогда так
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08.08.2021 12:47 Ответить
МОЗ чекає офіційних результатів дослідження щодо застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19, - Кузін - Цензор.НЕТ 3661
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08.08.2021 12:47 Ответить
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08.08.2021 12:49 Ответить
Только это из другой оперы
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08.08.2021 12:54 Ответить
Надо что-то про словесный понос от Валеры? Не хочу такими изображениями портить воскресное настроение окружающих. Руку все-таки береги, до конца смены тебе еще часов 5, наверное.
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08.08.2021 12:59 Ответить
МОЗ чекає офіційних результатів дослідження щодо застосування бустерної дози вакцини проти COVID-19, - Кузін - Цензор.НЕТ 499
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08.08.2021 13:03 Ответить
бустерная прививка делается через 6 - 12 месяцев после второй и дозировка лишь половина от второй..расслабте булки, это не скоро!
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08.08.2021 15:12 Ответить
Это понятно, непонятно к чему это ненужное словоблудие. В конце концов надоело уже слушать людей при власти с уровнем с уровнем развития "бабушек у подъезда". В сутки 80 тыс, которые надо было делать еще год назад.
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08.08.2021 15:32 Ответить
З кожною дозою накачують антитіл. Що буде далі - ХЗ.
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08.08.2021 11:34 Ответить
А есть примеры из истории, когда была "накачка антител" и её последствия?
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08.08.2021 12:52 Ответить
 
 