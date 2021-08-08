Минздрав ждет официальных результатов исследования по применению бустерной дозы вакцины от COVID-19, - Кузин
В Министерстве здравоохранения Украины ждут результатов научных исследований относительно бустерной дозы вакцины против COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.
"Есть официальное заявление ВОЗ по поводу третьей дозы. ВОЗ не поддержала введение третьей, так называемой бустерной дозы. И именно почему? Сейчас есть единственное официальное заявление фармацевтического сектора компании Pfizer о том, что третья бустерная доза вроде эффективна. Результатов научных исследований мы еще ждем. И они ожидаются в конце августа. Это результаты об эффективности введения так называемой бустерной или дополнительной дозы. Поэтому сейчас финальное решение не принято", - отметил он.
По его словам, такая дискуссия ведется, некоторые результаты стран показывают, что дополнительная усиливающая иммунизация может быть "потенциально более эффективной".
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Источник: https://censor.net/ru/n3281454
Да уж...ВРОДЕ...😀...и это говорит ВРОДЕ бы врач...😀
Газеты читай, млять!
А там написано, что ВОЗ против тертьей дозы вакцины потому, что бедным странам вакцины не хватет, и нефиг богатым себе третью делать, а нужно отдать её бедным.
А не по медицинским причинам!